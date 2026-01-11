Suporterii Rapidului, furioși pe conducere din cauza amicalului cu CSKA Sofia: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!”
Fanatik, 11 ianuarie 2026 18:20
Rapid a jucat un meci amical împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, iar clubul a pus transmisiunea la dispoziție contracost. Cum au reacționat suporterii
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
18:50
Constantin Grameni a înscris un gol de poveste în amicalul câștigat de Rapid în fața celor de la CSKA 1948 Sofia. Mijlocașul giuleștenilor a marcat ca Gică Hagi!
Acum 30 minute
18:40
Dinamo, final de cantonament în Antalya! Trei puncte forte şi trei minusuri ale „câinilor” înainte de reluarea SuperLigii # Fanatik
Dinamo a obţinut două victorii în cantonamentul din Antalya. "Câinii" au învins cu 2-0 pe Young Boys Berna şi 3-2 pe Gangwon, şi este pregătită pentru reluarea campionatului.
Acum o oră
18:20
Suporterii Rapidului, furioși pe conducere din cauza amicalului cu CSKA Sofia: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!” # Fanatik
Rapid a jucat un meci amical împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, iar clubul a pus transmisiunea la dispoziție contracost. Cum au reacționat suporterii
Acum 2 ore
18:00
Giovanni Becali și Cristi Borcea, tratați regește de cel mai bogat om al Ucrainei. Cum decurgea o vizită în țara vecină: „Ne făcea gală de miss. 6-8 balerine și cântăreț” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat la emisiunea GIOVANNI SHOW modul în care era primit în Ucraina de către patronul celor de la Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov.
17:50
Trei oameni au fost uciși pe un teren de fotbal, în Ecuador. Ce a transmis Ministrul de Interne # Fanatik
Incident violent în timpul unui meci de fotbal, în Ecuador. Trei persoane au fost omorâte în urma unei reglări de conturi între clanuri mafiote. Cine sunt victimele.
17:40
Pe cine a trimis Bergodi să spioneze ultimul meci al ”câinilor” înainte de Dinamo – U Cluj! Foto exclusiv # Fanatik
Dinamo a susținut ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Antalya. ”Câinii” au fost spionați din tribune de un om trimis de Cristiano Bergodi.
17:10
Zeljko Kopic a tras concluziile după cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Ce a spus despre Adrian Mazilu, Valentin Țicu și viitoarele transferuri # Fanatik
Dinamo a câștigat în ultimul amical din această perioadă de pregătire și se pregătește să revină în România. Zeljko Kopic, antrenorul echipei, a tras toate concluziile în urma cantonamentului
Acum 4 ore
17:00
Cătălin Cîrjan, hotărât după ce „câinii” au făcut spectacol în Antalya: „Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo” # Fanatik
Ce a declarat Cătălin Cîrjan, căpitanul celor de la Dinamo, după cele două victorii din cantonamentul din Antalya. Sfatul pe care i l-a dat colegului Mazilu
16:50
Rapid, spionată de FCSB în Antalya! Charalambous și Pintilii au venit să vadă partida dintr-un loc strategic. Video # Fanatik
Stafful FCSB este prezent la ultimul meci disputat de Rapid în stagiul de pregătire din Antalya. Oficialii campioanei „spionează” duelul rivalei dintr-un loc strategic.
16:30
Lovitură pentru naționala României! Andrei Rațiu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia! # Fanatik
Vestea pe care Mircea Lucescu nu voia să o audă! Andrei Rațiu s-a accidentat în ultimul meci din La Liga. Cât ar putea lipsi fundașul dreapta al echipei naționale.
16:20
Dinamo a jucat ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Antalya. La jocul formației bucureștene a fost prezent și un jucător liber de contract.
