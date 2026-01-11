Dialog cu Profesorul Ilie Bădescu: Ce gol e satul acum dar ce pustiit va fi mâine! Lovitura dată de MERCOSUR este de o sută de ori mai gravă decât cea foarte gravă a invaziei pieței românești cu produse agrare ucrainene

15:40

Anul Nou a început cu noi morți subite. Cea mai recentă tragedie a avut loc zilele trecute, pe 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul unui autobuz Tursib, care se afla pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea.