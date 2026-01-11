Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Vedeta Antenei 1 a publicat prima poză cu părintele ei, după scandalul cu Alex Bodi
Cancan.ro, 11 ianuarie 2026 21:40
După scandalul cu Alex Bodi, în care a fost acuzată (printre altele) că îi e rușine să se afișeze cu părinții ei, Ramona Olaru i-a dat replica afaceristului și s-a pozat alături de tatăl ei. […]
Acum 30 minute
21:40
Acum o oră
21:20
De ce s-au aruncat de la etajul 9 cei doi români din Spania. S-a aflat motivul real pentru care fata de 13 ani și băiatul de 20 și-au luat viața # Cancan.ro
Doi tineri români din Spania și-au pus capăt vieții într-un gest tragic, determinat de opoziția familiilor lor față de relația lor. Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20, motiv pentru care părinții au încercat […]
21:00
Gabi Tamaș l-a lăsat perplex pe Adi Vasile. De ce nu vrea să câștige Survivor 2026, deși a fost brici la Asia Express # Cancan.ro
După ce câștigat Asia Express 2025, Gabi Tamaș (42 de ani) a fost invitat să își depășească limitele la Survivor 2026. Fostul fotbalist nu a stat nicio secundă pe gând și a acceptat să participe […]
Acum 2 ore
20:40
Cântăreț în vârstă de 34 de ani, mort într-un accident aviatic oribil. Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp de la decolare # Cancan.ro
Un cântăreț columbian a murit într-un tragic accident aviatic care a avut loc sâmbătă în Boyacá, Columbia, soldându-se cu șase victime. Avionul, de mici dimensiuni, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, transformându-se într-o bilă […]
20:30
Românii care consideră că suma de plată pentru impozitul pe locuință este neconformă cu situația reală a locuinție au dreptul legal de a contesta cifrele stabilite de autoritățile locale. De ce acte ai nevoie și […]
20:00
Gina a fost în Maldive cu mama sa, iar acum nu mai poate merge. Ce diagnostic a primit după ce picioarele i s-au albăstrit # Cancan.ro
O vacanță care ar fi trebuit să fie un moment de relaxare și bucurie s-a transformat într-o experiență dramatică pentru o tânără de 26 de ani. Ceea ce părea la început doar o stare de […]
Acum 4 ore
19:50
Radarul fix care a prins peste 60.000 de șoferi în doar 6 luni. Amenzi de aproape 5 milioane de euro # Cancan.ro
Un singur radar fix a devenit ajutorul de nădejde al polițiștilor austrieci. În doar 6 luni a generat amenzi în valoare de aproape 5 miliaone de euro. 60.000 de șoferi au fost prinși cu pe […]
19:20
Statisticile indică faptul că până în 2040, aproximativ 20% dintre orașele mici din România riscă să rămână fără oameni activi, fără economie și perspectivă. Care este orașul din țară care se depopulează masiv. Tinerii pleacă […]
19:10
Taxă cumpărare apartament 2026. Cât trebuie să plătești pentru o locuință de 100.000 de euro # Cancan.ro
Achiziția unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții financiare, iar în 2026, cumpărarea unui apartament vine la pachet cu o serie de taxe și costuri obligatorii, pe lângă prețul efectiv al imobilului. Mulți […]
18:40
O femeie din Iași a început să plângă când a văzut ce impozit are de plătit. Este triplu față de anul trecut # Cancan.ro
Măsura de majorare a taxelor și impozitelor în România a afectat o mare parte din români, în special pe cei care abia se descurcau cu veniturile de la o lună la alta. Este și cazul […]
18:00
Pentru reducerea deficitului bugetar, Guvenul României a decis ca banii plătiți de cetățeni sub formă de taxe și impozite locale să meargă tot la bugetul de stat. De ce s-au majorat, de fapt, impozitele și […]
Acum 6 ore
17:20
Test IQ exclusiv pentru genii | 1-2=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. În provocarea de astăzi trebuie corectezi ecuația 1-2=7, însă cu o singură condiție. Ai voie să muți un singur băț de chibrit. Crezi că reușești? […]
16:50
Marisa Paloma, „ședință” la mall, la două luni de la operația dificilă. Trecătorii habar n-aveau ce se întâmplă! # Cancan.ro
În zilele noastre, discuțiile despre afaceri nu mai au loc neapărat în birouri elegante, săli de ședință și nu mai sunt programate la ore fixe. Uneori, deciziile se iau la o cafea, alteori în mașină, […]
16:20
Elevii au revenit la școală după sărbători, dar nu mai au mult până la următoarea vacanță, care va fi chiar luna viitoare. Atunci pot merge cu părinții la schi sau se pot bucura de un […]
Acum 8 ore
15:30
Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie # Cancan.ro
Sofia Vicoveanca are 84 de ani, dar nu și-a arătat niciodată vârsta și a uimit întotdeauna cu energia pe care o afișează atunci când urcă pe scenă. Marea artistă se află din această dimineață în […]
15:20
În ultima perioadă, service-urile auto din România se plâng în mod constant că profesioniștii sunt foarte greu de găsit. Deși domeniul oferă salarii din ce în ce mai atractive, un mecanic bun este greu de […]
