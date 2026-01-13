Zodiile care vor trăi o bucurie imensă astăzi, 13 ianuarie. Ce au pregătit astrele pentru acești nativi
Click.ro, 13 ianuarie 2026 02:10
Ziua de 13 ianuarie vine cu o energie aparte pentru câteva dintre zodii, aducându-le momente de satisfacție, vești bune și oportunități care le pot schimba starea de spirit pentru întreaga săptămână.
Fructele și legumele proaspete sunt esențiale într-o dietă sănătoasă și echilibrată, dar chiar și cele care par perfect curate pot ascunde reziduuri de pesticide, bacterii sau particule de murdărie care nu se văd cu ochiul liber
Dacă ai aceste 6 lucruri în portofel, scapă de ele cât de repede poți. Îți pot aduce necazuri # Click.ro
Portofelul tău poate fi mai mult decât un simplu obiect de uz zilnic – poate ascunde riscuri și neplăceri. Mulți dintre noi ne obișnuim să păstrăm în el tot felul de lucruri „just in case”, fără să realizăm că aceste obiecte pot atrage probleme sau ne pot pune în dificultate dacă portofelul se pierd
La un pas de tragedie. Un bărbat a ignorat barierele și a traversat calea ferată chiar în fața unui tren care venea cu viteză. VIDEO # Click.ro
Un moment de inconștiență putea avea urmări dramatice, după ce un bărbat a fost surprins traversând o trecere la nivel cu calea ferată, deși barierele erau coborâte, iar trenul se apropia cu viteză. Incidentul, filmat și distribuit online, arată cât de periculoasă poate fi ignorarea regulilor de sig
Rețeta tortului de zahăr ars cu pandișpan a Corneliei Rednic: „O nebunie!” Ce ingrediente speciale folosește cântăreața # Click.ro
Cornelia Rednic a făcut furori cu un nou preparat culinar. La începutul acestui an, cunoscuta interpretă de muzică populară a ales să își răsfețe familia cu tort de zahăr ars și nu a scăpat de urmăritorii din mediul online până când nu a oferit rețeta.
Oana Pellea, impresionată de un coleg de breaslă: „O garanție a calității”. Cine este actorul cunoscut față de care și-a exprimat admirația # Click.ro
Oana Pellea (63 de ani) și-a exprimat public admirația față de un coleg de breaslă. Fiica legendarului Amza Pellea, cunoscută pentru exigența sa, a lăudat prestața unui actor dintr-un film care a reușit să cucerească publicul la acest început de an.
Rețeta perfectă dacă vrei să te menții în formă. File de cod cu legume la cuptor, un deliciu cu puține calorii # Click.ro
Într-o perioadă în care timpul petrecut în bucătărie este tot mai limitat, rețetele rapide, dar echilibrate din punct de vedere nutrițional, câștigă tot mai mult teren. Fileul de cod la cuptor, gătit într-o singură tavă alături de legume proaspete și arome citrice, este un exemplu elocvent de prepar
Cum arată apartamentul lui Radu Bucălae: „Un vis devenit realitate”. Locuința este amenajată după standarde înalte # Click.ro
Radu Bucălae (35 de ani) a făcut turul casei sale. Comediantul le-a arătat urmăritorilor din mediul online cum arată apartamentul din București în care locuiește alături de soția lui, Alexandra (38 de ani).
Bucătăria care lucrează pentru tine: cum transformi haosul zilnic într-un spațiu eficient și coerent # Click.ro
Bucătăria care lucrează pentru tine: cum transformi haosul zilnic într-un spațiu eficient și coerent.
Prioritatea principală a lui Mihai Petre în 2026: „Asta mă face fericit”. Renumitul dansator își continuă tradiția # Click.ro
Mihai Petre (46 de ani) a pășit în Noul An cu o direcție clară. Renumitul dansator continuă o tradiție personală, pe care a început-o în 2024. Despre ce este vorba?
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție # Click.ro
PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate î
Schimbarea importantă pe care Teodora Stoica a făcut-o la finalul anului trecut: „M-a ajutat enorm”. La ce a renunțat tânăra # Click.ro
Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a făcut o schimbare importantă în rutina sa. Tânăra le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum și-a resetat prioritățile.
