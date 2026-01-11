Cele mai frumoase nume de fete în 2026, conform inteligenței artificiale
Click.ro, 11 ianuarie 2026 02:10
Alegerea numelui unui copil este una dintre cele mai emoționante și importante decizii pentru viitorii părinți.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
03:20
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează # Click.ro
Deși poate suna surprinzător, folia de aluminiu poate fi un aliat de nădejde împotriva șoarecilor. Cu ajutorul acestui produs pe care probabil că deja îl avem în bucătărie, putem împiedica acești oaspeți neplăcuți să mai intre în casa noastră.
Acum 2 ore
02:10
Alegerea numelui unui copil este una dintre cele mai emoționante și importante decizii pentru viitorii părinți.
Acum 4 ore
01:10
Karma lovește fără avertisment. Zodiile puse la grea încercare în a doua parte a lunii ianuarie. Vor plăti pentru greșelile din trecut # Click.ro
A doua jumătate a lunii ianuarie vine cu energii tensionate și lecții karmice greu de ignorat. Tranzitele astrale activează zone sensibile din hărțile multor nativi, iar trecutul revine acolo unde a fost ignorat, ascuns sau tratat cu superficialitate.
00:10
România nu mai pierde doar populație, ci pierde, încet și aproape imperceptibil, orașe întregi. Fenomenul nu se vede în titluri zilnice și nu provoacă proteste de stradă, dar efectele lui sunt devastatoare pe termen lung.
Acum 6 ore
23:10
Rețeta tradițională din Banat pe care puțini o cunosc. Cum se prepară supa de lapte cu cartofi # Click.ro
De-a lungul țării există nenumărate rețete locale delicioase pe care nu foarte mulți români le cunosc. Iar în Banat, în zona Carașului, se pregătește încă din cele mai vechi vremuri o supă delicioasă de lapte cu cartofi.
22:40
Podul din România, martor a două Imperii și două războaie, condamnat la demolare după 117 ani de istorie # Click.ro
Un colos din oțel și piatră, ridicat în vremea Imperiului Austro-Ungar și trecut prin două războaie mondiale, se apropie de sfârșit. Podul feroviar de pe linia Deda–Războieni, construit în 1908, a primit undă verde pentru demolare, după mai bine de un secol în care a susținut trenuri, regimuri polit
22:10
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat # Click.ro
Luna Nouă din 19 ianuarie vine cu o energie puternică de restart, ambiție și claritate. Este un moment astral care deschide uși, aduce idei curajoase și îi ajută pe unii nativi să își croiască drumul spre succes cu mai multă încredere decât oricând.
21:40
Este un preparat tradițional delicios, îndrăgit de români din întreaga țară. Însă nu foarte multă lume știe faptul că acest aliment este și foarte bun pentru sănătate! Este vorba despre slănina de mangaliță, un aliment care mai este cunoscut și ca „aurul alb”.
Acum 8 ore
21:20
S-a aflat cine este primul concurent eliminat de la Survivor România 2026. Anunțul a fost făcut în avans, în exclusivitate, de binecunoscuta comunitate Viperele Vesele, care a dezvăluit atât rezultatul primului joc pentru imunitate, cât și numele primului concurent eliminat.
21:10
O altă lovitură pentru Gogoașă din „Trăsniții”, după ce a scăpat de cancer: „Costă 16.000 de euro, n-am bani!” # Click.ro
Gogoașă din „Trăsniții” va fi operat la inimă, după ce a scăpat de cancer. Nu se internează la privat: „Costă 16.000 de euro, n-am bani!””
20:50
Un material banal, pe care îl avem cu toții în casă, ar putea schimba felul în care obținem energie. Cercetătorii au arătat că bumbacul poate fi transformat într-o sursă de electricitate care funcționează continuu, folosind doar umezeala din aer. Această descoperire ar putea elimina nevoia de bateri
20:50
Planta superbă care atrage norocul și prosperitatea în casă. Este foarte ușor de îngrijit # Click.ro
Este o plantă superbă, care va transforma complet orice spațiu în care este pusă. Datorită ei, nu numai că o cameră va arăta mai elegantă și mai plină de vitalitate ca oricând, dar, potrivit tradiției, ar trebui să observăm că vom începe să avem tot mai mult noroc în viața de zi cu zi.
