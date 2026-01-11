A plecat de la FCSB și are o ofertă avantajoasă din Superliga. „Îi dau 10.000 pe lună”
11 ianuarie 2026
Malcom Edjouma a plecat de la FCSB și e liber de contract, iar mijlocașul ar putea juca la o altă echipă din Superliga. Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Edjouma la echipă. Omul de afaceri care conduce echipa moldavă, una dintre fruntașe în clasament, a spus că-i dă 10.000 […]
Tensiuni în creștere la NATO: Trump ordonă un plan de invazie a Groenlandei, dar armata i se opune # Gândul
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțe americane, pe 3 ianuarie, l-ar fi încurajat pe președintele SUA, Donald Trump, să meargă mai departe cu planul de anexare a Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză. Se confruntă însă cu rezistență din partea unor figuri militare de rang înalt, relatează The Mail on Sunday, citat […]
Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital. Iată care este starea de sănătate a celebrei artiste. Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital. Primele informații arată că artista ar fi suferit un preinfarct. La ora actuală se află în stare stabilă. […]
Câte zile libere vor avea angajații români în 2026, conform legislației în vigoare. Vezi lista completă # Gândul
Lista zilelor libere plătite este generoasă și în 2026, iar pe lângă sărbătorile legale deja cunoscute mai există și situații în care românii pot sta acasă și pot fi plătiți integral sau parțial, conform legislației în vigoare. Dar mulți angajați nu cunosc toate aceste drepturi, deși ele sunt garantate prin Codul muncii și prin legi […]
Cristian Pistol anunță că nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteo și face apel să se amâne deplasările în zonele sub coduri meteo # Gândul
Cristian Pistol (CNAIR) a anunțat pe Facebook că, la ora actuală, nu sunt drumuri închise din cauza fenomenelor meteorologice din ultimele 12 ore. Tot acesta face apel la populație să amâne deplasările în zonele vizate de coduri meteo, dacă aceste deplasări nu reprezintă urgențe. „Am început ziua în dispeceratul #CNAIR, unde am verificat personal starea […]
Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB la U Cluj, iar fotbalistul cu rol ofensiv a vorbit despre transfer. În februarie 2025, el a venit la FCSB de la Poli Iași, dar la bucureșteni a jucat doar în 15 meciuri, având 673 de minute pe teren și un gol. În vara trecută a fost cedat […]
Ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Sunt și accesibile # Gândul
Iată ce orașe din Europa poți vizita în ianuarie fără a te confrunta cu aglomerație. Unde mai pui că sunt și accesibile. Deși Europa în ianuarie poate să nu pară, la prima vedere, cea mai atractivă opțiune, ei bine trebuie să știi că este o perioadă în care poți avea parte de linște și odihnă, […]
Tensiune la cote maxime în Iran. Teheranul amenință că va răspunde în cazul unui atac al SUA # Gândul
Teheranul amenință că va riposta împotriva Israelului și a bazelor americane în cazul unor atacuri ale SUA asupra Iranului, transmițând acest avertisment către Washington în contextul în care surse israeliene au declarat că Israelul este în alertă maximă pentru posibilitatea oricărei intervenții americane, relatează relatează Reuters. În contextul în care establishmentul clerical iranian se confruntă […]
Târgul de Crăciun din Craiova VS. Untold din Cluj-Napoca. Cine câștigă mai mulți bani? Gândul a făcut calculele # Gândul
Craiovași clujul sunt două orașe care au devenit puncte de reper pe harta turismului european și au reușit să transforme simple evenimente în adevărate motoare economice. Ceea ce a început ca o activitate festivă desfășurată la nivel local s-a transformat rapid într-o adevărată industrie cu milioane de vizitatori și încasări consistente pentru mai multe sectoare […]
Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Greșeala pe care a făcut-o vreme de mai mulți ani # Gândul
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume și mulți oameni își încep ziua alături de o cană de cafea, iar deja este cunoscut faptul că această băutură are și multe proprietăți benefice pentru organism. Dar există și situații în care cafeaua poate fi periculoasă. În acest sens, un bărbat complet sănătos a […]
De unde provine numele Dedeman, brandul care i-a făcut miliardari pe frații Pavăl. Povestea fabuloasă are legătură cu o soacră # Gândul
Dedeman este brandul care i-a făcut miliardari pe frații Pavăl, oficial cei mai bogați frați din România. Povestea de succes are legătură și cu acest nume. Nu puțini români se întreabă de unde vine denumirea brandului și cum s-a născut cel mai mare business antreprenorial de pe piaţa locală. Rețeaua magazinelor Dedeman este extinsă în […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat modul în care ar urma să fie controlată Venezuela după schimbările politice recente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Venezuela va fi condusă prin Zoom” Invitatul susține că Venezuela nu va fi condusă direct, ci de la […]
Ion Cristoiu: „Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron” # Gândul
În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește despre o „Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron”. Știre în curs de actualizare…
Care este orașul cel mai fierbinte din lume. Aici, temperaturile ajung la 47 grade Celsius acum, în ianuarie 2026. Este vorba despre cel mai fierbinte loc din Australia, Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest. Acesta este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură […]
Adrian Severin: „Europenii vor să discute pacea între ei, nu cu cei care contează – SUA și Rusia” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a discutat despre cele doua subiecte importante la nivel global, în acest moment: războiul din Ucraina și situația din Groenlanda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Trump va obține ceea ce dorește în Groenlanda” Fostul ministru susține […]
Un bărbat a murit cu zile, într-un autobuz din Sibiu, pentru că pasagerii nu l-au anunțat pe șofer. Motivul este incredibil # Gândul
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în seara zilei de 8 ianuarie, într-un autobuz din Sibiu, trupul acestuia fiind descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul. Conducătorul auto îi acuză de indiferență pe ceilalți pasageri, pentru că […]
Câți bani ajunge să câștige un șofer de TIR în 2026 în România, pe curse interne și internaționale # Gândul
Iată câți bani ajunge să câștige un șofer de TIR în 2026 în România, pe curse interne și internaționale. Anul acesta tot mai mulți români aleg acest domeniu pentru stabilitate și câștiguri consistente, iar diferențele dintre România și alte țări din Uniunea Europeană sunt foarte interesante. Meseria de șofer de TIR continuă este una căutată […]
Adrian Severin: „Războiul se duce de cele două părți cu mijloace total diferite. Americanii se duc cu armata, China se duce cu bani, cu investiții” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre confruntarea din Venezuela și modul diferit în care marile puteri își exercită influența. Discuția s-a concentrat pe competiția dintre Statele Unite și China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Confruntarea din Venezuela și competiția dintre SUA […]
Puțini pasageri știu la ce folosește scărița de sub scaunele din avioane. Este extrem de utilă pentru anumite persoane # Gândul
Tot mai mulți români aleg avionul când pleacă în vacanță sau când trebuie să se deplaseze pe distanțe lungi, dar – totuși, puțini pasageri sunt atenți la detaliile din interiorul aeronavei, notează Cancan. De exemplu, puțin știu la ce se folosește scărița de sub scaunele din avion. Probabil, mulți nici nu i-au remarcat existența, însă […]
Valentin Stan: România nu are capacitatea să aibă o poziție în legătură cu ce s-a întâmplat în Venezuela. A trebuit să preluăm comunicatul lui Kallas # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critică dur poziția oficială a României în contextul intervenției SUA în Venezuela, acuzând autoritățile române de lipsa capacității de a formula o poziție proprie. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan critică dur comunicatul Ministerului Român de Externe cu privire la […]
Ger extrem în toată România, inclusiv în București. Temperaturile au scăzut până la -18 grade Celsius și va continua să ningă abundent # Gândul
Zeci de judeţe se află sub avertizare de viscol şi ger, duminică dimineața. Ninge de mai multe ore în aproape toată ţara, iar stratul de zăpadă a acoperit şoşelele. Drumarii au intervenit toată noaptea cu utilajele, iar în unele zone temperaturile au scăzut până la -18 grade Celsius. Inclusiv Capitala este afectată de frig și […]
Iată în ce lună poți să ieși la pensie, ca femeie, în funcție de data nașterii. Gândul a făcut un tabel exclusiv pentru femei, pentru a arăta când se poate ieși la pensie, în funcție de data nașterii, între ianuarie și decembrie 2026. Una din cele mai întâlnite întrebări ale femeilor care trec de vârsta […]
Operațiunea SUA din Venezuela a provocat frisoane la Kremlin și în mediile propagandistice rusești. Ideologul Dugin: „Rusia este acum pregătită moral pentru un război radical, în toată regula, cu Occidentul” # Gândul
Anul 2026 a început neașteptat pentru Rusia lui Putin, iar speranțele și scenariile alcătuite prematur au fost, pur și simplu, spulberate de realitate. În urmă cu doar o lună, notează Julia Davis pentru Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA), Serghei Karnauhov, gazda emisiunii „Labirintul lui Karnauhov” de pe canalul Solovyov Live, se lăuda cu […]
De ce a făcut închisoare Cătălin Zmărăndescu pentru Gigi Becali. Actualul concurent Power Couple 2026 a recunoscut tot # Gândul
Află de ce a făcut închisoare Cătălin Zmărăndescu pentru Gigi Becali. Actualul concurent Power Couple 2026 a recunoscut tot, în urmă cu ceva timp. Cătălin Zmărăndescu și soția sa, Luiza, sunt concurenți ai emisiunii Power Couple 2026, de la Antena 1. Cei doi sunt împreună de 11 ani și au doi copii: o fetiță pe […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, relația cu Ucraina și ideea transformării Uniunii Europene într-o federație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Vor să mute totul la Bruxelles” Analistul susține că liderii europeni […]
