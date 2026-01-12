Bugatti Chiron Pur Sport, acum și în variantă Lego: pachetul are 771 de piese
Automarket.ro, 12 ianuarie 2026 16:10
Fanii Lego și Bugatti au un nou motiv de bucurie. Chiron Pur Sport și prototipul Vision Gran Turismo sunt acum disponibile și în variante Lego. Astfel, pentru prima oară, fanii au la dispoziție patru modele Bugatti diferite pe care și le pot adăuga la colecție.Macheta lui Bugatti Chiron Pur Sport are 771 de piese Lego, inclusiv un volan funcțional și portiere care se deschid. Lungimea mașinii atinge 29 de centimetri, înălțimea este de 8 centimetri, iar în...
Mazda își extinde paletarul de nuanțe exterioare: Albastru Navy Mica debutează pe noul CX-5 # Automarket.ro
Noua generație Mazda CX-5 a debutat în vara anului 2025. Acum, constructorul nipon anunță că își extinde paletarul de nuanțe exterioare, iar noua culoare va debuta chiar pe CX-5.Nu este deloc o coincidență, având în vedere că CX-5 este cel mai vândut model din portofoliul Mazda, o poziție de care se bucură încă din 2018.Revenind la noua nuanță, aceasta se numește Albastru Navy Mica. Așa cum spuneam, debutează pe noua generație CX-5,...
Cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles, Fiat a readus în gama sa un nume mai vechi al unui monovolum compact. Mai exact, este vorba despre noua generație Qubo L, care marchează revenirea modelului pe piața europeană după ce prima generație a fost retrasă din producție în 2019.Noul Fiat Qubo L primește un design nou, o gamă variată de motorizări, dar și două versiuni în ceea ce privește numărul de locuri. Astfel, modelul poate fi configurat într-o...
Constructorul italian și-a unit forțele cu Luna Rossa, o echipă italiană care concurează în curse cu bărci cu pânze, pentru a crea o nouă ediție specială a modelului Giulia Quadrifoglio. Cea mai nouă ediție specială a celor de la Alfa Romeo se numește Giulia Quadrifoglio Luna Rossa și este o ediție extrem de rară. Asta pentru că vor fi produse doar 10 exemplare în total. Față de un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio obișnuit, noua ediție Luna Rossa...
În prima zi a anului nou, Dacia a făcut o schimbare în structura sa de conducere. Sandra Gomez, un oficial cu peste 20 de ani de experiență în cadrul Grupului Renault, a fost numită în funcția de Vicepreședinte pentru Strategie, Produse și Business în cadrul mărcii de la Mioveni. Astfel, Gomez îl înlocuiește în acest rol pe Patrice Levy Bencheton, care a fost numit director al programului de vehicule utilitare la Grupul Renault....
După o zi de odihnă petrecută la Riad, capitala Arabiei Saudite, acțiunea a fost reluată în ziua de duminică, 11 ianuarie cu cea de-a 7-a probă specială. Această buclă cu o secțiune cronometrată de 459 de kilometri a avut startul la Riad și linia de sosire în orașul Wadi Ad Dawasir.Proba specială a fost câștigată de Mattias Ekstrom, la volanul unui Ford Raptor de uzină. Suedezul secondat de Emil Bergkvist a fost cu 4 minute și 27 de secunde mai rapid...
A fost anunțat oficial câștigătorul premiului Mașina Anului 2026 în Europa. În acest an, câștigătorul acestui premiu prestigios este Mercedes-Benz CLA. Berlina de clasă compactă a constructorului german a câștigat acest premiu cu un punctaj de 320 de puncte din partea juriului alcătuit din nu mai puțin de 59 de membri din 23 de țări diferite. Mercedes-Benz CLA s-a impus în fața celorlalte modele finaliste, care în acest an au...
După 2 ani în care producția auto din România a atins niveluri record, aceeași performanță nu a fost repetată în 2025. Pe parcursul anului trecut au fost produse 545.510 mașini în România, ceea ce înseamnă o scădere de 2.6% față de nivelul înregistrat în 2024. Dintre acestea, 297.182 de mașini au fost produse de Dacia la uzina de la Mioveni, iar restul de 248.328 de mașini au fost fabricate de Ford Otosan la uzina de la Craiova,...
