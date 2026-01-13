Volodimir Zelenski, discuții cu premierul olandez despre sprijinul pentru sistemul energetic al Ucrainei în contextul atacurilor rusești
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu privire la asistența necesară pentru sistemul energetic ucrainean, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev. Șeful statului l-a informat pe oficialul olandez despre intensele atacuri rusești cu drone și rachete asupra orașelor și comunităților ucrainene. „Ținta lor este […] The post Volodimir Zelenski, discuții cu premierul olandez despre sprijinul pentru sistemul energetic al Ucrainei în contextul atacurilor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
Cetățenii americani, avertizați de Ambasada Virtuală a SUA din Teheran: ”Părăsiți Iranul acum” # CaleaEuropeana
Ambasada Virtuală a SUA în Iran avertizează că protestele se intensifică și pot deveni violente, cu riscuri tot mai crescute de arestări nejustificate și răniri serioase ale protestatarilor. Cetățenii americani au primit un mesaj cât se poate de clar și ferm din partea diplomaților americani: „Părăsiți Iranul acum.” Regimul de la Teheran aplică măsuri sporite […] The post Cetățenii americani, avertizați de Ambasada Virtuală a SUA din Teheran: ”Părăsiți Iranul acum” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Dan Motreanu a fost numit responsabil al Grupului PPE în Comisia AGRI pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034 # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu a fost desemnat responsabil al Grupului PPE în Comisia pentru dezvoltare regională pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună pentru perioada 2028-2034. „Fermierii români si zonele rurale vor beneficia de peste 20 de miliarde de euro fonduri UE în perioada 2028-2034. Mă voi asigura că fermierii români vor beneficia în continuare de […] The post Dan Motreanu a fost numit responsabil al Grupului PPE în Comisia AGRI pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ilie Bolojan, întâlnire cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene. România se pregătește să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere a participat și viceprim-ministrul Tanczos Barna. Potrivit comunicatului oficial, vizita are loc într-un dublu context de importanță majoră pentru sportul românesc. Anul 2026 a fost declarat Anul „Nadia Comăneci”, marcând împlinirea a 50 de […] The post Ilie Bolojan, întâlnire cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene. România se pregătește să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European appeared first on caleaeuropeana.ro.
Polonia amendează Temu cu aproape 1 milion de euro pentru practici promoționale înșelătoare # CaleaEuropeana
Autoritatea pentru concurență și protecția consumatorilor din Polonia (UOKiK) a anunțat, luni, că a amendat platforma de comerț online Temu cu aproape 6 milioane de zloți (circa 1 milion de euro), pentru încălcarea normelor privind informarea corectă a consumatorilor în timpul campaniilor promoționale, informează agenția poloneză PAP. Potrivit UOKiK, Temu nu a afișat cel mai […] The post Polonia amendează Temu cu aproape 1 milion de euro pentru practici promoționale înșelătoare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Data testului politic pentru Viktor Orban a fost stabilită. Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie # CaleaEuropeana
Ungaria va organiza alegeri legislative pe 12 aprilie, a anunțat președintele acestei țări Tamas Sulyok, informează Politico Europe. „Votul va avea loc pe data de 12 aprilie 2026. Una dintre pietrele de temelie ale democrației este dreptul la alegeri libere. Îi încurajez pe toți să-și exercite acest drept”, a declarat Sulyok într-o postare pe Facebook. […] The post Data testului politic pentru Viktor Orban a fost stabilită. Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump amenință cu tarife de 25% împotriva oricărei țări care face afaceri cu Iranul # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat luni că va impune tarife de 25% oricărei țări care face afaceri cu Iranul, o măsură care ar putea afecta relațiile comerciale ale SUA cu China, India, Emiratele Arabe Unite, Uniunea Europeană și alte economii majore, potrivit Politico. „Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica […] The post Trump amenință cu tarife de 25% împotriva oricărei țări care face afaceri cu Iranul appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parteneriatul strategic România-SUA se consolidează constant, afirmă Nicușor Dan în contextul reluării programului educațional FLEX # CaleaEuropeana
Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează constant, nu doar prin proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale cu impact direct asupra tinerilor, a afirmat marți președintele Nicușor Dan. Șeful statului a transmis, într-o postare pe Facebook, că reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027 […] The post Parteneriatul strategic România-SUA se consolidează constant, afirmă Nicușor Dan în contextul reluării programului educațional FLEX appeared first on caleaeuropeana.ro.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat marți că regimul clerical din Iran se află în colaps, susținând că autoritățile de la Teheran nu mai pot supraviețui decât prin violență, potrivit Politico. „Dacă un regim poate rămâne la putere doar prin violență, atunci este, în esență, terminat. Presupun că asistăm acum la ultimele zile și săptămâni […] The post Merz: Regimul din Iran este terminat. Nu poate supraviețui decât prin violență appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA denunță în Consiliul de Securitate al ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă și inexplicabilă” # CaleaEuropeana
Statele Unite au denunțat luni, în fața Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia în Ucraina a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik, o „escaladare periculoasă și inexplicabilă”, notează AFP, potrivit Agerpres. Racheta cu rază medie de acțiune, fără încărcătură nucleară, a lovit „o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia și […] The post SUA denunță în Consiliul de Securitate al ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă și inexplicabilă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE îi cere lui Musk să remedieze „rapid” problema Grok: „Nu vom ezita să utilizăm pe deplin DSA pentru a ne proteja cetățenii” # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a avertizat compania X, deținută de Elon Musk, să „repare” rapid instrumentul său de inteligență artificială Grok, altfel va suporta consecințele prevăzute în Actul privind serviciile digitale, informează Politico Europe. Faptul că Grok permite utilizatorilor să genereze imagini care înfățișează femei și minori dezbrăcați și […] The post UE îi cere lui Musk să remedieze „rapid” problema Grok: „Nu vom ezita să utilizăm pe deplin DSA pentru a ne proteja cetățenii” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Parlamentul European solicită drepturi consolidate pentru pasagerii aerieni. Despăgubiri consistente pentru întârzieri, zboruri anulate și cazări gratuite, printre propuneri # CaleaEuropeana
Deputații europeni din Comisia pentru Transporturi, care examinează drepturile pasagerilor aerieni refuză să renunțe la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, informează un comunicat oficial al Legislativului European. Comisia TRAN a votat actualizarea normelor UE privind drepturile pasagerilor aerieni, în vigoare […] The post Parlamentul European solicită drepturi consolidate pentru pasagerii aerieni. Despăgubiri consistente pentru întârzieri, zboruri anulate și cazări gratuite, printre propuneri appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Ordinea liberală mondială se destramă” – argumentul central al cărții lansate de Alexander Stubb: “Este un apel la un realism bazat pe valori în politica externă” # CaleaEuropeana
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a anunțat marți lansarea volumului său „The Triangle of Power – Rebalancing the New World Order”, publicat în aceeași zi în limbile engleză și suedeză, a cărui ipoteză centrală este aceea că ordinea liberală globală se destramă. „Cartea mea, The Triangle of Power – Rebalancing the New World Order, apare astăzi […] The post “Ordinea liberală mondială se destramă” – argumentul central al cărții lansate de Alexander Stubb: “Este un apel la un realism bazat pe valori în politica externă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
„SUA sunt de partea Europei și sunt pe deplin angajate în apărarea legii”, subliniază Johann Wadephul după discuții cu Marco Rubio, încercând să detensioneze situația după declarațiile lui Trump privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut o întâlnire cu ministrul german de Externe Johann Wadephul, cei doi discutând, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, despre „provocările globale presante, inclusiv despre securizarea lanțurilor de aprovizionare.” Dialogul dintre cei doi are loc în contextul eforturilor de consultare transatlantică pe mai multe dosare […] The post „SUA sunt de partea Europei și sunt pe deplin angajate în apărarea legii”, subliniază Johann Wadephul după discuții cu Marco Rubio, încercând să detensioneze situația după declarațiile lui Trump privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European după reprimarea protestelor din Iran. Metsola: Nu vom contribui la legitimarea unui regim „care s-a menținut prin tortură, represiune și crimă” # CaleaEuropeana
