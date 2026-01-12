Ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea și Marius Voineag mai pot candida pentru șefia parchetelor: Procedura va fi corectă

13:00

Spațiul public a fost inundat despre discuții care vizează tratatul UE-Mercosur. Semnarea acestuia a dus chiar și la un scandal în Coaliție, iar subiectul a fost pe larg exploatat de către forțele așa-numite „suveraniste”. Vocile mișcării eurosceptice din România și alte state membre ale UE au criticat în termeni duri tratatul. Subiectul, însă, este pe agenda publică încă din 1999 și până acum nu s-a bucurat de o atenție atât de mare. În România, eurodeputații PSD au criticat și ei acordul (care încă nu a trecut de Parlamentul European) chiar dacă s-au asigurat că există măsuri de salvgardare ce vor proteja agricultorii din România. Digi24.ro vă propune o analiză prin care să putem înțelege ce înseamnă tratatul, de ce România nu este obligată să-l accepte și care ar fi avantajele pentru țara noastră.