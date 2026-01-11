Cum arată apartamentul Alexandrei și al lui Radu Bucălae. Ce aparat au ales să ‘ascundă’ în mobila din bucătărie, deși îl folosesc zilnic
Cancan.ro, 11 ianuarie 2026 07:50
Radu Bucălar și Alexandra au făcut turul apartamentului în care locuiesc împreună. Comediantul și-a luat rolul de ghid în serios, iar imaginile (însoțite de descriere) încărcate pe o rețea de socializare sunt mai mult decât […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
08:00
Intră în acțiune TOP 30 de vedete care s-au luat cu iarna la “trântă”. Andreea Mantea, Roxana Ionescu și Ioana Filimon au dat totul în zăpadă # Cancan.ro
Iarna și-a intrat serios în drepturi, iar odată cu prima ninsoare, vedetele noastre și-au adus aminte ce înseamnă cu adevărat „greul”. Divele demonstrează că, dincolo de filtre, mașini scumpe și apariții glam, există și momente […]
Acum 30 minute
07:50
Cum arată apartamentul Alexandrei și al lui Radu Bucălae. Ce aparat au ales să ‘ascundă’ în mobila din bucătărie, deși îl folosesc zilnic # Cancan.ro
Radu Bucălar și Alexandra au făcut turul apartamentului în care locuiesc împreună. Comediantul și-a luat rolul de ghid în serios, iar imaginile (însoțite de descriere) încărcate pe o rețea de socializare sunt mai mult decât […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 11 ianuarie 2026. Nouă de Săbii aduce azi anxietățile ascunse, fricile interioare dar și puterea de a le depăși # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 11 ianuarie 2026. Cartea zilei, Nouă de Săbii, aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile și dificile stări emoționale: anxietatea profundă, frica interioară și gândurile care nu ne […]
Acum o oră
07:30
Monica Bîrlădeanu are o rutină de frumusețe bine pusă la punct, care combină produse eficiente, tratamente profesionale și îngrijirea părului. Actrița reușște să arate impecabil la 47 de ani și să rămână veșnic tânără. Monica […]
07:20
Prea bătrân pentru dosarul Maduro? Judecătorul de 92 de ani, acuzat că a adormit la un proces celebru # Cancan.ro
Judecătorul care prezidează procesul istoric de narcoterorism împotriva lui Nicolás Maduro a fost anterior acuzat că ar fi adormit în sala de judecată în timpul unui alt dosar de mare amploare — fapt care ridică […]
07:10
Horoscop chinezesc 11 ianuarie 2026. Ziua Bivolului aduce stabilitate, răbdare și decizii bine cântărite # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 11 ianuarie 2026. Ziua de astăzi este influențată de energia Bivolului, simbol al răbdării, disciplinei și efortului constant. Temele centrale sunt munca temeinică, deciziile calculate și evitarea grabei. Chiar și zodiile mai impulsive […]
Acum 2 ore
07:00
Albertina Ionescu, 43 de ani, se bucură de viața de soție. CANCAN.RO a surprins-o profitând de reducerile de după sărbători. Și nu oriunde, ci la un brand upscale, pe care nu mulți români și-l permit. […]
06:50
„Se poate trăi fără colecist, dar trebuie să ai niște reguli foarte clare” – avertizează Mircea Beuran, medic chirurg și profesor universitar. Îndepărtarea vezicii biliare nu este o dramă medicală, dar nici o situație care […]
06:40
Prognoza meteo azi, 11 ianuarie 2026. Vremea în România va fi caracterizată în mod general de un regim rece și iernatic, cu temperaturi diurne care vor rămâne în mare parte negative sau doar marginal pozitive […]
Acum 8 ore
01:00
Brigitte Macron a revenit în fața camerelor de filmat pentru a clarifica din nou controversa declanșată de folosirea expresiei „sales connes” („idioate ordinare”) la adresa unor militante feministe. La doar câteva săptămâni după primele scuze […]
00:40
Acum 17 ani, în România nu se construiau autostrăzi. Nu pentru că n-am fi vrut. Ci pentru că între noi și asfalt se interpuneau forțe mai mari: mercurul, lupii stresați, urșii cu viață sexuală fragilă, […]
00:20
Horoscop 11 ianuarie 2026. Zodia care câștigă o sumă mare de bani dintr-o sursă neașteptată # Cancan.ro
