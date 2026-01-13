Vicepremierul Oana Gheorghiu îndeamnă persoanele competente să se înscrie la selecţiile pentru consiliile de administraţie ale companiilor de stat
G4Media, 13 ianuarie 2026 13:20
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu îi îndeamnă pe oamenii competenţi şi profesionişti să urmărească site-ul AMEPIP şi să se înscrie la procesele de selecţie pentru viitoarele consilii de administraţie ale companiilor de stat. „Aş vrea să fac un apel în primul rând către oameni. Trebuie să se înscrie şi să urmărească site-ul AMEPIP care va anunţa procese […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
13:40
Primarul Ciprian Ciucu declară că ”Primăria București nu are bani nici să treacă strada” și anunță reforme în martie. El a luat la ochi contractul de 150 de milioane dați Consiliului Județean Ilfov # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat marți că Bucureștiul are o problemă structurală de finanțare din cauza cheltuielilor fixe enorme cu salariile, subvențiile și plățile sociale. ”Primăria București nu are bani nici să treacă strada”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale în care a cerut sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:30
Inteligența artificială intră tot mai adânc în obiceiurile de cumpărare, chiar dacă neîncrederea persistă # G4Media
Inteligența artificială nu mai este un experiment rezervat pasionaților de tehnologie, ci devine parte integrantă din felul în care oamenii cumpără. Tot mai mulți consumatori folosesc asistenți digitali pentru a căuta produse, a compara recenzii sau a identifica oferte avantajoase, iar acest comportament este deja mult mai răspândit în Asia decât în piețele occidentale, arată […] © G4Media.ro.
13:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu îndeamnă persoanele competente să se înscrie la selecţiile pentru consiliile de administraţie ale companiilor de stat # G4Media
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu îi îndeamnă pe oamenii competenţi şi profesionişti să urmărească site-ul AMEPIP şi să se înscrie la procesele de selecţie pentru viitoarele consilii de administraţie ale companiilor de stat. „Aş vrea să fac un apel în primul rând către oameni. Trebuie să se înscrie şi să urmărească site-ul AMEPIP care va anunţa procese […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:10
Ministrul Energiei: Încălzirea în trei spitale din Capitală se face cu aeroterme și aparate de aer condiționat # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus marți că în trei spitale din Capitală încălzirea este asigurată cu aeroterme și aparate de aer condiționat: Institutul Fundeni, C.C. Iliescu și Institutul Oncologic, transmite MEDIAFAX. „Sunt trei spitale care sunt cele mai problematice în momentul de față. Institutul Fundeni, C.C. Iliescu și Institutul Oncologic. Aseară am avut o […] © G4Media.ro.
13:10
EXCLUSIV Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerul Finanțelor: ”A adus prea multe prejudicii instituției” / Decizia, după două exclusivități ISE și G4Media: Raportul corpului de control și accidentul mortal care o vizează pe Elmaz Nezir # G4Media
Ministerul Finanțelor i-a cerut demisia adjunctei Vămii Constanța, Elmaz Nezir, care s-a conformat marți dimineață, conform, surselor Info Sud-Est din Autoritatea Vamală Română. Elmaz Nezir a fost acuzată de ministerul condus de Alexandru Nazare că a adus ”prea multe prejudicii instituției” unde lucrează și că trebuie să plece din funcție. Nezir și-a înaintat demisia marți […] © G4Media.ro.
13:10
Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează AFP şi Reuters preluate de Agerpres. ”Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat Sulyok pe Facebook. Pentru prima dată de la preluarea […] © G4Media.ro.
13:00
Mai mulți angajaţi ai Poliţiei de Frontieră Arad, care ar fi furat sute de baxuri de ţigări din camera de dovezi, au fost trimişi în judecată # G4Media
Mai mulţi angajaţi din judeţul Arad ai Poliţiei de Frontieră au fost trimişi în judecată în cazul furtului a peste 900 de baxuri de ţigări din camera de dovezi de la Turnu, cu un prejudiciu ce depăşeşte 6.000.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria […] © G4Media.ro.
13:00
Statele Unite au cerut marți cetățenilor americani să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs din țară „se intensifică și ar putea deveni violente”, potrivit agenției Reuters. „Părăsiți Iranul imediat. Pregătiți un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”, au indicat Statele Unite într-un mesaj publicat pe site-ul „ambasadei […] © G4Media.ro.
