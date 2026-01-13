Serialul „Rivalitate arzătoare” are premiera pe HBO Max în 23 ianuarie
News.ro, 13 ianuarie 2026 10:20
Serialul „Rivalitate arzătoare” („Heated Rivalry”) are lansarea oficială în România la 23 ianuarie, pe HBO Max. Sezonul are şase episoade care se vor lansa săptămânal, până în 27 februarie.
Acum 5 minute
10:40
WSJ: Oficialii americani, inclusiv Vance, îl îndeamnă pe Trump să încerce diplomaţia înainte de a lansa atacuri asupra Iranului / Axios: Trump discută marţi opţiunile într-o întâlnire cu echipa sa de securitate naţională # News.ro
Unii consilieri de rang înalt din administraţia preşedintelui Donald Trump, în frunte cu vicepreşedintele JD Vance, îl îndeamnă pe Trump să încerce diplomaţia înainte de a lansa atacuri împotriva Iranului, a relatat The Wall Street Journal, citând oficiali americani. La rândul său, Axios scrie că Trump va avea marţi o întâlnire cu echipa sa de securitate naţională, care i-a prezentat deja o listă de opţiuni.
10:40
Poporul iranian „fără apărare” are nevoie de comunitatea internaţională, potrivit regizorului Jafar Panahi # News.ro
Reprimarea manifestaţiilor din Iran loveşte un popor „fără apărare” care are nevoie de sprijinul comunităţii internaţionale pentru a „pune capăt” puterii actuale, a afirmat marţi regizorul iranian Jafar Panahi, câştigător al Palme d'Or la Cannes.
Acum 15 minute
10:30
Tatjana Maria a învins-o pe Venus Williams, una dintre jucătoarele preferate ale fiicelor sale, în primul tur la Hobart # News.ro
Germanca Tatjana Maria a învins-o pe Venus Williams, scor 6-4, 6-3, marţi, în primul tur al turneului Hobart International.
10:30
Un nou documentar de amploare, "Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks" ("World War II with Tom Hanks"), va fi difuzat de Sky History în Marea Britanie şi de The History Channel în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, ca parte a unei lansări globale coordonate, în cadrul căreia mai multe teritorii din întreaga lume vor difuza simultan programul.
Acum 30 minute
10:20
10:20
Cluj: Un bărbat cu permisul anulat pentru infracţuni rutiere s-a urcat la volanul unei maşini după ce a băut / A refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, fiind urmărit / În maşină se aflau o femeie şi 7 copii cu vârste cuprinse între 8 luni şi 14 ani # News.ro
Un bărbat de 37 de ani cu permisul anulat pentru infracţuni rutiere s-a urcat la volanul unei maşini după ce a băut. A refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, fiind urmărit de poliţiştii din Huedin. În maşină se aflau o femeie şi 7 copii cu vârste cuprinse între 8 luni şi 14 ani.
Acum o oră
10:10
STUDIU: 63% dintre directorii financiari consideră digitalizarea şi automatizarea principalul accelerator al eficienţei departamentelor financiare # News.ro
Peste 60% dintre directorii financiari consideră digitalizarea şi automatizarea principalul accelerator al eficienţei departamentelor financiare, iar digitalizarea şi automatizarea se află pe primul loc (29%) în topul investiţiilor planificate pentru perioada următoare, arată un studiu Horváth, companie internaţională de consultanţă în management. Potrivit studiului, deficitul de competenţe digitale este perceput ca unul dintre cele mai mari obstacole în transformarea departamentelor financiare, amplificând presiunea asupra retenţiei şi dezvoltării talentelor.
09:50
Bărbat mort de frig, la Timişoara/ Stătea cu soţia, bolnavă psihic, într-o locuinţă socială # News.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.
09:50
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump ameninţă cu preluarea Groenlandei # News.ro
Un grup de congresmeni americani, reprezentând ambele partide, va vizita Danemarca săptămâna aceasta, în contextul în care preşedintele Donald Trump ameninţă cu preluarea Groenlandei, teritoriu autonom al regatului Danemarcei care găzduieşte o bază aeriană americană, relatează Reuters.
