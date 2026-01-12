Aerul din Capitală este mai poluat iarna / Încălzirea rezidențială cauzează 70% din poluarea aerului din București
G4Media, 12 ianuarie 2026 22:20
Capitala, un oraş cu aer greu respirabil, în sezonul rece. Probleme majore apar din noiembrie, până în aprilie, când, pe lângă trafic și arderile de deșeuri, pornește și încălzirea rezidențială, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceasta este compusă din sistemul centralizat – unde CET-urile respectă normele de mediu, după cum spun
• • •
Genoa lui Șucu învinge clar Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare / Stanciu, doar rezervă
Genoa s-a impus clar, pe teren propriu, în disputa cu Cagliari, scor 3-0, luni seară, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A. Internaționalul român Nicolae Stanciu, după ce a ratat penaltiul cu AC Milan, din etapa trecută, nu a fost utilizat, anunță Mediafax. Grație succesului, echipa patronată de Dan Șucu a
Aerul din Capitală este mai poluat iarna / Încălzirea rezidențială cauzează 70% din poluarea aerului din București
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează AFP, citată de Agerpres. În prima semifinală, desfăşurată pe 12 mai, vor concura Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croaţia, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova şi Grecia. În cea de-a
„Uriașul" care va străpunge munții a ajuns în România / Șeful companiei de autostrăzi: 97 de camioane îl vor transporta pe bucăți spre șantier / Va săpa cei 1,7 km ai Tunelului Poiana
„Uriașul" care va străpunge munții a ajuns în România, anunță directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, citat de Mediafax. Acesta tocmai a primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului (Tunnel Boring Machine) care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1) au fost descărcate. „Este un moment de referință
Apple se aliază cu Google pentru integrarea Gemini în funcțiile sale de inteligență artificială
Apple a anunțat luni un parteneriat strategic cu Google, care vizează integrarea modelelor de inteligență artificială Gemini în viitoarele sale funcții AI, inclusiv într-o versiune mai avansată și mai personalizată a asistentului vocal Siri, ce urmează să fie lansată până la finalul acestui an, relatează Mediafax. „Apple și Google au semnat un acord de colaborare
Ger accentuat în zona montană și regiunile intracarpatice / Salvamont: "Orice activitate montană necesită o evaluare atentă a riscurilor"
Salvatorii montani din cadrul Serviciul Județean Salvamont Brașov informează că zona montană și regiunile intracarpatice se vor confrunta, în continuare, cu episoade de ger accentuat, în contextul a două atenționări meteorologice succesive de tip Cod Galben, emise de ANM pentru intervale consecutive, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Prima atenționare este valabilă
Charlie Hebdo, dată în judecată după publicarea unei caricaturi despre incendiul de la Crans-Montana / Desenul e însoţit de textele "Arşii schiază" şi "Comedia anului"
Un cuplu de avocaţi au depus o plângere în Elveţia împotriva revistei de satiră franceză Charlie Hebdo, care a publicat pe 9 ianuarie o caricatură despre incendiul mortal izbucnit într-un bar din staţiunea Crans-Montana, a relatat luni presa elveţiană, potrivit Agerpres, care citează AFP. Plângerea, depusă de Stéphane Riand şi de soţia sa, Béatrice Riand,
Ce înseamnă dacă te trezești între 2 și 4 dimineața / Dacă se repetă frecvent, ar putea semnala probleme grave de sănătate – psihologi
Trezirea frecventă între orele 2:00 și 4:00 dimineața nu este deloc inofensivă. Poate indica existența unor probleme grave de sănătate sau psihologice, potrivit explicațiilor psihologilor. În general, în acest interval orar corpul ar trebui să se afle în faza de somn profund. Când trezirea se repetă foarte frecvent, ar putea semnala probleme mai serioase. Consumul