Prințul care a făcut cea mai șocantă cerere în căsătorie din istorie: „M-a închis în baie și a stins lumina” # Click.ro
Un episod memorabil din istoria monarhiilor europene ilustrează că și în familiile regale iubirea poate întâmpina obstacole neașteptate. Prințul moștenitor Constantin al Greciei, la doar 24 de ani, s-a îndrăgostit instantaneu privind o fotografie dintr-un ziar: imaginea Prințesei Anne-Marie a Danema
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS în competiția Survivor România. Artistul s-a întors acasă cu o sumă frumușică # Click.ro
Iustin HVNDS, primul concurent eliminat de la Survivor România 2026, s-a întors acasă cu amintiri de neuitat din Republica Dominicană, dar și cu o sumă frumușică. Cât a obținut acesta?
Găleți verzi suspecte într-un autocar românesc. Ce au găsit vameșii din Germania când le-au deschis? „Amestecul este atât de dens, încât nu putem vedea dacă este ceva ascuns înăuntru” # Click.ro
O amplă acțiune comună a poliției și autorităților vamale germane, desfășurată la un depou de autobuze din Frankfurt am Main, a dus la scoaterea din circulație a mai multor autocare considerate nesigure pentru pasageri. Printre acestea s-a aflat și un autocar românesc, în care două găleți verzi au a
Cum a reacționat un străin după ce a gustat din preparatele tradiționale românești. Combinația surprinzătoare pe care a inventat-o: „De atunci îmi cere zilnic” # Click.ro
Un tânăr american, venit în România pentru a-și vizita iubita de sărbători, a trăit o experiență culinară inedită, explorând pentru prima dată două dintre cele mai populare preparate tradiționale românești: sarmalele și salata boeuf. Aventurile sale gastronomice au fost surprinse într-un videoclip p
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV # Click.ro
Corina Caragea (43 de ani) și-a început anul într-un mod cu totul special. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, cunoscută pentru pasiunea sa pentru călătorii, a ales o destinație pe care o va ține minte mult timp de acum încolo.
Proiect de lege pentru legalizarea prostituției în România: „Am ales reglementarea în locul ipocriziei" # Click.ro
Deputatul liberal Ion Iordache a adus în dezbaterea Parlamentului un proiect de lege care vizează reglementarea prostituției în România, inițiativă care a stârnit deja reacții puternice în spațiul public. Potrivit acestuia, demersul nu urmărește încurajarea fenomenului, ci introducerea unor reguli c
Mesajul lui Alexandru Ciucu de ziua fiicei sale. Ce regretă designerul în această zi specială: „Mi-aș fi dorit să…” # Click.ro
Carolina, fiica cea mare a lui Alexandru Ciucu și a Alinei Sorescu, și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie, celebrul designer i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
Cine este tânăra care a declanșat ruptura din familia lui David Beckham: „Oamenii nu cunosc cu adevărat toate faptele acestei povești sfâșietoare” # Click.ro
Tensiunile din familia lui David Beckham au ajuns din nou în atenția publicului, pe fondul unor conflicte care par să fi rupt definitiv legăturile dintre frați. În centrul scandalului se află fiul cel mare al fostului fotbalist, Brooklyn, iar informațiile recente indică faptul că o femeie din trecut
Ce vedete au strălucit la „Revelionul Artiștilor”, organizat pe 10 ianuarie la Mamaia. Mirela Vaida a prezentat evenimentul # Click.ro
Artiștii au început anul în forță! Au și ei Revelionul lor iar în weekendul care tocmai a trecut s-au adunat cu mic cu mare să petreacă și ei pentru ei. Și a fost tare frumos!
Tragedie cumplită: doi tineri români s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri din Spania. Ce spun anchetatorii # Click.ro
Un tânăr român de 20 de ani și o adolescentă de 13 ani, ambii cetățeni români, și-au pierdut viața în orașul spaniol Logroño după ce au căzut de la etajul al nouălea al unei clădiri aflate în construcție. Deși investigația este încă în curs, Poliția Națională spaniolă a anunțat încă din primele mome
Surpriză în topul celor mai căutate destinații europene! Regiunea care a detronat zone celebre din Croația și Paris # Click.ro
Pe primul loc în clasamentul celor mai căutate destinații din Uniunea Europeană pentru sejururi de scurtă durată se află o regiune-surpriză, care a reușit să detroneze zone celebre din Franța și Croația.
Sania rămâne una dintre cele mai populare distracții în sezonul rece. Însă în spatele entuziasmului și al râsetelor, se ascund riscuri reale. Salvamontiștii avertizează că tot mai multe accidente se produc din cauza vitezei necontrolate, a obstacolelor ascunse sub zăpadă și a lipsei echipamentului.