Acum 2 ore
09:40
Ziua Culturii Naţionale în Bucureşti şi în ţară - Expoziţii, spectacole, concerte, tururi ghidate, ateliere, proiecţii de film şi întâlniri cu artişti, organizate la instituţiile publice # News.ro
De Ziua Culturii Naţionale, instituţiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii propun un program cu expoziţii, spectacole, concerte, tururi ghidate, ateliere, proiecţii de film şi întâlniri cu artişti, cercetători şi creatori.
09:30
„Concedierea cea mai aşteptată, în ziua cea mai neaşteptată”: Culisele demiterii lui Xabi Alonso de la Real Madrid - presă # News.ro
Presa sportivă din Madrid detaliază culisele demiterii lui Xabi Alonso din funcţia de antrenor al Real Madrid, luni, care a surprins pe toată lumea. Tehnicianul nu intenţiona să părăsească funcţia, dar preşedintele Florentio Perez a decis altfel.
09:20
Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate. Cel mai mare partid respinge oferta de formare a unui nou guvern # News.ro
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea alegerilor anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, proaspăt intrat în grupul ţărilor care folosesc moneda unică euro, relatează Reuters.
09:10
Jon Stewart, în emisiunea „The Daily Show”: „Ce naiba se întâmplă în ţara asta?: De la Minnesota, la Venezuela, la Iran” - VIDEO # News.ro
Jon Stewart a prezentat, în episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, o serie de ştiri din weekend, printre care se numără modul în care Donald Trump a gestionat situaţia din Venezuela după capturarea lui Nicolás Maduro, propunerea de acţiune militară a SUA în Cuba, Groenlanda şi Iran, precum şi reacţiile negative la moartea lui Renee Good, cetăţean american în vârstă de 37 de ani care a fost împuşcată mortal de un agent ICE în Minnesota.
09:00
Metaversul, care trebuia să reprezinte viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg şi care dă şi numele acesteia, după rebranding-ul din 2021, va face un pas înapoi pe lista de priorităţi, primind mai puţini bani şi urmând să lucreze cu mai puţini oameni.
08:50
Meta lansează iniţiativa ”Meta Compute” pentru construirea infrastructurii AI şi atingerea superinteligenţei # News.ro
Meta Platforms a anunţat lansarea iniţiativei ”Meta Compute”, un program strategic menit să dezvolte infrastructura de inteligenţă artificială şi să coordoneze reţeaua globală de centre de date şi parteneriate cu furnizori, în contextul ambiţiilor companiei de a ajunge la aşa-numita superinteligenţă, transmite Reuters.
08:50
Rusia a lansat cel mai intens atac din acest an asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina # News.ro
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţa cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două oraşe ale Ucrainei, patru persoane fiind ucise în oraşul Harkov, din nord-estul ţării, relatează Reuters citând presa şi oficialii locali.
Acum 4 ore
08:40
Statul Minnesota dă în judecată administraţia Trump din cauza acţiunilor poliţiei federale pentru imigraţie # News.ro
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni că vor da în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile de amploare ale poliţiei federale pentru imigraţie (ICE) desfăşurate de câteva săptămâni în această aglomerare din nordul Statelor Unite. În timpul unuia dintre aceste raiduri, săptămâna trecută, o femeie americană de 37 de ani, Renee Good, a fost împuşcată mortal de un agent ICE în timp ce se afla la volanul maşinii sale. Moartea sa a declanşat o serie de manifestaţii în toată ţara în weekend, în Minneapolis şi nu numai, în New York, Los Angeles şi Boston, relatează AFP.
08:40
România va participa la cea de-a doua semifinală a Eurovision, conform tragerii la sorţi care a avut loc luni, la Primăria din Viena, scrie AFP. În aceeaşi zi vor concura şi reprezentanţii din Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia.
08:30
Primul tratament pentru întârzierea progresiei diabetului zaharat de tip 1, autorizat în UE # News.ro
O nouă opţiune de tratament destinată persoanelor aflate într-o fază incipientă a diabetului zaharat de tip 1 a primit aprobarea autorităţilor de reglementare europene. Tratamentul se adresează pacienţilor aflaţi într-o etapă a bolii în care diabetul nu a debutat încă din punct de vedere clinic şi urmăreşte să întârzie evoluţia către forma care necesită tratament zilnic cu insulină.
