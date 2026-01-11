Dialog cu Profesorul Ilie Bădescu: Ce gol e satul acum dar ce pustiit va fi mâine! Lovitura dată de MERCOSUR este de o sută de ori mai gravă decât cea foarte gravă a invaziei pieței românești cu produse agrare ucrainene
ActiveNews.ro, 11 ianuarie 2026 18:30
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele MERCOSUR, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Președintele Donald Trump a distribuit duminică un mesaj de pe rețelele de socializare care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar trebui să devină următorul lider al Cubei.
18:30
Dialog cu Profesorul Ilie Bădescu: Ce gol e satul acum dar ce pustiit va fi mâine! Lovitura dată de MERCOSUR este de o sută de ori mai gravă decât cea foarte gravă a invaziei pieței românești cu produse agrare ucrainene
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele MERCOSUR, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.
Acum o oră
18:20
Proteste reprimate sângeros în Iran. Israelul, în alertă maximă pentru o posibilă intervenție a SUA. Trump spune că SUA sunt „gata să ajute". Teheranul avertizează: „Dacă vom fi atacați, vom viza baze americane și israeliene". ACTUALIZARE
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
Acum 2 ore
17:40
Avocat Gheorghe Piperea: Iminenta demantelare a parazitului lumii libere, ONG – urile globaliste
Statul paralel, țesut ca o pânză de păianjen în jurul organizațiilor globale, al instanțelor internaționale și al organizațiilor statale, riscă să fie demantelat de noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump,
Acum 4 ore
16:40
Proteste reprimate sângeros în Iran. Israelul, în alertă maximă pentru o posibilă intervenție a SUA. Trump spune că SUA sunt „gata să ajute”. Teheranul avertizează: „Dacă vom fi atacați, vom viza baze americane și israeliene” # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
15:40
Moartea subită lovește din nou. Doi români au murit subit în primele zile ale anului. Primul, în vârstă de 43 de ani, a murit, la Sibiu, într-un autobuz. Al doilea este un cunoscut preot care s-a stins la doar 30 de ani, în Craiova
Anul Nou a început cu noi morți subite. Cea mai recentă tragedie a avut loc zilele trecute, pe 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul unui autobuz Tursib, care se afla pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea.
15:10
Sofia Vicoveanca, Doamna muzicii populare, o mare artistă daruită în totalitate neamului românesc a fost internată de urgență în spital.
Acum 6 ore
14:50
Revin constant la filmele care au avut curajul să fielente, incomode și exigente cu privitorul. Nu este un refuz al prezentului, cio alegere. O alegere pentru un cinema care consideră spectatorul un partener degândire, nu un consumator de emoții.
14:40
Băsescu dă dreptate ActiveNews: Rușii nu au fost implicați în alegerile anulate ilegal de Sistemul Securist! Nicușor Dan să predea Dosarul Alegerilor Anulate! Fostul președinte poate să fie chemat acum la bară ca martor în apărarea lui Călin Georgescu
Pe de altă parte, fostul șef al statului consideră că Nicușor Dan "face o mare greșeală" în legătură cu raportul privind anulare alegerilor. În opinia lui Traian Băsescu, informațiile privind anularea prezidențialelor ar fi trebuit predate procurorilor, pentru a se ocupa aceștia de caz.
14:20
Moartea subită a unui sportiv în vârstă de doar 14 ani a șocat comunitatea din Wexford, Irlanda: "L-am pierdut, brusc, pe unul dintre jucătorii noștri"
Comunitățile Ballindaggin, Enniscorthy și Bunclody din Marea Britanie sunt șocate în urma morții subite a lui Rory Shortall, un tânăr atlet care a murit, zilele trecute, la la vârsta de 14 ani.
14:10
Duminica după Botezul Domnului. Predica părintelui Constantin Galeriu: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!"
Părintele Constantin Galeriu (1918-2003) a fost unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie.
