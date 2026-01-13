2000 de morți la protestele din Iran. Imagini tulburătoare cu saci cu cadavre la o morgă improvizată
ObservatorNews, 13 ianuarie 2026 14:50
Un oficial iranian a declarat că "aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor", relatează Reuters.
Acum 10 minute
15:20
Avarie majoră în Sectorul 1. Alimentarea cu gaze, sistată temporar pe mai multe străzi # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei este sistată, temporar, ca urmare a unei avarii produse asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.
Acum 30 minute
15:10
Ciprian Ciucu: "Primăria Bucureşti nu are bani să treacă strada. Eu voi face ceea ce trebuie făcut" # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) să primească 70% din bugetul oraşului (cotele defalcate), pentru a evita falimentul.
15:10
Bebeluș din Craiova, mort la două zile după naștere la un spital privat. Părinții îi acuză pe medici # ObservatorNews
Bucuria unei familii din Craiova a fost umbrită, după ce bebelușul lor a murit la două zile după naștere. Părinții, ambii stomatologi, îi acuză pe medici că nu le-au îngrijit copilul corespunzător.
15:00
Simbolul protestelor din Iran. Cine e tânăra care-și aprinde țigara cu portretul în flăcări al ayatollahului # ObservatorNews
O fotografie virală pe rețelele sociale, care înfăţişează o tânără care își aprinde țigara de la portretul în flăcări al liderului suprem iranian Ali Khamenei, a devenit imaginea simbol a protestelor din Iran. Dar cine este femeia şi unde a fost făcută, de fapt, poza?
15:00
Într-o sală de clasă din București, Mihai Priboi, împreună cu alți 11 colegi de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, a proiectat o colonie spațială pe orbita planetei Marte. Un an mai târziu, în 2024, visul s-a transformat în realitate: echipa „Space Settlement” a fost declarată câștigătoare a Marelui Premiu NASA Space Settlement Contest, cel mai prestigios concurs internațional pentru tinerii pasionați de știință și tehnologie.
15:00
Inteligenţa artificială nu mai este viitor. Este prezent. A cucerit industria muzicală, a schimbat regulile jocului şi a creat artişti care nu există.
Acum o oră
14:50
14:50
Navă cu peste 1.100 tone de îngrășământ, scufundată parțial în Dunăre. Depășiri la indicatorul amoniu # ObservatorNews
O navă transportând 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parțial în Dunăre, incidentul fiind raportat Prefecturii Teleorman pe 9 ianuarie 2026. Vasul eșuase încă din decembrie 2025 pe un banc de nisip din apropierea Portului Zimnicea, în afara culoarului principal de navigație. Potrivit Prefecturii, analizele de apă efectuate de inspectorii de mediu au arătat luni un nivel crescut de amoniu. Nava era pe traseul Vukovar - Giurgiu. Autoritățile au decis monitorizarea permanentă a calității apei, informarea comunităților din aval despre posibilele riscuri și supravegherea epavei. Căpitănia Zonală Giurgiu a acordat armatorului un termen de minimum zece zile pentru demararea operațiunilor de ridicare a epavei, conform News.ro.
14:40
Muncitorii de la fabrica de arme Cugir, în grevă japoneză. Sindicat: Administratorii se cred stăpânii inelelor # ObservatorNews
Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii pe acest subiect.
14:40
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de către două foste angajate: Se întâmpla aproape în fiecare seară # ObservatorNews
Cântărețul Julio Iglesias este acuzat de două foste membre ale personalului său de agresiuni sexuale. Acestea descriu ani de presiuni, umilințe și comportamente abuzive.
Acum 2 ore
14:20
Două petroliere controlate de greci, lovite de drone în Marea Neagră. Încărcau petrol lângă Novorossiisk # ObservatorNews
Două petroliere care aparțin unor companii controlate de investitori greci au fost atacate marți cu drone în Marea Neagră, relatează televiziunea greacă SKAI. Se aflau în apropiere de Novorossiisk, lângă terminalul de încărcare al Caspian Pipeline Consortium (CPC). Există suspiciuni că alte două nave au fost atacate, dar aceste informații nu au fost confirmate.
14:20
Motivele care au stat în spatele demiterii lui Xabi Alonso de la conducerea clubului Real Madrid # ObservatorNews
Oficialii clubului de fotbal Real Madrid au luat, luni, o decizie rar întâlnită, "galacticii" anunţând despărţirea de antrenorul Xabi Alonso.
