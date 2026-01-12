Donald Trump, planuri mărețe pentru aniversarea a 80 de ani. Cum va arăta ziua președintelui american
Fanatik, 12 ianuarie 2026 08:20
Ce idei are în minte Donald Trump pentru momentul în care va împlini 80 de ani. Șeful statului american este gata să iasă în evidență la marele eveniment.
• • •
Acum 30 minute
08:20
08:10
„Vreau să aud imnul României în Formula 1”. Puștiul care visează să scrie istorie în Marele Circ. Exclusiv # Fanatik
La doar 17 ani, Victor Ionescu visează să fie primul român din Formula 1. Povestea tânărului pilot. „Nu cred că e imposibil. Nu există scurtături”. Cine sunt idolii săi.
Acum o oră
07:50
Cum s-a făcut de râs adversarul de 90 de milioane de euro al tricolorilor, după Barcelona – Real Madrid # Fanatik
Finalul meciului dintre Barcelona și Real Madrid, din finala Supercupei Spaniei, a prilejuit gesturi reprobabile, dar și un moment comic, care l-a avut în prim plan pe viitorul adversar al României
Acum 2 ore
07:20
„Vreți sau nu vreți?”. Povestea fabuloasă a transferului lui Adi Mutu la Inter: „Aveau deja 4-5 atacanți de talie mondială” # Fanatik
Transferul lui Adrian Mutu, de la Dinamo la Inter, se producea în urmă cu 26 de ani, iar povestea mutării a fost spusă chiar de omul care a negociat cu italienii.
07:10
Laurențiu Reghecampf, la bătaie cu Manchester City și Bayern Munchen. Scor de maidan în ultimul meci din campionat # Fanatik
Victorie la scor pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf. Al Hilal Omdurman a făcut instrucție în ultimul meci jucat în campionatul din Rwanda. Cât s-a terminat partida.
Acum 4 ore
06:30
Cum au împărțit Barcelona și Real Madrid banii arabilor! Suma colosală plătită pentru găzduirea Supercupei Spaniei # Fanatik
Oficialii Arabiei Saudite nu s-au uitat la bani atunci când au decis să organizeze competiția care an de an le aduce în Regat pe cele două mari rivale din fotbalul spaniol
05:50
Programatorul acuzat că a donat peste 1 milion de euro pentru campania lui Călin Georgescu a solicitat strămutarea dosarului. Ce motiv a invocat Bogdan Peșchir # Fanatik
Programatorul Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor în campania electorală a lui Călin Georgescu, a solicitat strămutarea dosarului.
Acum 8 ore
01:30
Akanji a făcut o greșeală mare de plasament în Inter - Napoli, însă Cristi Chivu a fost scut în fața jucătorilor săi. Ce a declarat după remiza de pe „Giuseppe Meazza”
00:40
„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii # Fanatik
Problema lipsei rezultatelor contra echipelor mari continuă la Inter. Cristi Chivu a scăpat din nou victoria printre degete, iar presa din Italia a reacționat imediat. Ce s-a scris despre antrenorul român
Acum 12 ore
00:30
Gesturile obscene ale lui Cubarsi au provocat un scandal uriaș după Barcelona – Real Madrid 3-2! Mbappe l-a taxat imediat. Video # Fanatik
E scandal după Barcelona - Real Madrid! Mbappe, vedeta de pe Santiago Bernabeu, decizie greu de înțeles. L-a taxat pe adversar la finalul Supercupei Spaniei.
00:20
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România. Fostul antrenor de la CSM București urmează să se însoare # Fanatik
Cu cine se iubește, de fapt, Adi Vasile, gazda showului Survivor România. Cunoscutul antrenor de handbal feminin are planuri de nuntă cu aleasa inimii sale.
00:10
Mesajul subtil trimis de Aryna Sabalenka către iubitul său, în fața unui stadion plin: ”Sper să te pot numi în curând altfel” # Fanatik
Ce a dorit să-i transmită Aryna Sabalenka partenerului de viață, chiar în public. Jucătoarea de tenis nu s-a ferit să spună că-și dorește să facă un pas uriaș în relație.