20:10
Bani pe roți și viață pe drumuri! Cât ajunge să câștige un șofer de TIR în 2026 în România # Click.ro
Meseria de șofer de TIR nu înseamnă doar drumuri lungi și nopți petrecute departe de casă, ci și salarii care pot depăși cu mult media pe economie. În 2026, tot mai mulți români aleg acest domeniu pentru stabilitate și câștiguri consistente, iar diferențele dintre România și alte țări din Uniunea Eu
19:40
Este o provocare care poate părea a fi destul de simplă la prima vedere. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim cameleonul ascuns printre aceste plante.
19:30
Locul unde morții sunt parte din viața de zi cu zi. Aici, oamenii conviețuiesc cu cei decedați și participă la ritualuri funerare elaborate # Click.ro
Experiența pierderii celor dragi este universală și adesea însoțită de durere profundă. În multe culturi, moartea este privită ca sfârșitul existenței, iar doliu poate lăsa o atmosferă apăsătoare care persistă mult timp. În Indonezia, însă, moartea este abordată prin ritualuri bogate și simbolice, c
Acum 12 ore
19:20
Este o rețetă delicioasă din 1941, pe care tot mai puțini români și-o amintesc în ziua de astăzi. Este vorba despre ciulamaua de praz, o mâncare care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple și care va fi foarte ușor de pregătit.
18:50
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint” # Click.ro
Romanița Iovan continuă să surprindă prin silueta sa și prin energia debordantă, însă drumul până aici nu a fost deloc ușor. După ce a devenit mamă, creatoarea de modă a fost nevoită să lupte cu 24 de kilograme în plus, iar soluția găsită a combinat sportul intens, alimentația atent controlată și un
17:40
Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Ce greșeală a făcut vreme de mai mulți ani # Click.ro
Cafeaua este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume.
17:20
Fotbalistul cu trecut la FCSB și diva Mandinga, poveste de iubire care a luat pe toată lumea prin surprindere! Primele imagini cu Alex Enache și Elena Ionescu # Click.ro
Un nou cuplu a atras toate privirile în showbiz și în lumea sportului. Alex Enache, fost jucător legitimat la FCSB, și Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, trăiesc o poveste de dragoste care abia acum începe să iasă la lumină, după ce au apărut primele imagini cu ei împreună.
16:30
Horoscop duminică, 11 ianuarie. Ziua de duminică vine cu o energie axată pe organizare, responsabilitate și clarificări importante.
16:30
Mara Bănică, taxată ca o milionară! Cât a plătit impozitul pentru casă și mașină: „Început de an bun, ce să zic” # Click.ro
Mara Bănică se numără printre vedetele care resimt din plin majorările de taxe din 2026. Jurnalista a ales să vorbească deschis despre impozitele pe care le plătește pentru casă și mașină, iar suma făcută publică arată cât de costisitor a devenit începutul de an chiar și pentru persoanele publice.
16:00
În momentul în care încep să apară probleme cu acoperișul blocului, mulți locatari vor începe să se întrebe cine trebuie să plătească, de fapt, reparațiile.
15:50
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută” # Click.ro
În anul 1693, un fermier care își ara câmpul în North Petherton, în sud-vestul Angliei, a descoperit o bijuterie medievală fascinantă. Realizat din aur, email și cristal, obiectul prețios avea ceva ce o făcea și mai valorosă. Piesa, perfect conservată, se diferenția de altele printr-o inscripție cu
15:30
Ciorba este considerată a fi un preparat foarte sănătos, la care mulți oameni apelează atunci când încep o dietă. Însă, există și unele excepții la care nu multă lume se gândește.
15:00
Ciorba este considerată a fi un preparat foarte sănătos, la care mulți oameni apelează atunci când încep o dietă. Însă, există și unele excepții la care nu multă lume se gândește.