14:00
11 ianuarie: Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina. A trăit până la 105 ani! IPS Teodosie își aniversează numele de călugărie. La Mulți Ani!
Ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina este și ziua onomastică a Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a transmis la rândul său un mesaj, după cum puteți citi mai jos.
14:00
Moartea subită a unui sportiv în vârstă de doar 14 ani a șocat comunitatea din Wexford, Irlanda: „L-am pierdut, brusc, pe unul dintre jucătorii noștri” # ActiveNews.ro
Comunitățile Ballindaggin, Enniscorthy și Bunclody din Marea Britanie sunt șocate în urma morții subite a lui Rory Shortall, un tânăr atlet care a murit, zilele trecute, la la vârsta de 14 ani.
Acum 8 ore
12:40
O componentă majoră a conflictului actual dintre SUAși Uniunea Europeană – dacă nu cumva componenta principală – este o rupturăideologică; o dispută adâncă despre ceea ce se înțelege, sau ar trebui să seînțeleagă, prin „valorile civilizației occidentale".
Acum 24 ore
04:40
Gheorghe Piperea: USR-iștii Țoiu și Miruță au semnat Acordul Mercosur fără acceptul ministrului Agriculturii, Florin Preda de la PSD
Ministerul Agriculturii a refuzat să semneze memorandumul propus de Ministerul Economiei pentru a se consfinți votul României în Consiliul European pentru acordul cu Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay (Mercosur) și pentru aplicarea provizorie a acordului, încă din faza prealabilă a votului Parlamentului European asupra acordului.
02:50
Americanii au folosit arme necunoscute "înspăimântătoare" pentru capturarea lui Maduro - VIDEO / TOP SECRET
Iată că informațiile despre armele necunoscute folosite de trupele speciale Delta Force au fost dezvăluite, potrivit unei postări X care a depășit 17 milioane de vizualizări la ora publicării acestei știri, postare preluată azi de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (X mai jos) și dezvoltată și în știrea video de mai sus.
01:00
Gheorghe Piperea: USR-iștii Țoiu și Miruță au semnat Acordul Mercosur fără acordul ministrului Agriculturii, Florin Preda de la PSD # ActiveNews.ro
Ministerul Agriculturii a refuzat să semneze memorandumul propus de Ministerul Economiei pentru a se consfinți votul României în Consiliul European pentru acordul cu Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay (Mercosur) și pentru aplicarea provizorie a acordului, încă din faza prealabilă a votului Parlamentului European asupra acordului.
10 ianuarie 2026
23:20
10 ianuarie: Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, primul călugar român athonit care a fost trecut în rândul Sfinților, cu moaște sfinte și în România. Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, Episcopul Melitinei
Creștinii ortodocși îi prăznuiesc la 10 ianuarie pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, Episcopul Melitinei
23:10
Zoe Dantes în Poiana lui Iocan despre Români și Fenomenul Călin Georgescu / AUDIO ÎN DIRECT PE X
ANUNȚ: Poiana lui Iocan debutează în 2026 cu un invitat special care sparge gheața venind în premieră din lumea scrijelitorilor de text în lumea cuvântătorilor la microfon! Vocea Străzii @ZoeDantes369 , editorialist @ActiveNewsRo , va veni alături de Nae și @adrianagiurgiu să discutăm multe și mărunte!
23:00
Zoe Dantes în Poiana lui Iocan despre Fenomenul Călin Georgescu / AUDIO ÎN DIRECT PE X # ActiveNews.ro
ANUNȚ: Poiana lui Iocan debutează în 2026 cu un invitat special care sparge gheața venind în premieră din lumea scrijelitorilor de text în lumea cuvântătorilor la microfon! Vocea Străzii @ZoeDantes369 , editorialist @ActiveNewsRo , va veni alături de Nae și @adrianagiurgiu să discutăm multe și mărunte!
