Sorin Grigore, singurul component al CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Sorin, la 22 de ani, este o promisiune pentru echipa națională
Radio Top Suceava, 13 ianuarie 2026 10:20
Sorin Grigore este o promisiune pentru Naționala de handbal masculin, în opinia profesorului Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava. Sorin este singurul component al echipei de primă ligă CSU Suceava care face parte din lotul României de 18 jucători, care va participa la Campionatul European din Suedia, Danemarca și Norvegia, care va începe
Acum o oră
09:50
România, grupă foarte grea la Campionatul European de handbal masculin, care va începe pe 15 ianuarie. Petru Ghervan: Sportul, și handbalul, în mod deosebit, este unul care cunoaște și miracole, minuni # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava, susține că șansele României de a ieși din grupă la Campionatul European de handbal masculin sînt minime, însă s-au văzut și minuni. La Campionatul European care se va desfășura, în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, în Suedia, Danemarca și Norvegia, România este în grupă cu
Acum 4 ore
07:20
Taxa de salubrizare este unul dintre principalele subiecte dezbătute de cetățenii județului în această perioadă, din cauza faptului că aceasta a crescut foarte mult în mai toate localitățile. Însă, a apărut și o oază de liniște și pace socială, care este poziționată în vestul județului. Oaza de liniște este la Poiana Stampei. La inițiativa primarului
Acum 24 ore
16:50
Trafic pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în 2025: 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent # Radio Top Suceava
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava a încheiat anul 2025 cu un trafic total de 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent, și cu 7.070 de mișcări de aeronave, mai mult cu 2,37% față de 2024. În comunicatul Consiliului Județean Suceava se mai arată că, în 2025, Wizz Air a transportat 646.018
14:10
Cabinet de avocatură pentru Spitalul Clinic Județean Suceava, pentru a asigura apărarea în două procese cu actuala șefă a Serviciului Juridic din cadrul unității spitalicești # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava, întrunit luni, 12 ianuarie, în ședință extraordinară în forma videoconferință, a aprobat în unanimitate achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin Cabinetul de avocatură Luminița Nedelcu pentru Spitalul Clinic Județean Suceava. Avocata va apăra unitatea spitalicească în două dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava, în care reclamantă este Mamciuc Dana
13:20
Circulația pe podul de la Praxia, redeschisă. Prefectura Suceava: Lucrările au fost finalizate în luna decembrie 2025, iar ulterior au fost realizate toate elementele necesare pentru siguranța circulației # Radio Top Suceava
La redeschiderea circulației pe podul de la Praxia au participat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, primarul comunei Boroaia, Vasile Berariu, și reprezentanți ai instituțiilor implicate în implementarea proiectului. Conform Prefecturii, lucrările de reabilitare au început în primăvara anului 2025, în urma demersurilor realizate la nivel județean de președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și au
12:30
Regizorul Daniel Bucur, despre Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava: Îmi place foarte tare profesionalismul cu care se lucrează # Radio Top Suceava
Pentru regizorul Daniel Bucur, Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava este "o surpriză extraordinar de plăcută". Domnul Bucur se află la Suceava pentru a pune în scenă un spectacol dedicat artistului plastic Mihai Pînzaru-PIM, care împlinește 80 de ani, spetacol care va avea loc sîmbătă, 17 ianuarie, începînd cu ora 18.00. Întrebat cum i se pare
12:20
Astăzi, 12 ianuarie, la ora 12.00, s-a redeschis traficul pe podul de pe DN 15C, km 66+345, din Praxia. Podul a fost reabilitat integral în cadrul lucrărilor demarate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași în primăvara anului trecut. Proiectul a inclus refacerea infrastructurii și suprastructurii podului, precum și lucrări de consolidare și amenajare
12:20
Acordul UE-Mercosur. Cătălin Nechifor: Unii vor cîștiga, alții vor pierde. România ar putea fi ajutată într-o oarecare măsură prin exportul de mașini # Radio Top Suceava
Potrivit lui Cătălin Nechifor, dacă va fi aplicat acordul UE-Mercosur, "e un lucru bun pentru consumatorii de carne de vită, va scădea prețul, categoric. Nu știu în ce măsură vor fi afectați producătorii români, pentru că noi nu prea facem carne de vită de calitate, deocamdată, cel puțin". În schimb, a subliniat fostul europarlamentar de
Ieri
10:00
Mihai Pînzaru-PIM, 80 de ani. Regizorul Daniel Bucur: Încercăm să facem un spectacol care să bucure, să emoționeze și în același timp să omagieze arta maestrului # Radio Top Suceava
Spectacolul retrospectiv "Aniversare 80 de ani Mihai Pînzaru PIM", care va avea loc pe scena Teatrului Municipal "Matei Vișniec" Suceava sîmbătă, 17 ianuarie, începînd cu ora 18.00, va reuni mai multe forme de exprimare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, realizatorul spectacolului, regizorul Daniel Bucur, a declarat: "Încercăm să celebrăm așa cum se cuvine cei
08:50
Winter Sale la Iulius Mall Suceava: reduceri de până la 70% la branduri din fashion, beauty, sport și home & deco # Radio Top Suceava
Noul an începe cu shopping inspirat la Iulius Mall Suceava! Winter Sale aduce, pe tot parcursul lunii ianuarie, reduceri și promoții speciale la peste 50 de branduri din toate categoriile — de la fashion și încălțăminte, la beauty, sport, bijuterii, decorațiuni și delicii culinare. Discounturile ajung până la 70%. Fashionul de iarnă intră la reducere,
07:20
Coincidența a făcut ca proba la Română la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava să aibă loc pe 15 ianuarie, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Începînd din anul 2011, 15 ianuarie este prin lege Ziua Culturii Naționale. Referitor la această situație, profesoara Tatiana Vîntur, purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava,
11 ianuarie 2026
13:40
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Suceava. Artista în vîrstă de 84 de ani se află în stare stabilă # Radio Top Suceava
Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a ajuns azi-noapte la Spitalul Clinic Județean Suceava. Artista a fost internată de urgență, iar acum se află în stare stabilă. Purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Județean, medicul Tiberius Brădățan, a confirmat că artista în vîrstă de 84 de ani se află internată, dar a refuzat să ofere
13:00
22 din cele 23 de vaci care au căzut într-un iaz de la Rădășeni, salvate de pompierii militari și civili # Radio Top Suceava
Pompierii militari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Fălticeni și Suceava au intervenit cu trei autospeciale dotate cu accesorii specifice și o ambulanță SMURD B2 pentru a salva 23 de bovine care căzuseră într-un iaz de pe raza localității Pocoleni, comuna Rădășeni. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava, 22 de vaci din cele 23
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Medicul Sorin Hîncu: E corect ca gărzile să fie plătite în funcție de responsabilitate și ca acestea să fie adăugate la vechimea în muncă # Radio Top Suceava
Medicul chirurg sucevean Sorin Hîncu, susține inițiativa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, ca gărzile, inclusiv cele la domiciliu, să fie organizate și plătite în funcție de responsabilitate. Totodată, domnul Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, este de acord cu propunerea Colegiului Național al Medicilor ca gărzile să fie
10 ianuarie 2026
17:40
Spațiile din județul Suceava unde se pot refugia persoanele fără adăpost, pe durata codului galben de vînt și frig # Radio Top Suceava
În contextul avertizării meteorologice cod galben de intensificări ale vîntului și temperaturi scăzute valabil pentru județul Suceava pîă pe 12 ianuarie, la ora 10.00, s-au dispus măsuri pentru protejarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Măsurile au fost luate de Prefectura Suceava împreună cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile cu atribuții în domeniul social,
17:00
Deputata de Suceava Mirela Adomnicăi, revoltată după ce doi miniștri români au votat Acordul UE-Mercosur: Cum să concureze un agricultor din Suceava cu produse mai ieftine aduse de la mii de kilometri distanță, care nu respectă aceleași reguli? # Radio Top Suceava
Deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, a criticat atitudinea miniștrilor USR de la Externe și Economie care au ignorat avertismentele ministrului social-democrat al Agriculturii, Florin Barbu și au votat Acordul UE–Mercosur. Conform doamnei Adomnicăi, acordul "lovește direct în agricultura românească". A declarat doamna Adomnicăi: "Dacă ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să avizeze Acordul
14:30
28 de inspectori școlari au fost cu cadouri la elevii de la școlile din Izvoarele Sucevei. Elevii au susținut un spectacol la căminul cultural (Foto) # Radio Top Suceava
La patru zile după Crăciunul pe stil vechi, la Căminul Cultural din Izvoarele Sucevei s-a organizat o serbare a comunității la care au participat toți elevii Școlii Gimnaziale "Ion Aflorei" și Școlii Gimnaziale Brodina de Sus. La evenimentul desfășurat la școlile din localitatea de munte aflată în nordul extrem al județului Suceava au participat șeful
12:10
551 de ani de la victoria de la Podul Înalt. Emil Ursu, cu o coroană de flori la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, 10 ianuarie 2026, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a participat la evenimentul dedicat împlinirii a 551 de ani de la marea victorie a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui – Podul Înalt. Evenimentul de la Ansamblul Monumental Podul Înalt de la Băcăoani a fost organziat de Consiliul Județean Vaslui și Muzeul
11:10
Alin Găleată, purtătorul de cuvînt al ISU Suceava: Împreună cu autoritățile locale să se identifice aceste locuri, să se identifice inclusiv fonduri, să reparăm, să curățăm aceste coșuri de fum, care, an de an, generează zeci, sute de incendii # Radio Top Suceava
Incendiile provocate de coșurile de fum continuă să fie una dintre cele mai frecvente cauze ale intervențiilor pompierilor, în ciuda avertizărilor repetate transmise în fiecare sezon rece. Purtătorul de cuvînt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, atrage atenția asupra necesității unor soluții concrete, care să implice autoritățile locale și societatea civilă. A declarat acesta,
09:00
Lipsa de personal din spitale. Sorin Hîncu: Nu este o planificare din partea Ministerului. Sistemul sanitar din România trebuie să fie planificat ca să asigure sănătatea populației # Radio Top Suceava
În opinia medicului chirurg sucevean Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, lipsa de personal din spitalele publice este consecința directă a absenței unei planificări coerente la nivelul sistemului sanitar. A subliniat acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "Nu este o planificare din partea Ministerului.
9 ianuarie 2026
16:00
Moș Crăciun a ajuns și în cătunele din Izvoarele Sucevei, printr-o campanie a IȘJ Suceava (FOTO) # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a derulat campania , dedicată copiilor care învață în cele cinci unități școlare din cătunele Ploșcii, Cununa, Salaș, Buc și Bobeica, din comuna Izvoarele Sucevei. Scrisorile cu rugămințile către Moș Crăciun i-au fost înmînate de către elevi inspectorului școlar general, Ciprian Anton, în timpul unei vizite în care acesta
13:00
35 de laptop-uri de la Egger, pentru Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți # Radio Top Suceava
Compania Egger a oferit 35 de laptop-uri în valoare de 80.000 de lei Colegiului Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți, în prezența primarului Bogdan Loghin. Din partea companiei au fost prezente Alina Chifan și Bianca David, iar din partea școlii au fost prezenți directorul Adrian Puiu, directoarea adjunctă Luminița Lăzărescu și diriginții. În comunicatul celor de la
11:40
Emil Ursu: Ziua Culturii Naționale nu înseamnă doar Eminescu. Ziua Culturii Naționale înseamnă cultura națională, iar eu consider că în România cultura națională este una generoasă # Radio Top Suceava
În cadrul manifestărilor dedicate de Muzeul Național al Bucovinei Zilei Culturii Naționale se numără și vernisajul expoziției de pictură , semnată de artistul Dinu Săvescu. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie 2026, de la ora 13.00, la Muzeul de Istorie din Suceava. Directorul instituției, Emil Ursu, a precizat, în cadrul unei intervenții telefonice la
