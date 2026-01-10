S-au stabilit semifinalele Cupei Africii Egipt a eliminat deținătoarea trofeului! Urmează două meciuri de foc

Golazo.ro, 11 ianuarie 2026 00:50

Egipt - Coasta de Fildeș 3-2. Gazdele s-au calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce au eliminat deținătoarea trofeului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 2 ore
00:50
S-au stabilit semifinalele Cupei Africii Egipt a eliminat deținătoarea trofeului! Urmează două meciuri de foc Golazo.ro
Egipt - Coasta de Fildeș 3-2. Gazdele s-au calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce au eliminat deținătoarea trofeului.
00:30
„Mai am doar câteva zile”  Fostul junior de la Chelsea, mesaj tulburător: „Trebuie să înfrunt realitatea” Golazo.ro
Lamisha Musonda (33 de ani), fostul jucător din academia lui Chelsea, a anunțat că este bolnav în stare terminală și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
23:40
Ungaria - România 40-34 Încă o înfrângere fără drept de apel pentru „tricolori” înainte de Euro 2026 Golazo.ro
Ungaria - România 40-34. „Tricolorii” cedează în ultimul amical din luna ianuarie. Selecționata lui George Buricea se pregătește pentru Campionatul European din acest an.
23:30
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă Golazo.ro
TOTTENHAM - ASTON VILLA 1-2. Jucătorii celor două formații au fost implicați într-un scandal pe gazon, după meciul din Cupa Angliei.
23:10
Dennis Man, descătușat Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), extrema echipei naționale, s-a descătușat la primul său meci din acest an, PSV - Excelsior, scor 5-1, din prima ligă a Olandei.
23:00
Debut de vis pentru Semenyo Gol și pasă de gol la primul meci pentru City + Deținătoarea Cupei Angliei, eliminare rușinoasă Golazo.ro
Manchester City - Exeter City 10-1. Antonio Semenyo (26 de ani), extrema cumpărată în această iarnă, a avut un debut de vis în tricoul „cetățenilor”.
22:40
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat interesul „câinilor” pentru Matteo Duțu (20 de ani), fundașul român legitimat la AC Milan.
22:20
Larvik - Minaur 26-28  Start perfect pentru Baia Mare în grupele EHF European League Golazo.ro
Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Elevele lui Ferreira Florencio debutează în grupe cu o victorie.
22:10
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere la limită în duelul cu Al-Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, scor 0-1.
Acum 6 ore
21:30
„A fost foarte bun” Remarcatul lui MM Stoica în cantonamentul FCSB din Antalya Golazo.ro
21:30
„Mai mult de 5 ani...” FOTO. Căpitanul FCSB a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a publicat un mesaj emoționant după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) la Al-Ain.
20:50
Dinamo, încă o mutare Nicolescu  anunță că a bătut palma cu încă un jucător: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate” Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central al „câinilor”, își va prelungi contractul cu Dinamo.
20:30
Totul pentru Trump  Emmanuel Macron a modificat data summit-ului G7 pentru ca președintele SUA să poată organiza lupte MMA la Casa Albă Golazo.ro
Emmanuel Macron (48 de ani), președintele Franței, a modificat datele pentru organizarea summit-ului „G7” pentru a evita o neconcordanță cu agenda liderului american Donald Trump (79 de ani).
20:20
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!” Golazo.ro
Nicolae Forminte (69 de ani) este noul antrenor coordonator al lotului de gimnastică feminină a României.
20:10
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui Golazo.ro
Unirea Slobozia și-a inaugurat stadionul printr-un amical cu Oțelul Galați, 0-0. Ialomițenii vor reveni, în Liga 1, pe stadionul „1 Mai”.
Acum 8 ore
19:50
Gloria Bistrița - Buducnost 34-38 Eșec rușinos! Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată » Clasamentul actualizat Golazo.ro
Gloria Bistrița - Buducnost 34-38. Elevele lui Carlos Viver au cedat împotriva ultimei clasate din grupă.
19:20
„Chivu? Fantastic!”  Mario Balotelli, impresionat de fostul său coleg: „Este un atu pentru Inter” Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani), fostul jucător de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”.
19:20
„Depinde doar de noi”  Mihai Lixandru, despre cursa FCSB spre play-off, dar și despre Barca - Real: „Ne uităm să învățăm” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Mihai Lixandru, 24 de ani, a comentat lupta pentru play-off, a spus ce își dorește în 2026 și a vorbit despre marea confruntare de duminică: El Clasico.
