Procesul Silviei Uscov împotriva Guvernului Bolojan: Avocata partidului extremist AUR contestă comitetul de analiză a legilor Justiţiei, înființat la Palatul Victoria

11:40

Aproximativ 1.000 de elevi din Lipova, care învaţă în şase clădiri ale Liceului „Atanasie Marinescu”, nu au putut merge la şcoală luni, iar o parte nu vor fi prezenţi nici marţi, din cauza frigului din sălile de cursuri, pentru că sistemele de încălzire nu au reuşit să crească suficient temperaturile după vacanţa de iarnă, pe […] © G4Media.ro.