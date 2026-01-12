În fața amenințării lui Trump, Groenlanda și NATO promit consolidarea securității în Arctica
SportMedia, 13 ianuarie 2026 01:00
NATO ca organizație și Groenlanda și-au anunțat luni voința de a colabora pentru a consolida apărarea acestui vast teritoriu danez autonom, sperând să-l descurajeze astfel pe președintele american Donald Trump, care dorește ca Statele Unite, principalul membru al NATO, să preia cu orice preț controlul asupra acestui teritoriu. Trump susține că SUA trebuie să preia
• • •
Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că pe 13 ianuarie este prevăzută o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari. Sunt așteptate perturbări ale circulației trenurilor pe toate liniile operate de SNCF Călători. Sunt afectate TGV, Ouigo, iNOUI, TGV Europe și Intercités. MAE recomandă cetățenilor români
01:00
Dormitul mai mult în weekend pentru a recupera orele de somn pierdute în timpul săptămânii ar putea avea beneficii pentru sănătatea mintală a adolescenților, arată un nou studiu realizat în SUA. Cercetarea, realizată la University of Oregon și State University of New York Upstate Medical University, a arătat că tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24
01:00
Oamenii de știință au descoperit mai multe vârfuri de săgeți antice din Africa de Sud care păstrează încă urme de reziduuri vegetale toxice, chiar și după aproximativ 60.000 de ani. Descoperirea devansează cea mai veche dovadă directă a utilizării săgeților otrăvite cu zeci de mii de ani. Deși nu este imediat fatală, cercetătorii spun că
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept „inacceptabil". „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat", a spus Kelemen, pentru G4Media. Liderul UDMR a mai
Horoscop zilnic pentru 13 ianuarie 2026.
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. "De ce să demisionez? Nu, nu consider că am motive. Demisionez în momentul în care exercitarea mandatului meu în substanţa sa, în proiectele sale, în obiectivele sale ar fi afectată, în momentul în care Parlamentul care a
Real Madrid și-a demis antrenorul după înfrângerea din Supercupa Spaniei contra celor de la FC Barcelona. Clubul din capitala Spaniei a anunțat oficial despărțirea de Xabi Alonso. „Real Madrid C. F. anunță că, de comun acord între club și Xabi Alonso, s-a decis încheierea colaborării sale în calitate de antrenor al echipei principale. Xabi Alonso
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, luni, că a sesizat Agenția Națională de Integritate (ANI) într-un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții (BEI), în care ar fi implicat Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea. "Un nou potențial caz grav de conflict de interese
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu care a discutat soluții pentru a îmbunătăți parametrii de furnizare a căldurii și apei calde. Astfel, de luni seara, ar urma să fie suplimentate cu debit centralele CET Vest și CET Grozăvești, a scris edilul general, luni pe pagina sa de
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat luni plasarea în detenție preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din stațiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morți și 115 răniți în noaptea de Anul Nou. Cuplul de cetățeni francezi Jacques și Jessica Moretti, principalii acuzați în anchetă, a
Conducerea FCSB a vorbit despre posibilitatea ca Ștefan Târnovanu să fie vândut. Gigi Becali a declarat că suma de transfer va fi mai mare de 5 milioane de euro. „E posibil să se transfere, dar nu am primit încă nimic. 5 milioane? Mai mult de 5 milioane", a spus Gigi Becali la Digi Sport. Ștefan
Azomureș, deținută de grupul elvețian Ameropa, trimite 600 de angajați în șomaj tehnic și suspendă contractele majore de mentenanță și servicii. Compania susține că acest lucru va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș. Decizia a fost luată în contextul unei incertitudini legate de faptul
Institutul Cultural Român organizează, în data de 15 ianuarie 2026, la Opera Națională București, un amplu eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale, sărbătoare instituită prin lege în România și Republica Moldova. Evenimentul începe la ora 19:00 și reunește într-un program artistic Orchestra Metropolitană București și artiști de renume internațional – Ștefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Știrbăț,
Dormitorul este locul unde începe și se termină fiecare zi, iar atmosfera pe care o creezi aici influențează starea ta de bine. Mulți oameni se concentrează pe funcționalitate, dar uită că acest spațiu trebuie să reflecte personalitatea lor. Alegerea corectă a pieselor de mobilier și a detaliilor decorative poate face diferența între un loc banal