11:40
Muzeul Național al Bucovinei va semna un protocol de colaborare cu o asociație din Republica Moldova, de Ziua Culturii Naționale # Radio Top Suceava
Muzeul Național al Bucovinei va marca Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2026, și prin încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Obștească din Chișinău, condusă de Andrei Baterianu. Directorul instituției, Emil Ursu, a subliniat importanța acestui demers, arătînd că asociația este una extrem de activă peste Prut. A spus
11:30
Lucrări de consolidare, Cetatea de Scaun închisă vizitatorilor. Emil Ursu: Este mult noroi și, în plus, nu s-ar putea vizita decît ”ceva din curtea interioară” # Radio Top Suceava
Cetatea de Scaun a Sucevei este închisă pentru vizitare începînd din 8 ianuarie și, probabil, pînă pe 28 februarie, pentru că din cauza lucrărilor din cadrul celei de-a doua etape de consolidare este mult noroi și lumea nici nu poate vedea prea multe. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emi
11:30
Muzeul Național al Bucovinei. Ziua Culturii Naționale, deschisă cu lansarea ”uneia din cele mai bune monografii arheologice din spațiul Est-Carpatic” # Radio Top Suceava
Muzeul Național al Bucovinei deschide seria evenimentelor dedicate Zilei Culturii Naționale, din 15 ianuarie, cu lansarea unui volum arheologic "foarte interesant", a anunțat la Radio Top directorul instituției, Emil Ursu. Este vorba despre cartea , apărută în 2025 sub egida instituției, semnată de Gheorghe Postică și regretatul Ion Hîncu.
10:00
Răzvan Gavriloaia: Cred sincer că parcursul din partea a doua va fi mai dificil decît în prima parte a campionatului # Radio Top Suceava
Antrenorul secund al echipei de handbal masculin CSU Suceava, Răzvan Gavriloaia, crede că partea a doua a campionatului va fi mai dificilă decît prima parte. În Liga Națională, CSU ocupă locul VII din 11 echipe. Handbaliștii suceveni au reluat pregătirile pe 8 ianuarie sub comanda profesorului Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului, și a
09:10
Echipa de handbal masculin CSU Suceava a început pregătirile pentru noul sezon. Primul meci oficial va fi pe 8 februarie # Radio Top Suceava
Echipa de handbal masculin
07:20
Profesorul Traian Pădureț susține că ar fi o diferență între profesorii care au trecut printr-un liceu pedagogic și cei care s-au specializat doar în timpul facultății. Domnul Pădureț poate fi acuzat de subiectivism, dat fiind faptul că a absolvit Liceul Pedagogic în anul 1982. Însă, liderul sindicatului Pro-Educația Suceava spune că aceeași părere o au […] Articolul Profesori și profesori (care au făcut și un liceu pedagogic) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8 ianuarie 2026
14:40
Primăria Suceava a plafonat taxa de salubrizare pentru familiile care au mai mult de patru membri. Taxa maximă de familie va fi de 1.200 de lei pe an # Radio Top Suceava
Familiile din municipiul Suceava care au mai mult de patru membri nu vor plăti taxa de salubrizare și pentru ceilalți membri ai familiei. Facilitatea este acordată în contextul în care taxa a crescut cu peste 60% față de anul trecut. Taxa a fost majorată de la 180 de lei la 300 de lei de persoană […] Articolul Primăria Suceava a plafonat taxa de salubrizare pentru familiile care au mai mult de patru membri. Taxa maximă de familie va fi de 1.200 de lei pe an apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Tabăra de de Fizică, Astrofizică și Astronomie de la Vatra Dornei, și ”un schimb de experiență între copiii de diferite vîrste” # Radio Top Suceava
Elevii și profesorii care au participat la Tabăra de Fizică, Astrofizică și Astronomie de la Vatra Dornei au plecat cu ”premii și cu voie bună”, conform purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vîntur. Aproximativ 300 de elevi și profesori din toată țara au participat în perioada 3-7 ianuarie la tabăra organizată de Inspectoratul […] Articolul Tabăra de de Fizică, Astrofizică și Astronomie de la Vatra Dornei, și ”un schimb de experiență între copiii de diferite vîrste” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vîntur, despre cea de-a doua simulare a Examenelor Naționale: Este un antrenament pentru elevi și o exersare a capacității de organizare și desfășurare propriu-zisă a examenului # Radio Top Suceava
