Volodimir Zelenski, discuții cu premierul olandez despre sprijinul pentru sistemul energetic al Ucrainei în contextul atacurilor rusești

22:50

Uniunea Europeană ar trebui să analizeze serios crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate pe continent, a declarat duminică comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pledând totodată pentru înființarea unui Consiliu de Securitate European format din 10-12 state-cheie. Vorbind la conferința […]