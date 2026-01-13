Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul

22:00

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. ”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, argumentează Marinescu. El afirmă că, dacă premierul vrea ca el să plece din Guvern, Bolojan are instrumente legale pentru a-l schimba din funcţie.