Unul dintre cele mai importante târguri de tehnologie ale anului tocmai ce a avut loc la Las Vegas, ocazie cu care marii jucători din domeniu s-au etalat cu cele mai interesante produse de tech marcă proprie. Publicația The Verge, care a avut reporteri la fața locului, a întocmit o listă a celor mai interesante produse
Raluca Turcan cere aceleași standarde de integritate pentru Radu Marinescu, acuzat de plagiat, ca în cazurile altor miniștri / „E vital ca niciun ministru al Justiției să nu poată fi șantajat"
Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă că funcția de ministru al Justiției are nevoie de „un nivel ridicat de încredere publică", iar această încredere trebuie protejată, în contextul scandalului legat de acuzațiile de plagiat la adresa actualului ministru al Justiției, susținut de PSD. Ea a făcut aceste afirmații în contextul în care ministrul Radu Marinescu a
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță / "Privesc cu entuziasm perioada care urmează"
PRO TV anunță printr-un comunicat de presă că renunță la formatul emisiunii "La Măruță". Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, precizează televiziunea. „Au fost 18 ani în
Conductorii și controlorii feroviari din Franța intră în grevă națională pe 13 ianuarie / Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF
Ministerul de Externe avertizează românii care călătoresc în Franța: conductorii și controlorii feroviari intră în grevă. Perturbări pe TGV, Ouigo, iNOUI și Intercités, transmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că pe 13 ianuarie 2026 este prevăzută o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari.
STUDIU: La primate, comportamentele homosexuale sunt străvechi / Această trăsătură are o componentă ereditară şi poate fi însoţită de un avantaj evolutiv
Un vast studiu publicat luni a analizat comportamentele homosexuale întâlnite la primatele non-umane, arătând că aceste comportamente au rădăcini evolutive străvechi şi depind de factori multipli legaţi de mediu şi de structura socială, informează Agerpres, care citează AFP. „Diversitatea comportamentelor sexuale este foarte des întâlnită în natură, printre specii şi în societăţile animaliere; este ceva
Consumul de gaze naturale a crescut cu 17% față de media anuală / „Prognoza meteo arată că vom avea condiții meteo nefavorabile. Vom avea ger până miercuri"
Populația și companiile au consumat mai multe gaze naturale în ultimele zile, în contextul temperaturilor foarte scăzute, pentru încălzire sau producerea de energie electrică, iar autoritățile dau asigurări că vor fi resurse suficiente de hidrocarburi, anunță Mediafax. Ministrul Energiei a dat asigurări, luni, la finalul ședinței Comandamentului energetic național, că nu vor fi probleme cu
Oprirea gazului pentru locuitorii din Mangalia care nu au făcut revizia instalațiilor, amânată până pe 19 ianuarie / Din 13.000 de locuințe branșate, aproape jumătate riscă să rămână fără gaz
Închiderea instalațiilor de gaze naturale din Mangalia pentru consumatorii care nu au reviziile la zi a fost amânată cu o săptămână, până pe 19 ianuarie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Paul Foleanu, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Mangalia, spune că decizia a fost luată după discuții cu operatorul Mega
Site-ul primăriilor Brașov și Sibiu, blocate de vizitatorii care au vrut să verifice valoarea impozitelor locale / "Nu au fost foarte multe plăți, ci foarte multe verificări"
Creșterea taxelor și impozitelor locale a făcut ca foarte mulți locuitori să încerce să afle pe site-ul primăriei sau pe ghiseul.ro cât au de plată pentru impozitul pe locuințe, terenuri și autovehicule. Cei mai mulți nu au putut afla din cauza numărului mare de curioși, relatează Agenția de presă Rador care citează Radio Brașov. Site-urile primăriilor
600 de angajaţi ai Azomureş intră în şomaj tehnic / "România riscă să exporte gaze naturale ca materie primă, la marje mici, pentru a importa ulterior îngrăşăminte la preţuri ridicate„
