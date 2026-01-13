OFICIAL | FC Argeş şi-a prezentat cea de-a doua achiziţie a iernii: „Bun venit în familia vulturilor”
Primasport.ro, 13 ianuarie 2026 13:20
OFICIAL | FC Argeş şi-a prezentat cea de-a doua achiziţie a iernii: „Bun venit în familia vulturilor”
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Jurgen Klopp a luat decizia finală! Tehnicianul neamţ i-a dat răspunsul lui Real Madrid # Primasport.ro
Jurgen Klopp a luat decizia finală! Tehnicianul neamţ i-a dat răspunsul lui Real Madrid
13:00
Wayne Rooney, revenire de senzaţie! Gigantul din Premier League la care ar putea ajunge fostul star de la Manchester United # Primasport.ro
Wayne Rooney, revenire de senzaţie! Gigantul din Premier League la care ar putea ajunge fostul star de la Manchester United
Acum 2 ore
12:40
Nu e Petrolul! Rareş Pop pleacă de la Rapid şi semnează cu altă rivală din SuperLiga: „Ne-am înţeles” # Primasport.ro
Nu e Petrolul! Rareş Pop pleacă de la Rapid şi semnează cu altă rivală din SuperLiga: „Ne-am înţeles”
12:30
Surpriză mare! Pleacă de la „U” Cluj şi semnează cu o fostă campioană a Italiei
12:20
Lovitura zilei! Adams Friday pleacă de la FC Botoşani şi semnează cu altă echipă din SuperLiga # Primasport.ro
Lovitura zilei! Adams Friday pleacă de la FC Botoşani şi semnează cu altă echipă din SuperLiga
12:10
Surpriză mare! Pleacă de la „U” Cluj şi semnează cu un club de mare tradiţie din Italia # Primasport.ro
Surpriză mare! Pleacă de la „U” Cluj şi semnează cu un club de mare tradiţie din Italia
12:00
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Şut! Gigi Becali sparge piaţa transferurilor: „A vorbit MM aseară. Fotbalist de fotbalist” # Primasport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Şut! Gigi Becali sparge piaţa transferurilor: „A vorbit MM aseară. Fotbalist de fotbalist”
Acum 4 ore
11:30
După Claudiu Micovschi, Rapid a mai cedat un jucător la o rivală din SuperLiga! Anunţul oficial făcut de clubul din Giuleşti: „Astăzi va pleca” # Primasport.ro
După Claudiu Micovschi, Rapid a mai cedat un jucător la o rivală din SuperLiga! Anunţul oficial făcut de clubul din Giuleşti: „Astăzi va pleca”
11:10
Detalii explozive din culisele demiterii lui Xabi Alonso! Cele 3 vedete care l-au „lucrat” pe tehnicianul spaniol # Primasport.ro
Detalii explozive din culisele demiterii lui Xabi Alonso! Cele 3 vedete care l-au „lucrat” pe tehnicianul spaniol
11:00
Decizia luată de Cristi Chivu la o zi după remiza cu Napoli a lăsat mască toată Italia! Ce a hotărât antrenorul român # Primasport.ro
Decizia luată de Cristi Chivu la o zi după remiza cu Napoli a lăsat mască toată Italia! Ce a hotărât antrenorul român
10:30
„Telenovela” transferului lui Florin Tănase a luat sfârşit! Vestea momentului la FCSB, după ce arabii au pus banii pe masă # Primasport.ro
„Telenovela” transferului lui Florin Tănase a luat sfârşit! Vestea momentului la FCSB, după ce arabii au pus banii pe masă
10:00
E gata! Otto Hindrich, OUT de la CFR Cluj! Ardelenii i-au găsit deja înlocuitor
09:50
Lovitură în SuperLiga! Paul Papp, aşteptat la negocieri
Acum 6 ore
09:20
Trei transferuri anunţate de Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit ce jucători vor mai ajunge în Giuleşti în această iarnă: „Avem nevoie” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Trei transferuri anunţate de Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit ce jucători vor mai ajunge în Giuleşti în această iarnă: „Avem nevoie” | VIDEO EXCLUSIV
09:10
Tony da Silva, revenire de senzaţie pe banca tehnică! Antrenorul portughez şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de Poli Iaşi # Primasport.ro
Tony da Silva, revenire de senzaţie pe banca tehnică! Antrenorul portughez şi-a găsit rapid echipă după despărţirea de Poli Iaşi
09:00
VIDEO | Surpriză în Cupa Franţei! PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată în 16-imi de rivala din oraş # Primasport.ro
VIDEO | Surpriză în Cupa Franţei! PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată în 16-imi de rivala din oraş
Acum 24 ore
23:50
VIDEO | Juventus - Cremonese 5-0. Victorie fără drept de apel pentru ”Bătrâna Doamnă” # Primasport.ro
VIDEO | Juventus - Cremonese 5-0. Victorie fără drept de apel pentru ”Bătrâna Doamnă”
23:00
Despărţirea de Xabi Alonso o costă enorm pe Real Madrid
23:00
Un club de mare tradiţie din România este în colaps! ”Data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul” # Primasport.ro
Un club de mare tradiţie din România este în colaps! ”Data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul”
22:50
Un prezicător care promisese victoria echipei naţionale din Mali la Cupa Africii pe Naţiuni a fost arestat pentru înşelăciune # Primasport.ro
Un prezicător care promisese victoria echipei naţionale din Mali la Cupa Africii pe Naţiuni a fost arestat pentru înşelăciune
22:00
Edi Iordănescu este pe cale să pună cerneala pe contract: ”Nici nu se pune problema să revin în România” # Primasport.ro
Edi Iordănescu este pe cale să pună cerneala pe contract: ”Nici nu se pune problema să revin în România”
21:40
VIDEO | Genoa - Cagliari 3-0. Nicolae Stanciu, lăsat pe bancă după ce a ratat din penalty cu AC Milan # Primasport.ro
VIDEO | Genoa - Cagliari 3-0. Nicolae Stanciu, lăsat pe bancă după ce a ratat din penalty cu AC Milan
21:40
Anunţul lui Gică Craioveanu după ce Real Madrid a schimbat antrenorul: ”Sunt 99% sigur!” # Primasport.ro
Anunţul lui Gică Craioveanu după ce Real Madrid a schimbat antrenorul: ”Sunt 99% sigur!”