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce Nicușor Dan apare singur pe pista aeroportului. Trebuia să fie însoțit de ambasadorul României la Paris” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat episodul legat de modul în care președintele României a fost tratat în timpul deplasării la Paris. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Occidentalii și-au format o părere despre președintele Nicușor Dan Ion Cristoiu susține că liderii occidentali și-au format rapid […]
Se vor întergistra -25 de grade C în „Antarctica României”, pe timpul nopții, conform meteorologilor Accuweather. Este vorba despre orașul Întorsura Buzăului, supranumit și „Antarctica României”, căci acolo se înregistrează constant cele mai scăzute temperaturi din țară. Spre exemplu, în februarie 2005, acolo s-a atins valoarea de -35.8°C. Meterorologii Accuweather au anunțat prognoza meteo pentru […]
Valentin Stan: Franța are o tradiție de a bloca popoarele în a-și exercita drepturile suverane # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre trecutul colonialist al Franței, în discuția actuală privind intervenția Statelor Unite în Venezuela și poziționarea statelor europene în această situație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan critică poziția Franței în cazul intervenției americane în Venezuela, invocând trecutul colonialist […]
De mult timp, chinezii au fost printre cei mai importanți producători de jucării la nivel mondial. Astfel că, trecerea la jucării cu inteligență artifcială ar fi un pas firesc, susțin analiștii. Administrația lui Xi Jinping urmărește să transforme China într-o putere globală în domeniul AI și încurajează companiile și consumatorii să integreze inteligența artificială în […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre războiul aflat în desfășurare și despre marile negocieri care se poartă, discret, între puterile globale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Noi suntem aici în siajul unui război” Sociologul explică faptul că actualul conflict […]
„Nu sunt bancă”: O nouă carte arată tensiunile dintre Regele Charles al III-lea și prințul Harry, pe tema banilor # Gândul
Într-o nouă carte despre Familia Regală a Marii Britanii se arată că regele Charles al III-lea s-a săturat de cererile repetate de bani ale prințului Harry, după ce acesta a părăsit Familia Regală, scrie publicația Quien.com. Relația dintre Regele Charles al III-lea și fiul său, Prințul Harry, continuă să fie în centrul atenției, mai ales […]
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce europenii îi atacă pe americani, dar în același timp vorbesc de importanța SUA în pacea din Ucraina” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu acuza țările europene de ipocrizie politică și lipsă de discernământ privind logistica militară, referitor la ideea trimiterii trupelor de menținere a păcii în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Ion Cristoiu: „Nu există comunicat în legătură cu pacea din Ucraina care să […]
În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie # Gândul
Este „cel mai nebunesc eveniment din istoria climatică europeană”, potrivit unor experți, scrie xataca.com. În timp ce Spania sau alte țări din Europa pregăteau să experimenteze cele mai reci noapți din ultimii 40 de ani, iar Europa de Vest se confrunta cufurtună de frig și zăpadă, există părți ale continentului unde practic este vară. Și […]
Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin explica contextul istoric și politic care a dus la tensiunile actuale din Venezuela și la intervenția recentă a Statelor Unite în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin afirmă cum conflictul Statelor Unite cu Venezuela nu este unul […]
Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026 # Gândul
Uniunea Europeană va unifica definitiv regulile privind bagajele de mână în 2026, eliminând și restricția de 100 ml pentru lichide, iar asta datorită noii tehnologii de scanare, scrie Que.es. Anul 2026 marchează un punct de cotitură pentru transportul aerian în Europa. După aproape două decenii de limitări stricte și reglementări care variau de la o […]
11 Ianuarie, calendarul zilei: Se naște Carroll Shelby. Moare Anita Ekberg. Primul tratament de succes al unui diabetic cu insulină # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 11 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Carroll Shelby a fost un pilot de curse și constructor auto american legendar, cunoscut pentru contribuția sa majoră la dezvoltarea mașinilor sport de înaltă performanță. Născut pe 11 ianuarie 1923, în Texas, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre motivul pentru care NATO a fost creată și de ce el consideră inutilă alianța în acest moment al istoriei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că, din perspectiva sa, Alianța Nord-Atlantică ar fi […]