Diplomații iranieni vor fi interziși în toate clădirile Parlamentului European, potrivit unei scrisori trimise eurodeputaților de președinta instituției, Roberta Metsola, consultată de Politico. Decizia vine ca reacție la reprimarea brutală a protestelor din Iran, unde demonstranții cer încetarea a peste cinci decenii de dictatură religioasă. Interdicția se va aplica tuturor clădirilor Parlamentului European din Bruxelles […] The post Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European după reprimarea protestelor din Iran. Metsola: Nu vom contribui la legitimarea unui regim „care s-a menținut prin tortură, represiune și crimă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Radu Miruță a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre situația de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul achizițiilor pentru apărare # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a discutat luni, 12 ianuarie, cu însărcinatul cu afaceri al SUA la București, Michael Dickerson, despre situația de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul achizițiilor pentru apărare, în cadrul unei întrevederi desfășurate la sediul MApN. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, în cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte de interes […] The post Radu Miruță a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre situația de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul achizițiilor pentru apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a fost aleasă președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU pentru anul 2026 # CaleaEuropeana
România a fost aleasă Președinte al Consiliului Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS pentru anul 2026, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat. Funcția va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruță, prin decizie consensuală, în reuniunea Consiliului Executiv din 12 ianuarie a.c. România a exercitat în perioada 2024-2025 funcția de Vicepreședinte […] The post România a fost aleasă președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU pentru anul 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Fondul european pentru competitivitate și programul Orizont Europa: Curtea de Conturi Europeană prezintă recomandări pentru asigurarea transparenței și folosirea fondurilor în mod eficient și eficace în perioada 2028-2034 # CaleaEuropeana
Curtea de Conturi Europeană a emis luni două avize cu privire la propunerile legislative ale Comisiei Europene de încurajare a competitivității, a cercetării și a inovării în UE prin intermediul Fondului european pentru competitivitate și al programului Orizont Europa. Potrivit unui comunicat al Curții de Conturi Europene, acestea sunt primele dintr-o serie de avize pe care […] The post Fondul european pentru competitivitate și programul Orizont Europa: Curtea de Conturi Europeană prezintă recomandări pentru asigurarea transparenței și folosirea fondurilor în mod eficient și eficace în perioada 2028-2034 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor a discutat cu secretarul general al OCDE despre evaluările în curs: România urmărește stabilitate, predictibilitate și politici care susțin competitivitatea și investițiile # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, despre progresele recentele ale României în procesul de aderare și elementele-chele care rezultă din evaluările în curs, despre situația fiscală actuală, precum și despre eforturile de consolidare bugetară, „într-un context economic dificil”. Oficialul român se află la Paris pentru a participa la […] The post Ministrul Finanțelor a discutat cu secretarul general al OCDE despre evaluările în curs: România urmărește stabilitate, predictibilitate și politici care susțin competitivitatea și investițiile appeared first on caleaeuropeana.ro.
“Da”-ul Maiei Sandu: Unirea nu mai este doar o emoție. Este un calcul geopolitic. Cu ce costuri? # CaleaEuropeana
Da, astăzi în România s-a rostogolit o știre falsă cum că Republica Moldova și Ucraina ar fi instituit o blocadă în Transnistria. A făcut furori și asumarea de către Maia Sandu a faptului că ar vota “Da” la un referendum de unire cu România. Într-atât de multe încât s-a vorbit despre un gest “în premieră”. […] The post “Da”-ul Maiei Sandu: Unirea nu mai este doar o emoție. Este un calcul geopolitic. Cu ce costuri? appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania intenționează să mobilizeze mai multe resurse umane pentru combaterea extremismului de stânga # CaleaEuropeana
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, intenționează să mobilizeze mai mulți ofițeri de informații interne pentru a combate extremismul de stânga, a declarat luni, în cadrul conferinței anuale a asociației funcționarilor publici din Köln, informează dpa, preluat de Agerpres. „Serviciul de informații interne va fi întărit în acest domeniu”, a declarat conservatorul bavarez, adăugând că […] The post Germania intenționează să mobilizeze mai multe resurse umane pentru combaterea extremismului de stânga appeared first on caleaeuropeana.ro.