22:40
Fostul șef al spionajului britanic susține eforturile lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei: Va fi în interesul "securității europene": Există deja precedente
Un fost șef al agenției de informații britanice MI6 a declarat că ar fi bine pentru „securitatea europeană" dacă președintele american Donald Trump va reuși să să preia controlul asupra Groenlandei.
22:30
După măreața victorie de la Vaslui, Ștefan Vodă a postit 40 de zile și a dat poruncă-n țară să nu-i fie lăudat numele
O interesantă călătorie în istoria Moldovei, cu învățăminte de folos pentru minte și suflet, ne prilejuiește ziua de 10 ianuarie, dacă ne întoarcem la anul 1475, când Domnul Moldovei Ștefan cel Mare a zdrobit falnica oaste de 120 mii de otomani a lui Suleiman Pașa la Podul Înalt.
22:30
Prof. Dr. Nicolae Suciu: Asistăm la o "epidemie de cezariene". Rate alarmante: Clinici private: 90% cezariene, maternități publice: peste 61%. Un Apel către Mame - VIDEO
În contextul datelor alarmante la nivel național, pe care le prezentăm în continuare, Fundația Corporate Transparency trage de asemenea un semnal de alarmă, după cum puteți viziona în Apelul video către Mame, pe care îl prezentăm mai sus, pentru ilustrarea acestui material:
22:20
Valerian Stan: Încercările disperate de a semăna confuzie printre alegători și vrajbă între Simion și Călin Georgescu se impun combătute chiar de cei doi, când și când, prin gesturi apte să infirme vrajba
Partidul lui George Simion a făcut în ultimele zile câteva lucruri pe care eu le găsesc salutare. Iată două din ele.
22:20
Prof. Dr. Nicolae Suciu: Asistăm la „o epidemiei de cezariene”. Rate alarmante: Clinici private: 90% cezariene, maternități publice: peste 61%. Un Apel către Mame - VIDEO # ActiveNews.ro
În contextul datelor alarmante la nivel național, pe care le prezentăm în continuare, Fundația Corporate Transparency trage de asemenea un semnal de alarmă, după cum puteți viziona în Apelul video către Mame, pe care îl prezentăm mai sus, pentru ilustrarea acestui material:
22:20
Fostul șef al spionajului britanic susține eforturile lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei: Va fi în interesul „securității europene”: Există deja precedente # ActiveNews.ro
Un fost șef al agenției de informații britanice MI6 a declarat că ar fi bine pentru „securitatea europeană” dacă președintele american Donald Trump va reuși să să preia controlul asupra Groenlandei.
21:10
10 ianuarie 1475: Bătălia de la Podul Înalt, considerată cea mai mare BIRUINȚĂ a creștinilor în fața unei armate islamice. Ștefan cel Mare: Vom lupta până la moarte pentru credința creștinească
În urmă cu 551 de ani, pe 10 ianuarie 1475, armata Sfântului Ștefan cel Mare a zdrobit corpul expediționar otoman, în bătălia de la Podul Înalt.
20:30
Bogdan Tiberiu Iacob: Bomba lui Băsescu: Cineva i-a interzis cert lui Pahonțu să-l aducă pe președinte în țară
Fostul președinte Traian Băsescu aruncă o bombă de proporții în media, printr-o informație care adîncește semnele de întrebare deja existente legate de înzăpezirea președintelui Nicușor Dan pe aeroportul din Franța.
19:30
Valerian Stan: Încercările disperate de a semăna confuzie printre alegători și vrajbă între Simion și Călin Georgescu se impun combătute chiar de cei doi # ActiveNews.ro
Partidul lui George Simion a făcut în ultimele zile câteva lucruri pe care eu le găsesc salutare. Iată două din ele.
19:00
Șeful IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit la birou, la 51 de ani. RUȘINE DOCTORILOR ȘI PROCURORILOR CARE TAC!