21:30
Remiză pentru ”U” Cluj în ultimul meci de pregătire din Antalya
21:20
Otto Hindrich pleacă de la CFR Cluj în străinătate
21:10
Patronul Rapidului a făcut anunţul serii despre Stanciu şi Moruţan: ”700.000 tot are!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Patronul Rapidului a făcut anunţul serii despre Stanciu şi Moruţan: ”700.000 tot are!” | VIDEO EXCLUSIV
21:10
Cu ce echipă se luptă FCSB pentru semnătura lui Ofri Arad
21:00
Albert Korir, câştigătorul maratonului din New York din 2021, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj # Primasport.ro
Albert Korir, câştigătorul maratonului din New York din 2021, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj
20:20
Fostul preşedinte al unui club de tradiţie din Franţa a fost asasinat când se afla la înmormântarea mamei sale! # Primasport.ro
Fostul preşedinte al unui club de tradiţie din Franţa a fost asasinat când se afla la înmormântarea mamei sale!
20:00
E gata! Trei transferuri anunţate la Rapid
19:50
Hermannstadt s-a despărţit de unul din cei mai experimentaţi jucători din lot
19:30
Diego Simeone i-a cerut scuze lui Vinicius, după comportamentul de la semifinala Supercupei Spaniei # Primasport.ro
Diego Simeone i-a cerut scuze lui Vinicius, după comportamentul de la semifinala Supercupei Spaniei
19:30
Revenirea momentului a fost anunţată la Rapid: ”Se poate” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
”Cutremur” la Real Madrid! Xabi Alonso a fost demis
19:10
Un club din Superliga a scăpat de interdicţia la transferuri
18:20
Michael Carrick, favorit pentru a fi numit antrenor interimar la Manchester United
18:10
Dinamo ar putea suferi o pierdere de marcă! Jucătorul nu a acceptat oferta de prelungire # Primasport.ro
Dinamo ar putea suferi o pierdere de marcă! Jucătorul nu a acceptat oferta de prelungire
18:00
George Ganea s-a întors în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial. ”Vreau să ajut clubul, colegii, antrenorul” # Primasport.ro
George Ganea s-a întors în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial. ”Vreau să ajut clubul, colegii, antrenorul”
17:40
Carlos Alcaraz se menţine pe locul 1 mondial în clasamentul ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine plasat # Primasport.ro
Carlos Alcaraz se menţine pe locul 1 mondial în clasamentul ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine plasat
17:30
E gata! Ce se întâmplă cu Politic şi Alibec
17:30
Surpriza campionatului a făcut anunţul: ”Vorbesc de titlu în vestiar!”
17:20
Recuperare prin tratamente cu apă termală la Vaţa Băi în judeţul Hunedoara
17:10
Un jucător cu meciuri în Liga Campionilor e dorit în locul lui Adrian Şut la FCSB
17:00
Surpriza zilei a făcut anunţul: ”Vorbesc de titlu în vestiar!”
16:30
Sud-africanul Saood Variawa a câştigat etapa a opta din Dakar. Dacia conduce în continuare clasa auto # Primasport.ro
Sud-africanul Saood Variawa a câştigat etapa a opta din Dakar. Dacia conduce în continuare clasa auto
16:30
”Eu am optat să vin acasă”. Ajuns la 35 de ani, Cătălin Golofca continuă în fotbalul românesc # Primasport.ro
”Eu am optat să vin acasă”. Ajuns la 35 de ani, Cătălin Golofca continuă în fotbalul românesc
16:20
Canadianul Milos Raonic se retrage din activitate la 35 de ani
15:40
Dakar 2026: Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a opta la clasa moto
15:30
Spectacolul din campionatul Turciei se vede în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români, faţă în faţă cu starurile de la Galatasaray şi Fenerbahce # Primasport.ro
Spectacolul din campionatul Turciei se vede în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Stranierii români, faţă în faţă cu starurile de la Galatasaray şi Fenerbahce