16:10
Adrian Mazilu, eurogol pentru Dinamo în Antalya! Atacantul a „rupt” plasa la prima reușită în tricoul „câinilor”. Video # Fanatik
Adrian Mazilu a „spart gheața” pentru Dinamo. Talentatul fotbalist a marcat un gol excepțional în Antalya. Vezi pe FANATIK execuția de la mare distanță.
15:50
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal! # Fanatik
Mihai Toma, într-o listă importantă la nivel mondial cu fotbaliști din mai multe ligi. Fotbalistul FCSB-ului, la doar un loc în spatele lui Lamine Yamal, de la Barcelona.
15:40
Fotbalul românesc este în doliu după ce un nume mare a decedat. Acesta a fost component al „Generației de Aur” al celor de la Poli Iași.
15:20
Două cluburi din SuperLiga au primit o sancțiune dură din partea FIFA. Care este motivul pentru care grupările au intrat în vizorul forului mondial imediat după Anul Nou.
15:10
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie # Fanatik
Nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac este unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie. Presa internațională dezvăluie ce relație a existat între acesta și miliardarul român.
15:10
Mai bine rate pe viață decât chirie. De ce românii se încăpățânează să fie proprietari: „Trebuie să ai casa ta ca să fii om” # Fanatik
România conduce în UE la numărul de proprietari, deşi veniturile românilor sunt sub media europeană. De ce își cumpără românii casele cu orice preț și ce se ascunde în spatele acestui paradox?
Acum 6 ore
14:50
La vremuri noi, tot noi! Cine a câștigat primele alegeri “libere” de la FRF după 1989: “Era un tip capabil!”. Mircea Sandu a ieșit la rampă # Fanatik
Fotbalul românesc a suferit schimbări majore imediat după Revoluția din 1989. Cum s-au desfășurat primele alegeri ”libere” de la FRF și cine a ieșit câștigător.
14:40
Adrian Șut și-a luat adio de la fanii FCSB: „Unul dintre campioni pleacă. Locul unde am devenit bărbat” # Fanatik
Adrian Șut a oferit un mesaj emoționant după ce s-a transferat de la FCSB. Mijlocașul a mulțumit atât echipei, cât și suporterilor care au fost întotdeauna alături de culorile roș-albastre.
14:20
Marius Șumudică a ieșit în evidență la primul său meci ca antrenor la Al-Okhdood. Tehnicianul român a „comis-o” în repriza a doua în meciul cu Al-Ahly din Arabia Saudită.
14:10
Poza postată de un pilot de Formula 1, la 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher: ”Lipsă de respect” # Fanatik
La 12 ani distanță de la accidentul de schi al lui Michael Schumacher, un actual pilot de Formula 1 a iscat controverse uriașe în online. Poza postată de acesta într-un moment extrem de sensibil.
13:50
L’Equipe, material amplu despre Cristi Chivu în ziua meciului Inter – Napoli. Cum a reușit românul să aducă echipa din Milano pe linia de plutire # Fanatik
L'Equipe i-a dedicat un amplu material lui Cristi Chivu în ziua meciului Inter - Napoli. Cotidianul francez a analizat cum a reușit antrenorul român să o scoată pe formația din Milano din impas.
13:30
Dinamo va juca cel de-al doilea meci amical din cantonamentul efectuat în Antalya. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre partida „câinilor” împotriva celor de la Gangwon FC.
13:20
Edi Iordănescu a fost ofertat să preia formaţia Al Shabab, dar în calea mutării stau 10 milioane de dolari. FANATIK are toate detaliile.
Acum 8 ore
12:50
Gigi Becali s-a amuzat de ultimul transfer efectuat de Dan Șucu la Rapid. Patronul FCSB consideră că noua achiziție a giuleștenilor va sta pe banca de rezerve.
12:20
Andrei Nicolescu a anunțat numele jucătorilor de la Dinamo care vor pleca în această iarnă: ”Sunt foarte multe discuții” # Fanatik
S-a tot discutat despre subțirimea lotului de la Dinamo și despre necesitatea unor transferuri. Însă, Andrei Nicolescu a vorbit despre jucătorii care vor pleca de la echipă.