Prin cea de-a doua simulare a Examenelor Naționale pe care o va organiza în această lună, Inspectoratul Școlar Suceava urmărește nu doar să-i pregătească pe elevi pentru examenele din vară, ci și să calibreze o serie de lucruri în ceea ce privește organizarea acestora. Astăzi, 8 ianuarie, a început cel de-al treilea modul, conform structurii […] Articolul Purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, Tatiana Vîntur, despre cea de-a doua simulare a Examenelor Naționale: Este un antrenament pentru elevi și o exersare a capacității de organizare și desfășurare propriu-zisă a examenului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Prima reprezentație a anului la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Cabaretul cuvintelor, pe 11 ianuarie. Pe 14 ianuarie, speactacolul va fi prezentat la Botoșani # Radio Top Suceava
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava își reia activitatea cu cea mai recentă producție a sa – Cabaretul cuvintelor. Montat pe scena teatrului de însuși dramaturgul Matei Vișniec, spectacolul Cabaretul cuvintelor a avut premiera pe 18 octombrie 2025. Conform insituției teatrale, toate reprezentațiile s-au jucat cu sala plină. Piesa se va juca din nou pe 11 […] Articolul Prima reprezentație a anului la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Cabaretul cuvintelor, pe 11 ianuarie. Pe 14 ianuarie, speactacolul va fi prezentat la Botoșani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Dr. Sorin Hîncu susține inițiativa ministrului Alexandru Rogobete, care vrea să introducă plata medicilor în funcție de performanță # Radio Top Suceava
Medicul chirurg sucevean Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, susține introducerea plății în funcție de performanță în sistemul public de sănătate, afirmînd că actualul mod de salarizare generează inechități majore. Comentînd declarațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind intenția acestuia de a corela veniturile medicilor cu activitatea […] Articolul Dr. Sorin Hîncu susține inițiativa ministrului Alexandru Rogobete, care vrea să introducă plata medicilor în funcție de performanță apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Chirurgul sucevean Sorin Hîncu, despre criza gărzilor din spitale: Toată ziua ne plîngem. Pe vremea mea nu exista o scutire de gardă decît cu niște motive foarte întemeiate # Radio Top Suceava
Potrivit medicului chirurg Sorin Hîncu, acum în vîrstă de 74 de ani, gărzile în spitale au fost dintotdeauna solicitante și, deși ”în ultimul timp este mai aglomerat”, cazurile trebuie rezolvate. Fostul șef al Spitalului Județean Suceava și fostul președinte al Colegiului Medicilor Suceava spune că aude tot mai des ”fel de fel de aspecte pe […] Articolul Chirurgul sucevean Sorin Hîncu, despre criza gărzilor din spitale: Toată ziua ne plîngem. Pe vremea mea nu exista o scutire de gardă decît cu niște motive foarte întemeiate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Profesoara Tatiana Vîntur, despre viitorul ministru al Educației: Mi-aș dori o persoană echilibrată și care să aducă cu adevărat schimbarea benefică pentru sistemul nostru educațional # Radio Top Suceava
Profesoara Tatiana Vîntur, purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului Școlar Suceava, și-ar dori ca în funcția de ministru al Educației să fie numită o persoană echilibrată și care să aducă o schimbare benefică a sistemului. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebată dacă are vreo preferință în ceea ce privește persoana care va fi numită la […] Articolul Profesoara Tatiana Vîntur, despre viitorul ministru al Educației: Mi-aș dori o persoană echilibrată și care să aducă cu adevărat schimbarea benefică pentru sistemul nostru educațional apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Suceava are doi reprezentanți în Național de handbal masculin seniori care va participa la Campionatul European care se va disputa începînd de la jumătatea acestei luni în Danemarca, Suedia și Norvegia. Este vorba despre extrema dreaptă Sorin Grigore, de la CSU Suceava, și despre centrul Daniel Stanciuc, jucător format de clubul Universității ”Ștefan cel Mare” […] Articolul USV și CSU Suceava ar trebui să protesteze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