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentanții IPJ Dolj, care au transmis un mesaj de condoleanțe.
Ieri
18:50
Fără cenzură! Președintele Poloniei a respins legea "orwelliană" a UE care permite blocarea conținutului online: Amintește de Ministerul Adevărului din romanul "1984"
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins un proiect de lege guvernamental care ar fi implementat Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene în Polonia.
18:30
Venezuela, la răscruce. Liderul opoziției venezuelene, aflat în exil, cere recunoașterea alegerilor prezidențiale falsificate. Maduro îi condamnase ginerele la 30 de ani de închisoare, pentru "complot" și "terorism"
Liderul opoziției venezuelene, aflat în exil, Edmundo Gonzalez Urrutia, a declarat că orice tranziție democratică trebuie să recunoască victoria sa în alegerile din 2024,
18:20
Șeful IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit la birou, la 51 de ani. RUȘINE DOCTORILOR, MATEMATICIENILOR ȘI PROCURORILOR CARE TAC! # ActiveNews.ro
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentanții IPJ Dolj, care au transmis un mesaj de condoleanțe.
18:20
Fără cenzură! Președintele Poloniei a respins legea „orwelliană” a UE care permite blocarea conținutului online: Amintește de Ministerul Adevărului din romanul „1984” # ActiveNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins un proiect de lege guvernamental care ar fi implementat Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene în Polonia.
17:20
Venezuela, la răscruce. Liderul opoziției venezuelene, aflat în exil, cere recunoașterea alegerilor prezidențiale din 2024 # ActiveNews.ro
Liderul opoziției venezuelene, aflat în exil, Edmundo Gonzalez Urrutia, a declarat că orice tranziție democratică trebuie să recunoască victoria sa pretinsă în alegerile din 2024,
16:20
Un nou studiu șocant care lega vaccinurile anti-covid de apariția cancerului a fost eliminat în urma unui atac cibernetic. Ce au descoperit cercetătorii
Un nou meta-studiu șocant apărut la începutul acestei luni, care lega vaccinarea anti- Covid de apariția cancerului a dispărut cu totul de pe internet, după un atac cibernetic direcționat împotriva revistei medicale care îl găzduia.
15:10
Donald Trump s-a întâlnit vinerila Casa Albă cu directorii unora dintre cele mai mari companii de petrol din StateleUnite pentru a discuta situația de după capturarea lui Maduro.
14:50
Opoziția declanșează o moțiune împotriva ministrei Țoiu. O acuză de trădare națională pentru susținerea MERCOSUR: România nu e un think-tank. Nu este un ONG. Nu este un experiment ideologic finanțat de SOROS
Re
13:20
Riscul islamizării Europei. Crește propaganda despre ”frumusețea islamului”, adesea subtilă și deghizată, chiar și din partea instituțiilor europene # ActiveNews.ro
Europa, inclusiv Italia, prin extensie, subestimează problema islamizării și radicalizării. Tot mai multe școli se deschid către islam, introducând Ramadanul, iar copiii sunt duși in mod regulat la moschei. P
02:10
9 ianuarie 1985: Demolarea Mănăstirii Văcărești. Bijuteria brâncovenească ar trebui reconstruită, în ciuda acaparării spațiului de clădirea unui mall # ActiveNews.ro
În data de 9 ianuarie 1985, acum 41 de ani, conducerea comunisto-ateistă a României a luat hotârârea demolării Ansamblului mănăstiresc Văcărești,
02:10
IMBECILIZAREA - cea mai gravă problemă a lumii. Trecerea speciei de la oameni normali la idioți utili și idioți inutili # ActiveNews.ro
Dintre toate amenințările existențiale, lipsește una din toate agendele. Și totuși ea determină viitorul speciei noastre. Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual (IQ). De el depinde viitorul științei, culturii, capacității de a înțelege lumea.