După o pauză de aproape două decenii, tinerii din Croația sunt chemați din nou la serviciul militar. De ce a schimbat țara decizia din 2008 de a renunța la recrutare și vor urma și alte țări din Balcani acest exemplu? Noul an aduce o provocare veche, într-o formă nouă, pentru tinerii din Croația. În primele
ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, a înregistrat o creștere a valorii unității de fond de 52,9% în anul 2025. Fondul a raportat un activ net total de 809,7 milioane lei la data de 8 ianuarie 2026, în creștere cu 76,7% în ultimele 12 luni, pe fondul
În ultimii 10 ani, valoarea terenurilor agricole din România a crescut de 4,2 ori, ajungând în 2024 la 8.700 de euro pe hectar, cu 36% mai mult decât în Franța, arată ultimele date publicate de Eurostat. La nivel european, România s-a situat în 2024 la mijlocul clasamentului, prețurile terenurilor arabile variind între 4.825 de euro/ha
Sindicatul Europol reclamă, luni, o adevărată "bombă cu ceas" la Brigada Rutieră Bucureşti, unde mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani, cărămizi sau bucăţi de lemn. Sindicaliştii avertizează, de asemenea, că, în caz de incendiu, căile de acces sunt obstrucţionate. "Rugăm şoferii care se prezintă la Brigada
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început iar estimarea sa este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră. Ministrul Energiei a fost întrebat după Comandamentul energetic national ce
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru prima dată public că ar susține unirea cu România, dacă ar avea loc un referendum în acest sens. Maia Sandu a acordat un amplu interviu jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, realizat la Chișinău. Șefa statului a vorbit despre presiunile Rusiei, vulnerabilitățile Republicii Moldova și despre
Deputatul PNL de Gorj Ion Iordache a depus în Parlament un proiect de lege care propune legalizarea prostituţiei. El spune că scopul inițiativei este protejarea sănătății publice, combaterea traficului de persoane și scoaterea acestor activități din zona ilegală. Deputatul liberal a anunțat inițiativa printr-o postare pe Facebook, sub titlul „Asumarea unei teme dificile", explicând motivele
Procurorii federali americani au deschis o anchetă penală care îl vizează pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, o decizie fără precedent ce amplifică tensiunile dintre banca centrală și administrația de la Washington. Potrivit informațiilor publicate de CNN, ancheta are legătură cu mărturia depusă de Powell în luna iunie în fața Congresului, referitoare la renovarea sediului
Marius Șumudică a anunțat decizia finală pe care a luat-o în cazul lui Octavian Popescu, după ce jucătorul a intrat pe lista neagră de la FCSB. Șumudică a transmis că nu mai este interesat de transferul lui Octavian Popescu. „Exclus! Exclus! Nu se pune problema să iau niciun jucător român, și nu că nu mi-aș
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia, în nordul Finlandei, după ce un val de frig extrem a dus la anularea tuturor zborurilor de pe aeroportul Kittilä, unul dintre principalele puncte de plecare pentru vizitatorii din regiune. Duminică, niciun avion nu a putut decola, deoarece temperaturile nu au depășit -35 de grade Celsius, afectând
Statul a împrumutat joi, 8 ianuarie, 1,99 miliarde de lei de pe piața internă, în cadrul primelor emisiuni de titluri de stat din acest an, rezultatul licitațiilor fiind unul pozitiv: statul a avut cerere însemnată, peste valoarea inițială din prospect, în special la obligațiunile pe termen lung, iar împrumuturile au fost realizate la dobânzi în
FCSB a anunțat că nu mai dorește să transfere un jucător tânăr în această iarnă. Roș-albaștrii au pus ochii pe un fotbalist român din străinătate, dar acum s-au răzgândit, deoarece juca în atac. „Nu e vorba de nimeni U21. Era vorba de un jucător, dar când a auzit postul
Consiliul Concurenţei a sancţionat opt companii auto, cu amenzi totale de 163,71 milioane de lei (peste 32 de milioane de euro), pentru participarea la o înţelegere anticoncurenţială care viza împărţirea pieţei forţei de muncă, cu scopul de a limita mobilitatea angajaţilor şi de a menţine salariile la un nivel redus. Dacia și Renault au primit … The post Dacia și Renault, amenzi de 25 de milioane de euro de la Consiliul Concurenței. Alte 6 companii au fost sancționate appeared first on spotmedia.ro.
O investigație realizată de jurnalista Emilia Șercan și publicată de PressOne arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, conține pasaje plagiate. Potrivit analizei, 56,68% din lucrare – 140 de pagini din totalul de 247 – reproduc texte din alte lucrări, fără ghilimele și, în multe cazuri, fără … The post PressOne: Peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției e plagiată. Copy-paste masiv din 3 lucrări. PSD și Radu Marinescu pun atacul pe seama numirilor de șefi la Parchete appeared first on spotmedia.ro.
