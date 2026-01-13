Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, merge joi la Casa Albă. Mesajul liderei opoziției venezuelene pentru Trump

07:10

Delcy Rodriguez s-a folosit de prima sa ședință de cabinet în calitate de președinte interimar al Venezuelei ca să îi îndemne pe venezueleni să rămână uniți. În dreapta ei stătea generalul Vladimir Padrino Lopez, ministrul apărării, a cărui susținere a fost vitală pentru ca Rodriguez să preia puterea. În stânga ei ședea Diosdado Cabello, ministrul de interne, care este sprijinit de serviciile de securitate și milițiile Colectivos – o piesă crucială din mașinăria de represiune a statului. Împreună cu Nicolas Maduro, președintele venezuelean capturat de forțele speciale ale Statelor Unite, ei reprezintă cele „patru familii” care au condus Venezuela de la moartea lui Hugo Chavez, fondatorul actualului regim, și până în prezent. Însă, această alianță în stil mafiot este pe cale să se rupă.