13:00
NATO cere Turciei să trimită avioane de vânătoare F-16 pentru a patrula spaţiul aerian baltic cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut # G4Media
NATO i-a cerut Turciei să trimită avioane militare F-16 pentru a patrula spaţiul aerian de deasupra ţărilor baltice cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut, a relatat luni agenția de știri Bloomberg, citată de agenția de știri TASS, informație preluată de Agerpres. Potrivit unor surse, NATO intenţionează să folosească aceste avioane ca parte a […] © G4Media.ro.
12:50
Moment ireal la Masters 2026: Mark Williams l-a întrebat pe arbitru ce culoare are bila pe care urma să o joace # G4Media
Veteranul Mark Williams a fost protagonistul unei faze rar întâlnite în snooker: în timpul meciului cu Mark Allen de la Masters, jucătorul galez l-a întrebat pe arbitrul meciului ce culoare are bila pe care urma să o joace. În vârstă de 50 de ani, Williams a vorbit în primăvara anului trecut despre problemele de vedere […] © G4Media.ro.
12:50
Prietenul lui Donald Trump primește dreptul de exploatare a unor mari zăcăminte de litiu din Ucraina. Miliardarul Ronald Lauder l-a sfătuit pe Trump să cumpere Groenlanda # G4Media
Un grup de investiţii cu legături cu SUA a obţinut drepturile de a dezvolta depozitul de litiu Dobra din Ucraina, un test pentru atragerea de capital occidental într-o economie ce încearcă să adâncească relaţiile cu Washington, au anunţat luni autorităţile de la Kiev, citate de Agerpres. Printre acționari se numără miliardarul Ronald Lauder, prieten cu […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:40
VIDEO Drum surpat în Câmpina / Președintele Consiliului Județean Prahova: „Este destul de gravă situaţia pentru că acolo există un filon de sare” # G4Media
O alunecare de teren urmată de prăbuşirea terasamentului s-a produs pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina, în zona cartierului Câmpiniţa, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, afirmând că situaţia este una destul de gravă întrucât acolo există un filon de sare. „Este destul de gravă situaţia pentru că acolo există un filon de […] © G4Media.ro.
12:40
Cel puțin 12.000 de morți în represiunea din Iran, pe măsură ce pana de curent din țară, provocată se pare de regimul la putere, se adâncește # G4Media
Iranul se află sub o pană de curent coordonată, care vizează nu doar controlul securității, ci și ascunderea adevărului, scrie iranintl.com. Întreruperile internetului, comunicațiile paralizate, închiderea presei și intimidarea jurnaliștilor și a martorilor indică un singur obiectiv: prevenirea dezvăluirii unei crime vaste și istorice. În ultimele zile, după ce a primit rapoarte dispersate, dar șocante […] © G4Media.ro.
12:40
Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir: Cea mai mare parte dintre angajați poartă banderole / Care sunt nemulțumirile muncitorilor # G4Media
O mare parte dintre angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat, marți, în grevă japoneză, nemulțumiți de întârzierea negocierilor pentru semnarea contractului colectiv de muncă aferent anului 2026. Protestul se desfășoară la locul de muncă, prin purtarea de banderole, fără întreruperea activității, potrivit liderului sindicatului ”Apărarea”, Ioan Neagu. Potrivit acestuia, este vorba despre aproximativ 85% […] © G4Media.ro.
12:30
Președintele României, Nicușor Dan i-a acordat post-mortem gradul de chestor de poliţie șefului Inspectoratului de Poliție din Dolj / Comisarul-șef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel a murit în biroul său, cel mai probabil în urma unui infarct # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 13 ianuarie 2026, decretul privind acordarea post-mortem a gradului profesional de chestor de poliţie comisarului-șef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel, șeful Inspectoratului de Poliție din Dolj. Context În vârstă de 51 de ani, șeful Inspectoratului de Poliție din Dolj, Marius-Daniel Mîrzacu, a murit în biroul său după ce a […] © G4Media.ro.
12:30
Thriller în legătură cu soarta a doi ruși în Cipru: Un oficial al Ambasadei Rusiei s-a “sinucis” / Oligarhul Baumgertner a dispărut în neant # G4Media
Un proeminent manager și oligarh rus a dispărut în neant în Cipru, iar un oficial al ambasadei ruse din Cipru a fost găsit mort în biroul său. Gustul reglărilor de conturi continuă în rândul elitelor vechi și noi ale lui Putin, zdruncinate de războiul Rusiei cu Ucraina, scrie cotidianul La Stampa, citat de agenția Rador. […] © G4Media.ro.