14:40
Documentarul Netflix pe care nu trebuie să îl ratezi! Cine este, de fapt, autorul imaginii „Napalm Girl”, una dintre cele mai emblematice fotografii din istorie # Click.ro
O fotografie care a șocat lumea, un documentar Netflix care zguduie o legendă și o întrebare care nu mai poate fi ignorată. La mai bine de 50 de ani de la apariția imaginii „Napalm Girl”, una dintre cele mai puternice fotografii din istorie, un film de pe platforma de streaming readuce în prim-plan
14:40
Delia Salchievici, dezavăluiri fără perdea: „M-am întors urâtă și fără păr de la Desafio: Aventura” # Click.ro
Ce a putut să pățească Delia Salchievici la „Desafio: Aventura”
Acum 24 ore
14:20
Anul 2026 se anunță plin de provocări în plan sentimental, iar astrele avertizează că unele cupluri vor traversa perioade tensionate care ar putea conduce la despărțiri sau chiar divorțuri.
14:10
Ce reguli trebuie să respecte proprietarii unui apartament nelocuit. Le rămân unele obligații financiare # Click.ro
Dacă avem un apartament în care nu locuiește nimeni pe moment, este important să știm că tot există unele obligații legale pe care trebuie să le respectăm.
14:10
Pentru prima oară în 50 de ani „Avionul Apocalipsei”, destinat războiului nuclear, a aterizat pe un aeroport civil. Val de reacții|VIDEO # Click.ro
Unul dintre cele mai secrete avioane ale Statelor Unite a apărut, fără avertisment, pe un aeroport civil. În mijlocul traficului comercial de la Los Angeles, aeronava unică în lume construită pentru război nuclear a coborât pe pistă
13:40
Ce spun psihologii despre cei care bârfesc și ce se întâmplă în creierul nostru când auzim: „Știi ce a făcut X?” # Click.ro
Bârfa ne însoțește aproape constant în viața de zi cu zi, de la discuțiile cu prietenii până la comentariile de birou sau pe rețelele sociale. Fraze precum „Știi ce a făcut X?” sau „Nu pot să cred că Y a spus asta” par inofensive,
13:40
Artista de muzică populară care a trăit coșmarul vieții. Bătută, amenințată cu cuțitul și înșelată de 83 de ori! # Click.ro
Cântă despre dragoste și voie bună, dar în spatele zâmbetului molipsitor, o artistă de muzică populară a trăit experiențe dureroase care i-au marcat viața. În tinerețe, aceasta a trecut prin bătăi, amenințări cu cuțitul și a fost înșelată de zeci de ori, pierzându-și încrederea în bărbați și trecând
13:30
„Nimic nu m-a pregătit pentru ce a urmat” De ce un blogger francez nu recomandă Bucureștiul # Click.ro
Vinicius Costa este un blogger francez care a călătorit în aproape toate țările din Europa, iar de-a lungul timpului, unele destinații s-au transformat în favoritele sale.
13:00
Unde a lucrat prima dată Mirabela Grădinaru. Meseria pe care a avut-o înainte de corporație: „Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta la București” # Click.ro
Mirabela Grădinaru a povestit recent cum și-a câștigat primii bani în București, înainte de a se angaja la corporație. Iubita lui Nicușor Dan a recunoscut că primii ani în Capitală i-au fost foarte dificili și că a trebuit să se descurce singură.
12:50
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie # Click.ro
Atunci când mergem la cumpărături, primul lucru pe care îl vom observa atunci când vrem să luăm făină este faptul că pe pachete sunt scrise anumite cifre.
12:30
Înmormântările, mai scumpe în 2026. Cât plătești pentru săpatul gropii și depunerea sicriului la capelă # Click.ro
2026 aduce scumpiri și în serviciile funerare. Tarife mai mari pentru gropi, capele și transport mortuar
12:20
Recunoști fetița din imagine? Astăzi este o artistă sexy cunoscută în toată țara și are trei copii # Click.ro
Privești imaginea și parcă simți că o cunoști, dar nu reușești să-ți dai seama cine este. Ochii mari, zâmbetul inocent și chipul delicat par să ascundă deja personalitatea puternică pe care fetița o va avea peste ani. Cine ar fi putut să ghicească că această mică copilă va ajunge să cucerească inimi
12:10
Zile cu temperaturi istorice până săptămâna viitoare. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimul deceniu # Click.ro
România se confruntă cu un val de ger năprasnic, care aduce cea mai rece perioadă a lunii ianuarie din ultimul deceniu. Temperaturile scad drastic în toată țara, cu minime care vor coborî sub -15 grade, iar maximele rămân negative
12:10
Șoferii din țara noastră se pot trezi cu o amendă usturătoare din partea autorităților în această perioadă.