Horoscop 11 ianuarie 2026. Află zodia care câștigă o sumă mare de bani dintr-o sursă neașteptată, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Duminica te găsește cu multă energie, […]
Acum 12 ore
23:40
The Witcher 3: Wild Hunt pare hotărât să rămână relevant chiar și la un deceniu de la lansare. Mai multe zvonuri apărute în ultimele luni indică faptul că CD Projekt Red ar putea lucra la […]
23:40
Imaginile durerii la înmormântarea lui Matei. Tatăl lui, preotul Cozma, a privit neputincios cum familia și-a luat adio de la micuț # Cancan.ro
Au fost o zi grea pentru familia preotului al cărui copil a murit în accidentul rutier produs în Vatra Dornei. Matei, băiatul de 14 ani, a fost condus pe ultimul drum, în timp ce doi […]
23:30
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, shopping doar cu privirea. S-au uitat, au analizat și au plecat cu mâna goală # Cancan.ro
Iustina Luchian și Cornel, cuplul care a ținut România cu sufletul la gură în sezonul 8 Insula Iubirii, s-au ascuns de gerul de afară în Mall Băneasa și și-au clătit ochii în vitrinele de la […]
23:20
Poza care ne-a pus pe gânduri în redacție. Smiley e chiar el dar chiar ea să fie cine scrie pe poză? # Cancan.ro
Din când în când, în arhiva CANCAN.RO nu intră știri. Intră fotografii scoase din negura cluburilor de noapte bucureștene, din vremuri în care blițul ardea retine, iar fumul făcea parte din decor. Așa a ajuns […]
23:10
„Donjuanul” a ajuns în instanță cu mega-țeapa de 100.000 €. Cum se apără miliardarul acuzat că i-a șterpelit Rolexul dintr-un restaurant # Cancan.ro
În 2023, Claudiu Pătrașcu, fost crai de Dorobanți, și-a luat o mega-țeapă, după cum CANCAN.RO v-a informat atunci în exclusivitate (detalii AICI). Cel care în urmă cu aproximativ două decenii făcea ravagii în lumea bună […]
23:10
Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! care a fost bătută de iubit! A decis să rupă tăcerea și a publicat imagini de după altercație # Cancan.ro
Imaginile publicate de Bianca, cunoscută din Bravo, ai stil, au uimit întreaga lume, arătând pentru prima dată urmele unui abuz extrem de grav suferit de vedetă. Fața ei plină de sânge în fotografiile postate pe […]
23:00
Finalul Stranger Things, explicat pas cu pas! Toate răspunsurile din ultimul episod al serialului # Cancan.ro
Lumile se apropie, eroii se confruntă cu consecințele propriilor alegeri, iar salvarea vine la pachet cu pierderi dureroase. După cinci sezoane întinse pe parcursul unui deceniu, frații Matt și Ross Duffer închid una dintre cele […]
22:50
Uneori, în arhiva CANCAN.RO nu intră știri. Intră obiecte. Concret, fotografii. Nu știm cine a aruncat-o, nu știm din ce unghi al internetului s-a desprins, dar cert e că imaginea asta pare să fi venit […]
22:20
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare # Cancan.ro
Iustin s-a remarcat rapid la Survivor, unde a atras atenția prin determinare, rezistență și capacitatea de a face față provocărilor din junglă. Apariția sa nu este, însă, o premieră în lumea televiziunii, deoarece nu este […]
22:20
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă” # Cancan.ro
Khloé Kardashian nu se ascunde după cuvinte frumoase când vine vorba de îmbătrânire. La 41 de ani, vedeta recunoaște că este extrem de atentă la felul în care arată și spune deschis că va face […]
22:10
Doctorii ne recomandă să râdem câte puțin în fiecare zi, așa că ne-am pus pe treabă! Echipa CANCAN.ro a cules pentru voi un banc scurt, dar extrem de amuzant care să vă binedispună în această […]
22:10
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.500 de euro. Este aproape de Sibiu # Cancan.ro
Cei care doresc să investească în imobiliare sau au de gând să achiziționeze o locuință la un preț mai mult decât decent trebuie să scoată din buzunar 3.500 de euro. Care este orașul din România […]
21:50
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! În ce escapadă își celebrează iubirea și romantismul: „Știi care e cel mai bun vin?” # Cancan.ro
