Procesul Silviei Uscov împotriva Guvernului Bolojan: Avocata partidului extremist AUR contestă comitetul de analiză a legilor Justiţiei, înființat la Palatul Victoria
G4Media, 12 ianuarie 2026 12:50
A început procesul deschis de avocata partidului extremist AUR, Silvia Uscov, la Curtea de Apel București, împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan privind înființarea unui comitet de analiză, la Palatul Victoria, a legilor Justiţiei. Procesul a fost amânat în 5 ianuarie, pentru ca Executivul să își pregătească apărarea. G4Media vă prezintă live principalele detalii din […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
13:10
Franţa începe campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni # G4Media
Franţa îşi începe luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni, a cărui creare a fost anunţată în noiembrie anul trecut de preşedintele Emmanuel Macron, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Am primit deja candidaturi”, a spus ministra forţelor armate, Catherine Vautrin. Serviciul militar voluntar este deschis tuturor […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:00
Rata criminalităţii în Londra a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani / Președintele american susținea anul trecut că poliția a scăpat de sub control infracționalitatea în anumite zone ale capitalei britanice # G4Media
Rata criminalităţii în Londra a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani, ceea ce arată că oraşul devine mai sigur, în pofida remarcilor preşedintelui american Donald Trump privind infracţiunile cu violenţă din capitala britanică, a declarat luni şeful poliţiei metropolitane londoneze, Mark Rowley, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Rowley […] © G4Media.ro.
12:50
Kylian Mbappe a primit multe critici după ce Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei (3-2 cu Real Madrid), iar atacantul „albilor” nu ar fi respectat rivalul din Catalonia, transmite presa iberică. Concret, Kylian le-ar fi spus coechipierul să nu facă acel „coridor” de onoare pentru învingătoare. Mbappe, acuzat că nu a dorit să facă coridorul de […] © G4Media.ro.
12:50
Procesul Silviei Uscov împotriva Guvernului Bolojan: Avocata partidului extremist AUR contestă comitetul de analiză a legilor Justiţiei, înființat la Palatul Victoria # G4Media
A început procesul deschis de avocata partidului extremist AUR, Silvia Uscov, la Curtea de Apel București, împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan privind înființarea unui comitet de analiză, la Palatul Victoria, a legilor Justiţiei. Procesul a fost amânat în 5 ianuarie, pentru ca Executivul să își pregătească apărarea. G4Media vă prezintă live principalele detalii din […] © G4Media.ro.
12:50
Scandal de proporții în armata germană / Zeci de militari dintr-un regiment de elită sunt anchetați pentru neonazism, hărțuire sexuală și consum de droguri # G4Media
Un scandal de proporții afectează Bundeswehr-ul: într-o unitate specială de parașutiști din vestul Germaniei, zeci de militari sunt investigați pentru presupuse legături cu extremismul de dreapta, incidente de hărțuire sexuală, acte de violență și consum de droguri, scrie Mediafax. Cazul, prezentat la sfârșitul anului de Frankfurter Allgemeine Zeitung, ridică semne de întrebare cu privire la […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:40
APIA: Vehiculele electrificate au depășit 55% din înmatriculările de autoturisme în România, în 2025 # G4Media
Piața auto din România a intrat în 2025 într-o nouă etapă, după ce vehiculele electrificate – electrice, hibride și plug-in hybrid – au ajuns să reprezinte peste jumătate din totalul înmatriculărilor de autoturisme. Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA), transmise către TechRider.ro, cota de piață a acestui segment a urcat la 55,2% în […] © G4Media.ro.
12:40
Piața de lenjerie feminină din Franța este în scădere, evaluată la puțin peste 2 miliarde de euro în 2025 # G4Media
Piața lenjeriei intime a înregistrat o ușoară contracție în 2025. Înaintea ediției din 2026, care va avea loc între 17 și 19 ianuarie la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris (arondismentul 15), Salon International de la Lingerie a publicat un studiu de piață dedicat anului 2025. Realizat de Kantar pe baza datelor colectate între […] © G4Media.ro.
12:40
PSD face scut pentru a-l apăra pe ministrul Justiției acuzat de plagiat / Partidul condus de Grindeanu denunță o „manevră josnică” și o „tentativă de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor” # G4Media
PSD a anunțat, luni, într-un comunicat de presă, că îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și denunță „tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”, după ce ministrul PSD a fost acuzat de plagiat de către jurnalista Emilia Șercan, în publicația Pressone.ro. „PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu […] © G4Media.ro.