12:10
De ce nu mai primește Leo Messi cadouri de la soția sa. Motivul surprinzător pentru care Antonella nu-i mai cumpără nimic # Fanatik
Leo Messi a dezvăluit că nu se mai bucură de daruri din partea partenerei de viață, Antonella. Celebrul jucător de fotbal a explicat cum s-a ajuns în acest punct al relației.
11:50
Lorena Balaci, răspuns exploziv pentru Loți Bölöni după ce a făcut praf „Minunea Blondă”: „Lipsă de respect. Legendele nu dispar din vorbe!“ # Fanatik
Lorena Balaci a reacționat dur după declarațiile controversate ale lui Loți Bölöni despre Ilie Balaci. Cum a apărat fiica „Minunii Blonde” memoria legendei Craiovei.
11:20
Pavlo Isenko, dezvăluiri cutremurătoare despre războiul din Ucraina: „Am mulţi prieteni pe front, vorbesc cu ei! Nu există zone sigure”. Decizia luată de mama fotbalistului de la Craiova. Video exclusiv # Fanatik
Pavlo Isenko a vorbit, în primul interviu acordat presei din România, despre cum resimte războiul din Ucraina. Portarul Craiovei a povestit că are mulţi prieteni pe front, cu care vorbeşte foarte des.
11:10
Cu ce echipă din Superligă ține Theo Rose. Fosta jurată de la Vocea României a surprins: ”Doamnă, țin cu…” # Fanatik
Theo Rose a dezvăluit care este formația din Superligă pe care o susține în campionate. Renumita cântăreață a uimit cu declarația sa sinceră și directă.
Acum 12 ore
10:50
Cum și-au pierdut Giovanni Becali și Ilie Dumitrescu banii la casino: „Avea ‘black card’ de 100.000 de lire de la club” # Fanatik
Povestea fabuloasă din spatele banilor pierduți de Giovanni Becali și Ilie Dumitrescu la casino. Cu ce sumă a mai rămas în buzunar agentul de jucători în drum către aeroport.
10:40
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu # Fanatik
Urmărește Inter - Napoli live video în etapa 20 de Serie A! Toate informațiile despre meci, formații de start, analize, detalii exclusive și declarații de final.
10:30
Marile rivale FC Barcelona și Real Madrid se înfruntă, duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:00, pentru Supercupa Spaniei, într-o finală care va avea loc la Jeddah, în Arabia Saudită. Pe Bune, doar pe Betano, […]
10:20
E gata! Miliardarul ucrainean Igor Surkis a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță, românul acuzat că e pro-rus # Fanatik
Patronul ucrainean al lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, a vorbit despre viitorul lui Vladislav Blănuță. Ce urmează, de fapt, să se întâmple cu atacantul acuzat în țara vecină că este pro-rus.
10:10
Un sportiv care a reprezentat țara natală la cinci ediții de la Jocurile Olimpice a luat o decizie radicală. E directorul unei agenții loto care oferă premii generoase.
10:10
În dosarul viceprimăriței USR a Brașovului, judecătorii nu spun că „fapta nu există”. Motivarea achitării Flaviei Boghiu: DNA, pulverizată în instanță # Fanatik
Flavia Boghiu, fost viceprimar USR al municipiului Brașov, a fost achitată pentru corupție pentru că fapta a fost cu lipsă de intenție, nu pentru că aceasta nu ar fi existat. FANATIK a analizat motivarea instanței
10:00
Ce a zis, de fapt, antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică! Scandalul momentului din Arabia Saudită ia amploare # Fanatik
Ce a declarat antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică după scandalul izbucnit la finalul partidei. Tehnicianul român a fost criticat pentru ieșirea sa.