14:20
Aplicația care sună la urgenţe dacă nu apeși un buton la două zile. Este virală în China # ObservatorNews
O aplicaţie neobişnuită face furori printre tinerii din China. La fiecare două zile, trebuie să apese pe un buton pentru a confirma că sunt în viaţă.
14:20
Când apar cheltuieli neprevăzute, o linie de credit poate fi soluția practică de care ai nevoie. Cu Viva Credit ai acces la o sumă de bani pe care o poți folosi atunci când ai nevoie, plătești dobândă doar pentru suma utilizată și poți rambursa în ritmul tău, în funcție de buget. Mai jos găsești principalele avantaje ale unei linii de credit de la Viva Credit și ce este important să știi înainte să o folosești.
14:20
Cea de-a doua săptămână a super show-ului Power Couple a început în forță, cu o probă recunoscută de către toată lumea. Însă, ceea ce urmează va depăși orice așteptări! Cele nouă cupluri au crezut că sunt pregătite pentru orice, însă aceste zile le-au arătat că poate nu e chiar așa! Cu râsete, stare de bine, emoții, frici depășite sau țipete de la mare distanță, emisiunea merge mai departe, astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
14:20
Pacientă internată la Psihiatrie, agresată de un asistent medical. Anchetă la spitalul din Bălăceanca # ObservatorNews
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani, angajat la Spitalul Bălăceanca, a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă după ce ar fi agresat fizic o pacientă de 30 de ani. Faptele ar fi fost surprinse de camerele de supraveghere din unitatea medicală, iar ancheta este în desfășurare.
14:20
(P) IT pentru copii: Cum îi pregătește educația digitală într-o lume condusă de inteligența artificială # ObservatorNews
Noile tehnologii, în special inteligența artificială, schimbă profund piața muncii și cer sistemelor de învățământ să fie mai flexibile și mai creative ca niciodată. În acest context, pregătirea copiilor pentru o lume digitală complexă devine o responsabilitate reală, nu doar o recomandare.
14:10
Un câine care a fost lăsat singur în casă de stăpânii săi a dat foc locuinţei. Întâmplarea a avut loc în Canada, chiar în capitala Ottawa.
14:10
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare # ObservatorNews
Caz sinistru în Galaţi unde o familie a stat două zile în casă, cu o femeie decedată. Soţul şi băiatul acesteia au lăsat-o pe o canapea şi probabil acolo ar fi rămas mult şi bine dacă un vecin nu ar fi sunat la 112.
13:50
Oraşul în care oamenii s-au înghesuit la ghişee să-şi plătească dările la stat. S-au făcut încasări record # ObservatorNews
A fost record de încasări din prima zi în care s-au făcut plăţi de taxe şi impozite pentru 2026 la Iaşi. Peste 5000 de oameni au mers la ghişee să-şi plătească dările mărite şi să primească reducerea de 10 procente. Primăria a tras linie şi a anunţat că s-a încasat mai mult decât dublu față de prima zi a anului trecut.
13:40
Groenlanda ar putea deveni al 51-lea stat american. Medvedev, sarcastic: Ar putea vota aderarea la Rusia # ObservatorNews
A început numărătoarea inversă până la momentul în care se va decide soarta Groenlandei. Sunt consultări între danezi şi groenlandezi pentru a merge cu un mesaj comun la Washington, unde sunt aşteptaţi de secretarul de stat Marco Rubio. Preşedintele Donald Trump pare să aibă mână liberă din partea Congresului. Un republican a prezentat un proiect de lege care permite anexarea sau cumpărarea insulei de la Danemarca. Groenlanda ar primit direct statutul de stat membru al Statelor Unite. Între timp, Dimitri Medvedev alimentează şi mai mult tensiunile: anunţă că locuitorii insulei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă Trump nu reuşeşte să îşi îndeplinească planul.
13:30
Un gigant american iese de pe piața din România: 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă # ObservatorNews
Un gigant american își închide fabrica din România, iar 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă. Este vorba de producătorul american de scaune pentru automobile Adient, cel mai mare din lume pe această nișă, care a decis închiderea fabricii de la Ploiești și disponibilizarea angajaților.
Acum 4 ore
13:20
Curs BNR, 13 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 13 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
13:10
Românii care au investit în aur au dat lovitura. BNR: Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie # ObservatorNews
Cine a avut curajul şi răbdarea să păstreze aur în casă sau să investească în el, acum culege roadele. În perioada aceasta, aurul a ajuns aproape ca un bilet câştigător la loterie. Valorile bat record după record, pe măsură ce oamenii îl consideră tot mai mult o plasă de siguranţă.
