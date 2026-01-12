Dennis Man, răsplătit după evoluția stelară cu Excelsior! Anunțul făcut de olandezi la început de 2026

Sport.ro, 12 ianuarie 2026 23:50

Dennis Man (PSV) a fost inclus în echipa ideală a etapei a 18-a din Eredivisie, prima din 2026, după a strălucit în victoria categorică cu Excelsior (5-1).

Acum 10 minute
00:00
Cristiano Ronaldo, potop de înjurături în Arabia Saudită: ce a strigat la ieșirea de pe teren Sport.ro
Starul portughez a trăit o seară de coșmar, în Al-Clasico, meciul-vedetă din Saudi Pro League.
Acum 30 minute
23:50
23:40
Misiune grea pentru FCSB! Agentul fotbalistului cu meciuri în Champions League a făcut anunțul Sport.ro
FCSB încearcă un transfer spectaculos în această iarnă.
23:40
Victor Angelescu a numit echipa cu care se bate cu Rapid la titlu: „A arătat cel mai bine!” Ce spune despre FCSB Sport.ro
Superliga se apropie de reluarea competiției, după încheierea cantonamentelor de iarnă, iar lupta pentru titlu se anunță mai echilibrată ca niciodată. 
23:40
Monica Roșu a numit la Poveștile Sport.ro cel mai mare vis al său Sport.ro
Monica Roșu, dublă campioană olimpică, a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
Acum o oră
23:10
„S-ar putea să lipsiți în martie!” Avertisment dur pentru doi internaționali. Clubul din Superliga unde sunt trimiși Sport.ro
Basarab Panduru a analizat situația critică în care se află doi „tricolori” importanți, transmițându-le un mesaj tranșant în perspectiva barajului pe care echipa națională îl va disputa în luna martie.
23:10
Ungurul Szoboszlai, gafă șocantă în Liverpool – Barnsley: reacția colegilor, impresionantă! Sport.ro
Partida din Cupa Angliei a oferit o fază de cascadorii râsului, în minutul 40.
23:10
Rapid transferă! Și nu se joacă: trei dintr-o lovitură Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise în direct de Pro Arena și VOYO.
Acum 2 ore
23:00
Testele confirmă! Cât va lipsi Andrei Rațiu după accidentarea suferită cu Mallorca Sport.ro
Rayo Vallecano a învins-o cu 2-1 pe Mallorca în etapa 19 din La Liga, dar echipa din Madrid a primit o veste proastă care poate însemna probleme și pentru naționala României.
23:00
Anunț oficial în cazul fundașului care a fost dorit de FCSB Sport.ro
Superliga României se va relua curând, dar vor mai urma mutări interesante în perioada de transferuri.
22:50
„Blocat” la Steaua, Daniel Oprița a ieșit la atac: „Am ajuns ca la grădiniță” Sport.ro
Tensiuni tot mai mari în Ghencea!
22:50
Otto Hindrich, în fața transferului carierei! CFR Cluj poate încasa mulți bani Sport.ro
Otto Hindrich, de la CFR Cluj, în fața unui transfer spectaculos. 
22:40
Lovitură pentru FCSB la primul meci în Superliga din acest an! Anunțul roș-albaștrilor Sport.ro
FCSB va disputa primul meci din acest an în Superliga României pe terenul celor de la FC Argeș, în etapa 22.
22:40
Victor Angelescu anunță noi mutări la Rapid: negocieri intense pentru posturile cerute de Gâlcă Sport.ro
Rapid continuă campania de achiziții în această pauză competițională, președintele Victor Angelescu confirmând că negocierile pentru întărirea lotului sunt pe ultima sută de metri.
22:40
Xabi Alonso, lăsat mască: ce i s-a transmis, înainte de a fi demis Sport.ro
Antrenorul de 44 de ani n-avea nici cea mai mică intenție, de a-și părăsi postul, la Real Madrid.
22:30
A spus „DA”! Fostul fotbalist de la FCSB și-a cerut iubita în căsătorie în Las Vegas Sport.ro
George Merloi (26 de ani), extrema dreaptă a celor de la FC Voluntari, a făcut pasul cel mare în afara terenului. 