Constructorul sud-coreean a dezvăluit noul Staria Electric în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Noua versiune electrică a monovolumului premium va fi disponibil în Europa în două versiuni în ceea ce privește numărul de locuri și va primi doar o singură motorizare la momentul lansării.Față de versiunile cu motoare termice, noul Staria Electric nu diferă foarte mult din punctul de vedere al design-ului. Diferențele cele mai mari se văd în partea...
Noua Toyota GR Yaris Morizo RR: versiune de performanță limitată la 200 de exemplare # Automarket.ro
În cadrul Salonului Auto de la Tokyo, Toyota a dezvăluit o nouă ediție specială pentru hot hatch-ul GR Yaris. Cea mai nouă versiune poartă numele Morizo RR și este o mașină creată pentru a fi folosită preponderent pe circuit. De altfel, noua versiune a lui GR Yaris a fost dezvoltată chiar de către Akio Toyoda, șeful mărcii japoneze și fondatorul mărcii Gazoo Racing.Față de un GR Yaris obișnuit, noul GR Yaris Morizo RR primește un pachet aerodinamic specific, cu...
Premieră în Dakar 2026: Prima dublă pentru Dacia Sandriders. Al-Attiyah preia conducerea # Automarket.ro
A 6-a probă specială a marcat o premieră pentru Dacia Sandriders. Pentru prima dată de când concurează în Campionatul Mondial de Rally-Raid, Dacia a obținut prima sa dublă într-o probă specială, cu Nasser Al-Attiyah cel mai rapid și Sebastien Loeb pe locul 2.AL-ATTIYAH, NOUL LIDER AL RALIULUIÎnainte de această probă, Nasser Al-Attiyah ocupa locul 2 în clasamentul general, la 3 minute și 17 secunde în spatele liderului de atunci, Henk...
Constructorul japonez a prezentat în premieră mondială la Salonul Auto de la Tokyo un concept al unui hot hatch electric. Acesta se numește Aura Nismo RS și este o versiune extremă a modelului Aura Nismo, lansat în 2021 pentru piața japoneză.Față de modelul de serie, noul concept Aura Nismo RS primește o caroserie cu un design mai agresiv. Asta se datorează unui pachet aerodinamic nou, care include un spoiler frontal mai pronunțat, aripi laterale puternic evazate, un...
Cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles, Peugeot a prezentat oficial noul 408 facelift. SUV-ul coupe al francezilor primește acum o parte frontală ușor redesenată, precum și o paletă de culori îmbogățită cu o nuanță nouă și mai multe materiale noi, de calitate mai bună, în habitaclu.FARURI CU UN DESIGN NOU Cea mai mare noutate a lui Peugeot 408 facelift este reprezentată de o parte frontală ușor revizuită. Farurile LED principale sunt acum mai subțiri și...
Continuă lansările de mașini noi în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Cel mai nou model lansat astăzi este noua Mazda CX-6e, omologul pur electric al lui CX-5. Noul model este rezultatul unei colaborări cu marca chineză Changan, fiind al doilea model electric al parteneriatului după Mazda 6e.LIMBAJ DE DESIGN NOU Noua Mazda CX-6e propune un design complet nou față de restul SUV-urilor din gama producătorului nipon. La fel ca berlina Mazda 6e, noul CX-6e adoptă...
După ce a fost lansat inițial pe piața sa autohtonă din China, acum a venit momentul ca noul Zeekr 7GT să fie disponibil și în Europa. Noul model de performanță al mărcii chineze a fost prezentat publicului european în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles și promite performanțe înalte și un pachet generos de dotări.Zeekr spune despre noul 7GT că este creat special pentru drumurile europene și este dimensionat generos. Modelul de performanță măsoară 4817...
Constructorul sud-coreean tocmai a dezvăluit cel mai mic membru al familiei de modele EV în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Mai exact, este vorba despre noua Kia EV2, un SUV de dimensiuni subcompacte plasat în gamă sub fratele său mai mare, EV3. Noul model va fi disponibil pe piață din acest an și va avea două versiuni în ceea ce privește capacitatea bateriei.CEL MAI MIC SUV ELECTRIC KIAÎnainte de a vorbi despre datele tehnice ale noului model, să...