Când la cald, când la frig, Marina Almășan și omul de afaceri Sorin Mărcuș fac ce fac și ajung în cate o escapadă. Dorința de a evada din rutina zilnica în mici vacanțe pare să […]
21:20
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă # Cancan.ro
La doar câteva zile de la debutul noului sezon Survivor, a fost dezvăluit numele primei concurente care părăsește competiția. Naba Salem este cea care spune adio show-ului de supraviețuire, fiind eliminată la scurt timp după […]
21:10
Cum ar fi ajuns fetița de 2 ani operată la Spitalul Constanța în moarte cerebrală. Părinții ei rup tăcerea # Cancan.ro
Un nou caz dramatic zguduie sistemul medical, după ce o fetiță în vârstă de doi ani a ajuns în moarte cerebrală la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, în urma unei intervenții chirurgicale realizate la Spitalul […]
20:20
Can Yaman a fost arestat! Actorul turc, prins în timpul unei razii în club. Ce avea ‘Sandokan’ asupra lui # Cancan.ro
Actorul turc Can Yaman a fost arestat în cadrul unei operațiuni antidrog desfășurată la Istanbul. Cel care i-a dat viață lui „Sandokan” și alte 6 persoane, printre care actrița Ayşe Sağlam și Ceren Alper, precum […]
20:20
Câte mii de lei a plătit Mara Bănică impozit în 2026 pentru casa și mașina ei: „Început de an bun, ce să zic” # Cancan.ro
Mara Bănică a început anul cu o serie de neplăceri care au stârnit reacții și în rândul urmăritorilor săi. Vedeta a vorbit deschis despre costurile tot mai mari pe care românii sunt nevoiți să le […]
19:40
Cine este fotbalistul cu care Elena Ionescu de la Mandinga se iubește. Fosta câștigătoare de la Survivor este cu 13 ani mai mare decât el # Cancan.ro
Elena Ionescu (37 de ani) de la Mandinga își trăiește marea iubire alături de un bărbat cu 13 ani mai tânăr decât ea. Este vorba de Alex Enache (24 de ani), fost jucător legitimat la […]
19:30
Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas fără cuvinte: „Este, este” # Cancan.ro
Mugur Mihăescu se pregătește să devină bunic, iar vestea a adus multă bucurie în familie. Fiica sa, Ivona Gabura, a organizat recent o petrecere de tip „gender reveal”, prilej cu care a dezvăluit sexul viitorului […]
Acum 24 ore
19:00
Polițiștii de frontieră au rămas mască la Otopeni. Cu ce au încercat două românce care veneau din Dubai să intre în țară # Cancan.ro
Polițiștii din Aeroportul Otopeni au făcut o adevărată descoperire la două pasagere. Într-un control de rutină, autoritățile au descoperit bijuterii, ceasuri și sume uriașe de bani nedeclarate, evidențiind importanța verificărilor stricte la frontieră. La sosirea în […]
18:50
Salariul unui șofer de TIR variază în funcție de experiență, rute (curse interne sau în străinătate), compania la care lucrează, condiții și program. La fel ca și până acum, această meserie rămâne una dintre cele […]
18:20
Există o „a treia stare” între viață și moarte. Cercetările celulare care au dus la descoperirea ei # Cancan.ro
Descoperirile recente în biologie celulară schimbă radical modul în care percepem viața și moartea. Cercetătorii au identificat celule care nu se comportă conform regulilor clasice, existând într-o stare intermediară între a fi viu și a […]
18:10
Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu…” # Cancan.ro
După zeci de ore de audieri, polițistul Riccardo Salvagno, principalul suspect în cazul morții lui Sergiu Țârnă, a recunoscut că el a fost cel care i-a luat viața tânărului de 25 de ani. La mijloc […]
17:40
Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 de grade Celsius de azi # Cancan.ro
Iarna și-a intrat serios în drepturi, aducând temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente în mai multe zone ale țării. Bucureștiul și alte regiuni se confruntă cu ger persistent, zăpadă și polei, care afectează atât […]
17:40
În unele clinici private din România, salariul medicilor cu experiență variază, iar cei cu renume pot ajunge să încaseze venituri de 5-6 ori mai mari decât la stat. Cât câștigă un medic la o clinică […]
17:00
Iarna lovește din nou! Pârtiile din Sinaia închise a doua zi la rând din cauza vremii extreme. Când se vor redeschide? # Cancan.ro