Friedrich Merz se așteaptă ca SUA să participe la discuțiile despre protejarea Groenlandei: Salutăm orice schimb diplomatic ce contribuie la calmarea situației # CaleaEuropeana
Cancelarul German Friedrich Merz a spus luni că se așteaptă ca Statele Unite să continue să protejeze Groenlanda împreună cu Danemarca, dar a menționat că discuțiile aflate în desfășurare vor hotărî natura exactă a acestei colaborări, anunță Reuters, citat de Agerpres. „Suntem în discuții foarte detaliate cu guvernul danez și pur și simplu vrem să […] The post Friedrich Merz se așteaptă ca SUA să participe la discuțiile despre protejarea Groenlandei: Salutăm orice schimb diplomatic ce contribuie la calmarea situației appeared first on caleaeuropeana.ro.
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace # CaleaEuropeana
Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025 și activista opoziției din Venezuela, într-un moment de maximă tensiune politică pentru statul sud-american, generată de capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele americane, în vederea judecării sale în SUA, eveniment care a declanșat o criză […] The post Papa Leon al XIV-lea a primit-o în audiență pe Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
Președintele PPC, Alexandru Fulga: Construcțiile, pilon de stabilitate într-o economie aflată sub presiune. Prognoza de toamnă a CNSP arată că sectorul a intrat în 2025 pe un trend de redresare, cu o creștere de 7,6% # CaleaEuropeana
Potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), publicată în decembrie 2025, sectorul construcțiilor se conturează drept unul dintre principalii piloni de creștere ai economiei României în anii 2025-2026, într-un context marcat de inflație ridicată, consum privat slăbit și măsuri de consolidare fiscal-bugetară. În acest context, Patronatul Proiectanților în Construcții subliniază […] The post Președintele PPC, Alexandru Fulga: Construcțiile, pilon de stabilitate într-o economie aflată sub presiune. Prognoza de toamnă a CNSP arată că sectorul a intrat în 2025 pe un trend de redresare, cu o creștere de 7,6% appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană pregătește o nouă inițiativă globală pentru reziliență în sănătate. Discuții-cheie la Bruxelles despre securitatea sanitară # CaleaEuropeana
În perioada 12-14 ianuarie, Comisia Europeană găzduiește la Bruxelles o reuniune a Inițiativei globale pentru securitate sanitară (GHSI), dedicată consolidării pregătirii pentru crize de sănătate publică și gestionării noilor amenințări la nivel global, informează un comunicat oficial. GHSI este o rețea informală de state și organizații din grupul G7+ ce are ca scop îmbunătățirea cooperării […] The post Comisia Europeană pregătește o nouă inițiativă globală pentru reziliență în sănătate. Discuții-cheie la Bruxelles despre securitatea sanitară appeared first on caleaeuropeana.ro.
Dan Motreanu: Comisia Europeană susține înființarea unui centru european de securitate maritimă la Marea Neagră # CaleaEuropeana
Comisia Europeană susține înființarea unui centru european de securitate maritimă la Marea Neagră, un proiect strategic pentru securitatea, economia și stabilitatea regiunii, a transmis eurodeputatul Dan Motreanu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. „Comisia Europeană susține înființarea unui centru european de securitate maritimă la Marea Neagră. M-am numărat printre inițiatorii acestui amendament, alături […] The post Dan Motreanu: Comisia Europeană susține înființarea unui centru european de securitate maritimă la Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen se declară „consternată” de deepfake-urile cu conținut sexual explicit generate de chatbotul Grok, deținut de Musk: „Un comportament de neconceput” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat platforma X a lui Elon Musk pentru răspândirea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit create folosind chatbotul său AI Grok, informează Politico Europe. „Sunt consternată de faptul că o platformă tehnologică permite utilizatorilor să dezbrace digital femei și copii în mediul online. Este un comportament de […] The post Ursula von der Leyen se declară „consternată” de deepfake-urile cu conținut sexual explicit generate de chatbotul Grok, deținut de Musk: „Un comportament de neconceput” appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, mai aproape de aderarea la OCDE. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Paris pentru evaluarea în cadrul Comitetului EDRC # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează în perioada 11-13 ianuarie 2026 o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Delegația guvernamentală condusă de ministrul Alexandru Nazare include experți din ministerele de resort, precum și reprezentanți ai Băncii Naționale […] The post România, mai aproape de aderarea la OCDE. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Paris pentru evaluarea în cadrul Comitetului EDRC appeared first on caleaeuropeana.ro.