12:30
Iranul nu doreşte războiul, dar este pe deplin pregătit pentru război, susține ministrul de externe # G4Media
Iranul este pe deplin pregătit pentru război dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după ameninţările lui Donald Trump că va interveni militar pentru a-i proteja pe manifestanţi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Republica islamică Iran nu doreşte războiul, dar este pe deplin pregătită pentru război”, […] © G4Media.ro.
12:20
UE ia în calcul sancțiuni mai aspre împotriva Iranului după violențele împotriva protestatarilor # G4Media
Kaja Kallas anunță că Uniunea Europeană este pregătită să propună sancțiuni suplimentare împotriva Iranului ca răspuns la represiunea brutală a protestatarilor, transmite Mediafax. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, anunță că vrea să propună noi sancțiuni împotriva Iranului, scrie POLITICO. Inițiativa vine după acțiunile dure ale autorităților iraniene, care ar fi dus la moartea a […] © G4Media.ro.
12:20
35.000 de locuinţe din zona Odesa, fără electricitate după un atac rusesc cu drone / Milioane de ucraineni suferă de frig / Temperaturile în timpul nopții au ajuns la -18 grade Celsius # G4Media
Un atac cu drone efectuat de forţele ruse a lăsat fără energie electrică aproximativ 35.000 de locuinţe din regiunea ucraineană Odesa, a anunţat luni furnizorul de electricitate DTEK, care a evocat o avarie majoră, informează agenţia de presă germană DPA, citată de Agerpres. ”Reluarea furnizării va lua timp”, arată declaraţia citată. În portul Odesa, atacul […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:10
Germania urmăreşte o cooperare de securitate mai strânsă cu India pentru a reduce dependenţa acesteia de Rusia # G4Media
Germania vrea să coopereze mai strâns cu India în probleme de securitate pentru a reduce dependenţa acesteia de Rusia, a declarat cancelarul german Friedrich Merz luni la Ahmedabad, în India, alături de prim-ministrul indian Narendra Modi, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Cele două ţări au semnat un memorandum de înţelegere în acest […] © G4Media.ro.
12:00
Socialiştii din Franța aruncă un colac de salvare guvernului Lecornu / Formațiunea politică nu va vota moțiunile de cenzură depuse de partidele Rassemblement National și La France Insoumise ce privesc acordul UE-Mercosur # G4Media
Două moțiuni de cenzură axate pe acordul comercial UE-Mercosur, una depusă de La France Insoumise și cealaltă de Rassemblement National, sunt programate pentru dezbatere în Adunarea Națională săptămâna viitoare împotriva guvernului lui Sébastien Lecornu, scrie franceinfo.fr. Deputații socialiști nu vor vota pentru moțiunile de cenzură depuse de Rassemblement National și La France Insoumise privind acordul […] © G4Media.ro.
12:00
Universitatea Babeș-Boliay: Acuzațiile care îl vizează pe judecătorul CCR Dacian Dragoș sunt “vădit neîntemeiate” # G4Media
Universitatea Babeș Bolyai afirmă că acuzațiile care îl vizează pe judecătorul CCR Dacian Dragoș privind neîndeplinirea condițiilor de vechime de 18 ani în specialitatea juridică în învățământul superior sunt “vădit neîntemeiate” și au ca scop “să fragilizeze statutul și autoritatea unei entități fundamentale a statului de drept – Curtea Constituțională”. Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș […] © G4Media.ro.
12:00
Dacă sănătatea a devenit noua formă de bogăție, atunci brandurile de lux nu își mai permit să rămână în afara acestui teritoriu. De la miliardari obsedați de ideea longevității până la liftinguri faciale de 300.000 de dolari, cei foarte bogați cheltuiesc mai mult ca niciodată pe ceea ce introduc în corpul lor și pe modul […] © G4Media.ro.
11:50
După ani întregi în care blana naturală a fost aproape complet exclusă din discursul modei contemporane, iarna aceasta marchează o revenire surprinzătoare, dar atent nuanțată: blănurile naturale vintage au redevenit relevante. Nu ca simbol al ostentației sau al excesului, ci ca obiecte de patrimoniu vestimentar, purtate cu ironie, inteligență stilistică și un discurs clar despre […] © G4Media.ro.