După ce a anunțat vremuri mai bune și o evoluție a economiei în acest an, Guvernul Bolojan vine cu o surpriză în plus pentru români. Prognoza publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, instituția de profil a guvernului, arată că inflația României va scădea până la 3,6% spre finalul lui 2026. După un an […]
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului # Gândul
Un așa zis pastor român de orgine braziliană a postat pe platformele de socialiazare zeci de clipuri în care diverse persoane susțin că, după ce i-au frecventat slujbele, s-au videcat, în mod miraculos, de boli incurabile. Autoritățile se declară neputincioase, în absența unor plângeri venite din partea eventualelor victime. Originar din Brazilia, Hilton Santos a […]
Povestea și istoria de 100 de ani a dinastiei Pahlavi. „Prințul Persiei” este cerut la conducerea Iranului de către protestari. Cum arată succesiunea # Gândul
Povestea dinastiei Pahlavi. Începutul anului 2026 aduce un dezechilibru major în regimul teocratic iranian. Au trecut aproape două săptămâni de când străzile Teheranului, precum și cele din majoritatea orașelor mari sunt pline de protestatari. De la o zi la alta, situația pare să se înrăutățească, iar Reza Pahlavi, fostul prinț moștenitor al coroanei imperiale iraniene […]
Un fenomen spectaculos s-a format în județul Harghita, în ianuarie 2026. Cascada Toplița a înghețat complet, creând un adevărat spectacol vizual natural pentru cei prezenți. Vizitatorii aflați în zona cascadei au oprit să fotografieze frumusețea naturii, rămânând uimiți de peisaj. Vizitatorii ajunși în județul Harghita au putut fi martori în fața unui fenomen natural, printre […]
Aparatele de luptă americane au lansat atacuri asupra a 35 de obiective ale grupării Daesh (Statul Islamic) pe teritoriul Siriei, potrivit Al Arabiya.
Trump intră în scenă: Iranul privește spre libertate, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA sunt gata să ajute! # Gândul
Potrivit lui Mario Nawfal, care citează Wall Street Journal, echipa administrației prezidențiale americane discută posibilitatea unui atac aerian asupra Iranului la scară largă. Aeronavele ar viza multiple ținte militare ale regimului ayatollahului. Anterior, Donald Trump a amenințat că va lovi dur regimul dacă vor fi împușcați protestatari care manifestă pașnic. ceea ce s-a și întâmplat […]
O altă metodă de înșelătorie circulă în rândul utilizatorilor WhatsApp din România. Este vorba despre metoda „Curierul” prin intermediul căreia utilizatorul este informat, inițial, că ar avea un colet din partea unei firme de curierat. Apoi, i se cere să acceseze un anumit link. Vezi mai jos cum funcționează înșelătoria. Despre metoda de înșelătorie a […]
Americanii au staționat portavioane și 180 de aeronave în apropierea Iranului. Mișcări de trupe de ultimă oră # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, mai multe aeronave C-17 Globemasters zboară din bazele SUA către Regatul Unit, și ulterior, către baza Al Udeid din Qatar și Arabia Saudită. Aeronavele de atac AC-130J au aterizat lângă baza aeriană RAF Fairford din Marea Britanie, iar regimentul aeropurtat pentru operațiuni speciale, 160th SOAR, se antrenează.Dronele MQ-4C patrulează deasupra […]
Te-ai gândit vreodată cum se prepară cele mai delicioase sarmale? De data acesta nu este vorba despre o rețetă românească, ci despre una cu iz turcesc. Se prepară simplu și rapid, diferit față de sarmalele clasice cu foi de varză. Vezi mai jos cum se fac sărmăluțele turcești. Sarmalele turcești sunt tot mai populare printre […]
Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate” # Gândul
Deputatul Mihai Weber a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că proiectul drumului de mare viteză Craiova-Târgu Jiu rămâne pe lista proiectelor strategice. Răspunsul acestuia a venit ca reacție la discuțiile generate de publicarea unui document al Ministerului Finanțelor. Mihai Weber a explicat că documentul publicat de Ministerul Finanțelor conține date din luna noiembrie […]
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că pentru reducerea deficitului bugetar nu era nevoie de creșterea taxelor, ci de reducerea cheltuielilor statului. Acesta susține că deficitul nu a fost provocat de întreaga populație și spune că guvernul ar fi trebuit să intervină la nivelul pensiilor, salariilor și sporurilor. Traian Băsescu a explicat că pentru […]
Un copil de 2 ani a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța. Medicii îi dau zero șanse, iar părinții acuză erori grave # Gândul
Un caz revoltător aduce în atenție lupta dintre viață și moarte a unei fetiței de 2 ani și 5 luni. Micuța a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța și după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Părinții acuză erori grave în spitalul constănțean, […]
Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea # Gândul
Reza Pahlavi, fiul fostului Șah al Iranului, s-a născut pe 31 octombrie 1960. Numele său este scandat pe străzile Teheranului și a altor mari orașe din Iran pe durata revoltelor. „Acesta este ultimul război, Pahlavi se întoarce” și „Trăiască regele”, scandează aceștia. El este văzut ca o alternativcă la unul dintre cei mai opresivi dictatori […]
