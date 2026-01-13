Descoperă cum arată stomatologia de mâine la un workshop organizat la UMF Timișoara

14:00

În moda urbană de zi cu zi, nu e vorba doar despre a arăta bine, ci și despre a te simți confortabil și sigură pe tine. Într-un peisaj stilistic mereu în schimbare, există însă câteva constante care nu își pierd valoarea, ți-ai dat seama vorbim despre ghete dama piele, piese pe care te poți baza și care nu te dezamăgesc în momente critice. Acestea sunt veritabile "piese statement" care reușesc să lege întreaga ținută, să aducă un plus de personalitate și să îți confere acel aer de încredere effortless, greu de obținut cu alte tipuri de încălțăminte.