7 ianuarie 2026
14:20
Tabăra Națională de Fizică, Astronomie și Astrofizică de la Vatra Dornei, la final. ”Evenimentul a reprezentat un demers important în susținerea educației de calitate” # Radio Top Suceava
Elevii cu rezultate remarcabile la Tabăra Națională de Fizică, Astronomie și Astrofizică „Marin Dacian Bica”, găzduită în perioada 3-7 ianuarie de Vatra Dornei, au fost recompensați. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, ”programul taberei a inclus activități de formare și aprofundare, cursuri de specialitate, ateliere tematice, precum și concursuri naționale de fizică, astronomie și astrofizică, având ca […] Articolul Tabăra Națională de Fizică, Astronomie și Astrofizică de la Vatra Dornei, la final. ”Evenimentul a reprezentat un demers important în susținerea educației de calitate” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Mihai-Cornel Căinari și Robert-Paul Martin, noii antrenori ai Centrului de Copii și Juniori din cadrul clubului Cetatea 1932 Suceava # Radio Top Suceava
Clubul de fotbal de liga a III-a Cetatea 1932 Suceava a anunțat că noii antrenori ai Centrului de Copii și Juniori sînt Mihai-Cornel Căinari, în vîrstă de 37 de ani, și Robert-Paul Martin, în vîrstă de 28 de ani. În comunicatul Cetății se arată că primul dintre ei ”a acumulat, ca jucător, un număr important […] Articolul Mihai-Cornel Căinari și Robert-Paul Martin, noii antrenori ai Centrului de Copii și Juniori din cadrul clubului Cetatea 1932 Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Cele mai frumoase vitrine și fațade de Sărbătorile de Iarnă, la Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: S-a văzut un interes foarte mare # Radio Top Suceava
Primarul Cîmpulungului Moldovenesc, Mihăiță Negură, spune că ediția 2025 a concursului rezervat celor mai frumoase vitrine și fațade de Sărbătorile de Iarnă s-a bucurat de o prezență numeroasă. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul a declarat: ”Anul acesta au fost de trei ori mai mulți agenți economici care au participat la această inițiativă de […] Articolul Cele mai frumoase vitrine și fațade de Sărbătorile de Iarnă, la Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: S-a văzut un interes foarte mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Analistul economic Daniel Apostol: ”Nu ne permitem prea multe negocieri, tergiversări și amînări în 2026” # Radio Top Suceava
Într-un editorial pentru jurnalul.ro, cu titlul , jurnalistul specializat pe probleme economice Daniel Apostol scrie despre două scenarii, unul pozitiv și unul negativ, care vizează direcția economiei românești. Concluzia analizei este că ”nu ne permitem prea multe negocieri, tergiversări și amînări în 2026” și că ”traseul obligatoriu” al României anul […] Articolul Analistul economic Daniel Apostol: ”Nu ne permitem prea multe negocieri, tergiversări și amînări în 2026” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Festivaluri ale obiceiurilor de iarnă pe stil vechi, la Drăgușeni și Râșca, pe 13 ianuarie # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina vor organiza marți, 13 ianuarie, festivaluri ale obiceiurilor de iarnă pe stil vechi. Evenimentele vor avea loc în Ajunului Anului Nou pe stil vechi. Într-un mesaj al organizatorilor se arată: „Vă așteptăm la tradiționalul spectacol al cetelor de urători din județul Suceava, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri […] Articolul Festivaluri ale obiceiurilor de iarnă pe stil vechi, la Drăgușeni și Râșca, pe 13 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Șanse mari ca pîrtia de schi de pe Rarău să fie deschisă la finele acestei săptămîni # Radio Top Suceava
Primarul Cîmpulungului Moldovenesc, Mihăiță Negură, a anunțat într-o intervenție telefonică la Radio Top că este posibil ca pîrtia de schi de pe Rarău să fie deschisă la acest final de săptămînă. Întrebat cum a mers treaba pe partea turistică pe final de an și la începutul noului an, domnul Negură a declarat: ”La Cîmpulung Moldovenesc, […] Articolul Șanse mari ca pîrtia de schi de pe Rarău să fie deschisă la finele acestei săptămîni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Creșa de la Cîmpulung Moldovenesc va fi deschisă pe 12 ianuarie. Aceasta va primi 50 de copii # Radio Top Suceava