18:30
Drăguș, prezentat oficial Atacantul naționalei va evolua alături de doi jucători români Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, a fost prezentat de noua sa echipă, Gaziantep FK, ocupanta locului #9 din prima ligă a Turciei.
18:20
„Obiectivul e titlul” Pașcanu, după ce Rapid a pierdut primul amical din Antalya: „O lecție” + Ce spune Aioani Golazo.ro
Wisla Plock - Rapid 2-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani) și Marian Aioani (26 de ani) au vorbit despre înfrângerea cu Wisla, din cantonamentul din Antalya.
18:10
„Nu voi face asta niciodată” Chivu, „săgeți” către Conte? Ce a spus la conferința de presă Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre rivalul său, Antonio Conte (56 de ani), înaintea meciului direct.
Acum 12 ore
17:30
Craiova a ascuns bătaia FOTO. Nsimba  a sărit la gâtul unui adversar , iar camera de filmat s-a mutat imediat pe altcineva Golazo.ro
Universitatea Craiova - VFB Stuttgart II, scor 2-3. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul grupării din Bănie, a fost protagonistul unor momente tensionate în meciul cu echipa secundă a clubului din Bundesliga.
16:50
Kurt Zouma, out de la CFR Cluj!  Câștigătorul de Champions League a plecat din Gruia după doar 4 luni. Câte minute a bifat Golazo.ro
Kurt Zouma s-a despărțit în mod oficial de CFR Cluj. Fundașul francez, fost campion al Europei cu Chelsea, nu a reușit să se impună la formația din Gruia.
16:20
Căpitanul lui FC Botoșani, la mare căutare Anunțul lui Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că Andrei Miron (31 de ani) a atras atenția mai multor formații.
15:40
„Căpitanul nostru m-a lovit așa” Interviu savuros GOLAZO.ro în Antalya cu Oleksandr Romanchuk, stoperul Craiovei: „Sunteți gemeni sau ce?” Golazo.ro
Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, fundașul-golgeter al Craiovei, povestind într-un stil personal relația cu coechipierii și antrenorii alb-albaștri în cantonamentul de la Regnum Carya Belek
15:20
„Sper ca FCSB să nu intre în play-off” Legenda lui Dinamo visează la titlu: „Cu ele am avea o șansă” Golazo.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare jucător al celor de la Dinamo, își dorește ca FCSB să nu intre în play-off.
15:00
Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele” Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial la Al-Ain.
14:50
„Save the date!” Așteptarea ia sfârșit pentru fanii lui Dinamo. Clubul a anunțat ziua în care vor începe lucrările la noul stadon Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat ziua care va marca startul lucrărilor pentru noul stadion al clubului.
14:30
Wisla Plock - Rapid  LIVE de la 15:00 » Primul amical pentru giuleșteni în Antalya. Echipele de start Golazo.ro
Rapid București se duelează cu echipa poloneză Wisla Plock, de la ora 15:00, într-un meci amical. GOLAZO.ro este în Antalya și te ține la curent cu cele mai importante momente ale partidei.
14:30
„Aștept chemarea lui Lucescu” Andrei Coubiș, mesaj direct pentru selecționerul României + de ce a ales U Cluj : „S-au scris foarte multe chestii de Dinamo” Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) a avut un mesaj direct pentru Mircea Lucescu (80 de ani).
14:10
Continuă tensiunile PSG - Dembele „Balonul de Aur” a refuzat oferta inițială de prelungire a contractului. Ce sumă cere starul francez Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) a refuzat oferta inițială de prelungire a contractului din partea celor de la PSG.
13:50
„Ar tremura de frică!” Chipciu a luat atitudine după amenințările cu moartea primite de Stanciu: „Câți ar face asta în locul lui? Niciunul!” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Alexandru Chipciu (36 de ani) a comentat situația lui Nicolae Stanciu, criticat dur în social media după penalty-ul ratat în prelungirile partidei AC Milan - Genoa, scor 1-1.
13:30
Mititelu, apel disperat la Nicușor Dan Palmaresul U Craiova se decide marți » Atac la justiție: „Niciunul din cazurile Recorder nu se apropie de ceea ce mi s-a întâmplat mie” Golazo.ro
Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a lansat un atac extrem de dur la adresa justiției din România și a făcut un apel public către președintele Nicușor Dan.