Combinatul Azomureş a anunţat, luni, intenţia de a plasa în şomaj tehnic aproximativ 600 de angajaţi, pe fondul incertitudinii prelungite în privinţa aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung, această măsură putând afecta peste 2.500 de locuri de muncă, reprezentând atât angajaţi proprii, cât şi ai contractorilor industriali de pe platformă, transmite Agerpres. „În această
EXCLUSIV Kelemen Hunor: 90 la suta dintre maghiarii din Transilvania vor vota în aprilie cu Viktor Orban / Discursul despre autonomie a dispărut în ultimii ani din cauza războiului din Ucraina / Ce spune despre investițiile maghiare blocate în România
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la interviurile G4Media.ro, că 90 la sută dintre maghiarii din Transilvania vor vota la alegerile parlamentare din aprilie 2026 cu Viktor Orban, pe care UDMR a anunțat că-l susține în detrimentul opoziției reprezentate de Peter Magyar. Hunor susține că Orban a dus o politică de sprijin a maghiarilor
VIDEO Un tren trece milimetric pe lână un bărbat care a traversat ilegal liniile. CFR: "Factorul uman rămâne principala cauză a accidentelor la trecerile la nivel"
Un șofer trece printre barierele de cale ferată deja coborâte, iar un bărbat traversează și el șinele, fiind extrem de aproape să fie lovit de locomotivă.
Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid ca urmare a eșecului din finala Supercupei cu Barcelona, a anunțat clubul madrilen printr-un comunicat oficial publicat luni. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Scurtmetrajul Plan Contraplan (Shot Reverse Shot), regia Radu Jude & Adrian Cioflâncă, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin # G4Media
Scurtmetrajul documentar Plan Contraplan (Shot Reverse Shot), în regia lui Radu Jude și Adrian Cioflâncă, a fost selectat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. „Anul acesta avem un nou scurtmetraj selectat în competiția de la Berlinale. Se numește Plan Contraplan (Shot Reverse Shot), regia Radu Jude & Adrian Cioflâncă, montaj Cătălin Cristuțiu, producție […] © G4Media.ro.
Armata de voluntari pornește în februarie-martie / Tinerii între 18 și 35 de ani care se înscriu primesc 27.000 de lei după patru luni de pregătire # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că prima etapă a programului de armată voluntară va include 1.000 de locuri și va începe în februarie-martie 2026, după promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan, transmite MEDIAFAX. „Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, […] © G4Media.ro.
Radu Miruță: Guvernul își va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10% # G4Media
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat, luni, că Guvernul urmează să își asume răspunderea în vederea diminuării cu 10% a fondului de salarii în instituțiile publice, potrivit TVR Info. Miruță a precizat, la Antena 3, că până joia viitoare instituțiile publice vor trebui să comunice cum vor reduce fondul de salarii cu 10%. Potrivit […] © G4Media.ro.
Alain Orsoni, fost președinte al AC Ajaccio și lider naționalist corsican, împușcat mortal la înmormântarea mamei sale # G4Media
Alain Orsoni, fost președinte al clubului de fotbal Ajaccio și naționalist corsican, a fost împușcat mortal luni, 12 ianuarie, la Vero, lângă Ajaccio, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale. Trăgătorul a reușit să fugă, scrie BFMTV, care citează surse apropiate anchetei. Secția de cercetări din Ajaccio, precum și celula de identificare criminală din […] © G4Media.ro.
Capitalizarea Alphabet, compania-mamă a Google, depășește pragul simbolic de 4.000 de miliarde de dolari # G4Media
Alphabet, compania-mamă a Google, a intrat în clubul foarte select al companiilor cu o capitalizare bursieră de peste 4000 de miliarde de dolari, potrivit agenției Reuters, citată de Le Figaro. O sumă gigantică, care face din firmă a doua cea mai importantă capitalizare din lume, în spatele Nvidia, dar înaintea Apple. Până acum, doar o […] © G4Media.ro.