12:30
Culorile iernii 2026: de ce paleta sezonului rece vorbește despre putere, confort și rafinament # G4Media
Iarna aceasta, moda nu mai este despre extravaganță gratuită, ci despre intenție, profunzime și emoție. Paleta cromatică a sezonului rece 2025 reflectă o nevoie clară de stabilitate, protecție și eleganță atemporală, într-un context global marcat de incertitudine și suprasaturație vizuală. De la covorul roșu al marilor gale până la garderoba de zi cu zi, culorile […] © G4Media.ro.
12:20
Chivu rupe tradiția în Serie A: Le-a dat liber jucătorilor săi: „Ceva nemaiauzit în Italia” # G4Media
Gazzetta dello Sport scrie despre decizia „surprinzătoare” luată de Cristi Chivu după remiza cu Napoli: le-a dat jucătorilor săi o zi liberă. Cotidianul italian spune că antrenorul român a simțit o ușoară stare de oboseală în rândul elevilor săi și a dorit să îi ajute cumva. Regretul lui Chivu după ce nu l-a putut învinge […] © G4Media.ro.
12:10
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota dau în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile Serviciului Federal pentru Imigraţie / O femeie de 37 de ani a fost împușcată recent de un agent de imigrări # G4Media
Oraşul american Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni seară acţionarea în justiţie a administraţiei Trump referitor la operaţiunile de anvergură ale Serviciului federal pentru imigraţie (ICE) desfăşurate în ultimele săptămâni în această zonă din nordul Statelor Unite, transmit agențiile de știri Reuters, AFP şi DPA, citate de Agerpres. În cursul uneia din aceste operaţiuni, […] © G4Media.ro.
12:00
Într-o eră a taxelor și contra-taxelor care ricoșează peste ocean, noua măsura care urmează să fie introdusă miercuri la cinci muzee din Orașul Luminilor – în principal Luvru și Palatul Versailles, urmate de Conciergerie, Sainte-Chapelle și tururile ghidate ale Operei Garnier – va impune turiștilor din afara Spațiului Economic European (UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein) […] © G4Media.ro.
11:50
Președintele Donald Trump și membrii cabinetului său au prezentat un argument pentru achiziționarea Groenlandei atât de simplu, chiar evident, încât pare greu de respins: interesele de securitate națională ale SUA în Arctica sunt pur și simplu prea importante pentru a fi ignorate, scrie theatlantic.com. Nepreluarea teritoriului autonom al Danemarcei ar echivala cu „renunțarea la zona […] © G4Media.ro.
11:50
Sindicatul Național al Polițiștilor: Orice discuție în doi peri, repusă pe tapet, privitoare la pensiile militare de stat generează suspiciuni în rândul angajaților care sunt în pragul pensionării / România poate intra în colaps din punctul de vedere al capacității de apărare # G4Media
Sindicatul Național al Polițiștilor susține, într-un comunicat de presă dat publicității marți, că „orice discuție în doi peri, repusă pe tapet, privitoare la pensiile militare de stat generează impredictibilitate, suspiciuni și nedumerire în rândul angajaților”, iar prin plecarea acestora din sistem România poate intra „în colaps” din punctul de vedere al capacității de apărare. Sindicatul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:30
Un italian și-a vândut hotelul și a pornit într-o călătorie cu barca în jurul lumii / „Am locuit în hoteluri și nu voiam să mor într-unul” / ”Mi-a fost frică în mijlocul oceanului, e cel mai uman lucru care se poate întâmpla” # G4Media
Mauro Gregorio și-a vândut hotelul pe care îl avea în Rimini și și-a cumpărat o barcă. La 62 de ani vrea să-și urmeze visul pe care și l-a tatuat pe piele de pe vremea când avea 18 ani. O insulă cu trei palmieri. „M-am născut într-o cameră de hotel, am crescut acolo și visul meu […] © G4Media.ro.
11:30
Sute de tractoare au intrat în Paris pentru o nouă zi de proteste ale agricultorilor, cu câteva zile înainte de semnarea acordului UE-Mercosur # G4Media
Sute de tractoare au intrat în Paris în zorii zilei de marţi pentru o nouă zi de proteste agricole, cerând „acţiuni concrete şi imediate” din partea guvernului francez, pus în dificultate de furia fermierilor, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mobilizarea are loc cu doar câteva zile înainte de semnarea acordului UE-Mercosur, programată […] © G4Media.ro.