00:00
Antonio Conte a fost un car de nervi în Inter - Napoli! Formația antrenată de Cristian Chivu a primit un penalty în minutul 68, la scorul de 1-1, iar tehnicianul italian a izbucnit pe bancă și a văzut cartonașul roșu
11 ianuarie 2026
23:50
Cele mai tari meme-uri după Barcelona – Real Madrid 3-2. Vinicius și Mbappe, ținta glumelor. Galerie foto # Fanatik
Finala Supercupei Spaniei dintre Barcelona și Real Madrid a declanșat o avalanșă de meme-uri pe rețelele de socializare. Fanii catalanilor au făcut spectacol online după victoria cu 3-2 în fața rivalilor.
23:40
Accidentare groaznică la echipa lui Dennis Man! Atacantul lui PSV Eindhoven ajunge direct pe masa de operație. Video # Fanatik
PSV Eindhoven a suferit o pierdere importantă în chiar primul joc al anului. Unul dintre cei mai în formă atacanți ai echipei a suferit o accidentare stupidă.
23:30
I-a fost rivală lui Gabi Tamaș la Asia Express și acum dă cărțile pe față. Ce spune despre relația cu Leonardo DiCaprio # Fanatik
A concurat împotriva lui Gabi Tamaș la Asia Express, iar în prezent face dezvăluiri neașteptate. A oferit informații despre legătura cu Leonardo DiCaprio.
23:10
Echipele româneşti încep să se întoarcă în ţară după stagiul de pregătire din Antalya. FANATIK a aflat că două rivale la titlu din SuperLiga revin cu acelaşi avion.
22:50
Ce decizie a luat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în privința transferului jucătorului U21. Mihai Stoica, președintele clubului a făcut anunțul în direct.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 12 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de aproximativ 400 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și La Liga.
22:40
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan după ce Aris l-a lăsat în afara lotului? Victor Becali a făcut anunțul despre un posibil transfer # Fanatik
Olimpiu Moruțan nu a impresionat în Grecia, la Aris, iar în ultimul meci de campionat a fost lăsat în afara lotului. Victor Becali a făcut anunțul despre viitorul talentatului mijlocaș
22:30
Andrei Ivan a gafat-o! Ce a putut să facă în secunda 30 a partidei cu Panathinaikos. Video # Fanatik
Andrei Ivan, debut de meci groaznic în Panathinaikos - Panserraikos! Românul și-a îngropat echipa încă din primele 30 de secunde ale partidei din etapa a 16-a din campionatul Greciei
22:10
Marius Șumudică, venerat de arabi. Ce banner au afișat suporterii lui Al Okhdood la meciul cu Al Ahli. Video # Fanatik
Marius Șumudică face furori peste tot unde merge. Arabii l-au primit cu un banner deosebit. Vezi pe FANATIK ce au afișat suporterii la meciul lui Al Okhdood cu Al Ahli.
22:00
Ce șanse are Rapid să ia titlul după cantonamentul din Antalya. Trei puncte forte şi trei minusuri ale giuleștenilor înainte de restartul SuperLigii # Fanatik
Rapid a obținut o victorie și a suferit o înfrângere în Antalya. Alb-vișinii au învins-o cu 2-1 pe ȚSKA Sofia și au pierdut cu 1-2 cu Wisla Plock. Echipa lui Gâlcă a intrat astfel în linie dreaptă pentru SuperLiga
21:40
Dinamo, aproape să dea lovitura! Spaniolii au făcut anunțul: „câinii” vor să aducă fostul coleg al lui Lamine Yamal # Fanatik
Dinamo este aproape să aducă un jucător român de mare perspectivă. Spaniolii anunță faptul că formația din Ștefan cel Mare vor să pună mâna pe fostul coleg al lui Lamine Yamal.