Bruxellesul afirmă că ușa este deschisă pentru discuții directe cu Putin „la un moment dat”, dar „nu am ajuns încă acolo” # G4Media
Comisia Europeană a ridicat public perspectiva angajării în negocieri directe cu președintele rus, Vladimir Putin, avertizând, însă, că atacurile neîncetate ale Moscovei fac ca o astfel de mișcare să fie imposibilă în acest stadiu, potrivit Euronews, preluat de MEDIAFAX. „Lucrăm foarte, foarte mult pentru pacea în Ucraina. Pacea în Ucraina depinde de o singură persoană. […] © G4Media.ro.
Primarul din Rădăuți îl acuză pe arhiepiscopul Sucevei că a primit de la prefectul de Suceava conținutul unei plângeri împotriva Consiliului Local Rădăuți, plângere prin care Consiliul Local acordase un teren bisericii penticostale pentru un proiect # G4Media
Bogdan Andrei Loghin, primarul municipiului Rădăuți, îl acuză pe Înalt Preasfinția Sa, Calinic, arhiepiscopul Sucevei, că ar fi recunoscut într-o înregistrare audio faptul că a primit de la prefectul de Suceava o plângere împotriva Consiliului Local Rădăuți ce viza acordarea unui teren bisericii penticostale. „Înalt Preasfinția Voastră, Calinic, am citit integral răspunsul transmis de dumneavoastră […] © G4Media.ro.
Radu Miruță: Voi propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea sumelor acordate Ucrainei # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că va propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea valorii totale a ajutoarelor acordate de România Ucrainei de la începutul războiului, transmite MEDIAFAX. „Sunt sută la sută de acord să se spună valoarea atunci când asta nu influențează nimic strategic”, a afirmat Miruță. […] © G4Media.ro.
Completul de 5 judecători al instanței supreme a respins un recurs în casație al fostului primar PSD Daniel Tudorache în „dosarul diamantelor” / Fostul edil fusese condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, în completul de 5 judecători, a respins luni, 12 ianuarie, recursul în casație formulat de Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 din Capitală, împotriva unei decizii a instanței supreme prin care fusese condamnat la 3 aniu de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență. „Completul de 5 judecători […] © G4Media.ro.
AUR București atacă în instanță taxele locale mărite de autorități: „Consilierii nu pot fi reduși la un rol decorativ. Bucureștenii nu sunt o sursă de bani pentru experimente fiscale” # G4Media
AUR anunță că aleșii săi din Consiliul General al Municipiului București au declanșat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă și cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care „lovește direct în bucureșteni și în autonomia administrației locale”. „AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV VIDEO Kelemen Hunor: Dacă PNL nu renunță la Bolojan, atunci rămâne până în aprilie 2027 / Nu depinde nici de mine, nici de Fritz, nici de Grindeanu # G4Media
Liderul UDMR, Klemen Hunor, a declarat, luni, la interviurile G4Media.ro, că premierul Ilie Bolojan va rămâne la Palatul Victoria până în aprilie 2027, când este programată rocada guvernamentală, dacă PNL nu va renunța la el. ”Nu depinde nici de mine, nici de Fritz, nici de Grindeanu”, a declarat Kelemen. Liderul UDMR a mai spus că […] © G4Media.ro.
„A cincea coloană a Moscovei” în Parlamentul European: moștenitorul Casei Habsburgilor denunță acte de „înaltă trădare” față de Europa # G4Media
Actualul șef al casei de Habsburg-Lorena, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioții pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de extremă dreapta FPÖ, scrie boursorama.com. Majoritatea acestor partide sunt „legate de (Vladimir) Putin” și „comit astfel două acte de înaltă […] © G4Media.ro.
A fost finalizată reabilitarea staţiei de epurare Glina / Peste 1,5 milioane de persoane din București beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate # G4Media
Primăria Capitalei a anunţat, luni, încheierea proiectului care a vizat finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta), transmite Agerpres. „Municipiul Bucureşti anunţă finalizarea proiectului ‘Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa I, […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV VIDEO Kelemen Hunor: Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat până în februarie – martie # G4Media
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni într-un interviu pentru G4Media că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept ”inacceptabil”. Șeful UDMR a mai spus pentru G4Media că acordul comercial nu trebuia aprobat acum, ci trebuia așteptat măcar până în februarie – martie, iar […] © G4Media.ro.