11:40
Aproximativ 1.000 de elevi din Lipova, care învaţă în şase clădiri ale Liceului „Atanasie Marinescu”, nu au putut merge la şcoală luni, iar o parte nu vor fi prezenţi nici marţi, din cauza frigului din sălile de cursuri, pentru că sistemele de încălzire nu au reuşit să crească suficient temperaturile după vacanţa de iarnă, pe […] © G4Media.ro.
11:40
Academia din Republica Moldova reacționează la propunerea ministrului Perciun de desființare a Universității din Cahul, înfrățită cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați, și le cere ministerelor și consiliilor rectorilor din Moldova și România „asigurarea continuității” unui spațiu „comun” # G4Media
Academia de Științe a Moldovei intervine oficial în scandalul desființării prin comasare a Universității din Cahul, propusă de ministrul moldovean Dan Perciun. Conducerea Academiei din Republica Moldova le-a cerut Ministerelor Educației și Consiliilor Rectorilor din Republica Moldova și România să identifice o soluție „pentru asigurarea continuității procesului de dezvoltare sustenabilă a Universității de Stat «Bogdan […] © G4Media.ro.
11:30
Viceprimarul Timișoarei, Paula-Ana Romocean (USR), găsită în incompatibilitate de ANI: în perioada 2021-2023 a fost membru în Consiliul de Administrație al spitalului municipal, în timp ce avea și funcție de conducere în partid # G4Media
Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat, prin intermediul sistemului de prelucrare big data, că Paula-Ana Romocean (USR), viceprimar al Timișoarei, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 2021-2023, când a fost simultan membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara și avea funcție de conducere în partid. ANI a identificat alte […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:10
Trei cazuri de râie au fost depistate la Spitalul de Psihiatrie Jebel / DSP Timiș a declanșat o anchetă epidemiologică pentru a identifica sursa de infectare # G4Media
Situaţia epidemiologică din cadrul Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă (SPMS) Jebel, unde au fost depistate trei cazuri de scabie (râie) în rândul pacienţilor, este sub control, fără extinderea focarului, iar Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş desfăşoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei, a declarat, luni, pentru Agerpres, managerul spitalului, Marius-Ciprian Olaru. În […] © G4Media.ro.
11:00
Hamas spune că va dizolva guvernul din Gaza după ce un comitet palestinian de tehnocrați va prelua conducerea # G4Media
Hamas a transmis duminică faptul că va renunța la guvernarea din Fâșia Gaza după ce un comitet palestinian de conducere, format din tehnocrați, va prelua controlul regiunii, conform planului propus și mediat de Statele Unite, transmite Mediafax. Noul organism ar urma să fie alcătuit din persoane fără afiliere politică, însă numele acestora nu au fost […] © G4Media.ro.
11:00
Catedrala Braşovului, o idee din 1992, nu va fi finanţată de municipalitate / Primar: ”Vom susţine demersurile pentru construirea acestei catedrale, dar nu vom finanţa” # G4Media
Catedrala Braşovului nu va fi finanţată de municipalitate, a anunțat primarul Brașovului, George Scripcaru, informează BZB. După ce în 26 decembrie 2026, ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, dar şi primarul Braşovului, George Scripcaru, au anunţat că se fac paşi concreţi pentru construirea catedralei din Centrul Civic, în spaţiul public a fost vehiculată ideea că proiectul […] © G4Media.ro.
11:00
EXCLUSIV | Miau Cafe, evacuată și dată în judecată. Adevărul despre conflictul cu proprietarul și planurile disperate pentru salvarea pisicilor: „Ne-a zis să plecăm acum, este foarte greu pentru noi” (FOTO + VIDEO) # G4Media
Celebra cafenea cu pisici din București, Miau Cafe, a primit ordin de evacuare din partea proprietarului. Angajații caută acum adăpost temporar pentru pisici, dar și o nouă locație în care să se poată muta. Care este motivul disputei dintre cafenea și proprietar și ce planuri de viitor au angajații cafenelei? Pets&Cats are detalii exclusive. Cea mai […] © G4Media.ro.