Versiunea pur electrică a lui Volkswagen Transporter tocmai a primit o versiune nouă. Concret, noutatea constă într-o baterie mai mare, care are acum o capacitate de 70 kWh, în loc de 64 kWh cum era până acum.Cu noua baterie, Volkswagen e-Transporter promite o autonomie de 380 de kilometri în regim WLTP. Cu alte cuvinte, autonomia este mărită cu 50 de kilometri față de versiunea cu bateria mai mică. În continuare, noul Volkswagen e-Transporter cu...
Decizia de a retrage din producție versiunea cu motoare termice a lui Porsche Macan nu a fost una populară atunci când aceasta a fost comunicată. Fratele mai mic al lui Cayenne nu mai este vândut în Europa din 2024 din cauza reglementărilor GSR2. Pe Bătrânul Continent, versiunea cu motoare termice a lui Macan a fost înlocuită de noua versiune pur electrică.Astfel, Porsche Macan cu motoare cu ardere internă a rămas disponibil doar pe piețele din afara...
Raliul Dakar a intrat în cea de-a 5-a probă specială. Aceasta a fost de fapt a doua jumătate a probei maraton, în care piloții nu au avut parte de asistență tehnică și au trebuit să se oprească peste noapte în tabere special amenajate în mijlocul deșertului.La categoria automobilelor, proba cu numărul 5 a fost câștigată de Mitch Guthrie, pilot de uzină Ford. Americanul a fost urmat pe probă de către coechipierul său spaniol Nani Roma, dublu...
Toyota Gazoo Racing a fost până recent divizia de performanță a mărcii japoneze. Mai multe modele de performanță precum Supra, GR 86 și hot hatch-urile GR Yaris și GR Corolla, au fost dezvoltate cu ajutorul diviziei de performanță. Totodată, Toyota Gazoo Racing a reprezentat marca japoneză în mai multe competiții, precum Campionatul Mondial de Anduranță, Campionatul Mondial de Raliuri și Campionatul Mondial de Rally-Raid.Acum, Toyota anunță oficial că...
Care este cel mai rapid hot hatch? Duel între cele mai noi modele hot hatch Britanicii de la carwow au realizat o liniuță cu cele mai noi modele hot hatch de pe piața auto. Duelul s-a dat între Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI, Mini Cooper JCW, Alpine A290 și Abarth 600e. Aflați în video care model a câștigat. carwow, drag race, liniuta, hot hatch, liniuta hot hatch, ford, volkswagen, mini, abarth, alpine, alpine drag race, mini drag race...
Constructorul american va prezenta la începutul acestui an un nou model de înaltă performanță. Nu se știe deocamdată cu exactitate dacă va fi o generație nouă a legendarului GT sau dacă este o versiune extremă a lui Mustang.Ford nu a publicat nicio imagine cu noul model și nu a oferit niciun alt indiciu în afara faptului că acesta este dezvoltat de divizia de performanță Ford Racing. Ceea ce este cert este data și locul în care noul model exotic va fi...
Au mai rămas doar câteva săptămâni până când vom face cunoștință oficial cu noul Volvo EX60. Acesta este omologul electric al lui XC60 și urmează să fie prezentat spre sfârșitul lui ianuarie. Campania de promovare a noului model continuă cu noi imagini și detalii tehnice importante.Primul și cel mai important detaliu nou despre Volvo EX60 este legat de autonomie. SUV-ul electric promite o autonomie de 810 kilometri în regim WLTP. Cu alte...
Înainte să vorbim de motorizare vreau să menționez că Starray este realizat pe platforma lui Volvo XC40, un model mult mai mic ca dimensiuni. Nu vă lăsați păcăliți, deoarece caroseria lui Starray este mult mai încăpătoare decât ce găsești pe XC40. Așa cum spuneam, Starray 4x4 vine cu un motor mai mare, nou în gama celor de la Geely pentru piața din România. Este vorba de un propulsor de 2.0 litri, cu 4 cilindri, pe benzină. Puterea este transmisă către ambele punți prin intermediul unei noi tran...