14:50
Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu # Cancan.ro
O clădire de patrimoniu se vinde în Piața Ovidiu cu 450.000 euro. Imobilul, care poartă cu siguranță multe povești nespuse, este extrem de degradat, iar asta îl ține departe de o vânzare bună. Construită în […]
14:30
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava # Cancan.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Îndrăgita artistă de muzică populară a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Totul s-a întâmplat noaptea trecută, iar în prezent cântăreața este internată la la Spitalului Clinic Județean de […]
14:00
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării # Cancan.ro
Ușoară schimbare de look pentru DJ-ul Vali Bărbulescu, 49 de ani, care a fost văzut de CANCAN.RO într-un magazin de jucării, pentru că atât de random este Vali Bărbulescu. DJ-ul și-a ras complet obrazul, și-a […]
14:00
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort # Cancan.ro
Există zodii care cuceresc fără prea mult efort, care au ceva ce nu găsești la celelalte, care oferă stabilitate, dar au și o doză de nebunie. Magnetismul nativilor din zodii precum Balanță, Taur și Rac […]
Acum 12 ore
13:40
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani # Cancan.ro
Deși are un mariaj eșuat la activ, Lino Golden a pus, din nou, marea întrebare. Artistul și-a cerut noua iubită în căsătorie, iar momentul a fost unul spectaculos. Din imaginile publicate în mediul online, pare […]
13:10
S-a aflat motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit și a fost botezat în altă religie! Fostul om de afaceri a făcut acest pas înainte de sărbători. Columbeanu a uimit pe toată lumea când a […]
12:40
De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat încă de la începutul competiției # Cancan.ro
Nick de la N&D a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a apărut la Power Couple cu un dispozitiv negru pe nas. Artistul nu a apelat la acest artificiu de imagine dintr-un moft, iar […]
12:40
Lino Golden se căsătorește cu Diana! A pregătit o cerere în căsătorie extrem de romantică și un inel de logodnă pe măsură # Cancan.ro
Lino Golden s-a așezat, din nou, în genunchi și a pus marea întrebare! Se pare că relația artistului cu noua iubită merge cât se poate de bine și deși sunt încă la început au planuri […]
12:10
Vremea rea a acaparat România. Acum, când pleci la drum, principala ta grijă e să ai mașina echipată corespunzător. Nu trebuie să îți lipsească anvelopele de iarnă, o trusă de prim ajutor, dar și alte […]
12:00
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență” # Cancan.ro
Un caz șocant a avut loc în Sibiu. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în autobuz. Din păcate, ceilalți călători l-au ignorat și nimeni nu […]
11:30
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui # Cancan.ro
Cristian Boureanu, care își testează în aceste zile rezistența la Survivor, a venit pe lume tocmai în Africa, la Lusaka, într-o familie de intelectuali. Părinții lui erau geologi de meserie și au reușit să obțină […]
11:20
Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Iar pentru ca ziua să fie cât mai bună dăm startul cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în […]
11:00
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu # Cancan.ro
Românii au o relație specială cu mâncarea, iar preparatele tradiționale stau mereu la loc de cinste. Delicioase și mereu apetisante, felurile de mâncare din bucătăria tradițională sunt iubite de toată lumea. Însă, acestea nu sunt […]
10:40
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi # Cancan.ro
Fiica lui Mihai Albu și-a făcut iubit. Designerul îi susține decizia și se declară mulțumit că Mikaela nu a încercat să țină doar pentru ea această poveste și a cerut și părerea apropiaților. Mikaela s-a […]
10:30
Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște? # Cancan.ro
În ultimele zile, România a fost cuprinsă de un val de ger. În aproape toate regiunile din țară s-au înregistrat ninsori abundente, iar temperaturile au fost negative. De asemenea, se pare că iarna nu va […]
10:10
Iluzie optică virală | Ce personalitate se ascunde în această imagine? Ești un geniu dacă răspunzi corect # Cancan.ro
O personalitate celebră este ascunsă în această imagine pixelată. Testează-ți IQ-ul, puterea de observare și abilitățile de percepție vizuală în doar 11 secunde. Aceste tipuri de iluzii necesită „ochi de șoim”, deoarece trebuie să identifici […]
09:50
Despre românce se spune adesea că sunt unele dintre cele mai frumoase femei. Însă, dincolo de aparențe, realitatea arată că nu toate se bucură de o viață fericită și împlinită. Statisticile scot la iveală faptul […]
09:40
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani # Cancan.ro