22:20
Primul care a rupt tăcerea! Mbappe, mesaj pentru Xabi Alonso după cutremurul de la Real Madrid Sport.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) a reacționat luni seară pe rețelele de socializare, fiind primul fotbalist al „galacticilor” care își ia adio public de la Xabi Alonso.
22:20
Atacantul de 22 de milioane de euro poate semna gratis cu echipa lui Dan Șucu! Sport.ro
Genoa se află într-un moment delicat al sezonului și analizează soluții rapide pentru compartimentul ofensiv. 
22:10
Ce a spus Xabi Alonso despre noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa: ”Relația mea cu el?” Sport.ro
Xabi Alonso a fost îndepărtat de pe banca celor de la Real Madrid după eșecul suferit de madrileni în finala Supercupei Spaniei cu Barcelona, scor 2-3.
Acum 4 ore
21:40
E gata! Polonezii anunță transferul jucătorului din Superliga României Sport.ro
Încă un fotbalist părăsește Superliga României.
21:40
Fostul patron al lui Adrian Mutu, asasinat de un lunetist chiar la înmormântarea mamei sale! Reacția românului Sport.ro
Tragedie incredibilă în fotbalul francez în satul Vero din Corsica de Sud.
21:40
Al-Clasico, exploziv: Ronaldo, marcator, dar în pragul disperării! Se alege praful de visul lui Sport.ro
Starul portughez tocmai a început al 4-lea an, la Al-Nassr Riad. Din păcate pentru el, marele său vis are șanse tot mai mici de realizare, în acest sezon.
21:30
Scor de neprezentare în Genoa - Cagliari! Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu Sport.ro
Genoa a obținut o victorie crucială în lupta pentru salvare.
21:20
Starurile lui Real Madrid, în stare de șoc! Cum au aflat despre plecarea lui Xabi Alonso Sport.ro
La o zi după ce Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei după ce a fost învinsă în finală de marea rivală Barcelona cu scorul de 2-3, clubul de pe Santiago Bernabeu a anunțat plecarea lui Xabi Alonso.
21:10
Vlad Dragomir, victorie mare în Cipru! Pafos e la un pas de fotoliul de lider Sport.ro
Încă un meci mare făcut de internaționalul român.
21:10
Bergodi nici nu a vrut să audă de fotbal pe ger: „Cu tot respectul, e prea devreme să începem!” Sport.ro
La finalul stagiului de pregătire din Antalya, Cristiano Bergodi s-a arătat nemulțumit de faptul că Superliga se reia la jumătatea lunii ianuarie, când România este lovită de un val de ger teribil care face terenurile impracticabile.
20:50
Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii Sport.ro
Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso la o zi după finala Supercupei Spaniei, pierdută în fața Barcelonei, scor 2-3, iar madrilenii au decis să meargă pe o variantă internă pentru banca tehnică. 
20:50
Culisele demiterii lui Xabi Alonso: spaniolii au aflat de ce Florentino Perez l-a dat afară, brusc Sport.ro
Tehnicianul de 44 de ani a fost adus, la Real Madrid, pe cai mari. Dar n-a „supraviețuit“ nici măcar un sezon întreg la formația blancos.
20:30
Rapid negociază intens cu rivala din Superliga! Concurență pentru Borza Sport.ro
Rapid pregătește un transfer important în această iarnă.
20:30
Mario Balotelli, transferat la noul club după o căutare pe Transfermarkt: „Așa l-am găsit!” Sport.ro
Pietro Laterza, președintele clubului Al Ittifaq, a dezvăluit detaliile incredibile din spatele aducerii lui Mario Balotelli.
20:20
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 00:45, pe Pro TV și VOYO Sport.ro
Costin Ștucan revine în această noapte cu o ediție specială a emisiunii „Fața la joc”, difuzată în direct pe Pro TV și pe VOYO, începând cu ora 00:45.
20:10
Spaniolii au pus lupa pe Xabi Alonso după demiterea de la Real Madrid: cifre identice cu Flick. Detaliul care îi separă Sport.ro
Xabi Alonso a fost demis luni de la cârma lui Real Madrid, la doar o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei în fața Barcelonei (scor 3-2).
20:10
Ce înseamnă pentru Xabi Alonso rezilierea contractului cu Real Madrid! Antrenorul pleacă ”sărac” Sport.ro
Real Madrid a anunțat luni seară despărțirea de Xabi Alonso.