08:30
Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru, locul 197 mondial, a fost eliminată, marţi, în primul tur al calificărilor la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului.
08:20
Dubla deţinătoare a trofeului, echipa Paris Saint-Germain a fost eliminată, luni, în 16-imile Cupei Franţei, după ce a fost învinsă de Paris FC, scor 1-0, pe Parc des Princes.
08:20
Paramount Skydance dă în judecată pe Warner Bros. Discovery şi pe CEO-ul David Zaslav în contextul ofertei ostile de preluare # News.ro
Paramount Skydance a intentat un proces împotriva Warner Bros. Discovery şi a directorului general David Zaslav, într-o nouă etapă a tentativei ostile de preluare a grupului media, transmite CNBC.
08:10
Horia Cardoş (Agroland Group): Acordul UE–MERCOSUR pare rezultatul unei strategii construite pe date şi realităţi economice de acum 20 de ani. Costul va fi unul economic şi social, suportat de fermieri, producători şi consumatori europeni # News.ro
Negocierile pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi Mercour au început în 1999, într-un moment de maxim optimism European, iar în ultimii 15 ani, poziţia de negociere a Uniunii Europene a slăbit constant, spune Horia Cardoş, fondator si CEO al grupului antreprenorial Agroland, prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală. Potrivit acestuia, în 2025, industria europeană nu mai este competitivă pe piaţa sud-americană în raport cu produsele din SUA sau China, în timp ce acordul UE–Mercorsur pare astfel rezultatul unei strategii construite pe date şi realităţi economice de acum 20 de ani, aplicată într-o lume care s-a schimbat fundamental.
08:00
Acţiune în condiţii extreme pentru salvarea unui ucrainean de 31 de ani. Salvatorii au rămas cu el la o stână, din cauza temperaturilor de sub minus 20 de grade Celsius - FOTO, VIDEO # News.ro
Salvamontiştii maramureşeni, care în noaptea de duminică spre luni au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unui cetăţean ucrainean care a trecut graniţa prin munţi, în condiţii de frig extrem, au reuşit să ajungă la bărbat, în noaptea de luni spre marţi, la mai multe ore după ce acesta nu a mai răspuns la niciun mesaj al salvatorilor. Ucraineanul, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit viu, însă nu a fost coborât, din cauza frigului de minus 20 de Grade Celsius, fiind adăpostit la o stână.
08:00
CNIR: A început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii A8, de 14,4 kilometri lungime # News.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că luni a început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, de 14,4 kilometri lungime.
07:50
Meta cere Australiei să reanalizeze interdicţia reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, după blocarea a peste 500.000 de conturi # News.ro
Meta Platforms a reluat apelurile către guvernul australian pentru a reconsidera interdicţia recent introdusă privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale, după ce a blocat peste 500.000 de conturi într-o singură lună pe platformele sale, transmite CNBC.
07:40
SUA denunţă, în Consiliul de Securitate, o ”escaladare periculoasă şi inexplicabilă” rusă, prin atacul cu racheta Oreşnik în Ucraina, la frontiera cu Polonia şi NATO. Moscova anunţă că a vizat o fabrică aeronautică la Liov # News.ro
Statele Unite au denunţat luni, în Consiliul de Securitate al ONU, folosirea în Ucraina, de către Rusia, a rachetei balistice de ultimă generaţie Oreşnik, o ”escaladare periculoasă şi inexplicabilă”, relatează AFP.
Acum 6 ore
06:30
Alphabet, compania-mamă a Google, a devenit luni al patrulea grup listat care a depăşit pragul unei capitalizări bursiere de 4.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC.
06:10
Liderul opoziţiei venezuelene María Corina Machado, câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întâlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru CNN.
06:00
Atac rus asupra oraşului ucrainean Harkov. A provocat moartea a două persoane şi rănirea altor câteva # News.ro
Un atac rus nocturn asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a provocat moartea a două persoane şi rănirea altor câteva, au declarat marţi oficialii regionali şi ai oraşului, în timp ce Moscova continuă atacurile aproape zilnice în toată ţara, transmite France24.