Dacă Danemarca va cere, UE va trebui să o ajute în cazul unei agresiuni americane în Groenlanda, susține comisarul european pentru apărare # G4Media
Tratatul UE obligă ţările membre să ofere asistenţă în cazul unei agresiuni militare împotriva vreuneia dintre ele, a amintit luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, referindu-se la o eventuală încercare a SUA de a anexa Groenlanda, şi s-a declarat de acord cu punctul de vedere al şefei guvernului danez Mette Frederiksen, care a estimat […] © G4Media.ro.
Poluare peste limite în orașul Târgu Jiu / Subprefectul cere explicații și controale urgente # G4Media
Autoritățile din Gorj cer verificări și explicații, după mai multe săptămâni în care aerul a atins niveluri de poluare constant peste limitele admise. Paradoxal, situația apare într-un județ de munte, cunoscut pentru zonele sale verzi, scrie Mediafax. Subprefectul județului Gorj, Iani Gârbaciu, a cerut explicații instituțiilor de mediu în legătură cu valorile neobișnuit de mari […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană a autorizat punerea pe piaţă în Uniunea Europeană a unui tratament produs de compania Sanofi, denumit Teizeild, care încetineşte progresia diabetului de tip 1, a anunţat luni gigantul farmaceutic francez într-un comunicat, potrivit agenției de știri AFP. După obţinerea acestei autorizări, Teizeild devine ”primul tratament modificator” pentru diabetul de tip 1 ”aprobat în […] © G4Media.ro.
Licitație pentru reabilitarea cochetului Parc Ion I.C. Brătianu din centrul Bucureștiului: investiție de 12 mil lei. Proiectul prevede și o deschidere controlată a zidului, cu acces pietonal către Piața Amzei # G4Media
Micul Parc Ion I.C. Brătianu, de pe bulevardul Dacia din centrul Bucureștiului, va intra în reabilitare și modernizare, ca urmare a licitației lansate de Primăria Sectorului 1 la începutul anului 2026 pentru proiectarea și execuția lucrărilor, investiție estimată la 11,92 milioane de lei fără TVA. Parcul, care a evoluat de-a lungul timpului de la grădină […] © G4Media.ro.
Ministrul Justiției, întrebat dacă demisionează în cazul în care Bolojan îi va cere acest lucru: “Nu, evident că nu” # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Antena 3, că nu intenționează să demisioneze în urma acuzațiilor de plagiat la adresa tezei sale de doctorat nici măcar dacă premierul Ilie Bolojan îi va cere acest lucru. Marinescu a fost întrebat, într-o intervenție telefonică, ce va face dacă premierul îi va cere demisia. “Eu demisionez […] © G4Media.ro.
Giganţii din industria de trading vor să vândă petrol venezuelean marilor cumpărători din Asia # G4Media
Giganţii Vitol şi Trafigura poartă discuţii cu mari companii indiene şi chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului cu privire la posibile vânzări de ţiţei venezuelean, la câteva zile după ce giganţii din industria de trading au obţinut aprobarea preliminară din partea guvernului SUA pentru a comercializa petrol venezuelean, transmite agenția de știri Bloomberg, citată […] © G4Media.ro.