10:50
Companiile petroliere nu se grăbesc să investească în Venezuela, spre marea dezamăgire a lui Trump # G4Media
Vineri, Donald Trump a convocat la Casa Albă mari companii petroliere, promițându-le luna și stelele pentru a le convinge să investească masiv în Venezuela. Dar, după cum constată presa internațională citată de Rador, el a stârnit puțin entuziasm. „Vineri, Donald Trump a avut un mesaj pentru companiile petroliere: Venezuela este acum ‘deschisă pentru afaceri’, iar […] © G4Media.ro.
10:30
Campania lui Donald Trump împotriva președintelui Fed escaladează: Departamentul Justiției lansează o anchetă penală împotriva lui Jerome Powell # G4Media
Procurorii federali îl anchetează pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, în legătură cu proiectul de renovare a sediului central al băncii centrale, în valoare de mai multe miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat duminică seara și confirmat de Fed, transmite Axios. Dolarul american a înregistrat luni cea mai mare scădere din ultimele trei săptămâni, după ce […] © G4Media.ro.
10:30
Controversatul judecător Bogdan Mateescu, apropiat al Liei Savonea și fost șef CSM, despre un magistrat reformist: ”Guru-ul reformei”, ”păduchele în frunte” / Judecătorul Liviu Cîrneciu a vorbit despre ”sistemul oligarhic” din Justiție # G4Media
Controversatul judecător Bogdan Mateescu, apropiat al Liei Savonea și fost șef al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a publicat un mesaj pe Facebook, cu referire la unul dintre magistrații reformiști din sistemul de Justiție care au participat la discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ”Păduchele în frunte” și-a început Mateescu postarea, cu referire la un proverb, […] © G4Media.ro.
10:30
Aproximativ 50 de membri ai Marinei SUA şi unităţi de securitate din Panama încep luni exerciţii comune, care se desfăşoară până pe 26 februarie, pentru a „proteja” canalul, a anunţat duminică Ministerul Securităţii panamez într-un comunicat, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Programul comun de antrenament îşi propune să „amelioreze capacitatea […] © G4Media.ro.
10:20
Fostul ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro a anunţat luni că a decis să accepte azilul care i-a fost acordat de guvernul Ungariei, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Am decis să profit de azilul care mi-a fost acordat de guvernul ungar din cauza represiunilor politice din Polonia”, a scris el pe platforma […] © G4Media.ro.
10:20
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat că SUA vor obţine Groenlanda „într-un fel sau altul”, pentru că „dacă nu o luăm noi o vor face Rusia sau China”, relatează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Să închei un acord este cel mai uşor, dar vom avea Groenlanda într-un fel sau altul”, a declarat […] © G4Media.ro.
10:00
Postare bizară a lui Trump / Se declară „președintele interimar al Venezuelei” pe Truth Social # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a postat duminică, pe Truth Social, fără alte comentarii, o captură de ecran a ceea ce pare a fi pagina sa de Wikipedia, dar chiar sub fotografia sa oficială se află titlul „Președinte interimar al Venezuelei”. Postarea apare la puțin peste o săptămână după ce președintele a ordonat o lovitură a […] © G4Media.ro.
10:00
Malaysia și Indonezia au interzis Grok, chatbotul lui Musk, din cauza scandalului imaginilor cu conținut sexual / Cele două țări au 325 milioane de locuitori, aproape cât SUA # G4Media
Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, ca urmare a scandalului provocat de apariția unor imagini cu conținut sexual realizate cu programul de inteligență artificială. Este vorba despre Malaysia și Indonezia. Numeroase critici au apărut și în Europa. De precizat că Indonezia are aproximativ 290 milioane de locuitori, iar Malaysia aproximativ 35 de […] © G4Media.ro.
10:00
FOTO – VIDEO | Restaurant deschis într-o seră de roșii / Vasile Vlașin, turist: „Practic, vezi cum sunt culese roșiile și ajung imediat în farfurie” # G4Media
În Islanda, agricultura este un exercițiu de adaptare continuă. Clima rece, zilele scurte din timpul iernii și solul vulcanic limitează culturile tradiționale. Cu toate acestea, islandezii au transformat aceste obstacole într-o oportunitate economică și turistică. Un exemplu este restaurantul deschis direct într-o seră de roșii, un concept care atrage anual mii de vizitatori, relatează G4Food.ro. […] © G4Media.ro.