06:00
Apple alege chatbotul Gemini al Google pentru noua versiune Siri bazată pe inteligenţă artificială # News.ro
Apple a decis să colaboreze cu Google pentru a susţine funcţiile sale de inteligenţă artificială, inclusiv o actualizare majoră a asistentului vocal Siri, programată pentru lansare mai târziu în acest an, transmite CNBC.
06:00
Rusia a ucis peste 2.500 de civili ucraineni în 2025, mulţi dintre ei aflaţi departe de linia frontului # News.ro
Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a verificat că 2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, aproape toţi în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, potrivit CNN.
05:40
Numărul morţilor în rândul protestatarilor din Iran a ajuns la 512, potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului # News.ro
Cel puţin 512 protestatari, dintre care nouă copii, au fost ucişi în peste două săptămâni de proteste în Iran, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.
05:40
Investitorii din tehnologie analizează mineritul de minerale critice în Groenlanda, pe fondul discuţiilor despre preluarea de către SUA # News.ro
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a Groenlandei de către Statele Unite l-ar putea avea asupra exploatării mineralelor critice şi a pământurilor rare de pe insula arctică, pe măsură ce Washingtonul îşi intensifică interesul strategic pentru teritoriu, potrivit informaţiilor CNBC.
05:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC.
05:10
Preţul aurului a atins un nou record, depăşind 4.600 de dolari uncia, pe fondul anchetei împotriva şefului Fed Jerome Powell şi al tensiunilor globale # News.ro
Preţul aurului a atins luni un nou maxim istoric, depăşind pentru prima dată pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul unei creşteri accelerate determinate de orientarea investitorilor către active considerate sigure, în contextul unor şocuri geopolitice şi de politică economică, transmite CNBC.
Acum 12 ore
01:40
01:00
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit Iranul. Macron condamnă ”violenţa statului”, care ”loveşte orbeşte” manifestanţi. Londra denunţă o reprimare ”oribilă”. UE ameninţă cu ”noi sancţiuni, mai dure” # News.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din cauza unor tulburări care agită ţara, declară luni seara două ”surse informate” despre acest dosar, relatează AFP.
00:20
Senatorul democrat Mark Kelly, luat drept ţintă de administraţia Trump, depune plângere împotriva secretarului Apărării Pete Hegseth # News.ro
Senatorul democrat Mark Kelly anunţă luni depunerea unei plângeri împotriva secretarului american al Apărării Pete Hegseth, după ce acesta a angajat o procedură de sancţionare împotriva acestui fost pilot al Marinei americane (US Navy) şi astronaut din cauza unei înregistrări video pe care o consideră ”sediţioasă”, relatează AFP.
12 ianuarie 2026
23:50
Preşedintele Colegiului Medicilor: Numărul medicilor care au cerut certificate profesionale cu intenţia de a pleca din ţară a scăzut, în 2025, comparativ cu 2024 # News.ro
Numărul medicilor români care au cerut Colegiului Medicilor eliberarea de certificate profesionale cu intenţia de a pleca să profeseze în alte ţări a scăzut, în 2025, comparativ cu 2024, afirmă preşedintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană.
23:50
Formaţia Juventus Torino a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Cremonese, în etapa a 20-a a campionatului Italiei.
23:50
Preşedintele Colegiului Medicilor: În medicina de familie există la ora actuală vârsta cea mai înaintată, adică gradul de îmbătrânire în rândul medicilor de familie este de-a dreptul îngrijorător # News.ro
Medicina de familie este ramura din sistemul sanitar românesc în care profesioniştii au cele mai înaintate vârste, gradul de îmbătrânire în rândul medicilor de familie fiind ”de-a dreptul îngrijorător”, afirmă preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.