Un detaliu aparent banal rescrie istoria lui Leonardo da Vinci și a familiei de Medici. Ce a fost descoperit pe un desen vechi de 500 de ani # Click.ro
O cercetare realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne de analiză ADN readuce în discuție unul dintre marile mistere ale Renașterii: dacă este posibilă identificarea materialului genetic al lui Leonardo da Vinci. O echipă implicată în „Leonardo DNA Project” spune că a găsit urme de ADN legate de ce
Un bărbat din Tulcea a fost trimis în judecată la 27 de ani de la comiterea unei crime. Cum a fost identificat # Click.ro
Un bărbat din județul Tulcea, acuzat de viol și crimă, a fost trimis în judecată luni, 12 ianuarie, la aproape 27 de ani distanță de la comiterea faptelor. Prins în toamna anului trecut, individul a fost identificat pe baza probelor ADN.
Horoscop marți, 13 ianuarie. Săgetătorii au probleme de sănătate, iar Racii au o negociere importantă la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 13 ianuarie. Săgetătorii au probleme de sănătate, iar Racii au o negociere importantă la locul de muncă.
Răzvan Fodor sfidează iarna fără nicio problemă. Îmbrăcat în halat de casă, la cei 50 de ani ai săi a ținut piept gerului și a ieșit să facă pârtie în curte # Click.ro
Iarna acestui an i-a luat prin surprindere pe românii care s-au bucurat de ninsorile abundente. Printre ei se numără și Răzvan Fodor, care a renunțat la statutul de „vedetă” și a ieșit în curte, să o curețe de zăpadă.
O mamă din Texas a adus pe lume un bebeluș uriaș, iar numele ales s-a dovedit a fi mai mult decât potrivit. Markie Smith (35 de ani) își numise fiul Canyon încă din timpul sarcinii, însă adevărata surpriză a venit în momentul nașterii.
Sportiva se află în cel mai bun punct din întregul său parcurs.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns la 1.418 zile, pe 11 ianuarie, aceeași durată ca războiul dintre URSS și Germania nazistă din Al Doilea Război Mondial, a spus Zelenski într-un mesaj video.
Laura Cosoi, vacanță inedită alături de familie, în Thailanda. Care este experiența pe care o repetă ori de câte ori merg acolo? # Click.ro
Laura Cosoi și familia ei se află în vacanță în Thailanda, destinația lor preferată. Alături de soțul ei și de cele patru fetițe, vedeta care se pregătește să devină din nou mamă a împărtășit experiența inedită pe care a repetat-o în timpul acestei vacanțe.
A contribuit la Pilonul II din 2008 și acum are o sumă impresionantă. Cât a câștigat un român în 2025 # Click.ro
Un român care a cotizat constant la Pilonul II de pensii private încă din 2008 are astăzi în cont peste 55.000 de lei, un rezultat care reflectă unul dintre cei mai buni ani din istoria pensiilor private obligatorii.
Ce diferență este dacă folosești praf de copt sau bicarbonat? Detaliul care îți poate ruina rețetele # Click.ro
În bucătărie, diferențele mici dintre ingrediente pot avea consecințe surprinzător de mari. Praful de copt și bicarbonatul de sodiu sunt un exemplu perfect: deși ambele sunt agenți de afânare și sunt folosite pentru a face aluaturile să crească.
Cum a reacționat un american după ce a încercat mâncare românească pentru prima dată. Ce părere a avut de ciorba de perișoare. Video # Click.ro
Un vlogger american cunoscut pentru clipurile sale despre mâncare a descoperit bucătăria românească într-un restaurant din New York, iar reacția lui sinceră și lipsită de orice așteptări a devenit rapid virală.
Ce spune Babasha despre experiența sa de la „Desafio: Aventura”?
Iustin HVNDS, primul concurent eliminat de la Survivor, se întoarce acasă cu regrete că n-a rezistat mai mult “Dragostea pe care o simt față de oamenii de acasă a cântărit mai mult” # Click.ro
Weekend-ul care tocmai s-a încheiat a marcat premiera noului sezon Survivor.
Hai, afară, la zăpadă! Unii dau la lopată, alții se distrează! Care e mai sexy, soția lui Dani Oțil sau Diana Munteanu? # Click.ro
Hai, afară, la zăpadă! Unii dau la lopată, alții sunt cu distracția. Care a mai sexy, soția lui Dani Oțil sau Diana Munteanu?
