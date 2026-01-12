13:40

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost astăzi, 9 ianuarie pe șantier la Școala 88. A spus că toate școlile care se află în consolidare trebuie să fie gata înainte de anul școlar 2026-2027. Robert […] Articolul VIDEO | Fie ger, fie ninsoare, Negoiță a mers pe șantierul Școlii 88, de unde ne anunță, chircit de frig, că se lucrează contra cronometru. Lucrările vor fi gata până în septembrie apare prima dată în B365.