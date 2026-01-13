Sorin Grigore, singurul component al CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Sorin, la 22 de ani, este o promisiune pentru echipa națională

14:40

Familiile din municipiul Suceava care au mai mult de patru membri nu vor plăti taxa de salubrizare și pentru ceilalți membri ai familiei. Facilitatea este acordată în contextul în care taxa a crescut cu peste 60% față de anul trecut. Taxa a fost majorată de la 180 de lei la 300 de lei de persoană […] Articolul Primăria Suceava a plafonat taxa de salubrizare pentru familiile care au mai mult de patru membri. Taxa maximă de familie va fi de 1.200 de lei pe an apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.