Maia Sandu ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România: “Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” # CaleaEuropeana
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu acordat jurnalistilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell despre provocările majore cu care se confruntă Chișinăul, de la propaganda rusă și interferențele Kremlinului până la presiunile asupra proceselor democratice din Republica Moldova. În cadrul dialogului, lidera de la Chișinău a abordat deschis și subiectul sensibil […] The post Maia Sandu ar vota în favoarea unirii R. Moldova cu România: “Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Secretarul General al Guvernului: România riscă să rămână doar cu amenințările economice ale acordului UE–Mercosur # CaleaEuropeana
Secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, este precaut în privința capacității instituționale a României de a profita de beneficiile Acordului Comercial UE-Mercosur în lipsa diplomației economice pe spațiul Mercosur, potrivit unei opinii exprimate pe pagina sa de Facebook. „De ce sunt sceptic cu privire la Acordul Comercial UE – Mercosur? Pentru că experiența ne învață […] The post Secretarul General al Guvernului: România riscă să rămână doar cu amenințările economice ale acordului UE–Mercosur appeared first on caleaeuropeana.ro.
SINDALIMENTA critică poziționarea României față de acordul UE-Mercosur: Deschiderea pieței românești pentru produse agro-alimentare ieftine din America Latină va conduce la falimente # CaleaEuropeana
Președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA), Dragoș Frumosu, critică acordul comercial UE-Mercosur, cae va afecta profund „industria alimentară”, și Guvernul României pentru că este „împotriva propriilor fermieri”. „Guvernul României, împotriva propriilor fermieri ! În câteva cuvinte așa se traduce pentru România Acordul UE–Mercosur care a primit săptămâna aceasta girul UE și cu votul Guvernului […] The post SINDALIMENTA critică poziționarea României față de acordul UE-Mercosur: Deschiderea pieței românești pentru produse agro-alimentare ieftine din America Latină va conduce la falimente appeared first on caleaeuropeana.ro.
Meta a dezactivat în Australia peste jumătate de milion de conturi de social media ale tinerilor sub 16 ani # CaleaEuropeana
După o decizie istorică luată în decembrie 2025 de autoritățile australiene de a interzice accesul minorilor cu vârste mai mici de 16 ani pe rețelele de socializare, administratorii Meta au dezactivat peste jumătate de milion de conturi care ar fi aparținut acestei categorii de tineri, potrivit DW. Meta a declarat că, între 4 și 11 […] The post Meta a dezactivat în Australia peste jumătate de milion de conturi de social media ale tinerilor sub 16 ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania vrea să coopereze mai strâns cu India în probleme de securitate pentru a reduce dependența acesteia de Rusia, afirmă Friedrich Merz # CaleaEuropeana
Germania vrea să coopereze mai strâns cu India în probleme de securitate pentru a reduce dependența acesteia de Rusia, a declarat cancelarul german Friedrich Merz luni la Ahmedabad, în India, alături de prim-ministrul indian Narendra Modi, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cele două țări au semnat un memorandum de înțelegere în acest sens în timpul […] The post Germania vrea să coopereze mai strâns cu India în probleme de securitate pentru a reduce dependența acesteia de Rusia, afirmă Friedrich Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA trebuie să preia Groenlanda chiar “dacă afectează NATO”, insistă Trump: “Apărarea lor constă în două sănii trase de câini” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a reluat din nou, duminică, ideea că Statele Unite trebuie să achiziționeze Groenlanda — nu să o închirieze — argumentând că teritoriul arctic nu are mijloace de apărare și avertizând că Rusia sau China ar interveni dacă Washingtonul nu ar acționa, o mișcare pe care el o consideră esențială pentru securitatea […] The post SUA trebuie să preia Groenlanda chiar “dacă afectează NATO”, insistă Trump: “Apărarea lor constă în două sănii trase de câini” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Friedrich Merz „condamnă în termenii