Hamas susține că-și va dizolva guvernul din Gaza, când un nou organism palestinian va prelua puterea
Digi24.ro, 12 ianuarie 2026 20:20
Acum 30 minute
20:30
Sistemul de termoficare din Capitală va funcționa în regim de avarie. Ciucu: Bucureștenii vor avea căldură și apă caldă # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu și ministrul Energiei Bogdan Ivan au anunțat că au adus la aceeași masă reprezentanții ELCEN și Termoenergetica pentru a gestiona problemele apărute în sistemul de termoficare al Capitalei, în urma unor avarii la centralele termice. Edilul general a precizat că au fost avarii, la CET Sud, iar ELCEN a redus debitul și presiunea apei din rețea, pentru a preveni noi avarii. El i-a asigurat pe bucureșteni că vor avea căldură și apă caldă.
Acum o oră
20:20
Turcia avertizează împotriva unei intervenţii străine în conflictul Iran-SUA: „Va avea consecințe grave” # Digi24.ro
Turcia a avertizat, luni, că orice intervenţie străină în Iran ar conduce la crize şi mai mari în această ţară şi în regiune, şi a îndemnat la negocieri între SUA şi Iran pentru soluţionarea problemelor existente, transmite Reuters.
20:20
20:10
Combinatul Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol # Digi24.ro
Combinatul Azomureş a anunţat, luni, că va plasa în şomaj tehnic aproximativ 600 de angajaţi, pe fondul incertitudinii prelungite în privinţa aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung.
Acum 2 ore
19:40
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula arctică: „Istoria contează” # Digi24.ro
Trimisul special al SUA pentru Groenlanda, Jeff Landry, a susținut că, după cel de-al Doilea Război Mondial, Danemarca a „ocupat” insula arctică, restabilind controlul asupra acesteia și „ignorând protocolul ONU”, relatează RBC-Ukraine.
19:40
Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni, la Vatican, pe lidera opoziţiei venezuelene şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a informat biroul de presă al Sfântului Scaun, transmite EFE, potrivit Agerpres.
19:30
Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă # Digi24.ro
Poliția spaniolă a confiscat aproape 10 tone de cocaină ascunse în saci de sare pe o navă venită din Brazilia, în ceea ce autoritățile consideră cea mai mare captură de droguri realizată pe mare. Operațiunea desfășurată în colaborare cu poliția braziliană și agenții antidrog internaționale, a dus la arestarea a 13 persoane și la preluarea controlului asupra cargoului interceptat în largul Insulelor Canare.
19:20
Miruță propune dezvăluirea sumei ajutorului României pentru Ucraina. „Nepublicarea menţine un teren fertil pentru extremism” # Digi24.ro
Radu Miruţă consideră că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul României către Ucraina l-a presupus şi va propune repornirea acestei discuţii, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite, fără consecinţe strategice negative, valoarea acumulată a ajutorului, ca cifră. Ministrul Apărării a reamintit că decizia privind secretizarea ajutorului pentru Ucraina a fost luată în CSAT, în mandatul lui Klaus Iohannis.
19:20
Reacție virulentă a omului lui Putin de la Chișinău: „Maia Sandu vrea să fie președinta noii țări românești” # Digi24.ro
Fostul președinte moldovean, Igor Dodon, a comentat pe Facebook declarația Maiei Sandu cu privire la unirea României cu Republica Moldova. Acesta spune că Sandu vrea acest lucru pentru a deveni președinta noii țări românești și pentru a fi ultimul președinte de la Chișinău, „să se termine istoria statului moldovenesc odată cu ea”.
19:00
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tineri, pentru prima dată din 2008. Ce se ascunde în spatele acestei schimbări și ar putea aceasta să semnaleze o revenire mai amplă a serviciului militar obligatoriu în Balcani? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă Deutsche Welle.
19:00
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie # Digi24.ro
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda euro: Prețurile au crescut mult peste rata oficială de conversie
19:00
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort, în aceeaşi zi în care un oligarh rus a dispărut tot în insulă # Digi24.ro
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru a fost găsit decedat în biroul său, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba probabil de un „suicid”, a declarat luni pentru AFP o sursă a poliţiei cipriote. Potrivit media ruse Aghentstvo, moartea acestuia a survenit în aceeaşi zi în care cunoscutul om de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia de ceva timp la Limassol, a dispărut în mod „misterios”.
Acum 4 ore
18:50
Ungaria a acordat azil politic fostului ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro: „O decădere totală!” # Digi24.ro
Fostul ministru al partidului conservator polonez Dreptate și Justiție (PiS), Zbigniew Ziobro, urmărit în Varșovia pentru deturnare de fonduri, a transmis luni că a obținut azil politic în Ungaria, relatează AFP și Reuters.