Reînvie un simbol industrial românesc? O fabrică semi abandonată, veche de peste 200 de ani, a fost scoasă la licitație. Galerie foto # Click.ro
Un important simbol al patrimoniului industrial transilvănean ar putea primi o nouă șansă. Fosta fabrică de bere din Turda, veche de 212 ani, a fost scoasă recent la vânzare pentru aproape 3 milioane de euro.
Cum se înțelege Cove cu cei doi băieți ai săi, Bogdan și Mihai. Băiatul cel mare locuiește în Spania, departe de tatăl și de fratele lui: „Este o relație pe care o cultivăm, o hrănim” # Click.ro
Cove, unul dintre cei mai longevivi oameni din televiziune, a vorbit cu sinceritate despre viața profesională, dar și viața personală. Are o carieră de succes și o familie minunată, fiind tatăl a doi băieți.
Veronica și Dorobanțu sunt câștigătorii celui de-al patrulea sezon „Casa Iubirii”! Cum a căzut iubita lui Ahmed? Au reușit să bată „Survivor”! # Click.ro
Veronica și Dorobanțu au plecat acasă cu 100 000 de lei fiecare la Casa Iubirii.
Obsesiile erotice și sadismul extrem al unei soții naziste. Povestea „Cățelei de la Buchenwald”, femeia care colecționa piele de om # Click.ro
În infernul lagărului de la Buchenwald nu a domnit doar teroarea SS-ului, ci și capriciile bolnave ale unei femei care avea să rămână în istorie drept una dintre cele mai sinistre figuri ale nazismului.
A fost ploaie de vedete duminică seară, la cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur. Evenimentul de la Beverly Hilton a fost un prilej optim pentru ca divele de la Hollywood să își etaleze ținutele de gală. Extravaganța a fost la ea acasă pe covorul roșu.
Maia Sandu, declarație istorică: Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România # Click.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut o declarație fără precedent într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici. Lidera de la Chișinău a afirmat deschis că ar vota pentru reunirea cu România
Angela Rusu, chinuri inimaginabile în fosta căsnicie. Vedeta a trecut prin clipe de groază: „După prima palmă, au urmat bătăile” # Click.ro
Angela Rusu, una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară, a trăit un adevărat calvar în timpul căsniciei cu cel de-al treilea soț. Invitată în cadrul unui podcast, artista a vorbit cu durere în suflet chinurile la care a fost supusă în fosta căsnicie.
Viața bate filmul! Avocat celebru pentru pledoariile memorabile în fața judecătoriilor se confruntă acum cu acuzații extrem de grave. „Sunt de-a dreptul incredibile” # Click.ro
Cazul unui avocat de elită din Washington zguduie lumea juridică americană. Celebru pentru pledoarii memorabile în fața Curții Supreme, Tom Goldstein se confruntă acum cu acuzații federale grave, după ce procurorii susțin că viața sa din culise a fost marcată de excese.
Babasha, despre ciocnirile cu colegii de la „Desafio: Aventura”! Replică pentru cel care i-a spus că nu are ce căuta în concurs # Click.ro
Babasha, pus la zid de colegi la „Desafio! „Tu ce cauți aici?!”
Irina Loghin, de nerecunoscut după ce s-a tuns scurt. Motivul pentru care a renunțat la podoaba capilară: „Am fost la un consult la un medic în care am încredere” # Click.ro
Irina Loghin, renumita interpretă de muzică populară, a surprins pe toată lumea cu cel mai recent look. Imaginile au devenit virale în mediul online. Iată cum arată artista după ce a renunțat la podoaba capilară bogată și sănătoasă.
Secretul îngropat sub gheața celei mai mari insule din lume. De ce a fost „protejat” de Pământ # Click.ro
Groenlanda, cea mai mare insulă a planetei, pare la prima vedere un tărâm ostil: un deșert alb dominat de gheață, vânt și temperaturi extreme.
Inelul cu perle și turcoaz din fildeș, o bijuterie unică în lume. Arheologii au aflat cui i-a aparținut # Click.ro
O descoperire arheologică rară și deosebit de semnificativă a ieșit recent la iveală în așezarea antică Hasankeyf, unul dintre cele mai încărcate de istorie situri din Anatolia.