Raliul Dakar 2026 a intrat în proba maraton, o probă specială care durează două zile și în care piloții nu au parte de asistență tehnică. Proba maraton este împărțită în două jumătăți, iar la finalul primei jumătăți, piloții trebuie să doarmă în mijlocul deșertului, în tabere special organizate cu corturi.La finalul primei jumătăți a probei maraton, clasamentul general al Raliului Dakar a fost dat peste cap din nou. Henk Lategan,...
Constructorul scandinav pare că își reface vechea echipă de oameni cu care a avut parte de succes în anii 2010. După ce anul trecut l-a convins pe Hakkan Samuelsson să revină în funcția de CEO, acum Volvo anunță oficial revenirea fostului său designer șef, Thomas Ingenlath. Acesta a fost șeful de design al mărcii scandinave între 2012 și 2017 și a desenat modele ca XC40, XC90 și V90. În 2017, Ingenlath a devenit CEO-ul mărcii Polestar, o poziție...
Uzina, care produce în principal modelele Alfa Romeo Giulia și Stelvio, precum și Maserati Grecale, ar fi fabricat mai puțin de 18.000 de vehicule în 2025, iar pentru 2026 sunt estimate volume și mai scăzute, de aproximativ 13.000 de unități.Muncitorii fuseseră trimiși în concediu înainte de Crăciun și au fost menținuți pe perioada sărbătorilor în șomaj tehnic. Acum, sindicatul muncitorilor a anunțat că producția va fi oprită pentru o lună...
Constructorul japonez va concura cu un prototip actualizat în sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Anduranță. Noul prototip este botezat Toyota TR010 Hybrid și este creat sub egida regulamentului Hypercar. Această mașină va lua startul și în cursa de 24 de ore de la Le Mans, inclusă în calendarul WEC.Față de prototipul folosit în sezoanele trecute, noua mașină de concurs primește un design nou al părții frontale, cu faruri subțiri și alungite,...
Grupul BMW are 4 uzine auto în Germania, la Dingolfing, Leipzig, Munchen și Regensburg. Aici sunt produse atât modele cu zero emisii, cât și modele termice și plug-in hybrid.De exemplu, la Dingolfing sunt produse modele ca Seria 4 Coupe și Cabrio, Seria 5 Sedan și Touring, Seria 7, Seria 8 (toate variantele de caroserie), i5 Sedan și Touring, i7, iX, M4 Cabrio și Coupe și M5 Sedan și Touring.La uzina din Leipzig, BMW produce Seria 1, Seria 2 Active Tourer și...
La începutul lunii septembrie, cehii de la Skoda au publicat primele imagini și informații despre viitorul Epiq. Este vorba despre cel mai accesibil SUV electric din gamă, un model cu care vom face cunoștință la jumătatea anului 2026.EPIQ, CEL MAI ACCESIBIL SUV ELECTRIC SKODAViitorul Epiq va avea o lungime de 4.1 metri, va putea găzdui până la 5 pasageri, portbagajul va avea un volum de încărcare de 475 de litri și va putea acoperi până la 425 de...
Constructorul japonez anunță o serie de actualizări minore pentru una din echipările disponibile pentru Yaris. Mai exact, este vorba despre nivelul de echipare Mid+, ales de către 40% din clienții modelului. În această echipare, Toyota Yaris primește mai multe dotări noi în standard, atât la nivel vizual, cât și la nivel de tehnologie.În primul rând, noua echipare actualizată Mid+ vine acum în standard cu jante de 17 inch vopsite în...
Raliul Dakar 2026: Ford preia conducerea raliului după o probă dificilă pentru Dacia # Automarket.ro
Cea de-a 3-a probă specială a Raliului Dakar 2026 a fost una presărată cu dificultăți pentru echipajele Dacia Sandriders. Proba a fost dominată de către rivalii de la Ford, care au repetat performanța celor de la Toyota din ziua precedentă și ocupă primele 5 locuri în clasamentul general. Câștigătorul celei de-a 3-a probe a fost americanul Mitch Guthrie, pilot de uzină Ford. Cu această performanță, americanul secondat de Kellon Walch preia conducerea raliului...