09:40
Barcelona – Real Madrid, LIVE VIDEO în finala Supercupei Spaniei 2026. Florentino Perez, prime fantastice pentru ”galactici” # Fanatik
Urmărește Barcelona - Real Madrid live video în finala Supercupei Spaniei 2026 pe FANATIK! Toate informațiile despre meci, formații de start, analize, detalii exclusive și declarații de final.
09:30
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni” # Fanatik
Malcom Edjouma nu duce lipsă de oferte după ce a părăsit-o pe FCSB. Mijlocașul francez este ademenit cu un salariu de 10.000 euro pe lună de un patron ce se luptă la titlu în SuperLiga.
09:10
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată # Fanatik
Novak Djokovic a făcut câteva investiții importante de-a lungul timpului, iar una dintre ele este chiar vila de lux din Serbia. Ce tarife percepe însă marele tenismen?
08:50
Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli! De unde a plecat totul # Fanatik
Înainte de Inter - Napoi, antrenorii celor două echipe au un duel încins de la distanță. Care au fost momentele ce au declanșat această rivalitate acerbă
08:40
Adrian Șut, mesaj copleșitor din partea soției după ce a plecat de la FCSB: ”Meriți totul” # Fanatik
Adrian Șut, încurajare emoționantă de la partenera de viață, Bianca, la prima semnare în afara României. Fostul fotbalist de la FCSB a reacționat instant.
08:30
Ale, Ale, Ale, Ale! Alexandra Băluțescu a „dat” Dinamo pe Real Madrid, medicina pe televiziune și Meteo pe Sport! # Fanatik
Alexandra Băluțescu, farmec, energie și pasiune pe drumul de la Dinamo la Real Madrid, de la doctoriță la televiziune, de la Meteo la știrile sportive de la Prima TV, de la Mykonos la Saint-Tropez.
08:20
Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum a reacționat dictatorul după doar un loc 3 obținut # Fanatik
Naționala României de handbal, una dintre cele mai de succes selecționate ale lumii în istorie, i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice din 1970. Ce s-a întâmplat la competiția din Germania
08:10
Doar două din trei! Câți bani vor câștiga româncele care au acces pe tabloul principal al turneului de la Adelaide # Fanatik
Două jucătoare din România și-a asigurat prezența pe tabloul principal al competiției de la Adelaide, premergătoare primului Grand Slam al anului, care începe la Melbourne pe 18 ianuarie
08:00
Cine este fostul fotbalist de la FCSB care se iubește cu Elena de la Mandinga. E mai mic cu 13 ani decât artista # Fanatik
Un cunoscut sportiv care a evoluat pentru FSCB și-a oficializat relația amoroasă cu o cântăreață mai mare cu 13 ani. A fost surprins cu Elena Ionescu.
07:50
Spectacolul de teatru în care Simona Halep este subiect principal. Biletele au fost puse deja în vânzare # Fanatik
Cum se numește spectacolul de teatru în care Simona Halep joacă un rol esențial. Regizorul are în prim-plan un episod neplăcut din cariera jucătoarei de tenis.
07:30
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar avea peste 23 de frați # Fanatik
Un nume celebru din fotbal a vorbit despre drama care i-a marcat viața. Deși a făcut peformanță în sport, nu va uita prea curând povestea prin care a trecut.
07:10
“Oamenii nu înțeleg asta!” Reacția lui Răzvan Lucescu, după ce echipa lui a șutat de 23 de ori la poartă la un meci în deplasare # Fanatik
PAOK Salonic a pornit în tromba în 2026, anul centenarului clubului, în care echipa lui Răzvan Lucescu are misiunea de a aduce un nou titlu în vitrina clubului
06:40
“Mă îngraș șase kilograme în două săptămâni” Dezvăluire șocantă a celei mai bune jucătoare de tenis din lume # Fanatik
Liderul mondial WTA a dezvăluit ce face în vacanțele competiționale, atunci când nu pune mâna pe racheta de tenis, preferând să se rupă total de sport
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.