Pe 12 ianuarie va fi deschisă prima creșă construită la Cîmpulung Moldovenesc. Aceasta a fost realizată printr-un proiect al Ministerului de Dezvoltării. Totodată, din data de 2 ianuarie, la Cîmpulung, s-a inaugurat transportul public de persoane. Elevii beneficiază de gratuități. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Mihăiță Negură a declarat: ”În anul 2025 am […] Articolul Creșa de la Cîmpulung Moldovenesc va fi deschisă pe 12 ianuarie. Aceasta va primi 50 de copii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
O mînă de ajutor, pentru modernizarea și ținerea în viață a tîrgului de la Verești # Radio Top Suceava
Firma care administra tîrgul de la Verești, care în fiecare duminică atrage mii și mii de oameni din toate colțurile județului, dar și din alte județe, și-a declarat falimentul. Într-o declarație pentru ”Monitorul de Suceava”, primarul Dănuț Gavriliuc a dat asigurări că asta nu înseamnă că tîrgul se va închide, spunînd: „Consiliul Local Verești nu […] Articolul O mînă de ajutor, pentru modernizarea și ținerea în viață a tîrgului de la Verești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
6 ianuarie 2026
15:30
Ceață la Iași, curse redirecționate pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava # Radio Top Suceava
Astăzi, 6 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe Aeroportul Iași, două curse operate de Wizz Air au fost redirecționate către Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Cursa Wizz Air Larnaca – Iași a aterizat la Suceava la ora 11:09, avînd la bord 142 de pasageri. Cursa Wizz Air Bergamo – Iași a […] Articolul Ceață la Iași, curse redirecționate pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Universitatea suceveană, curs gratuit de competențe digitale pentru profesorii din preuniversitar # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava organizează un curs online gratuit de competențe digitale pentru profesorii din mediul preuniversitar. Conform rectorului USV, Mihai Dimian, cursul acreditat are 90 de ore: activități teoretice 36 de ore – sincron on-line, activități practice 48 de ore – asincron on-line și evaluare finală 6 ore. Cursul are șase module de învățare […] Articolul Universitatea suceveană, curs gratuit de competențe digitale pentru profesorii din preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Ce o să le spuneți studenților care vă întreabă de cazul Venezuela? Decanul Facultății de Istorie Suceava, Florin Pintescu: Le voi spune că asistăm la o schimbare a Ordinii Internaționale Mondiale, care a funcționat pînă la declanșarea războiului din Ucraina # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Florin Pintescu, spune că odată cu acțiunea de forță a Statelor Unite în Venezuela asistăm la schimbarea Ordinii Mondiale. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat ce le va spune studenților săi după reluarea cursurilor dacă aceștia îl vor […] Articolul Ce o să le spuneți studenților care vă întreabă de cazul Venezuela? Decanul Facultății de Istorie Suceava, Florin Pintescu: Le voi spune că asistăm la o schimbare a Ordinii Internaționale Mondiale, care a funcționat pînă la declanșarea războiului din Ucraina apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Agheasmă Mare și brioșe, pentru credincioșii care au participat la slujba de Bobotează oficiată la Mănăstirea Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava (Foto) # Radio Top Suceava
Cîteva sute de credincioși au participat, astăzi, la slujba oficiată la Mănăstirea Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava cu ocazia Sărbătorii Botezului Domnului. Sfînta Liturghie a Sfîntului Ioan Gură de Aur a fost săvîrșită de Înalt PreaSfințitul Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, și de PreaSfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, împreună cu preoții și diaconii […] Articolul Agheasmă Mare și brioșe, pentru credincioșii care au participat la slujba de Bobotează oficiată la Mănăstirea Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