Camelia Pătrășcanu susține că cei născuți în zodia Capricornului traversează una dintre cele mai bune perioade în prima jumătate din an. Au familia la care au visat sau își găsesc jumătatea, deci acum totul devine […]
09:40
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City # Cancan.ro
Discretă, rezervată și rar prezentă în lumina reflectoarelor, Rebecca Cooke este una dintre cele mai comentate partenere din fotbalul englez, datorită relației sale de lungă durată cu Phil Foden. Deși viața ei personală a devenit […]
09:20
Știai că a existat gumă de mestecat cu gust de broccoli? Află cine a creat-o și ce succes a avut # Cancan.ro
Sună ca o invenție respinsă din fabrica lui Willy Wonka, dar este cât se poate de real: gumă de mestecat cu gust de broccoli. A fost creată de McDonald’s într-o încercare disperată – și sinceră […]
09:10
Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” de la Antena 1 # Cancan.ro
Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei se […]
09:00
Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui Trump # Cancan.ro
Kai Trump, nepoata președintelui Donald Trump, spune că politica a devenit „un lucru periculos” și că preferă să stea departe de ea. Într-un interviu amplu, tânăra a vorbit deschis despre diviziunile din societate, relația cu […]
Acum 24 ore
08:50
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte # Cancan.ro
Adi Vasile și-a petrecut 33 de ani pe terenul de handbal, acum prezintă Survivor, dar adevărata fericire o găsește întotdeauna lângă Delia Tudose, iubita lui. De profesie manechin, șatena a reușit să îi pună inima […]
08:40
Torta al Limone della Pasta Queen- dai chiccio, vieni qua, că asta e prăjitură adevărată, senza scherzi # Cancan.ro
Guarda, amore! Asta nu e doar o prăjitură cu lămâie, e o declarație de dragoste din sudul Italiei, direct din bucătăria nonnei. Simplă, rapidă, făcută „la ochi” cu lingura, dar buonissima de te face să […]
08:30
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor # Cancan.ro
Desafio: Aventura este noul show de la Pro TV, iar publicul pare încântat de producție. Dacă în România formatul este la prima ediție, pe plan mondial există de ceva timp, iar emisiunea este legată și […]
08:20
Ziua bună se cunoaște de dimineața așa că echipa CANCAN.ro vrea să se asigure că va fi una splendidă pentru dvs! Motiv pentru care vă aducem o conversație savuroasă din arhiva noastră de amuzament, ca […]
08:10
Horoscop rune 11 ianuarie 2026. Runa zilei Jera – Ziua răsplătirilor meritate și a roadelor muncii tale # Cancan.ro
Horoscop rune 11 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
08:00
Intră în acțiune TOP 30 de vedete care s-au luat cu iarna la “trântă”. Andreea Mantea, Roxana Ionescu și Ioana Filimon au dat totul în zăpadă # Cancan.ro
Iarna și-a intrat serios în drepturi, iar odată cu prima ninsoare, vedetele noastre și-au adus aminte ce înseamnă cu adevărat „greul”. Divele demonstrează că, dincolo de filtre, mașini scumpe și apariții glam, există și momente […]
07:50
Cum arată apartamentul Alexandrei și al lui Radu Bucălae. Ce aparat au ales să ‘ascundă’ în mobila din bucătărie, deși îl folosesc zilnic # Cancan.ro
Radu Bucălar și Alexandra au făcut turul apartamentului în care locuiesc împreună. Comediantul și-a luat rolul de ghid în serios, iar imaginile (însoțite de descriere) încărcate pe o rețea de socializare sunt mai mult decât […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 11 ianuarie 2026. Nouă de Săbii aduce azi anxietățile ascunse, fricile interioare dar și puterea de a le depăși # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 11 ianuarie 2026. Cartea zilei, Nouă de Săbii, aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile și dificile stări emoționale: anxietatea profundă, frica interioară și gândurile care nu ne […]
07:30
Monica Bîrlădeanu are o rutină de frumusețe bine pusă la punct, care combină produse eficiente, tratamente profesionale și îngrijirea părului. Actrița reușște să arate impecabil la 47 de ani și să rămână veșnic tânără. Monica […]
07:20
Prea bătrân pentru dosarul Maduro? Judecătorul de 92 de ani, acuzat că a adormit la un proces celebru # Cancan.ro
Judecătorul care prezidează procesul istoric de narcoterorism împotriva lui Nicolás Maduro a fost anterior acuzat că ar fi adormit în sala de judecată în timpul unui alt dosar de mare amploare — fapt care ridică […]
07:10
Horoscop chinezesc 11 ianuarie 2026. Ziua Bivolului aduce stabilitate, răbdare și decizii bine cântărite # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 11 ianuarie 2026. Ziua de astăzi este influențată de energia Bivolului, simbol al răbdării, disciplinei și efortului constant. Temele centrale sunt munca temeinică, deciziile calculate și evitarea grabei. Chiar și zodiile mai impulsive […]
07:00
Albertina Ionescu, 43 de ani, se bucură de viața de soție. CANCAN.RO a surprins-o profitând de reducerile de după sărbători. Și nu oriunde, ci la un brand upscale, pe care nu mulți români și-l permit. […]