13:10
Victorii pe linie la Adelaide Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de tabloul principal » Adversarele din meciurile decisive Golazo.ro
Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au obținut victorii pe linie în primul tur al calificărilor pentru turneul WTA 500 de la Adelaide.
Acum 24 ore
12:50
Radu Naum Misteriosul cititor Golazo.ro
Filipe Coelho, prin reacțiile la întrebări după meciuri, adesea săpate în lemn masiv, pare câteodată pierdut în spațiu. În spațiul nevrotic în care a aterizat fără parașută.
12:20
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege” Golazo.ro
Ciprian Paraschiv (51 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a anunțat o propunere legislativă menită să ofere românilor acces gratuit la sportul de înaltă performanță.
12:00
Golgheterul Ligii 1 s-a rupt în Antalya Jovo Lukic s-a accidentat și va rata meciul cu Dinamo » U Cluj îl trimite la Marijana Kovacevic Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Jovo Lukic (27 de ani) s-a accidentat în cantonamentul echipei Universitatea Cluj.
11:50
Epassy, eliminat de la Cupa Africii VIDEO: Maroc a învins Camerun în sferturile de finală » Liga 1 a rămas fără reprezentanți în competiție Golazo.ro
Camerun - Maroc 0-2. Naționala lui Devis Epassy (32 de ani) a fost eliminată de la Cupa Africii pe Națiuni.
11:20
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci” Golazo.ro
Scene incredibile au avut loc la amicalul dintre Lugan și Viktoria Plzen, încheiat cu scorul 2-4. Un fotbalist al gazdelor și-a atacat un coechipier, motivul fiind necunoscut.
10:40
Revine Edi Iordănescu? Clubul cu care se află în negocieri fostul selecționer » Se duelează pentru post cu o legendă Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) pare să fie aproape de o revenire pe banca tehnică.
10:20
Înlocuitor din Liga 1 pentru Șut FCSB vrea să transfere un jucător de bază al rivalei din campionat Golazo.ro
FCSB a pus ochii pe Charles Petro (24 de ani), mijlocașul celor de la FC Botoșani, pentru a acoperi locul lăsat vacant de Adrian Șut (26 de ani).
09:50
Întăriri pentru lupta la play-off Jucătorul crescut de Sporting a ajuns în Liga 1: „Fotbalul jucat de noua mea echipă este spectaculos” Golazo.ro
Bruno Paz (27 de ani) este noul jucător al celor de la Oțelul Galați.
09:40
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta” Golazo.ro
Ioan Varga, patronul CFR Cluj, a comentat situația lui Ciprian Deac (39 de ani), mijlocașul care a fost lăsat în afara lotului de Daniel Pancu (48 de ani) pentru cantonamentul din Spania.
09:10
„Palestina e sânge și inimă” Assad Al-Hamlawi, mărturie emoționantă pentru GOLAZO.ro despre relația cu patria sa » Ce spune despre războiul devastator Golazo.ro
Assad Al-Hamlawi s-a născut în Suedia, dar joacă pentru naționala Palestinei și se simte palestinian: „Acest sentiment nu poate fi depășit”
Ieri
00:20
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul clubului englez Tottenham, este aproape de un transfer în Italia.
9 ianuarie 2026
23:40
Ungaria ne-a demolat Naționala de handbal masculin, eșec usturător chiar înainte de Campionatul European Golazo.ro
Echipa Națională de Handbal Masculin a pierdut cu Ungaria, scor 33-23, într-o partidă de pregătire a Campionatului European.
23:40
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top” Golazo.ro
Impresara Anamaria Prodan a povestit pentru GOLAZO.ro cum s-a realizat transferul lui Louis Munteanu în MLS.
23:40
Se reaprinde scandalul BArbosu - Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia Golazo.ro
Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, a explicat de ce crede că americanca merită medalia de bronz de la JO 2024, în locul Anei Barbosu.
23:30
Aproape de moarte!  Fostul star de la Bayern și City și copiii săi, salvați de la înec: „E un miracol că sunt în viață” » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Martin Demichelis (45 de ani), fostul jucător al celor de la Atletico Madrid și Manchester City, a trecut prin clipe de coșmar, fiind aproape de o tragedie.
23:00
„L-aș lua cu ochii închiși!” Un club din Liga 1 a pus ochii pe veteranul Ciprian Deac: „E încă un jucător foarte bun” Golazo.ro
Ciprian Deac (39 de ani), legenda celor de la CFR Cluj, este dorit de o nou-promovată în Liga 1.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.