21:30
Florin Prunea, un nou atac dur la Octavian Popescu: „I-aș retrage legitimația. Iar mă sună dacă vede” # Fanatik
Florin Prunea l-a luat din nou la țintă pe Octavian Popescu, după ce l-a făcut praf în urmă cu câțiva ani. Ce a spus fostul portar al „Generației de Aur” despre fotbalistul lui FCSB
21:10
iPhone, mașini și un tractor: bunurile salvate din infernul de la Ferma Dacilor, scoase la licitație. Cât costă și de ce nu le vrea nimeni # Fanatik
Ferma Dacilor își lichidează toate bunurile care au scăpat de incendiul devastator din 26 decembrie 2023, în urma căruia au murit opt persoane
20:50
Un nou record pentru Bayern Munchen! L-a demolat pe portarul lui Wolfsburg din doar 10 șuturi. Video # Fanatik
Show total în Bundesliga! Bayern Munchen a marcat de 8 ori în poarta celor de la Wolfsburg! Statistica neverosimilă din meciul de pe Allianz Arena. Doar 10 șuturi pe poartă!
20:20
Top 10 cele mai scumpe transferuri la Manchester City! Pe ce loc se clasează Antoine Semenyo, noul star care a marcat în victoria din FA Cup cu 10-1 # Fanatik
Antoine Semenyo a ajuns în urmă cu câteva zile la Manchester City și a marcat pentru formația lui Pep Guardiola încă de la debut. Ce loc ocupă în topul celor mai scumpe transferuri ale „cetățenilor”
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 12 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, prima ediție din acest an cu invitați de top # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, prima din acest an, luni, 12 ianuarie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune spectaculoasă la început de 2026.
19:40
Costel Gâlcă continuă să ceară jucători conducerii la finalul pregătirii din Antalya: „Este greu să-i găsești”. Primele impresii după cantonamentul de iarnă # Fanatik
Rapid s-a întărit cu Daniel Paraschiv, însă Costel Gâlcă încă mai are nevoie de jucători la echipă. Care au fost concluziile trase de antrenorul Rapidului la finalul pregătirii din Antalya
Acum 24 ore
19:10
Zi tristă pentru fotbalul românesc. Fostul mare jucător de fotbal s-a stins la vârsta de 84 de ani. Cariera impresionantă. „Apărătorul de fier al ultimei generații de aur”.
18:50
Constantin Grameni a înscris un gol de poveste în amicalul câștigat de Rapid în fața celor de la CSKA 1948 Sofia. Mijlocașul giuleștenilor a marcat ca Gică Hagi!
18:40
Dinamo, final de cantonament în Antalya! Trei puncte forte şi trei minusuri ale „câinilor” înainte de reluarea SuperLigii # Fanatik
Dinamo a obţinut două victorii în cantonamentul din Antalya. "Câinii" au învins cu 2-0 pe Young Boys Berna şi 3-2 pe Gangwon, şi este pregătită pentru reluarea campionatului.
18:20
Suporterii Rapidului, furioși pe conducere din cauza amicalului cu CSKA Sofia: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!” # Fanatik
Rapid a jucat un meci amical împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, iar clubul a pus transmisiunea la dispoziție contracost. Cum au reacționat suporterii
18:00
Giovanni Becali și Cristi Borcea, tratați regește de cel mai bogat om al Ucrainei. Cum decurgea o vizită în țara vecină: „Ne făcea gală de miss. 6-8 balerine și cântăreț” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat la emisiunea GIOVANNI SHOW modul în care era primit în Ucraina de către patronul celor de la Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov.
17:50
Trei oameni au fost uciși pe un teren de fotbal, în Ecuador. Ce a transmis Ministrul de Interne # Fanatik
Incident violent în timpul unui meci de fotbal, în Ecuador. Trei persoane au fost omorâte în urma unei reglări de conturi între clanuri mafiote. Cine sunt victimele.