cei mai fermi” suprimarea violentă a protestelor iraniene: „Trebuie să înceteze” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat suprimarea violentă a protestelor iraniene de către forțele de securitate ale regimului, informează Deutsche Welle. El a calificat reacția statului la demonstrații drept „disproporționată” și „brutală” și a lansat un apel „la conducerea iraniană să-și protejeze populația în loc să o amenințe”. „Condamnăm în termenii cei mai fermi violența […] The post Friedrich Merz „condamnă în termenii cei mai fermi” suprimarea violentă a protestelor iraniene: „Trebuie să înceteze” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Victor Negrescu a trimis o interpelare în regim de urgență către CE cu privire la acordul UE-Mercosur: România încă poate să reducă impactul negativ asupra fermierilor # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a trimis o interpelare în regim de urgență către Comisia Europeană cu privire la acordul UE-Mercosur și va continua să aibă în următoarea perioadă mai multe întâlniri menite să îmbunătățească cel puțin anexa acordului. Potrivit eurodeputatului social-democrat, anexa acordului încă mai poate fi modificată în folosul agricultorilor care ar putea […] The post Victor Negrescu a trimis o interpelare în regim de urgență către CE cu privire la acordul UE-Mercosur: România încă poate să reducă impactul negativ asupra fermierilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Marco Rubio a discutat cu ministrul de externe al Ciprului despre prioritățile comune în contextul președinției cipriote a Consiliului UE # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a avut o discuție cu ministrul de externe al Republicii Cipru, Constantinos Kombos, axată pe prioritățile comune în contextul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, exercitată în perioada ianuarie-iunie 2026. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, cei doi lideri au discutat despre operațiunile antidrog ale Statelor […] The post Marco Rubio a discutat cu ministrul de externe al Ciprului despre prioritățile comune în contextul președinției cipriote a Consiliului UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Însângeratul asalt al poporului iranian împotriva regimului Ayatollahilor # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Analiza evenimentelor din Iran, care au explodat în proteste masive, ciocniri între populație și forțele de ordine, aducerea milițiilor irakiene pro-Iran și convocarea pe scară largă a Gardienilor Revoluției Islamice și a trupelor Basij – pentru represiune, ba și a armatei regulate Atesh, din lipsă de forțe – arată că regimul Ayatollahilor […] The post Iulian Chifu: Însângeratul asalt al poporului iranian împotriva regimului Ayatollahilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA iau în calcul „opțiuni puternice” împotriva Iranului, în contextul reprimării violente a protestelor, în timp ce Teheranul spune că este pregătit „pentru război, dar și pentru dialog” # CaleaEuropeana
Președintele Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Iranului, în contextul în care regimul din această țară reprimă protestele din ce în ce mai ample la nivel național, informează The Hill și Reuters. Când a fost întrebat în Air Force One dacă Iranul depășește limita, președintele a răspuns reporterilor: […] The post SUA iau în calcul „opțiuni puternice” împotriva Iranului, în contextul reprimării violente a protestelor, în timp ce Teheranul spune că este pregătit „pentru război, dar și pentru dialog” appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE, pregătită să impună noi sancțiuni Iranului ca răspuns la reprimarea brutală a protestatarilor de către regimul de la Teheran # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană are în vedere noi sancțiuni împotriva Iranului ca răspuns la măsurile regimului de la Teheran împotriva protestatarilor în urma cărora un număr semnificativ și-au pierdut viața, relatează presa străină și Agerpres. Astfel, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat că este „gata să propună sancțiuni […] The post UE, pregătită să impună noi sancțiuni Iranului ca răspuns la reprimarea brutală a protestatarilor de către regimul de la Teheran appeared first on caleaeuropeana.ro.
Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității. Documentul denunță amenințarea regională reprezentată de Iran și aliații săi # CaleaEuropeana
Israelul și Germania au semnat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securității, în special ca răspuns la amenințările pe care le reprezintă Iranul și aliații săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează AFP, potrivit Agerpres. Această „declarație confirmă angajamentul profund al Germaniei față de securitatea statului Israel”, potrivit comunicatului. Acordul, […] The post Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității. Documentul denunță amenințarea regională reprezentată de Iran și aliații săi appeared first on caleaeuropeana.ro.
România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, anunță ministrul Economiei # CaleaEuropeana
România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 de milioane de euro în proiecte de inovare, a anunțat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook. Acesta a prezentat „câteva cifre clare”: peste 375 milioane euro proiecte contractate 23 […] The post România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, anunță ministrul Economiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nordul Îndepărtat, noul test al solidarității și unității NATO. De ce România nu poate lipsi # CaleaEuropeana
O misiune NATO pentru Nordul Îndepărtat/ Santinela Arctică? O idee pe care și România, ca aliat ce a probat “burden-sharing-ul”, ar trebui să o susțină vocal. Când Statele Unite și-au “re-focusat” atenția pe Groenlanda (după operațiunea din Venezuela), au apărut două curente de gândire, care în variantă simplificată sunt cam așa: 1) Trump va obține […] The post Nordul Îndepărtat, noul test al solidarității și unității NATO. De ce România nu poate lipsi appeared first on caleaeuropeana.ro.
Santinela Arctică? Aliații europeni vor propune înființarea unei misiuni NATO pentru securitatea Nordului Îndepărtat, ca răspuns la intenția lui Trump de a prelua Groenlanda # CaleaEuropeana
Țările membre NATO poartă discuții „constructive” privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a cărui achiziție este vizată de administrația Trump, a declarat duminică, la o conferință pe tema apărării desfășurată în Suedia, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Oficialul militar aliat a subliniat importanța strategică tot mai mare a Arcticii, […] The post Santinela Arctică? Aliații europeni vor propune înființarea unei misiuni NATO pentru securitatea Nordului Îndepărtat, ca răspuns la intenția lui Trump de a prelua Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliu de Securitate European cu 10-12 state și o forță militară UE de 100.000 de soldați, propune comisarul european pentru apărare: UE funcționează ca “o colecție de 27 de armate bonsai” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană ar trebui să analizeze serios crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate pe continent, a declarat duminică comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pledând totodată pentru înființarea unui Consiliu de Securitate European format din 10-12 state-cheie. Vorbind la conferința […] The post Consiliu de Securitate European cu 10-12 state și o forță militară UE de 100.000 de soldați, propune comisarul european pentru apărare: UE funcționează ca “o colecție de 27 de armate bonsai” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor semna acordul UE – Mercosur în Paraguay, pe 17 ianuarie. Acordul va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Mercosur vor semna sâmbăta viitoare acordul comercial mult așteptat, când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor deplasa în Paraguay, pe 17 ianuarie, pentru ceremonia de semnare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a confirmat pentru Politico Europe planurile de călătorie ale Ursulei […] The post Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor semna acordul UE – Mercosur în Paraguay, pe 17 ianuarie. Acordul va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul danez cere NATO “mai multă fermitate și unitate” ca Rusia și China să nu devină amenințări în Arctica: “Se destramă iluzia că libertatea și securitatea sunt garantate” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat duminică că „lumea așa cum o cunoaștem se destramă” și a cerut unitate și forță în fața amenințărilor la adresa ordinii internaționale, subliniind importanța legăturii transatlantice, a NATO și a apărării regiunii arctice. Declarațiile vin într-un context tensionat, marcat de informații apărute în presă potrivit cărora Statele Unite și […] The post Premierul danez cere NATO “mai multă fermitate și unitate” ca Rusia și China să nu devină amenințări în Arctica: “Se destramă iluzia că libertatea și securitatea sunt garantate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