18:40
Imagini șocante de la Brigada Rutieră. Sindicatul Europol vorbește despre o „bombă cu ceas” # Digi24.ro
Sindicatul Europol atrage atenția asupra unor condiții periculoase din sediul Brigăzii Rutiere București, unde șoferii care se prezintă pentru examenul de redobândire a permisului sau pentru diminuarea perioadei de suspendare sunt rugați să poarte căști de protecție pe durata așteptării.
18:30
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile de informații # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat luni că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, o sesiune extraordinară a legislativului urmând a fi cel mai probabil convocată. El a mai spus că la MApN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.
18:30
AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în Capitală. Cerere de suspendare la Tribunalul București # Digi24.ro
AUR anunță declanșarea unor acțiuni în instanță împotriva unei hotărâri adoptate de Consiliul General al Municipiului București, despre care susține că a fost impusă abuziv, fără consultare publică și cu efecte fiscale grave asupra bucureștenilor și autonomiei locale.
18:10
UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA va încerca să preia Groenlanda, anunță comisarul european pentru Apărare: „Va fi sfârşitul NATO” # Digi24.ro
Tratatul UE obligă ţările membre să ofere asistenţă în cazul unei agresiuni militare împotriva vreuneia dintre ele, a amintit luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, referindu-se la o eventuală încercare a SUA de a anexa Groenlanda, şi s-a declarat de acord cu punctul de vedere al şefei guvernului danez Mette Frederiksen, care a estimat anterior că o astfel de acţiune din partea SUA ar însemna sfârşitul NATO, relatează Reuters.
18:10
Radu Miruţă: Guvernul va adopta reforma administraţiei, cu tăieri de salarii. Compromisul pentru vârsta de pensionare în MApN și MAI # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat luni că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, o sesiune extraordinară a legislativului urmând a fi cel mai probabil convocată. El a mai spus că la MApN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.
18:10
Roberta Metsola anunță măsuri dure după represiunea violentă din Iran. Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European # Digi24.ro
Parlamentul European a decis să interzică accesul diplomaților iranieni în toate sediile sale, ca reacție la represiunea violentă declanșată de regimul de la Teheran împotriva protestatarilor. Președinta Roberta Metsola anunță măsuri ferme și transmite că instituția europeană va continua să susțină lupta iranienilor pentru libertate și drepturi fundamentale.
18:00
Mii de elevi vor face cursuri online din cauza vremii. Mai multe școli își suspendă activitatea # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că, marţi, din cauza condiţiilor meteorologice, 3.000 de elevi din zece unităţi vor face cursuri online. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.
17:50
Tensiuni în Coaliție din cauza impozitului pe venit. Surse: Bolojan ar vrea cote mai mici pentru primării și Consilii Județene # Digi24.ro
Tensiune pe scena politică pe banii din impozitul pe venit. Potrivit informațiilor Digi24, premierul ar dori să mai taie din banii care revin primăriilor și Consiliilor Județene din această taxă. Mai exact să scadă procentele. În interior, unii primari și președinți de CJ se revoltă, nu sunt de acord cu măsura și susțin că nu se poate vorbi de reducerea dependenței administrațiilor locale față de centru dacă le sunt tăiate părți din impozitele colectate pe raza lor.
17:40
O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul. Pe numele ei a fost emis ordin de protecţie # Digi24.ro
O femeie din judeţul Teleorman a fost reţinută de poliţişti după ce şi-a bătut soţul şi fiul, iar pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
17:40
Un moldovean recrutat de FSB a fost condamnat pentru trădare de patrie. Faptele comise de către acesta # Digi24.ro
Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată la data de 12 ianuarie 2026 de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
17:40
Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni # Digi24.ro
Tribunalul a decis în cele din urmă luni, 12 ianuarie, în cazul lui Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation, al cărui incendiu a provocat 40 de morți, inclusiv un român, și 116 răniți în noaptea de Anul Nou 2026, în Crans Montana, Elveția. Justiția a dispus arestarea preventivă a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a luat foc în noaptea de Revelion, relatează BFM TV.
17:30
Incendiu puternic în Brașov. Adolescent de 16 ani, găsit mort după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost găsit mort, luni dimineață, într-o locuință cuprinsă de flăcări din localitatea Satul Nou, județul Brașov. Descoperirea a fost făcută de pompierii militari mobilizați la fața locului pentru stingerea incendiului.
17:30
Stația de epurare Glina, finalizată după 9 ani. Peste 1,5 milioane de bucureșteni vor beneficia de investiție # Digi24.ro
Primăria Capitalei a anunţat, luni, încheierea proiectului care a vizat finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta).
