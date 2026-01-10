Autoritatea concurenței din Turcia deschide o investigație împotriva Dassault Systèmes

11:10

Datoria totală de 150 miliarde de dolari a Venezuelei nu a avut o rezoluție în contextul în care sancțiunile SUA au împiedicat creditorii să negocieze cu autoritățile de la Caracas, dar noul context creat de capturarea președintelui Nicolas Maduro ar putea crea condițiile pentru ca discuțiile să înceapă.