11:20
Patriarhia: Legalizarea prostituției, incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane # G4Media
Patriarhia Română afirmă, într-un comunicat de presă, că legalizarea prostituției este o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane „Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea […] © G4Media.ro.
11:20
Fostul procuror special Jack Smith depune pe 22 ianuarie mărturie publică în comisia de afaceri juridice a Camerei Reprezentanţilor # G4Media
Fostul procuror special la Departamentul Justiţiei american Jack Smith, care a prezentat în justiţie două cazuri penale – la care ulterior a renunţat – împotriva preşedintelui Donald Trump, va depune în 22 ianuarie o mărturie publică în faţa comisiei de afaceri juridice a Camerei Reprezentanţilor, transmite marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Smith […] © G4Media.ro.
11:20
Președintele Trump s-a plâns în repetate rânduri consilierilor săi în ultimele săptămâni cu privire la procurorul general Pam Bondi, descriind-o ca fiind slabă și ineficientă în aplicarea agendei sale, au declarat oficiali ai administrației și alte persoane familiarizate cu plângerile sale, potrivit The Wall Street Journal. Criticile par să facă parte dintr-o campanie intensă a […] © G4Media.ro.
11:10
Italia cere ArcelorMittal despăgubiri de peste șapte miliarde de dolari pentru că ar fi transferat ilegal resursele finaciare ale companiei din peninsulă către firma mamă # G4Media
Administratorii oţelăriei Acciaierie d’Italia (ADI) numiţi de statul italian cer despăgubiri de şapte miliarde de euro (8,17 miliarde de dolari) de la fostul ei proprietar, ArcelorMittal, a anunţat publicaţia Financial Times (FT), transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. În condiţiile în care Guvernul de la Roma caută un nou cumpărător pentru oţelărie, ADI […] © G4Media.ro.
11:10
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena până cel puţin la ora locală 11:00 (10:00 GMT) şi să limiteze zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, transmite Reuters preluată de MEDIAFAX. Un strat gros de gheaţă a acoperit pistele din Viena, iar poleiul continua […] © G4Media.ro.
11:00
România va accesa mai multe fonduri europene, pentru a reduce împrumuturile și a scădea datoria publică – șeful Trezoreriei # G4Media
România intenționează să utilizeze mai multe fonduri europene pentru a reduce vânzările nete de euroobligațiuni și costurile de finanțare, astfel încât datoria publică ce a ajuns la 60% din Produsul Intern Brut să scadă, a declarat șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, într-un interviu, potrivit Bloomberg. Astfel, România intenționează să acceseze mai multe fonduri din Uniunea Europeană […] © G4Media.ro.
11:00
EXCLUSIV VIDEO Interviul integral cu Kelemen Hunor: ”Cătălin Predoiu e un om extrem de bine pregătit, e o variantă pentru SRI / De Mircea Abrudean nu știu dacă dacă intelectual poate să ducă SRI / Trebuie să închidem reforma administrației până în 25 ianuarie”. Plus: Cum a aflat că președintele Nicușor Dan i-a propus la servicii pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca # G4Media
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat la interviurile G4Media că a aflat de la colegii de coaliție că președintele Nicușor Dan i-a propus la servicii pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca în august 2025. Întrebat de G4Media cum îi caracterizează pe cei vehiculați acum la șefia SRI, șeful UDMR l-a lăudat pe Cătălin Predoiu, autorul […] © G4Media.ro.
10:50
Comisia electorală din Honduras consideră ilegală renumărarea voturilor la alegerile prezidențiale câștigate de un candidat susținut de Donald Trump # G4Media
Autoritatea electorală din Honduras a declarat luni ilegal un decret emis vineri de preşedinta în exerciţiu, care dispunea renumărarea voturilor alegerilor prezidenţiale, câştigate oficial la sfârşitul lunii decembrie de candidatul de dreapta Nasry Asfura, susţinut de Donald Trump, relatează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Preşedinta de stânga în exerciţiu, Xiomara Castro, consideră […] © G4Media.ro.
