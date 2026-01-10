Adevărul doare: „Performanța cere și duritate.” Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la „întrebările-fulger”
Sport.ro, 11 ianuarie 2026 01:30
Monica Roșu a răspuns cu îndemânare la „întrebările-fulger,” în emisiunea Poveștile Sport.ro.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
01:30
Adevărul doare: „Performanța cere și duritate.” Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la „întrebările-fulger” # Sport.ro
Monica Roșu a răspuns cu îndemânare la „întrebările-fulger,” în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Acum 2 ore
00:50
„Voi nu uitați nimic, nu-i așa?”. Dani Carvajal s-a enervat pe jurnaliștii care l-au întrebat despre conflictul cu Lamine Yamal # Sport.ro
Ce a transmis Dani Carvajal (33 de ani) despre conflictul cu Lamine Yamal (18 ani), înainte de Barcelona - Real Madrid.
00:00
Nici n-a ajuns bine în Arabia Saudită, că tehnicianul de 54 de ani a „reușit“ să facă „circ“, la Al-Okhdood.
Acum 4 ore
23:50
Dennis Man i-a ”vrăjit” iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: ”Când atingea mingea, părea că urmează ceva magic!” # Sport.ro
Dennis Man a avut o prestație la nivel înalt în meciul cu Excelsior, scor 5-1 în favoarea lui PSV Eindhoven, în etapa 18 din Eredivisie.
23:50
Rareș Ilie (22 de ani) evoluează în Serie B pentru FC Empoli sub formă de împrumut.
23:40
România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor. Cu ce scos s-a terminat meciul # Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin va fi transmis de VOYO.
23:30
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 5-1 în fața lui Excelsior în etapa cu numărul 18 din Eredivisie.
23:30
Stoperul de la Tottenham e disputat de două cluburi care provin din campionate puternice. Dorința sa e însă clară și a fost transmisă și apropiaților.
23:30
Atacantul a costat doar 5 milioane de euro.
22:50
Verdictul BBC după bătaia din Tottenham – Aston Villa la care a luat parte și Drăgușin: ”Haos” # Sport.ro
Tottenham a fost eliminată din FA Cup, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.
22:50
PSV o întâlnește pe Excelsior în etapa #18 din Eredivisie.
22:40
La 54 de ani, Marius Șumudică e „incurabil“. Pentru că, oriunde se duce, imediat ajunge în prim-plan din motive nedorite.
22:40
Joan Laporta, discurs ferm înainte de Barcelona - Real Madrid: „Relațiile sunt proaste, sunt rupte”. Avantajul catalanilor # Sport.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a vorbit despre relațiile clubului său cu marea rivală, Real Madrid.
22:10
PSV Eindhoven s-a distrat în prima jumătate a meciului cu Excelsior, din etapa 18 din Eredivisie
22:10
Alexandru Maxim, propus la națională de turcul care antrenează 3 români: „Un căpitan foarte bun” # Sport.ro
Alexandru Maxim, considerat suficient de bun pentru echipa națională de antrenorul turc care pregătește 3 români.
22:00
S-a lăsat cu scandal la finalul meciului Tottenham - Villa! Radu Drăgușin a sprintat 50 de metri și a intervenit în mijlocul bătăii # Sport.ro
Tottenham - Aston Villa s-a încheiat 1-2.
22:00
Lucescu jr, victorie zdrobitoare: PAOK, de neoprit în Grecia, într-o luptă sufocantă pentru titlu # Sport.ro
Semne bune are anul pentru PAOK Salonic! Ne convingem de acest lucru, când vedem rezultatele grecilor din ultima perioadă.
Acum 6 ore
21:50
Meci agonizant pentru Marius Șumudică, la Al-Okhdood, la doar câteva zile după sosirea sa în Regat.
21:20
Fostul golgheter al FCSB-ului a primit un moment rar de atenție, la postul Al-Kass, după doi ani în care a cam fost „omul invizibil“, la Al-Gharafa.
21:00
Pentru Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, urmează un duel capital în lupta la titlu, cu Napoli, în etapa 20 din Serie A.
21:00
Adrian Șut (26 de ani) va evolua la arabi din această iarnă.
20:50
Mijlocașul defensiv de 26 de ani e la începutul unei aventuri fotbalistice bănoase, care vine „la pachet“ cu o mare presiune.
20:30
Formaţiile Farul Constanţa, Universitatea Craiova şi FC Rapid au înregistrat înfrângeri în partidele disputate sâmbătă.
20:30
Campioana U BT Cluj a fost învinsă sâmbătă, în deplasare şi după prelungiri, de formaţia bosniacă Ikokea, scor 114-108 (47-51, 100-100), în etapa a XIV-a din grupa A. U BT Cluj şi-a asigurat calificarea în Top 8 din etapa precedentă.
20:20
Dinamo a rezolvat cea mai importantă mutare în această iarnă.
Acum 8 ore
19:50
Adrian Șut (26 de ani) a plecat în această iarnă de la campioana României.
19:50
Crystal Palace, câștigătoarea Cupei Angliei de anul trecut, eliminată de o echipă din Liga a 6-a! # Sport.ro
Crystal Palace a furnizat cea mai mare surpriză în turul al treilea din Cupa Angliei.
