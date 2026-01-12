Analiză The New York Times: Cum au eşuat sistemele ruseşti de apărare din Venezuela în faţa atacului SUA

11:20

Pentru un an trăit în echilibru şi cu dorinţe îndeplinite avem nevoie în primul rând de sănătate. Este vorba despre activităţi pentru corp şi minte, care pot deveni parte din programul nostru fără eforturi prea mari: prioritizarea stării de sănătate, ne referim la sănătate fizică ŞI emoţională, mersul la teatru şi cititul. Ultimele două sunt hobby-uri pe cât de plăcute şi de relaxante, tot pe atât de benefice pentru dezvoltarea concentrării, atenţiei şi creativităţii, spun psihologii.