13:00
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 14 ianuarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
13:00
Miercuri, 14 ianuarie 2026, este prăznuită Sfânta Nina, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
13:00
14 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 ianuarie de-a lungul timpului.
13:00
Eroare cu repetiție: Un șofer din Galați rămas fără permis, prins la volan a doua zi # ObservatorNews
Un șofer din județul Galați s-a ales cu dosarul penal după ce a fost prins la volan fără permis. Omul a și-a pierdut dreptul de a conduce pentru o vreme, după ce a depășit viteza maximă cu 119 km/h. A doua zi, el a fost prins la volan de polițiști și s-a ales cu un dosar penal de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
12:30
Un consorțiu de investiții cu legături în Statele Unite a câștigat drepturile de exploatare a zăcământului de litiu Dobra din Ucraina, marcând un pas important în atragerea capitalului occidental într-o economie aflată în plin efort de apropiere față de Washington, au anunțat luni autoritățile ucrainene, potrivit Reuters, informează Agerpres.
12:00
Paramount contraatacă: Proces și presiuni pentru a bloca înțelegerea Warner Bros. - Netflix # ObservatorNews
Paramount vrea să oprească cu orice preţ fuziunea Warner Bros. Discovery - Netflix. A dat în judecată WBD, cerând instanței să oblige compania să ofere mai multe informații pentru ca acționarii să știe exact ce presupune această fuziune și dacă e în interesul lor. În plus, vrea să nominalizeze membri în consiliul de administrație al Warner Bros., adică să-și pună propriii oameni în conducerea companiei pentru a influenţa deciziile.
11:50
Reacţia BOR despre legalizarea prostituţiei: Încălcarea demnităţii umane, trupul e templul Duhului Sfânt # ObservatorNews
Patriarhia Română atrage atenţia că, în cazul în care prostituţia ar fi legalizată, aceasta tot rămâne o formă gravă de exploatare a oamenilor şi de folosire a trupului în scop financiar, şi că o astfel de lege nu va opri traficul de persoane.
11:50
Satul unde facturile sunt de zeci de ori mai mari decât pensiile. Disperaţi, sătenii cer ajutorul lui Putin # ObservatorNews
Satul Brajnoe, din raionul Kansk din Siberia, se luptă cu facturi la utilităţi imposibil de plătit, care depăşesc de zeci de ori veniturile. Localnicii au strâns bani ca să ajungă la Moscova şi să-şi spună păsurile direct autorităţilor, mai ales că, spun ei, tarifele la apă, căldură şi electricitate sunt de 20 de ori mai mari decât ar trebui.
11:30
Radu Miruţă: Primele înscrieri în armata voluntară încep din februarie-martie. Câţi bani vor primi tinerii # ObservatorNews
Legea armatei voluntare a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din februarie sau martie. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că programul va debuta în acest an cu aproximativ 1.000 de militari voluntari, urmând să fie reglementat printr-un ordin de ministru care va stabili unitățile și condițiile de pregătire.
11:30
Iranul îl amenință pe Trump cu "o lecție de neuitat" dacă SUA atacă. Preşedintele american: Au întrecut limita # ObservatorNews
Iranul avertizează că va da "o lecție de neuitat" Statelor Unite dacă va fi atacat, în timp ce administrația președintelui Donald Trump analizează opțiuni militare pe fondul represiunii violente a protestelor din țară. În paralel, Teheranul transmite că este pregătit atât pentru război, cât și pentru negocieri.
11:30
Ce opțiuni are Donald Trump în fața crizei provocate de regimul iranian. Analiză WSJ # ObservatorNews
Potrivit The Wall Street Journal, mai mulți consilieri de rang înalt din echipa fostului președinte Donald Trump, inclusiv vicepreședintele JD Vance, îl sfătuiesc pe acesta să opteze pentru soluții diplomatice înainte de a lua în considerare un atac asupra Iranului. Axios relatează că Trump urmează să se întâlnească marți cu echipa sa de securitate națională, care i-a prezentat deja o serie de opțiuni, conform News.ro.
11:30
Șofer decapitat, după un impact violent cu un TIR pe centura Timișoarei. Mașina a fost aruncată în șanț # ObservatorNews
Accident înfiorător pe Centura de Sud a Timișoarei. Un șofer de 31 de ani a fost decapitat, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un TIR. Impactul a fost atât de violent că mașina a fost proiectată direct într-un șanț.
Acum 6 ore
11:10
Cancelarul Germaniei prezice că regimul din Iran va cădea: Am putea fi martorii ultimelor sale zile # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marți, potrivit agenției dpa, că regimul actual din Iran ar putea fi aproape de final, pe fondul protestelor de amploare care au loc în țară, informează Agerpres.
11:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 13 ianuarie 2026.
10:50
SONDAJ: Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? # ObservatorNews
În 2025, unul din şapte oameni a căzut victimă unei înşelătorii online, arată un raport Bitdefender. Atacurile cibernetice au crescut, iar hackerii folosesc tot mai mult inteligenţa artificială şi reţelele sociale pentru a crea înşelătorii mai convingătoare şi greu de prins.
10:50
Octogenar din Prahova, reţinut pentru că ar fi incendiat casa fiicei, după o ceartă în familie # ObservatorNews
Un bărbat de 85 de ani a fost reținut de polițiștii din Prahova, fiind suspectat că a incendiat casa fiicei sale, în satul Homorâciu. Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă flăcările au distrus locuința și mai multe anexe gospodărești, pe fondul unui conflict familial, potrivit anchetatorilor.
10:30
Bulgaria, tot mai aproape de alegeri anticipate. Cel mai mare partid din ţară respinge oferta de guvernare # ObservatorNews
Bulgaria se apropie din nou de alegeri anticipate, după ce cea mai mare formaţiune parlamentară, GERB-SDS, a respins mandatul de a forma un nou guvern, relatează Reuters. Decizia adâncește criza politică din cel mai sărac stat al Uniunii Europene, la doar câteva luni după aderarea la zona euro, și deschide calea celui de-al optulea scrutin în doar patru ani.
10:30
Un român i-a cerut ajutor lui Chat GPT să-și renoveze baia. "Bă, chiuveta e în duș" # ObservatorNews
Eric, un tânăr din București, a apelat la inteligența artificială ca să își renoveze baia. Doar că a fost surprins de ce rezultate i-a generat Chat GPT.
10:30
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 13 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
10:20
Cum ar putea crește vârsta de pensionare în Armată și Interne. Anunţul ministrului Apărării # ObservatorNews
Radu Miruță a declarat la Antena 3 CNN că, pe fondul războiului din Ucraina, nici Ministerul Apărării, nici Ministerul de Interne nu pot face reduceri de salarii sau de personal, însă este luată în calcul majorarea vârstei de pensionare.
09:50
Trump o primeşte la Casa Albă pe Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace, dar evită sprijinul politic # ObservatorNews
Președintele Donald Trump urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, într-un gest diplomatic ce atrage atenția într-un moment de tensiune și schimbări politice la Caracas. Întâlnirea survine la doar câteva săptămâni după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, dar Trump a evitat să o susțină pe Machado ca lider al unei tranziții politice.
09:50
Pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă. Opriseră căldura ca să facă economii. Bărbatul a murit # ObservatorNews
Caz tulburător în Timișoara. Doi pensionari de 65 și 56 de ani au fost găsiți în stare de hipotermie în propria lor casă, după ce au oprit căldura ca să facă economii. Bărbatul, care avea și alte probleme de sănătate, s-a stins câteva ore mai târziu.
09:50
Record de consum de electricitate în România: peste 9.000 MW pentru prima dată în 4 ani # ObservatorNews
Luni, la orele 9:35 și 18:00, consumul de electricitate a depășit pentru prima dată în patru ani pragul de 9.000 MW, ajungând la 9.024 MW dimineața și 9.040 MW seara, potrivit Profit.ro.
09:30
Record de frig în România! Zona București–Ilfov, alături de sudul țării, au înregistrat cele mai scăzute valori termice din ultimii 10 ani. Cel mai frig a fost însă în Întorsura Buzăului și Varadia de Mureș, unde s-au întregistrat -21 de grade și Țebea din județul Hunedoara, unde minima a fost de -20 grade.
Acum 8 ore
09:20
O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane € # ObservatorNews
O clădire emblematică din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, a fost scoasă la vânzare pentru 2,69 milioane de euro. Este vorba despre fosta Fabrică de Bere, construită între 1756 şi 1814, o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean.
09:00
O arteră din Câmpina, în pericol de prăbușire. Primar: "Ne e frică să nu ne plece cumva strada cu totul" # ObservatorNews
În Prahova, pământul fuge de sub roţile maşinilor. O nouă alunecare de teren ameninţă să înghită una dintre cele mai importante artere ale municipiului Câmpina, Bulevardul Carol I. O porţiune de drum a fost deja închisă, iar traficul se desfăşoară cu dificultate. Situaţia este critică, astfel că autorităţile locale nu exclud închiderea totală a bulevardului, dacă alunecarea se extinde.