19:30
Răsturnare incredibilă de situație! Clubul care a negociat cu Mirel Rădoi a făcut anunțul # Sport.ro
Mirel Rădoi a părăsit-o pe Universitatea Craiova în urmă cu două luni, însă tehnicianul este pregătit să revină în antrenorat.
19:10
Vinicius știe mai clar ca niciodată ce își dorește pentru cariera sa! Planurile de viitor ale brazilianului.
19:10
România debutează duminică la Europeanul de polo! Tudor Fulea și-a fixat obiectivul + ”Începe și drumul către Mondial” # Sport.ro
A început Campionatul European de polo, care are loc în perioada 10-25 ianuarie la Belgrad, Serbia.
18:40
Eșec umilitor pentru Universitatea Craiova! „Leii” au încasat 3 goluri de la un satelit de Liga a 3-a # Sport.ro
Universitatea Craiova, rezultat dezamăgitor în ultimul amical al iernii.
18:40
Denis Drăguș (26 de ani) a revenit la o fostă echipă.
18:40
Tehnicianul de 50 de ani lucrează la Al-Hilal Omdurman (Sudan), unde aproape că nu e deloc liniște. Nici măcar când rezultatele sunt foarte bune.
18:30
Înlocuitor pentru Șut! Cine este fotbalistul român din străinătate pentru care ar negocia FCSB # Sport.ro
FCSB are nevoie de întăriri în această iarnă, mai ales după ce Adrian Șut a decis să îi părăsească pe roș-albaștri și să semneze cu Al Ain, în Emiratele Arabe Unite.
18:20
Marian Aioani, primele concluzii după amicalul pierdut de Rapid în Antalya: ”E bine că s-a greșit aici” # Sport.ro
Rapid se află într-un stagiu de pregătire în Belek, Antalya (Turcia).
18:00
Fostul fotbalist al lui Chelsea, mesaj sfâșietor: „Mai am doar câteva zile la dispoziție” # Sport.ro
Un fost fotbalist de la Chelsea și Anderlecht este în pericol să își piardă viața.
18:00
”Ați ratat primul loc în iarnă, terminați pe primul loc în vară?” Alex Pașcanu, răspuns fără ocolișuri # Sport.ro
Rapid a disputat sâmbătă după-amiază primul amical din Antalya.
Acum 12 ore
17:50
La un an și jumătate după plecarea din fruntea naționalei, tehnicianul de 47 de ani a „reușit“ să-și cam strice cota.
17:40
Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!” # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu se va duela pe teren propriu cu Napoli, în etapa 20 din Serie A. Meciul este programat duminică, de la 21:45.
17:10
Mario Balotelli (35 de ani) și Cristi Chivu (45 de ani) au jucat împreună la Inter Milano.
17:10
Debut cu stângul pentru Rapid în 2026! Giuleștenii, învinși de liderul din Polonia. Dobre a ratat un penalty la 0-0 # Sport.ro
Rapid a cedat, scor 1-2, împotriva formației Wisla Plock din Polonia. Ce urmează pentru giuleșteni.
17:00
Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!” # Sport.ro
S-a vorbit adesea despre transferul lui Andrei Rațiu în ultimele ferestre de transferuri, însă, de fiecare dată, fundașul lateral a rămas la Rayo Vallecano.
16:50
Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat # Sport.ro
Oltenii au organizat un meci amical în cantonamentul din Turcia.
16:40
Dinamo Zagreb a afișat prețurile pentru meciul cu FCSB! Cât costă un bilet pentru fanii români # Sport.ro
Dinamo Zagreb a anunțat diferențele de preț între abonați și restul suporterilor la meciul cu FCSB.
16:40
Fostul selecționer tocmai a fost răsplătit regește pentru munca extraordinară pe care a făcut-o, la Al-Arabi Doha.
16:30
Cum l-au numit englezii pe Radu Drăgușin, după ce Florin Manea a dezvăluit unde poate ajunge de la Tottenham # Sport.ro
Radu Drăgușin a revenit recent după accidentarea la ligamente care l-a ținut departe de teren aproape un an, însă este dificil să prindă minute la Tottenham.
16:30
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns în Arabia Saudită: ”Acolo vrea să joace” # Sport.ro
Francezul este legitimat la Al Ittihad din iulie 2023.
16:20
Lindsey Vonn a obţinut a doua victorie a sezonului, dominând proba de coborâre de la Zauchensee # Sport.ro
Lindsey Vonn, în formă maximă.
16:20
Șansă imensă pentru Drăgușin: Tottenham – Aston Villa, diseară, cu o miză importantă pentru Radu # Sport.ro
Într-un moment în care zvonurile privind plecarea sa de la Tottenham se intensifică, Radu Drăgușin poate bifa o nouă apariție, la Spurs.
16:10
Xabi Alonso l-a pus la zid pe Diego Simeone după ce argentinianul l-a amenințat pe Vinicius: „Nu mi-a plăcut” # Sport.ro
Antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a lansat un atac direct la adresa lui Diego Simeone după victoria cu 2-1 din semifinala Supercupei Spaniei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.