Sinaia rămâne sub asediul iernii. Pentru a doua zi la rând, zona de schi este închisă, după ce vremea nefavorabilă a transformat muntele într-un teren periculos. Viscolul puternic și gerul și-au pus amprenta peste instalațiile […]
17:00
Andi Moisescu a încins clubul în Italia! Domnișoarele s-au ‘destrăbălat’ când vedeta PRO TV s-a pus pe mixat # Cancan.ro
Cunoscut publicului ca realizator TV, Andi Moisescu își consolidează tot mai mult și reputația de DJ, fiind invitat să mixeze la evenimente din afara țării. Pasiunea sa pentru muzică l-a transformat într-un nume căutat la […]
17:00
Test de perspicacitate | Identificați toate diferențele dintre aceste două zebre. Câte ați găsit? # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate interesant. Identificați toate diferențele dintre aceste două zebre. Câte ați găsit? Testele de inteligență pot măsura coeficientul de inteligență până la 130. În imaginea de mai […]
16:50
Iarna lovește din nou! Pârtiile din Sinaia închise a doua zi la rând din cauza vremii extreme # Cancan.ro
Sinaia rămâne sub asediul iernii. Pentru a doua zi la rând, zona de schi este închisă, după ce vremea nefavorabilă a transformat muntele într-un teren periculos. Viscolul puternic și gerul și-au pus amprenta peste instalațiile […]
16:40
De ce a fost ucis Sergiu Țârnă de Anul Nou de către polițistul italian. Cu ce îl avea la mână barmanul de 25 de ani # Cancan.ro
Apar informații importante despre moartea violentă de care a avut parte Sergiu Țârnă. Tânărul de 25 de ani a fost ucis în noaptea de Anul Nou de către un polițist italian. Din spatele gratiilor, bărbatul […]
16:30
Laura Cosoi, la spital în Thailanda după ce a anunțat a cincea sarcină. Ce s-a întâmplat # Cancan.ro
Laura Cosoi a mers la un spital din Thailanda, unde se află în vacanță alături de soț și fete, ca să verifice evoluția sarcinii. Actrița a anunțat de ziua ei de naștere, pe 2 ianuarie, […]
16:00
Cât are de plătit impozit un gălățean cu dizabilități, care primește pensie 728 lei pe lună # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță unul greu pentru români și a început cu creșteri de taxe și impozite. Mulți au fost surprinși să vadă cât au de plătit în plus față de anul trecut, iar în […]
15:50
Alertă în Italia! Petrișor Ivașcu era internat în comă într-un spital din Italia când a fost dat dispărut. Acum este căutat de familie, care se declară șocată de cele întâmplate. Petrișor, care are 42 de […]
15:20
Prezentatoarea care s-a îmbolnăvit pe insula milionarilor! A luat ‘boala bogaților’ și e furioasă: „Mizerie. Dezastru” # Cancan.ro
Este haos pe celebra insulă St. Barts, din Caraibe. Insula milionarilor pare să nu mai fie ca altă dată, iar cei care și-au petrecut sărbătorile de iarnă aici nu a plecat prea fericiți acasă. Este […]
15:20
Mihai Trăistariu revine la Eurovision 2026 cu armele pregătite: „Aș mai face un compromis” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu nu renunță la marele lui vis. După ce România revine în competiția Eurovision în 2026, artistul spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că este hotărât să se întoarcă pe scena care i-a adus cea […]
15:10
Cei care beneficiază de reducerea de 50 de lei la plata energiei electrice ar putea avea, în curând, un motiv de bucurie. De la 1 aprilie, consumatorii care figurează în această categorie ar putea beneficia […]
14:30
Nuntă în showbiz-ul românesc! Vor spune „Da!” în vara lui 2026: „Visul nostru pentru totdeauna” # Cancan.ro
Nici bine nu a început 2026 și deja a fost anunțată prima nuntă din acest an. Un cuplu din showbiz-ul românesc o să își unească destinele în această vară și abia așteaptă momentul cel mare. […]
14:10
Cum arată fratele Nabei Salem de la Survivor 2026. Tocmai ce a fost părăsit în direct, la TV # Cancan.ro
Sora lui Ahmed de la „Casa iubirii”, Naba Salem, concurează în acest sezon la Survivor 2026. Ea nu e străină de lumina reflectoarelor, deoarece a mai participat în trecut și la alte show-uri televizate, cum […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.