Finaliștii pentru titlul de Mașina Anului 2026 în lume: BMW iX3, Audi Q5 și BYD Seal 6 DM-i ... # Automarket.ro
Prin vot secret, juriul format din 98 de jurnaliști auto din 33 de țări a ales marii finaliști pentru titlul de Mașina Anului 2026 în lume sau, cu alte cuvinte, World Car of the Year 2026. Cu această ocazie, aflăm și finaliștii celor 5 sub categorii.Așadar, dintr-o listă care a inclus inițial 58 de modele, juriul a ales cei 10 finaliști pentru titlul de World Car of the Year 2026. Aceștia sunt: Audi Q5/SQ5, BMW iX3, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Ioniq 9, Hyundai Palisade, Kia...
Mașină din Franța, record pentru cel mai lent tur din istorie pe Nurburgring: peste 28 de minute # Automarket.ro
De regulă, atunci când vorbim despre recorduri de timp pe Nurburgring, automat ne referim la cei mai rapizi timpi stabiliți de o mașină într-o anumită categorie. De exemplu, am vorbit în anii precedenți despre cea mai rapidă mașină de serie, cea mai rapidă mașină electrică și cel mai rapid prototip, printre altele.Acum, însă, a apărut un nou record pe Nurburgring, unul care este total atipic. Asta pentru că cel mai nou record implică stabilirea...
Mercedes-Benz Clasa A va fi produs într-o altă țară începând din primăvara acestui an. Producția celui mai mic model al mărcii germane va fi mutată în Ungaria, la uzina de la Kecskemet, aflată la aproximativ 100 de kilometri de capitala Budapesta.Decizia de a muta producția Clasei A din Germania în Ungaria se datorează dorinței mărcii de a reduce costurile de producție și de a îmbunătăți eficiența sa operațională. Uzina Mercedes-Benz...
Deși activitatea din fabrică este oprită, angajații vor continua să beneficieze de pachetele de beneficii pe durata acestei perioade. Fabrica, situată în Flint, Michigan, este responsabilă pentru producția modelelor Chevrolet Silverado HD și GMC Sierra HD.Informațiile privind oprirea activității au apărut pentru prima dată la mijlocul lunii decembrie, când GM a anunțat o pauză de 4 săptămâni și jumătate, motivată de ceea ce compania a descris drept...
Cel mai important târg de tehnologie, CES Las Vegas, este pregătit să își deschidă porțile. Finlandezii de la Donut Lab vor să impresioneze audiența cu prima baterie solid-state din lume gata pentru comercializare și pentru producția de serie.Potrivit celor de la Donut Lab, noua baterie solid-state este mai ușoară, are o densitate energetică mai mare, este mai eficientă și se încarcă mult mai rapid comparativ cu bateriile litiu-ion care echipează în...
După primele două probe speciale ale ediției din 2026 a Raliului Dakar, Dacia Sandriders preia conducerea raliului prin Nasser Al-Attiyah. Secțiunea cronometrată de 400 de kilometri a fost dominată de Toyota, care a ocupat primele 5 locuri pe probă, o performanță care nu mai fusese atinsă din 2007.Proba a 2-a a fost câștigată de americanul Seth Quintero, pilot de uzină Toyota și secondat de navigatorul Andrew Short. Pe locul 2 a venit Henk Lategan, copilotat de Brett...
Acesta este primul volan pliabil din industrie. Produs în serie chiar de anul acesta # Automarket.ro
În toată această goană după electrificare, lumea pare că a uitat de mașinile autonome. Cu alte cuvinte, acele mașini care se vor putea conduce singure, astfel încât noi vom fi simpli pasageri. Nu toată lumea, pentru că mai există și excepții.Anul trecut, companiile Autoliv și Tensor au prezentat conceptul unui volan pliabil care urma să fie utilizat de mașinile autonome. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu versiunea de serie, altfel spus cu primul...