01:30
Jurnalistul Patrick André de Hillerin ne oferă deznodământul jenantei Afacerii Spartan cu un mesaj către Nicușor Dan: ”Regret să vă văd prizonier al unui grup de oameni care vă țin departe de onestitate și de bun simț. Meritați mai mult” # ActiveNews.ro
Lămurirea Armatei Elvețiene demonstrează fără echivoc prostia incomensurabilă a echipei de PR a lui Nicușor Dan, formată din personaje nepregătite, precare ca intelect și limbaj și lipsite de bun simț, care, după cum se vede din atacul abrupt de la miezul nopții la adresa unui ziarist care își face datoria onest posedată cu mentalități de securism
00:10
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, îngerul stând în soare, războiul Celui ce șade pe cal împotriva fiarei și împăraților și răpunerea fiarei # ActiveNews.ro
Vineri, 9 ianuarie 2026, vă invit să participați la cursul 210 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitatul meu special, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă.
9 ianuarie 2026
20:10
"Gaură de 28 de miliarde de lire sterline". Anunțul care zguduie Regatul Unit. Londra riscă să nu își poată îndeplini angajamentele militare, inclusiv desfășurarea trupelor în Ucraina # ActiveNews.ro
Probleme pentru Regatul Unit, care a sprijinit la greu Ucraina. În ciuda planurilor anunțate de guvernul lui Keir Starmer de a crește cheltuielile militare și de a consolida capacitățile forțelor armate
20:10
9 ianuarie: Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei # ActiveNews.ro
Sfântul Petru a intrat în obștea mănăstirii fratelui său Vasile și i-a urmat ca egumen în anul 362. În anul 380 a fost ales Episcop al Sevastiei în locul lui Eustație. În anul 381 a participat la Sinodul al II-lea Ecumenic din Constantinopol.
20:00
9 ianuarie 1985: Demolarea Mănăstirii Văcărești. Bijuteria brâncovenească ar trebui reconstruită, în ciuda acaparării spațiului de clădirea unui mall. VIDEO și FOTO ISTORICE # ActiveNews.ro
În data de 9 ianuarie 1985, acum 41 de ani, conducerea comunisto-ateistă a României a luat hotârârea demolării Ansamblului mănăstiresc Văcărești,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
„Gaură de 28 de miliarde de lire sterline”. Anunțul care zguduie Regatul Unit. Londra riscă să nu își poată îndeplini angajamentele militare, inclusiv desfășurarea trupelor în Ucraina # ActiveNews.ro
Probleme pentru Regatul Unit, care a sprijinit la greu Ucraina. În ciuda planurilor anunțate de guvernul lui Keir Starmer de a crește cheltuielile militare și de a consolida capacitățile forțelor armate
17:50
Nu mai e cale de întors. Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO, susțin experții de stânga citați de Al Jazeera # ActiveNews.ro
Extragerea dictatorului socialist venezuelean Nicolas Maduro de la putere de către președintele american Donald Trump, pe 3 ianuarie, și discuțiile despre Groenlanda, un teritoriu autoguvernat deținut de Danemarca, marchează sfârșitul efectiv al NATO și promovează obiectivele de război ale Rusiei în Ucraina, susțini experți de stânga citați
17:40
România a cedat suveranitatea alimentară prin acordul MERCOSUR. PSD și AUR acuză Guvernul de trădarea și sacrificarea fermierilor români. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus, Nicușor Dan laudă acordul # ActiveNews.ro
România a agreat Acordul comercial UE–Mercosur, deși ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze memorandumul care stabilea poziția oficială a statului. Decizia a stârnit un scandal politic major.
17:30
România a cedat suveranitatea alimentară prin acordul MERCOSUR. PSD și AUR acuză Guvernul de trădarea și sacrificarea fermierilor români # ActiveNews.ro
România a agreat Acordul comercial UE–Mercosur, deși ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze memorandumul care stabilea poziția oficială a statului. Decizia a stârnit un scandal politic major.