Justiţia din Georgia l-a condamnat pe fostul premier Irakli Garibaşvili la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani # G4Media
Justiţia din Georgia l-a condamnat luni la cinci ani de închisoare pe fostul prim-ministru, Irakli Garibaşvili, acuzat de spălare de bani, transmite agenția de știri EFE. Garibaşvili, care a ocupat funcţia de şef al guvernului de două ori, va trebui, de asemenea, să plătească o amendă de un milion de lari, aproximativ 317.000 de euro. […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV VIDEO Kelemen Hunor despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu: Orice furt e furt, dar e un drum relativ lung până se va lămuri / Important e să ducă mai departe procedura privind numirile de procurori-șefi # G4Media
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni despre într-un interviu G4Media că ”orice furt e furt, dar e un drum relativ lung până se va lămuri”, cu referire la acuzațiile de plagiat aduse de jurnalista Emilia Șercan ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD). Șeful UDMR a adăugat că ministrul Marinescu trebuie ”să ducă mai departe procedura […] © G4Media.ro.
Gălățenii nu au decât șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale / În județ sunt 206 adăposturi # G4Media
Gălățenii nu au decât șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale. Asta deși în județul Galați sunt 206 adăposturi. Autoritățile vor să modernizeze mai multe adăposturi cu fonduri europene și prin PNRR, scrie Mediafax. Autoritățile gălățene anunță că au finalizat evaluarea adăposturilor de protecție civilă din județul Galați. Verificările au fost realizate de o comisie […] © G4Media.ro.
Proprietarul francez al barului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, plasat în detenţie preventivă pentru trei luni / Un incendiu a provocat 40 de morţi şi 115 răniţi în noaptea de Anul Nou # G4Media
Un tribunal din cantonul elveţian Valais a ordonat luni plasarea în detenţie preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din staţiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morţi şi 115 răniţi în noaptea de Anul Nou, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Cuplul de cetăţeni […] © G4Media.ro.
Rutte: Trump „face ceea ce trebuie pentru NATO” încurajând creșterea cheltuielilor pentru apărare # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în timpul unei vizite efectuate în Croația, că președintele american Donald Trump „face ceea ce trebuie pentru NATO, încurajându-ne pe toți să cheltuim mai mult” în Europa pentru a egala cheltuielile SUA, scrie The Guardian. El a spus că este „absolut convins” că „fără Donald Trump nu […] © G4Media.ro.
Ministrul Energiei, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027 # G4Media
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 ar putea începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional, transmite Agerpres. „Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este […] © G4Media.ro.
Directorul Williams spune că echipa a făcut îmbunătățiri esențiale pentru sezonul 2026 din F1 fără vreun cost # G4Media
James Vowles, directorul Williams, vorbește despre sezonul 2026 din Formula 1, iar oficialul din Grove spune că echipa pe care o conduce a făcut îmbunătățiri esențiale pentru acest an care „nu au costat nimic”, transmite f1oversteer.com. Audi construiește succesul din F1 pe echipa câștigătoare de la RedBull Williams a făcut îmbunătățiri majore pentru 2026 fără […] © G4Media.ro.
Oligarhul Plahotniuc, martor al acuzării în dosarul în care este judecat fostul președinte Igor Dodon pentru corupție și acceptarea finanțării unui partid politic de către o organizație criminală # G4Media
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) din Republica Moldova a dispus audierea lui Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov în calitate de martori din partea acuzării în cauza penală denumită generic „kuliok”, în care este judecat fostul președinte Igor Dodon. Decizia a fost luată în ședința din 12 ianuarie 2026, scrie Mediafax. De ce este acuzat Igor […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană doreşte ca acordul comercial UE-Mercosur să devină aplicabil înaintea votului din Parlamentul European # G4Media
O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, a susţinut luni Comisia Europeană, relatează agenţiile de știri AFP şi Reuters. „Tratatul permite această posibilitate” a unei aplicări provizorii, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei […] © G4Media.ro.
O nouă aplicație cu un nume sumbru a cucerit China. Se numește „Ești mort?” și conceptul este simplu. Trebuie să te conectezi la ea la fiecare două zile – apăsând un buton mare – pentru a confirma că ești în viață. Dacă nu, aplicația va contacta persoana de contact pentru situații de urgență pe care […] © G4Media.ro.