11:10
Imagini din vila Loredanei Groza din nordul Capitalei. Vedeta și-a construit un adevărat refugiu de lux, ascuns de ochii curioșilor # Click.ro
Departe de ochii curioșilor și de agitația Capitalei, Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, și-a creat un refugiu perfect în nordul Bucureștiului. Vila sa, ascunsă după garduri solide și vegetație bogată, combină intimitatea cu luxul discret, oferind artistei și familiei sale un spațiu modern, boe
11:10
Turiștii au descoperit o destinație fascinantă la marginea Europei, dar SUA își avertizează cetățenii: „Evitați-o!” # Click.ro
Ascunsă între munți și mister, atrage turiști din colțuri îndepărtate ale lumii, fascinați de peisaje sălbatice și de cultura unică a localnicilor. Pentru unii, e o experiență de neuitat, un colț neatins de turismul de masă
10:40
Călin Donca, concurentul de la „Survivor” care trăiește în lux. Ce avere impresionantă are afaceristul care s-a bătut la Survivor cu Boureanu # Click.ro
De la garsoniera modestă din Reșița până la vile cu piscină interioară și Lamborghiniuri, Călin Donca a construit o avere impresionantă. Faimosul care a ajuns să se certe cu Cristi Boureanu la „Survivor” 2026 deține afaceri în energie și agricultură și locuiește cu soția și cei cinci copii într-o v
10:30
Ultimele cuvinte ale lui Renee Good înainte să fie împușcată, înregistrate de telefonul agentului care a deschis focul| VIDEO # Click.ro
Un nou videoclip de 47 de secunde, filmat chiar cu telefonul agentului ICE înainte de a împușca mortal pe Renee Good în fața soției sale, a reaprins tensiunile din societatea americană. Imaginile o arată pe Good încercând să calmeze situația, spunând „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine”,
10:10
Adio, sărmăluțe! Vedetele au revenit în sala de sport! Ce dietă ține Marina Almășan, la 59 de ani și la ce aliment a renunțat complet: „Spun nu!” # Click.ro
Adio, sărmăluțe și caltaboși! Vedetele au revenit în sala de sport! Marina Almășan se antrenează cot la cot cu iubitul ei: „Încerc să fiu o vegetariană relaxată.”
10:00
Ce spune o studentă care a fost acceptată la șapte universități din SUA, cu burse până la 260.000 de dolari # Click.ro
O tânără din Vietnam a reușit performanța de a fi acceptată la șapte univeristăți din Statele Unite. Recent,ea a fost acceptată anticipat
09:50
Iarnă aspră în cel mai cald oraș din România. Sunt anunțate ninsori neîntrerupte timp de 11 zile, potrivit AccuWeather # Click.ro
După o lună decembrie destul de blândă, iarna pare să își fi intrat, în sfârșit, în drepturi. În ultimele zile, în majoritatea zonelor din țară s-au înregistrat temperaturi scăzute și ninsori, iar vremea rece pare că va continua și în perioada următoare.
09:50
După ce a declarat fără menajamente că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei, Ramona Olaru a provocat un val uriaș de reacții pe rețelele sociale. Comentariile critice nu au întârziat să apară, iar scandalul a fost amplificat și de ironia lui Alex Bodi, care a atacat direct atitudinea vedetei. În
09:10
Polul Sud este perceput drept unul dintre cele mai stabile puncte de pe planetă, un reper absolut al geografiei. În realitate, marcajul care îl indică se află pe o masă uriașă de gheață aflată în mișcare continuă.
08:30
CFR cere idei de la români pentru modernizarea Gării de Nord. Primele imagini cu exteriorul și interiorul|VIDEO # Click.ro
Românii sunt invitați să participe direct la transformarea unuia dintre cele mai importante simboluri urbane ale țării. Gara de Nord din București, principala poartă feroviară a României și monument istoric,
08:10
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac # Click.ro
Săptămâna 10–17 ianuarie vine cu mesaje puternice din partea runelor, simboluri străvechi care vorbesc despre destin, lecții karmice și șanse neașteptate. Energia acestui interval este una de eliberare, vindecare și relansare, iar pentru două zodii, norocul se manifestă din plin: obstacolele se dizo
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.