10:00
Jaqueline Cristian, victorie mare la WTA Adelaide: Calificare în optimi după ce a învins-o pe favorita 4 # G4Media
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului WTA de la Adelaide după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, a patra favorită a întrecerii de categorie 500. A fost 6-4, 6-4 pentru Jaqueline la capătul unui meci care a durat o oră și 55 de minute. SE ACTUALIZEAZĂ. © G4Media.ro.
09:50
Meteorologii anunță minime de până la -20°C în România / Vremea geroasă va persista până la mijlocul săptămânii # G4Media
Vârful gerului din acest episod de iarnă nu a venit încă, avertizează meteorologii, relatează Mediafax. În noaptea de luni spre marți se așteaptă cele mai scăzute temperaturi, cu minime de până la -20°C în zonele montane și -14…-15°C în București, în timp ce viscolul și ninsoarea vor ntensifica senzația de frig. Vremea geroasă continuă să […] © G4Media.ro.
09:50
Planul lui Trump de a prelua Groenlanda, criticat de mai mulți senatori americani: ”Ar fi sfârșitul NATO” # G4Media
Mai mulți senatori americani au criticat planul lui Trump în privința anexării Groenlandei, subliniind că un astfel de pas ar marca sfârșitul NATO, transmite Mediafax. Senatorul american democrat Chris Murphy a spus la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că un astfel de plan pus în aplicare ar marca sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. „Ar […] © G4Media.ro.
09:50
”Autostrăzi” subterane de apă: Rețelele au fost construite în urmă cu mii de ani în Asia și Africa # G4Media
Rețelele de apă construite în urmă cu mii de ani în zone aride din Asia și Africa sunt folosite în prezent, transmite Mediafax. Este vorba despre canalele subterane realizate inclusiv în zonele cu deșert pentru a transporta apa. Unele porțiuni au fost construite în urmă cu 3.000 de ani. Rețelele de apă sunt cunoscute sub […] © G4Media.ro.
09:50
Asociația Forumul Judecătorilor: Atacurile orchestrate împotriva magistraților care au făcut dezvăluiri legate de grave probleme din sistemul judiciar sunt sinonime unui asalt nociv asupra statului de drept # G4Media
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, una dintre organizațiile nonguvernamentale care și-au asumat reforma sistemului judiciar, a denunțat luni într-un comunicat ”atacurile orchestrate împotriva judecătorilor și procurorilor care au făcut dezvăluiri legate de grave probleme din sistemul judiciar și au discutat în public cu președintele României”. Asociația arată că aceste atacuri ”sunt sinonime unui asalt nociv […] © G4Media.ro.
09:50
Venită din calificări, Gabriela Ruse (locul 85 mondial) nu a putut trece de runda inaugurală a tabloului principal de concurs de la WTA Adelaide. Jucătoarea din România a fost învinsă de Anna Kalinskaya, ocupantă a locului 33 în ierarhia mondială, scor 0-6, 3-6. Gabriela Ruse, fără mari speranțe contra Annei Kalinskaya la Adelaide Debutul de […] © G4Media.ro.
09:50
Protestele sunt „sub control total”, afirmă Teheranul / Ministrul de Externe al Iranului: „Demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a-i oferi președintelui american un pretext să intervină” # G4Media
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat, luni dimineață, că protestele din țară sunt acum „sub control total”, transmite Sky News. În declarațiile relatate de Al Jazeera, care a primit permisiunea de a continua să transmită știri din țară în ciuda întreruperii internetului, el spune: „Suntem pregătiți pentru război, dar și pentru dialog”. […] © G4Media.ro.
09:30
Copil de 16 ani găsit decedat în urma unui incendiu, în Brașov / Nu se cunoaște cauza incendiului # G4Media
Un copil de 16 ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în această dimineață într-o locuință din Satul Nou, județul Brașov, anunță Mediafax. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și un echipaj SMURD, însă, din păcate, nu au putut salva minorul. Un incendiu puternic izbucnit în dimineața acestei zile a dus la o tragedie […] © G4Media.ro.
09:30
Damon Hill, campion în F1 în 1996, îl sfătuiește pe Oscar Piastri să-și schimbe atitudinea în noul sezon din Marele Circ. Australianului i se transmite să fie mai egoist și să nu mai respecte toate ordinele McLaren. Piastri a respectat ordinele „papaya”, iar australianul a scăpat printre degete un titlu mondial care părea să-i fie […] © G4Media.ro.