Acum 6 ore
20:00
Cine este Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Spaniolul e la prima aventură ca „principal” Sport.ro
Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso la o zi după finala pierdută a Supercupei Spaniei, 2-3 cu Barcelona. 
20:00
Jucătorul care exultă după demiterea lui Xabi Alonso: „Mereu eu, mai bine plec!“ Sport.ro
Aventura tehnicianului de 44 de ani, la Real Madrid, s-a încheiat după 34 de meciuri. În urma sa rămâne un vestiar, în care relațiile au fost grave afectate și din cauza inabilității fostului mijlocaș de a gestiona comunicarea cu niște vedete.
19:40
El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso Sport.ro
Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid la o zi după ce madrilenii au pierdut finala Supercupei Spaniei în fața Barcelonei, scor 2-3.
19:40
Reghecampf face prăpăd în Africa: „Înfricoșător!“. Imaginile unui „măcel“, virale Sport.ro
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), tehnicianul român a pus pe picioare o adevărată mașinărie fotbalistică sub „roțile“ căreia echipele adverse sunt strivite, pur și simplu.
19:40
Saood Variawa a câştigat etapa a opta la Dakar, la clasa auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders), lider la general Sport.ro
Saood Variawa, învingător în etapa a opta!
19:30
OUT! Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid: „Clubul nostru îi mulțumește” Sport.ro
Clubul din capitala Spaniei a anunțat despărțirea de fosta legendă a echipei.
19:30
Zeljko Kopic, fascinat de „tricolorul” pe care îl vrea la Dinamo: „Are mare calitate” Sport.ro
Dinamo a revenit luni la București după cantonamentul intens din Antalya, ocazie cu care antrenorul Zeljko Kopic a vorbit deschis despre ținta principală pentru defensivă.
18:50
Fostul căpitan de la Dinamo a revenit după un an și a semnat în România: „Nu vorbim de sume” Sport.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și-a relansat cariera în Liga 3. 
18:50
Van der Vaart a văzut meciul în care Dennis Man a făcut show și a dat verdictul: ”PSV joacă mai bine fără el!” Sport.ro
PSV Eindhoven a suferit o pierdere importantă în victoria cu Excelsior, scor 5-1, meci în care Dennis Man a contribuit cu gol și pasă decisivă.
18:50
Arabii i-au făcut „botezul“ lui Șut: românul, luat la palme pe terenul de antrenament Sport.ro
Fostul mijlocaș al FCSB-ului trăiește visul arab, la doar câteva zile după ce a semnat un contract bănos cu Al-Ain, liderul din Emirate.
18:40
Șumudică a lămurit totul: nu l-a vrut pe Tavi Popescu! Pe cine a țintit de fapt de la FCSB și de ce a picat mutarea Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul celor de la Al-Okhdood, a demontat luni speculațiile privind un posibil transfer al lui Octavian Popescu în Arabia Saudită.
18:40
Surpriză! El va fi noul antrenor del la Manchester United. Este o legendă a clubului Sport.ro
„Diavolii” au rămas fără antrenor după despărțirea de Erik Ten Hag.
18:10
Transfer de top pentru FCSB! A marcat împotriva Interului lui Cristi Chivu în Champions League Sport.ro
FCSB pregătește noi întăriri pentru această iarnă.
18:10
Românul care fascinează lumea arabă: „Își merită toți banii!“ Sport.ro
În materie de export, antrenorii care pleacă din întrecerea noastră internă sunt peste nivelul jucătorilor care ajung în străinătate.
18:10
6,5 milioane de euro pentru Darius Olaru! Sport.ro
Finalul anului 2025 a adus o nouă actualizare a cotelor de piață din Superliga.
Acum 8 ore
18:00
George Ganea, prima reacție după ce a semnat în Liga 2: „Sunt 100% pregătit, oamenii își doresc performanță” Sport.ro
George Ganea (26 de ani) a fost prezentat oficial luni la ASA Târgu Mureș, formație din Liga 2 implicată în lupta pentru promovare.
17:40
Întăriri pentru „stejari”! Doi sud-africani de la Dinamo au primit cetățenia și vor evolua sub tricolor Sport.ro
Naționala de rugby a României a primit o injecție de forță înaintea debutului în Rugby Europe Championship 2026.