10:50
Gerul pune în pericol animalele: Ce trebuie să facem pentru a le proteja în perioada cu temperaturi extreme / Recomandările DSU pentru zilele foarte reci # G4Media
România se confruntă în aceste zile cu vreme deosebit de rece, iar temperaturile extrem de scăzute pot deveni un real pericol nu doar pentru oameni, ci și pentru animale. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, marți, 13 ianuarie, temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 2 grade Celsius, iar noaptea va fi ger în mai multe regiuni ale […] © G4Media.ro.
10:40
Tim Burton pregătește un nou film împreună cu scenariștii filmului de animație KPop Demon Hunters # G4Media
Regizorul american Tim Burton, cunoscut pentru umorul său negru și universurile macabre, revine în 2026 cu o adaptare a filmului Attack of the 50 Foot Woman (1958) al lui Nathan Juran. Pentru acest proiect, produs de Warner Bros. Pictures, regizorul va colabora scenariștii Danya Jimenez și Hannah McMechan, tandemul care a realizat filmul de animație […] © G4Media.ro.
10:30
Cancelarul german Friedrich Merz susţine că regimul din Iran se apropie de sfârşit / 648 de oameni ar fi fost uciși de la începerea protestelor # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că actualul regim din Iran s-ar putea apropia de sfârşit în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Dacă regimul poate rămâne la putere numai prin utilizarea violenţei, atunci este efectiv terminat”, a declarat Merz în timpul unei vizite în […] © G4Media.ro.
10:30
EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Autoritățile n-au făcut public incidentul / Căpitănia Giurgiu: ”Am dat termen 10 zile armatorului să curețe locul” / Apele Române a luat probe pentru analiză # G4Media
O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în 10 ianuarie, în Dunăre, la Zimnicea, conform informațiilor G4Media care au fost confirmate de Căpitănia Giurgiu. Autoritățile n-au făcut public incidentul până în 13 ianuarie, când au fost contactate de reporterii G4Media. Florin Oprea, directorul Căpităniei Giurgiu, a declarat pentru G4Media că a dat termen 10 […] © G4Media.ro.
10:30
Tragedia de la Crans-Montana și mecanismele mafiei. Ascensiunea familiei Moretti și firul invizibil care leagă Corsica de Elveția # G4Media
Editorial publicat de reputatul jurnalist de investigație Roberto Saviano în Il Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Povestea tragică a barului din Crans-Montana este legată într-adevăr de mafie şi de spălarea de bani? Aceasta este o întrebare care a explodat pe rețelele de socializare în zilele imediat următoare incendiului. O întrebare legitimă, căreia îi lipsește […] © G4Media.ro.
10:20
Protestele din Iran: represiunea se intensifică, Trump amenință partenerii Teheranului cu sancțiuni # G4Media
Președintele american Donald Trump a amenințat luni partenerii comerciali ai Iranului cu sancțiuni vamale, în momentul în care, potrivit unei ONG, bilanțul represiunii manifestărilor împotriva puterii depășește 600 de morți, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Donald Trump, care a amenințat de mai multe ori cu o intervenție militară, a anunțat luni că orice țară […] © G4Media.ro.
10:20
Şefa guvernului japonez intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor şi să convoace alegeri anticipate # G4Media
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia, transmit agențiile de știri Kyodo şi Reuters, citate de Agerpres. Decizia, care a fost comunicată membrilor de rang înalt […] © G4Media.ro.
10:20
Cercetătorii avertizează că o strategie terapeutică populară pentru steatoza hepatică ascunde un risc de cancer # G4Media
Blocarea unei enzime celulare esenţiale, o abordare despre care se crede că protejează împotriva steatozei hepatice, ar putea creşte riscul de leziuni hepatice cronice şi cancer odată cu îmbătrânirea, au avertizat marţi cercetătorii australieni, citaţi de agenţia de știri Xinhua, informație preluată de Agerpres. Studiul, publicat în revista ştiinţifică Science Advances, a descoperit că pierderea […] © G4Media.ro.
10:10
Liderii din Groenlanda resping ofensiva lui Trump pentru controlul insulei. Danemarca propune SUA deschiderea de noi baze militare # G4Media
Președintele american, Donald Trump, a reafirmat că ar dori să încheie un acord pentru achiziționarea Groenlandei, dar liderii partidelor de pe insulă i-au respins apelurile repetate, declarând că viitorul teritoriului ar trebui decis de propriul său popor, transmit Jornal Economico, citat de Rador. „Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să […] © G4Media.ro.