17:10
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și terenuri. Cum vor fi calculate și cât ar putea crește taxele # Digi24.ro
Guvernul a transmis duminică, 11 ianuarie, o informare oficială prin care a justificat majorarea impozitelor și taxelor locale pe clădiri, terenuri și autovehicule, aplicată de la 1 ianuarie 2026, și a anunțat totodată că măsurile sunt temporare și vor fi înlocuite, cel mai probabil din 2027, de impozitarea la valoarea de piață a proprietăților, după ce va deveni operațional sistemul automat de evaluare.
17:10
Prostituția ar putea fi reglementată prin lege. Inițiativă în Parlament semnată de liberali și un deputat PSD # Digi24.ro
Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect în Parlament ca reglementează, autorizarea și controleaxă activităților de natură sexuală, inițiativa legislativă fiind semnat de 19 aleși, majoritarea liberali, însă și un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu. Inițiatorul a explicat, într-o intervenție la Digi24, că statul nu trebuie să fie pasiv la acest fenomen și că legea ar proteja persoanele care practică prostituția.
17:10
Mark Rutte îl laudă din nou pe Donald Trump, dar evită subiectul Groenlanda: „Face lucrurile potrivite pentru NATO” # Digi24.ro
Aflat în Croația, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evitat să comenteze declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda, însă i-a lăudat din nou abordarea în Alianță, afirmând că președintele american „face lucrurile potrivite” prin presiunea exercitată pentru creșterea cheltuielilor de apărare în Europa.
17:00
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunii # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a anunțat într-un comunicat că a sancționat nouă companii, printre care Dacia și Renault Technologie Roumanie pentru că acestea s-ar fi înțeles să nu-și „fure” angajații între ele.
17:00
Din 2027, impozitele locale ar putea fi calculate după valoarea de piață a proprietăților. Cât ar putea crește taxele # Digi24.ro
Guvernul a transmis duminică, 11 ianuarie, o informare oficială prin care a justificat majorarea impozitelor și taxelor locale pe clădiri, terenuri și autovehicule, aplicată de la 1 ianuarie 2026, și a anunțat totodată că măsurile sunt temporare și vor fi înlocuite, cel mai probabil din 2027, de impozitarea la valoarea de piață a proprietăților, după ce va deveni operațional sistemul automat de evaluare.
17:00
Oligarhul Plahotniuc, martor al acuzării în dosarul în care este judecat pentru corupție fostul președinte moldovean Igor Dodon # Digi24.ro
Oligarhul Plahotniuc, martor al acuzării în dosarul în care este judecat pentru corupție fostul președinte moldovean Igor Dodon
Acum 6 ore
16:50
Iranul confirmă că liniile de comunicare cu SUA rămân deschise, dar avertizează că „nu va accepta dictatele” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că liniile de comunicare cu Statele Unite rămân deschise între cele două ţări, precum şi cu Elveţia, care joacă rolul de intermediar, relatează Al-Jazeera.
16:40
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene # Digi24.ro
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin, evocată recent de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni, nu este încă pe agendă, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.
16:40
Start pentru un nou tronson al Autostrăzii Unirii A8: A început proiectarea lotului Joseni – Ditrău # Digi24.ro
Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, luni, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea proiectului tehnic, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban.
16:40
Bogdan Ivan: Proiectul Neptun Deep avansează. Când poate începe România extracția gazelor din Marea Neagră # Digi24.ro
Avansul proiectului Neptun Deep depășește ritmul planificat inițial, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Energetic Național. El a spus că dezvoltarea din Marea Neagră va avea un impact major asupra producției de gaze a României.
16:40
Marea Britanie va înarma Kievul cu noi rachete cu rază lungă de acțiune. Detalii despre „Proiectul Nightfall” # Digi24.ro
Marea Britanie a declarat că va dezvolta noi rachete balistice tactice pentru Ucraina, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 500 de kilometri și să transporte o ogivă explozivă de 200 kg, în efortul de a menține Kievul „în luptă” în timp ce continuă să respingă agresiunea rusă. Proiectul, denumit „Project Nightfall”, a fost anunțat duminică de Ministerul Apărării din Marea Britanie și are ca scop să pună în mâinile ucrainienilor ceea ce Londra a numit „arme de ultimă generație” în războiul lor împotriva Rusiei, relatează TVPWorld.
16:20
Taxa pe hale și depozite se transferă în prețul materialelor. Cum ajunge impozitul pe clădiri în costul construcțiilor # Digi24.ro
Impozitul local pe clădirile comerciale și logistice a ajuns să coste marile depozite și magazine de materiale de construcții până la 150.000–200.000 de euro pe an pentru o singură unitate, în funcție de oraș. Potrivit unei analize realizate de o platformă românească de comerț cu materiale de construcții, acest cost fix este transferat, etapizat, în prețul materialelor, ajungând în final în factura constructorilor și a clienților care își ridică o casă sau un bloc.