În urmă cu ceva timp, Sony și Honda și-au unit forțele și au înființat compania Sony Honda Mobility. Scopul a fost unul simplu: dezvoltarea de mașini electrice prin intermediul mărcii Afeela.Inițial, cei doi giganți japonezi au prezentat sedanul Afeela 1. Primele exemplare vor fi livrate spre finalul acestui an. Dar asta nu i-a oprit pe niponi să anunțe deja viitorul model Afeela. Este vorba despre un SUV, al cărui prototip va fi prezentat la ediția din 2026 a CES....
Kia încheie 2025 cu record de vânzări la nivel global. Sportage, cel mai popular model # Automarket.ro
Anul 2025 s-a încheiat, sărbătorile de iarnă au trecut, astfel că producătorii de automobile au revenit la muncă și au început calculele. Kia se află printre cei fericiți.Constructorul sud-coreean a încheiat anul 2025 cu un record de vânzări la nivel global. În total a comercializat 3.135.803 unități, cu 2% mai multe decât în 2024. Volumul exporturilor s-a ridicat la 2.584.238 exemplare (+2%), iar 545.776 de unități au fost vândute...
În 2025, Tesla a fost detronată din poziția de cel mai mare producător de mașini electrice din lume. În anul care s-a încheiat recent, marca americană a fost depășită de către chinezii de la BYD după ce au fost publicate rezultatele finale cu privire la vânzările celor două mărci.Astfel, BYD devine acum cel mai mare producător de mașini electrice din lume, cu 2.25 milioane de mașini electrice vândute în 2025. Asta înseamnă o creștere...
În 2025, românii au cumpărat 156.803 mașini noi, conform datelor finale furnizate de ACAROM. Concret, asta se traduce printr-o creștere a vânzărilor de 3.77% față de nivelul din 2024, atunci când au fost vândute 151.105 mașini noi. Totodată, în luna decembrie, vânzările de mașini noi în țara noastră au avut parte de o creștere de 54.36% față de aceeași perioadă din 2024. În ultima lună a anului trecut, românii au...
Chinezii de la Leapmotor au dezvăluit primele imagini oficiale cu un nou model electric. Acesta se numește D99 și este primul monovolum electric al mărcii. Pentru început, vor fi disponibile două versiuni. Prima va fi pur electrică, în timp ce a doua versiune va avea un motor termic pe post de generator.Design-ul noului Leapmotor D99 este tipic minimalist, cu faruri LED subțiri prezente în partea frontală și cu farurile principale montate în marginile barei...
Fabricile, operate în parteneriat cu Guangzhou Automobile Group, urmau să își reia activitatea luni, însă vor reporni abia pe 19 ianuarie, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.Perturbarea survine pe fondul întârzierilor în livrările de cipuri ale companiei Nexperia, o subsidiară olandeză a grupului chinez Wingtech, situație care i-a obligat pe unii producători auto să reducă producția în ultimele luni.De asemenea, Honda...
Este luna ianuarie și începutul unui an nou, ceea ce înseamnă că începe o nouă ediție a Raliului Dakar. Cea mai dură competiție din motorsport din lume se desfășoară pentru al 7-lea an consecutiv în Arabia Saudită și este prima etapă a Campionatului Mondial de Rally Raid (W2RC). Raliul Dakar a început în 3 ianuarie cu proba prolog și va ține până în data de 17 ianuarie.După o primă participare foarte bună în 2025, Dacia...
Francezii de la Renault pregătesc un nou SUV. Acesta va fi integrat în segmentul E și va fi denumit Filante.Trebuie menționat că noul Renault Filante va fi produs la uzina din Busan, Coreea de Sud. Inițial va fi disponibil pe această piață, iar ulterior va fi exportat și în alte regiuni, transmit reprezentanții companiei.Numele Filante a fost preluat de la monopostul Etoile Filante din 1956.Noul SUV Renault Filante va debuta în 13 ianuarie.via...
Fiind primul model proiectat integral sub conducerea noului șef de design Volkswagen, Andreas Mindt, ID. Polo marchează o schimbare de direcție, combinând comenzile tactile clasice cu tehnologia modernă într-un pachet mai prietenos cu utilizatorul.Compania a confirmat deja că această abordare va fi aplicată și altor modele Volkswagen noi sau actualizate în viitorul apropiat. În locul comenzilor tactile apar butoane fizice, inclusiv un buton rotativ pentru volum...