10:10
SURSE Directoarea adjunctă din Vama Constanța, Elmaz Nezir, a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni / Victima a ajuns la spital și a murit 4 zile mai târziu # G4Media
Elmaz Nezir, directoarea adjunctă a Vămii Constanța, a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni, care a ajuns la spital cu fractură la picior, a fost internat și, 4 zile mai târziu, a murit, conform surselor Info Sud-Est. Șefa din Vamă l-a acroșat pe Nicolae Vrânceanu, un bărbat de 83 de ani, în 8 ianuarie, […] © G4Media.ro.
10:10
Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește până spre mijlocul lunii februarie # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie anunță că perioada cu vreme foarte rece se va prelungi până spre mijlocul lunii februarie. De asemenea, în unele zone ar putea să ningă, transmite ANM, potrivit MEDIAFAX. În săptămâna 12-19 ianuarie, valorile termice vor fi „mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, […] © G4Media.ro.
10:00
Încă o moțiune depusă de extremiștii din grupul parlamentar PACE împotriva unui ministru USR / Radu Miruță este acuzat că face declarații iresponsabile # G4Media
Grupul PACE Întâi România va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR). Reprezentanții grupului parlamentar îl acuză pe Miruță că prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză compromite credibilitatea politicii de apărare a României, transmite MEDIAFAX. „În temeiul prevederilor Art. 170 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea simplă intitulată -Ministrul […] © G4Media.ro.
10:00
Editorial al publicației The Spectator, via Rador: Începe să-mi pară rău de progresiștii care tac mâlc în privința revoluției din Iran. Disprețul meu pentru ei începe să se transforme în milă. Imaginați-vă cum e să privești femeile aruncându-și voalurile islamice într-o magnifică sfidare a clericilor haini care stăpânesc asupra lor – și să nu simți […] © G4Media.ro.
09:50
Astronomii au observat o stea pitică albă care generează o undă de şoc neobişnuită, plină de culoare / Steaua preia gaze fierbinţi de la o altă, aflată la o distanţă relativ mică # G4Media
Astronomii au observat o stea pitică albă, aflată la 730 de ani lumină de Soare, care generează o undă de şoc neobişnuită, plină de culoare în cursul deplasării sale prin spaţiu, făcându-i pe cercetători să caute explicaţii pentru acest fenomen, transmite Agerpres, care preia Reuters. Piticele albe sunt stele foarte compacte, aflate în ultima fază […] © G4Media.ro.
09:50
Un important festival literar din Australia, anulat, după ce a interzis participarea unei autoare palestiniene / A demisionat însăși directoarea evreică a festivalului care a criticat îngrădirea libertății de exprimare # G4Media
Unul dintre cele mai importante festivaluri literare din Australia a fost anulat, marţi, după ce 180 de autori au boicotat evenimentul. Directoarea festivalului a demisionat, declarând că nu poate să ia parte la reducerea la tăcere a unei autoare palestiniene şi avertizând asupra demersurilor de interzicere a protestelor şi a sloganurilor după ce atacul armat […] © G4Media.ro.
09:50
Pus sub o presiune uriașă din prima zi, Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid după înfrângerea „albilor” din finala Supercupei Spaniei contra Barcelonei (2-3). Presa spaniolă a tratat pe larg subiectul, iar concluzia este că îndepărtarea antrenorului a venit atunci când lumea se aștepta mai puțin. Florentino Perez „a schimbat cursul” Realului la […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:40
Căldura colectivistă a lui Mamdani aduce mult cu frigurosul București comunist – analist american # G4Media
Articol de James Bovard în ziarul de dreapta The New York Post, via Rador: Primarul Mamdani le-a promis pe 1 ianuarie newyorkezilor că va „înlocui frigiditatea individualismului brut cu căldura colectivismului”. Din fericire psihiatrii nu au catalogat încă „individualismul brut” drept o boală mintală. Însă viziunea unui colectivism confortabil a lui Mamdani va fi dificil de […] © G4Media.ro.
09:30
După o absență de peste două decenii, Ford a revenit în lumea Formulei 1, gigantul american ajutând RedBull Racing să producă primul său motor pentru Marele Circ. Directorul Ford Performance, Mark Rushbrook, a vorbit despre viitorul lui Max Verstappen în F1, iar concluzia este clară: trebuie ca echipa din Milton Keynes să-i furnizeze un monopost […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.