09:30
Iranul a propus SUA negocieri privind acordul nuclear / Trump: ”S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se organizează o întâlnire” # G4Media
Președintele Trump a declarat duminică că Iranul a contactat SUA cu o zi înainte și a propus negocierea unui acord nuclear, anunță Axios. „S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se organizează o întâlnire, dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm înainte de întâlnire, din cauza a ceea ce se întâmplă… dar se organizează […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:10
Aston Martin se află în linie dreaptă cu pregătirile pentru testul privat de la Barcelona, de la finalul lunii. Lawrence Stroll, patronul echipei, i-a îndeplinit lui Adrian Newey toate dorințele, dar spune că „echipa nu are toate instrumentele necesare pentru a fi una de top”. Lawrence Stroll spune că Aston Martin nu este încă o […] © G4Media.ro.
09:00
Ministrul Justiției se victimizează după ce a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat doctoratul: ”De ce acum? De ce eu?” # G4Media
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, s-a victimizat luni după ce a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat și a insinuat că investigația jurnalistică are legătură cu declanșarea procedurii de numire a noilor procurori-șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT. În această procedură, ministrul […] © G4Media.ro.
09:00
Insigne cu mesaj de protest împotriva ICE la Globurile de Aur, purtate de vedete / ”Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de oamenii care reflectă societatea” # G4Media
Unele vedete au purtat duminică insigne anti-ICE la Globurile de Aur, în semn de omagiu adus lui Renee Good, care a fost împușcată mortal în mașina sa de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) săptămâna aceasta, la Minneapolis, transmite Mediafax, care citează AP. Insignele alb-negru afișau sloganuri precum „BE GOOD” și „ICE […] © G4Media.ro.
08:40
Campionul en-titre Shaun Murphy, eliminat categoric după primul meci de la Mastersul de snooker # G4Media
Shaun Murphy, campionul en-titre al Mastersului, a părăsit competiția de la Alexandra Palace de la primul meci, englezul fiind învins, scor 6-2, de Yize Wu. Locul 13 mondial, Yize a început în forță partida contra experimentatului său rival, iar jocul asiaticului a funcționat de minune. Wu s-a distanțat la 3-0, iar frustrările erau vizibile în […] © G4Media.ro.
08:30
Surpriză mare la Mastersul de snooker: Jucătorul momentului, Selby, eliminat clar din runda inaugurală # G4Media
Mark Selby, jucătorul lunii decembrie în snooker, a suferit o înfrângere neașteptată în runda inaugurală a Mastersului de la Alexandra Palace din Londra. Multiplul campion mondial a fost învins clar, scor 6-2, de Guodong Xiao, locul 11 mondial. Fost rival al lui Ronnie O’Sullivan: „Lumea crede că e doar genial, dar nu e deloc așa” […] © G4Media.ro.
08:30
Mitingul de pe 15 ianuarie organizat de Acțiunea Conservatoare este îndreptat strict împotriva Legii Vexler / Claudiu Târziu face apel la AUR să respecte unica temă a protestului # G4Media
Mitingul anunțat de partidul Acșiunea Conservatoare pentru 15 ianuarie este îndreptat exclusiv împotriva Legii Vexler, care trebuie abrogată, a precizat, pe facebook, liderul formațiunii, Cladiu Târziu. Acesta a explicat că data a fost aleasă tocmai pentru a coincide cu ziua în care este marcată nașterea lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. „Această lege reprezintă […] © G4Media.ro.
08:30
Expert recunoscut în chestiunea Iranului, Karim Sadjadpour de la Carnegie Endowment for International Peace, a creionat în publicația italiană Il Corriere Della Sera patru scenarii posibile pentru perioada post-Khamenei: o evoluție similară cu cea a Rusiei post-sovietice, o cale chineză, o soluție în stil pakistanez, sau modelul turcesc. Numai lista acestor țări este suficientă pentru […] © G4Media.ro.
08:30
Cine este „regele cosmeticelor”, Ronald Lauder, prietenul care l-a sfătuit pe Trump „să cumpere” Groenlanda # G4Media
Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Un om de afaceri apropiat de Donald Trump și o mișcare geopolitică controversată care i-ar aduce prestigiu președintelui, dar și investițiilor făcute între timp. Fie că este vorba de Venezuela sau Groenlanda, ingredientele sunt întotdeauna aceleași la Casa Albă: prieteni bogați, rupturi diplomatice, bani plasați la locul potrivit […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.