Jaqueline Cristian o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce aceasta a trecut, luni, de grecoaica Maria Sakkari cu 7-6 (7/2), 6-4. Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din … The post Jaqueline Cristian și-a aflat adversara de la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
România a intrat, de la începutul acestui an, în jumătatea superioară a clasamentului european al prețurilor la carburanți, după majorarea accizelor de la 1 ianuarie 2026. Potrivit unei analize Economica, bazată pe datele Oil Bulletin – serviciul de monitorizare al prețurilor al Comisia Europeană – benzina și motorina s-au scumpit suficient încât România să depășească … The post Benzina și motorina, mai scumpe în România decât în Spania sau Austria appeared first on spotmedia.ro.
Chiar dacă ai caloriferele aproape reci, nu te încălzi folosind aragazul sau reșouri vechi cu prelungitoare ieftine. Dacă o faci – puțina căldură pe care o obții, în apartament – s-ar putea să te coste viața. Asociația Energia Inteligentă (AEI) a întocmit un ghid practic în care explică pe înțelesul tuturor cum e sigur și … The post Ghid de supraviețuire în apartamentele cu calorifere reci: aragazul și reșoul îți pot pune viața în pericol. Ce-i de făcut appeared first on spotmedia.ro.
Un român cu salariul mediu care a contribuit constant de la început (2008) până în prezent la Pilonul II de pensii private deține în cont aproximativ 55.662 de lei, din care 36% reprezintă câștiguri obținute din investițiile fondurilor, arată datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Această sumă s-a dublat în ultimii trei … The post Randament record în 2025 la Pilonul II de pensii: Un român cu salariul mediu are în cont dublu față de acum 3 ani appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea s-a retras din turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, potrivit site-ului WTA. Cîrstea, care reușise să intre pe tabloul principal, după victorii în calificări contra norvegiencei Ulrikke Eikeri și a uzbecei Kamila Rahimova, urma să joace … The post Sorana Cîrstea s-a retras de la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri. ”A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie … The post Doi copii au intrat în moarte cerebrală, după operații la Spitalul Județean Constanța. Se face anchetă internă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este aproape să se despartă de Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Florin Tănase a intrat din nou în atenția cluburilor din zona Golfului. După propunerea venită recent din China, mijlocașul a devenit țintă și pentru o echipă din Arabia Saudită. Potrivit informațiilor publicate de IAmSport.ro, unul dintre liderii vestiarului … The post Florin Tănase, ofertat din străinătate: Propunere tentantă pentru jucătorul de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul crearea unei forţe militare permanente de 100.000 de militari şi să reformeze modul în care sunt luate deciziile politice în domeniul apărării, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, pe fondul agresiunii Rusiei şi al semnalelor că Statele Unite îşi reduc implicarea în securitatea Europei. Vorbind … The post UE ar avea nevoie de o armată permanentă de 100.000 de militari, spune comisarul european pentru Apărare appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1419 a războiului este marcată de o nouă intensificare a atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei, în special prin utilizarea masivă a dronelor. Kievul rămâne sub presiune, atât din cauza atacurilor repetate, cât și a crizei energetice severe, care lasă mii de locuitori fără încălzire, în condiții de ger extrem. O situație gravă se înregistrează … The post Ziua 1419 Kievul și Odesa, din nou sub atac în plină criză energetică. Sabotaj în Rusia. Moscova testează drona cu motor cu reacție. Apelul papei Leon appeared first on spotmedia.ro.
O analiză publicată de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) arată că un student din România are nevoie de minimum 2.028 de lei pe lună pentru a se putea menține la studii. În prezent, statul acoperă doar 10% din veniturile lunare ale studenților, restul fiind asigurat în principal de familie, în timp ce … The post Un student are nevoie de cel puțin 2.028 lei pe lună. Bursele acoperă mai puțin de jumătate, iar 44.000 de studenți au rămas fără appeared first on spotmedia.ro.
Introducerea monedei euro în Bulgaria a dus la creșteri drastice ale prețurilor. Pâinea, produsele de bază și taxele pe parcare aproape s-au dublat în doar 48 de ore. Avocatul Martin Kostov a spus că procesul – bazat pe cursuri fixe de schimb, afișarea dublă a prețurilor și mecanisme de protecție reglementate – ar fi trebuit … The post Record de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro. Pâinea și produsele de bază aproape s-au dublat în doar 48 de ore appeared first on spotmedia.ro.