17:40
Pe cine a trimis Bergodi să spioneze ultimul meci al ”câinilor” înainte de Dinamo – U Cluj! Foto exclusiv # Fanatik
Dinamo a susținut ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Antalya. ”Câinii” au fost spionați din tribune de un om trimis de Cristiano Bergodi.
17:10
Zeljko Kopic a tras concluziile după cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Ce a spus despre Adrian Mazilu, Valentin Țicu și viitoarele transferuri # Fanatik
Dinamo a câștigat în ultimul amical din această perioadă de pregătire și se pregătește să revină în România. Zeljko Kopic, antrenorul echipei, a tras toate concluziile în urma cantonamentului
17:00
Cătălin Cîrjan, hotărât după ce „câinii” au făcut spectacol în Antalya: „Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo” # Fanatik
Ce a declarat Cătălin Cîrjan, căpitanul celor de la Dinamo, după cele două victorii din cantonamentul din Antalya. Sfatul pe care i l-a dat colegului Mazilu
16:50
Rapid, spionată de FCSB în Antalya! Charalambous și Pintilii au venit să vadă partida dintr-un loc strategic. Video # Fanatik
Stafful FCSB este prezent la ultimul meci disputat de Rapid în stagiul de pregătire din Antalya. Oficialii campioanei „spionează” duelul rivalei dintr-un loc strategic.
16:30
Lovitură pentru naționala României! Andrei Rațiu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia! # Fanatik
Vestea pe care Mircea Lucescu nu voia să o audă! Andrei Rațiu s-a accidentat în ultimul meci din La Liga. Cât ar putea lipsi fundașul dreapta al echipei naționale.
16:20
Dinamo a jucat ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Antalya. La jocul formației bucureștene a fost prezent și un jucător liber de contract.
16:10
Adrian Mazilu, eurogol pentru Dinamo în Antalya! Atacantul a „rupt” plasa la prima reușită în tricoul „câinilor”. Video # Fanatik
Adrian Mazilu a „spart gheața” pentru Dinamo. Talentatul fotbalist a marcat un gol excepțional în Antalya. Vezi pe FANATIK execuția de la mare distanță.
15:50
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal! # Fanatik
Mihai Toma, într-o listă importantă la nivel mondial cu fotbaliști din mai multe ligi. Fotbalistul FCSB-ului, la doar un loc în spatele lui Lamine Yamal, de la Barcelona.
15:40
Fotbalul românesc este în doliu după ce un nume mare a decedat. Acesta a fost component al „Generației de Aur” al celor de la Poli Iași.
15:20
Două cluburi din SuperLiga au primit o sancțiune dură din partea FIFA. Care este motivul pentru care grupările au intrat în vizorul forului mondial imediat după Anul Nou.
15:10
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie # Fanatik
Nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac este unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie. Presa internațională dezvăluie ce relație a existat între acesta și miliardarul român.
15:10
Mai bine rate pe viață decât chirie. De ce românii se încăpățânează să fie proprietari: „Trebuie să ai casa ta ca să fii om” # Fanatik
România conduce în UE la numărul de proprietari, deşi veniturile românilor sunt sub media europeană. De ce își cumpără românii casele cu orice preț și ce se ascunde în spatele acestui paradox?
14:50
La vremuri noi, tot noi! Cine a câștigat primele alegeri “libere” de la FRF după 1989: “Era un tip capabil!”. Mircea Sandu a ieșit la rampă # Fanatik
Fotbalul românesc a suferit schimbări majore imediat după Revoluția din 1989. Cum s-au desfășurat primele alegeri ”libere” de la FRF și cine a ieșit câștigător.
14:40
Adrian Șut și-a luat adio de la fanii FCSB: „Unul dintre campioni pleacă. Locul unde am devenit bărbat” # Fanatik
Adrian Șut a oferit un mesaj emoționant după ce s-a transferat de la FCSB. Mijlocașul a mulțumit atât echipei, cât și suporterilor care au fost întotdeauna alături de culorile roș-albastre.
