Serialul „Rivalitate arzătoare” are premiera pe HBO Max în 23 ianuarie

22:50

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că dezvăluirile privind presupusul plagiat din teza sa de doctorat reprezintă ”un asalt” la adresa sa, el subliniind că nu crede în coincidenţe, având în vedere că acuzaţiile de plagiat au fost publicate la trei zile după ce a anunţat organizarea de concursuri pentru funcţiile de conducere din DNA şi DIICOT. Ministrul anunţă că procedurile pentru ocuparea acestor funţii vor fi derulate în continuare.