Andreea Prisăcariu a obținut cel mai important titlu din carieră, după ce a învins-o pe spaniola Carlota Martinez Cirez, cu 2-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), duminică, în finala turneului ITF de la Antalya (W35), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari. Prisăcariu (25 ani, 510 WTA) s-a impus în finală după aproape patru ore … The post Andreea Prisăcariu a obținut cel mai important titlu al carierei appeared first on spotmedia.ro.
În anul care urmează, erodarea constantă a normelor pe care Europa s-a bazat până acum va fi accentuată de slăbiciunea liderilor săi. Presiunea externă din partea Rusiei crește în Ucraina, China subminează baza industrială a UE, iar Statele Unite – care au ajuns să amenințe efectiv cu anexarea teritoriului unui aliat NATO – subminează regulile … The post 2026, anul riscului existențial pentru Europa appeared first on spotmedia.ro.
Tenorul Ştefan von Korch deschide în acest an noi orizonturi în stagiunea Musical Extravaganza: ajunsă în al treilea sezon, stagiunea Musical Extravaganza 2026 aduce multe noutăţi melomanilor: debut de stagiune cu recitalul „O Sole Mio” găzduit la Teatrul Naţional – Sala Studio pe 12 ianuarie, lieduri în premieră, într-un recital cu un concept inedit pe … The post Stagiunea Musical Extravaganza, cu tenorul Ștefan von Korch și invitații, ajunge la Teatrul Național din București și la Grădina de Vară Herăstrău în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Un MacBook folosit zilnic pentru facultate e genul de laptop care se prezintă cam așa: zeci de taburi, documente, platforme de curs, Zoom, bibliografie în PDF și proiecte salvate pe fugă. De aceea, atunci când se oprește brusc sau nu mai pornește, panica e reală. În multe cazuri, cauza pare misterioasă: nu a căzut, nu … The post De ce nu mai pornește MacBook-ul: scurt pe alimentare cauzat de lichid appeared first on spotmedia.ro.
Jaqueline Cristian are un start excelent de an și a produs surpriza zilei în turneul WTA de la Adelaide. Sportiva noastră a eliminat-o în primul tur pe favorita numărul 4, Ekaterina Alexandrova. Jaqueline s-a impus după un meci în două seturi, scor 6-4, 6-4, ce a durat o oră și 55 de minute. În turul … The post Jaqueline Cristian produce surpriza zilei la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025, arată un nou raport realizat de Bitdefender. Potrivit studiului, atacurile cibernetice asupra utilizatorilor s-au intensificat în 2025, iar hackerii exploatează tot mai des rețelele de socializare și inteligența artificială pentru a crea înșelătorii mai convingătoare și greu de detectat. Potrivit raportului, 14% dintre respondenți au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 … The post Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
În noaptea de luni spre marţi avem cod galben de ger valabil în toată ţara. Va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească. ANM … The post Gerul se întețește și avem 4 alerte de ger. Șefa ANM anunță minime de până la -20°C appeared first on spotmedia.ro.
O nouă premieră națională, spectacolul de comedie „Nelson” cu actorii Maia Morgenstern, Carmen Tănase și Mircea Rusu în rolurile principale, precum și „All inclusive”și „Fă-mi loc!” cu Marius Manole, Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, Mirela Oprișor, Diana Roman în distribuții, deschid luna februarie pe scenele din București, Cluj, Târgu Mureș și Botoșani. „Nelson” – premieră națională … The post Premiera comediei „Nelson” și spectacolele „All inclusive” și „Fă-mi loc!”, deschid programul teatral al lunii februarie appeared first on spotmedia.ro.
Tot mai mulți francezi privesc favorabil ideile extremei drepte, arată un sondaj recent publicat de Le Monde, care indică o creștere constantă a acceptării partidului Rassemblement National (RN) în rândul electoratului. Potrivit cercetării, 42% dintre francezi declară că sunt de acord cu ideile promovate de RN, cu trei puncte procentuale mai mult decât anul trecut … The post Extrema dreaptă ia avânt în Franța. 42% dintre francezi susțin ideile Rassemblement National appeared first on spotmedia.ro.
O investigație realizată de jurnalista Emilia Șercan și publicată de PressOne arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, conține pasaje plagiate. Potrivit analizei, 56,68% din lucrare – 140 de pagini din totalul de 247 – reproduc texte din alte lucrări, fără ghilimele și, în multe cazuri, fără … The post PressOne: Peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Copy-paste masiv din trei lucrări fundamentale appeared first on spotmedia.ro.