23:50
O nouă lege a malpraxisului, prioritate pentru Colegiul Medicilor, în acest an. Preşedintele CMR: Actuala alege este de folos doar asigurătorilor # News.ro
Una dintre priorităţile Colegiului Medicilor din România (CMR) pentru anul 2026 o reprezintă adoptarea unei noi legi a malpraxisului, spune preşedintele forului, Cătălina Poiană, explicând că actuala formă a legii foloseşte doar firmelor de asigurări şi nu medicilor sau pacienţilor.
23:40
Dr. Cătălina Poiană: Există o tendinţă în preferinţele tinerilor medici către nişte specialităţi care nu presupun un volum chiar atât de mare şi mai ales imprevizibil de muncă/ Ar putea fi explicată şi printr-o schimbare a viziunii tinerei generaţii # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, afirmă că noua generaţie de medici are o altă viziune şi înţelege altfel echilibrul între viaţa personală şi cea profesională, aceasta fiind o explicaţie pentru care, în ultima perioadă, la examenul de rezidenţiat pe care îl susţin absolvenţii facultăţilor de Medicină aleg mai ales acele specialităţi cu un grad de dificultate şi o încărcătură reduse.
23:40
Departamentul de Stat anunţă că a revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Trump la putere, un record. ”Mii” de vize, revocate în urma unor agresiuni şi conducerii în stare de ebrietate. 800 dintre vizele revocate privesc studenţi. # News.ro
Statele Unite au revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, anunţă luni Departamentul de Stat, un număr-record într-un singur an de mandat, relatează AFP.
23:30
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă a conductorilor şi a controlorilor feroviari, în Franţa/ Sunt aşteptate perturbări ale circulaţiei feroviare # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde marţi este programată o grevă a conductorilor şi a controlorilor feroviari, astfel că sunt aşteptate perturbări ale circulaţiei feroviare.
23:20
Ministrul Apărării afirmă că discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat odată cu adoptarea legii care reglementează stagiul voluntar # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, afirmă că, în opinia sa, discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat odată cu adoptarea legii care reglementează stagiul voluntar pentru adulţii de până în 35 de ani.
23:10
Aproape 15.000 de infirmieri, în cea mai importantă grevă din istoria New Yorkului în principalele trei spitale private. Ei cer dotare cu personal suficient, să li se finanţeze asigurările de sănătate şi protecţie împotriva violenţei la locul de muncă # News.ro
Aproximativ 15.000 de infirmieri se aflau luni în grevă în principalele trei spitale private de la New York - Presbyterian, Mount Sinai şi Montefiore -, pentru a denunţa condiţiile de muncă în privinţa siguranţei şi neacordarea integrală a asigurărilor lor de sănătate, anunţă New York State Nurses Association (NYSNA), sindicatul din care fac parte, relatează AFP,
23:10
Radu Miruţă: România plăteşte astăzi doar dobânzi, dobânzi la împrumuturi, echivalentul a aproape 3% din PIB. Unde o să ajungem în ritmul ăsta?/ Cine nu susţine aceste măsuri trebuie să se ducă în faţa oamenilor şi să spună: mai pun o taxă pe voi # News.ro
Vicepremierul Radu Miruţă afirmă că dobânzile pe care România le plăteşte în prezent reprezintă aproape 3% din Produsul Intern Brut. El subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor instituţiilor publice, iar ”cine nu susţine aceste măsuri trebuie să se ducă în faţa oamenilor şi să spună: mai pun o taxă pe voi”. Miruţă prezintă şi un posibil calendar privind aprobarea pachetului de legi prin care se reduc cheltuielile bugetare.
22:50
Ministrul Justiţiei: Nu mai cred în coincidenţe, mai ales că la trei zile după ce am declanşat o procedură foarte importantă pentru arhitectura instituţională a sistemului de justiţie - selecţia procurorilor marilor parchete - m-am trezit cu acest asalt # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că dezvăluirile privind presupusul plagiat din teza sa de doctorat reprezintă ”un asalt” la adresa sa, el subliniind că nu crede în coincidenţe, având în vedere că acuzaţiile de plagiat au fost publicate la trei zile după ce a anunţat organizarea de concursuri pentru funcţiile de conducere din DNA şi DIICOT. Ministrul anunţă că procedurile pentru ocuparea acestor funţii vor fi derulate în continuare.