16:20
Reacția Danemarcei după ce a fost acuzată de trimisul lui Trump că a ocupat Groenlanda: „Nu doresc să devină parte a Statelor Unite” # Digi24.ro
Ambasadorul Danemarcei în Statele Unite a respins acuzațiile potrivit cărora Copenhaga ar fi „ocupat” Groenlanda. El a subliniat că statutul insulei ca parte a regatului este recunoscut la nivel internațional și de către ONU, a declarat diplomatul Jesper Moller Sorensen, relatează RBC - Ukraine.
16:10
SUA și India negociază sub presiune. Tarifele, petrolul rusesc și relația dintre Trump și Modi complică acordul # Digi24.ro
Statele Unite și India continuă negocierile pentru un acord comercial, însă discuțiile sunt marcate de tarifele ridicate impuse de Washington, de presiunile legate de achizițiile de petrol rusesc și de tensiunile politice apărute în relația dintre Donald Trump și Narendra Modi, în contextul în care ambele părți susțin că rămân angajate în dialog.
16:00
„Șansele de supraviețuire sunt zero”. Mărturia tatălui copilului intrat în moarte cerebrală la Spitalul Județean Constanța # Digi24.ro
Tatăl copilului de doi ani și cinci luni care a intrat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală la Spitalul Județean Constanța a povestit momentele critice și acuză lipsa unor îngrijiri medicale adecvate. Unitatea medicală a deschis o anchetă internă, după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală.
15:50
Sistemele de apărare antiaeriană furnizate de Moscova Venezuelei au fost total inutile (NYT) # Digi24.ro
Sistemele de apărare antiaeriană furnizate de Moscova s-au dovedit a fi nepregătite să respingă un atac american de amploare, care a precedat operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțele speciale americane.
15:50
Trump susține că Zelenski depinde exclusiv de el: „Are o singură carte în joc - pe mine. Fără mine, ar fi un dezastru total” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el este singura „carte în joc” pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar fi fost un „dezastru total”. În același interviu, Trump a spus că este gata să-și asume angajamentul privind participarea SUA în problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, numai pentru că este încrezător că Rusia nu va încerca să o invadeze din nou, anunță European Pravda.
15:40
Conducerea Slovaciei a convenit să renunțe complet la sprijinul militar acordat Ucrainei. Potrivit Aktuality, această decizie a fost luată de președintele Peter Pellegrini, premierul Robert Fico și președintele Consiliului Național Richard Raši. Potrivit acestora, Bratislava nu va continua să acorde ajutor militar Kievului și exclude trimiterea de soldați slovaci în Ucraina.
15:20
Ministrul polonez de externe, lecție de istorie pentru Tucker Carlson „Sugestia mea: mai întâi faptele, apoi opiniile” # Digi24.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, l-a criticat pe comentatorul american de dreapta Tucker Carlson după ce acesta a afirmat în mod eronat că SUA au intrat în război când Germania nazistă a invadat Polonia.
15:00
Represiune majoră a protestelor în Iran. Donald Trump susține că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului # Digi24.ro
Protestele din Iran, care au evoluat de la nemulțumiri economice la demonstrații antiguvernamentale mai ample, sunt cele mai mari de la mișcarea din 2022-2023 provocată de moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani care fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict pentru femei. În contextul în care sute de oameni au fost uciși în urma manifestațiilor, președintele Donald Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului.
15:00
Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, după Comandamentul energetic naţional, că a fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie, din cauza condiţiilor meteo extreme şi din punct de vedere a prognozei meteo, dificultăţile vor fi până miercuri, apoi vom reveni pe mediile anuale, lucru care va reduce significativ presiunea asupra sistemului energetic naţional al României.
Acum 8 ore
14:50
Premierul Slovaciei cere demiterea șefei diplomației UE. Robert Fico: „Trebuie să o înlocuim pe Kaja Kallas” # Digi24.ro
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a cerut demiterea Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, acuzând-o de lipsă de leadership, relatează Agerpres. „Europa se dovedește incapabilă să reacționeze”, a declarat el.
14:40
Bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână, trimis în judecată la aproape 27 de ani de la comiterea crimei. Cum a fost prins acesta # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată un bărbat acuzat că, în urmă cu aproape 27 de ani, a violat şi ucis o bătrână în vârstă de 75 de ani într-un sat din judeţul Tulcea.
14:40
Reacție de la Beijing în cazul protestelor din Iran. Ce îi cere un oficial chinez președintelui SUA, Donald Trump # Digi24.ro
China a reacţionat la protestele din Iran şi la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump despre o posibilă intervenţie printr-un apel la neingerinţă, informează luni dpa. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat luni că Beijingul se opune intervenţiei în afacerile interne ale altor state şi respinge utilizarea sau ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale.
