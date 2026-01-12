Recuperare prin tratamente cu apă termală la Vaţa Băi în judeţul Hunedoara
Recuperare prin tratamente cu apă termală la Vaţa Băi în judeţul Hunedoara
Acum 15 minute
17:40
Acum 30 minute
17:30
E gata! Ce se întâmplă cu Politic şi Alibec
17:30
Surpriza campionatului a făcut anunţul: ”Vorbesc de titlu în vestiar!”
Acum o oră
17:20
Recuperare prin tratamente cu apă termală la Vaţa Băi în judeţul Hunedoara
17:10
Un jucător cu meciuri în Liga Campionilor e dorit în locul lui Adrian Şut la FCSB
17:00
Surpriza zilei a făcut anunţul: ”Vorbesc de titlu în vestiar!”
Acum 2 ore
16:30
Sud-africanul Saood Variawa a câştigat etapa a opta din Dakar. Dacia conduce în continuare clasa auto
16:30
”Eu am optat să vin acasă”. Ajuns la 35 de ani, Cătălin Golofca continuă în fotbalul românesc
16:20
Canadianul Milos Raonic se retrage din activitate la 35 de ani
Acum 4 ore
15:40
Dakar 2026: Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a opta la clasa moto
15:30
Spectacolul din campionatul Turciei se vede în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români, faţă în faţă cu starurile de la Galatasaray şi Fenerbahce
15:10
OUT de la Farul! Fostul jucător de la FCSB nu a prins niciun minut în acest sezon şi a plecat de la echipă: „Mult succes”
14:40
Kurt Zouma şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de CFR Cluj! Revenire de senzaţie pentru fotbalistul francez
14:40
Români în Europa | Note de 9, dar şi de 5 sau 4, după ultima etapă. Avem doi marcatori
Acum 6 ore
13:40
Nu e Tavi Popescu! Jucătorul de la FCSB dorit de Marius Şumudică la Al-Okhdood
13:30
Surpriza zilei! Ovidiu Popescu pleacă de la UTA şi semnează cu o mare rivală
13:10
Triplul campion al Franţei s-a stins în viaţă la72 de ani
12:50
VIDEO | Cupa Franţei se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro! Derby-ul Capitalei, PSG - Paris FC, se joacă astăzi, de la 22:10
12:30
OFICIAL | A fugit din cantonamentul echipei şi a semnat în SuperLiga: „Fotbalul românesc are calitate”
12:20
Vlad Morar pleacă de la CS Dinamo şi semnează cu un club de mare tradiţie din fotbalul românesc | EXCLUSIV
Acum 8 ore
11:50
Scandal cât casa în Spania! Ce a putut să facă Mbappe după finala Supercupei Spaniei cu Barcelona
11:20
E gata! FCSB a anunţat ultimul transfer din această iarnă! A jucat într-o competiţie europeană şi vine la campioana României liber de contract: „Salariu bun”
11:10
OFICIAL | George Ganea a revenit în fotbalul românesc! Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la Farul
11:00
FC Argeş transferă de la rivala din SuperLiga! Dani Coman confirmă acordul dintre cele două cluburi: „Le-au rămas 20 de procente dintr-o viitoare vânzare”
10:50
George Ganea a revenit în fotbalul românesc! Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la Farul
10:40
Surpriză mare! Dinamo a realizat cel de-al doilea transfer al iernii! Internaţionalul român, aşteptat să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic
10:30
A sosit prima ofertă pentru Alex Dobre! Rapid poate rămâne fără cel mai important jucător
10:10
Italienii nu s-au abţinut, după ce Interul lui Chivu a remizat în derby-ul cu Napoli: „Doar o iluzie” . Nota primită de antrenorul român
Acum 12 ore
09:40
A venit oferta de nerefuzat pentru Florin Tănase! FCSB îşi poate pierde vedeta în această iarnă
09:30
Curăţenie de iarnă la o echipă din SuperLiga! Au fost daţi afară după ce au dezamăgit în cantonament
09:20
E gata! După eşecul din El Clasico, Florentino Perez nu a mai stat pe gânduri şi a luat decizia finală în privinţa lui Xabi Alonso
Acum 24 ore
00:00
VIDEO | Inter - Napoli 2-2. Cristi Chivu este campionul turului în Serie A! Românul nu şi-a luat revanşa în faţa lui Antonio Conte
11 ianuarie 2026
23:30
Barcelona a triumfat în Supercupa Spaniei! Un nou duel epic cu Real Madrid
23:00
Un paznic de la un şantierul olimpic din Cortina d'Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem
22:50
”Diavolii” clachează în Cupă! Manchester United a fost eliminată de Brighton în turul III
22:10
A venit verdictul! Cât va lipsi de pe gazon Andrei Raţiu
22:10
Carl Davordzie pleacă de la Ceahlăul la un club ce atacă promovarea
21:50
A văzut-o pe Dinamo în cantonament şi a tras concluzia: „Asta cred că are nevoie, dacă vrea să facă puţin mai mult” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Rapid l-a vândut pe Claudiu Micovschi altei formaţii din Superliga
21:40
FCSB, pe cale să aducă încă un jucător! Motivul pentru care campioana României este încă în aşteptare, dezvăluit de Mihai Stoica | EXCLUSIV
21:30
Bayern a obţinut un succes zdrobitor cu Wolfsburg. La pauză era doar 2-1
21:30
FCSB, pe cale să aducă încă un mijlocaş! Motivul pentru care campioana României este încă în aşteptare, dezvăluit de Mihai Stoica| EXCLUSIV
21:20
FCSB, pe cale să aducă încă un fundaş! Motivul pentru care campioana României este încă în aşteptare, dezvăluit de Mihai Stoica| EXCLUSIV
21:00
Speranţa pentru viitor a fostului campion mondial iranian la box Mahyar Monshipour. "Până acum, poporul era singur. Acum nu mai este”
20:40
VIDEO | Corona Braşov – JDA Dijon 30-35. Primul meci pentru formaţia noastră în European League
20:40
Dan Nistor, confesiune sinceră! Echipa la care regretă că s-a transferat: „Nu pot da timpul înapoi”
20:30
Încă un deces în fotbalul nostru! A trecut în nefiinţă un dublu campion
20:20
Mario Balotelli a revenit! Destinaţie surprinzătoare pentru fotbalistul ajuns la 35 de ani
20:10
Levante şi Espanyol au remizat, într-un meci din La Liga
20:10
Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu vicecampioana CSO Voluntari, în Divizia A
