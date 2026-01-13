Descoperă cum arată stomatologia de mâine la un workshop organizat la UMF Timișoara
Timis Online, 13 ianuarie 2026 15:00
Echipa de robotică CyberMoon, de la Colegiul Național C.D. Loga Timișoara, vă invită în această săptămână la Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul UMF Timișoara, la un workshop dedicat îmbinării tehnologiei cu medicina modernă în domeniul dentar.
Acum 30 minute
15:00
15:00
Patru ofertanți la licitația de peste 30 de milioane de euro pentru noul drum turistic din estul județului Timiș # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a primit patru oferte la licitația pentru modernizarea DJ 684, drumul din estul județului pe care autoritățile vor să îl transforme într-o atracție turistică, similară Transluncaniului. Investiția europeană depășește 150 de milioane de lei fără TVA și vizează legătura cu Caraș-Severin și Hunedoara.
Acum 4 ore
12:30
Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că, începând de miercuri, 14 ianuarie, va demara acțiunea de colectare a brazilor de Crăciun.
12:00
Adolescenții își găsesc refugiul în mediul online. Prea mult timp pe ecrane, prea puțină implicare din partea părinților # Timis Online
Aproape jumătate dintre adolescenți petrec zilnic între două și patru ore din timpul liber în fața ecranelor, depășind recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care indică un maximum de două ore de timp petrecut pe diverse dispozitive.
Acum 6 ore
11:20
Mai multe localități din Timiș au rămas din nou fără curent în urma fenomenelor meteo din ultimele zile.
11:20
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a lansat un chestionar online dedicat îmbunătățirii experienței vizitatorilor, adresat atât celor care îi trec pragul, cât și persoanelor interesate să se implice în susținerea activităților instituției. Formularul este disponibil pe site-ul oficial al muzeului și poate fi completat în aproximativ 4–6 minute.
11:10
Pe 2 ianuarie, o fată de 16 ani a fost agresată fizic de un alt adolescent de aceeași vârstă, în Centrul de Plasament din Găvojdia, iar poliția a deschis un dosar penal pentru „lovire sau alte violențe”.
11:10
Fără cursuri în două schimburi. Se cer fonduri europene pentru extinderea uneia dintre cele mai aglomerate școli din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara a depus marți, 13 ianuarie, cererea de finanțare europeană pentru extinderea Școlii Gimnaziale nr. 7 „Sfânta Maria”, una dintre cele mai aglomerate din oraș, cu peste 1.600 de elevi. Investiția vizează eliminarea cursurilor în două schimburi și crearea unor spații moderne pentru educație și sport.
10:50
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026.
10:50
Trafic blocat pe Centura Timișoarei în urma unui accident: un șofer rănit și unul încarcerat. Traficul este blocat # Timis Online
Accident pe centura Timișoarei. Șoferul unui camion primește îngrijiri medicale, iar cel al unui autoturism a rămas încarcerat după ce cele două vehicule s-au ciocnit între localitățile Șag și Giroc.
09:40
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Timișoara: a fost găsit mort lângă soția grav bolnavă # Timis Online
Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort, luni seara, într-un apartament din Timișoara, lângă soția sa bolnavă, după ce vecinii au alertat autoritățile îngrijorați că cei doi nu mai răspundeau la telefon.
Acum 8 ore
09:20
Gerul lunii ianuarie transformă cafeaua într-un adevărat ritual de supraviețuire, iar diminețile capătă sens în jurul ceștilor care par să fi trecut deja prin ierni serioase. La Muzeul Național al Banatului, aceste cești nu sunt simple obiecte de uz cotidian, ci piese de patrimoniu, expuse în cadrul expoziției „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800–1947”.
09:10
Marți, 13 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:10
Muzică populară sau ușoară, pian, acordeon, chitară, orgă sau saxofon, pictură, design, fotografie și sculptură, balet și dansuri populare! Școala de Arte din Timișoara, parte a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Timiș, a deschis cea de-a doua sesiuni de înscrieri pentru anul școlar 2025–2026.
08:40
Trei săptămâni care pot schimba totul. Ce semne aparent banale pot ascunde un cancer (I) # Timis Online
De multe ori, cancerul nu începe cu dureri puternice sau simptome dramatice, ci cu semne discrete, ușor de ignorat, pe care le punem pe seama stresului, oboselii sau vârstei. În prima parte a unui interviu pentru Tion, dr. Petra Curescu, medic primar oncologie, explică ce modificări nu ar trebui niciodată ignorate, de ce frica îi face pe mulți pacienți să piardă timp prețios și cât de mult s-a schimbat, în bine, oncologia în ultimii ani.
Acum 24 ore
00:10
Marți, 13 ianuarie, puteți merge la un spectacol de balet sau să petreceți seara autentic pe ritmuri sârbești.
12 ianuarie 2026
19:10
Omega 3: Beneficii, când se ia (dimineața sau seara), câte luni și contraindicații! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
ADVERTORIAL. Omega 3 se numără printre cele mai discutate suplimente atunci când vine vorba despre inimă, creier și controlul inflamației, însă întrebările practice rămân aceleași: când se ia, dimineața sau seara, cât timp se administrează și în ce situații este nevoie de prudență.
18:20
FOTO. „NECTAR”, expoziție personală de artă contemporană semnată Cosmin Alin Vâlceanu, la Timișoara # Timis Online
Artistul vizual Cosmin Alin Vâlceanu deschide, în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, expoziția personală de artă contemporană „NECTAR”. Este un proiect complex care îmbină sculptura, pictura și desenul, propunând o reflecție asupra relației dintre corp, materie, lumină și percepție.
18:10
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, sărbătorită anual în 15 ianuarie, zi care marchează nașterea poetului Mihai Eminescu, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara invită tânăra generație să redescopere frumusețea creației eminesciene. Vor avea loc activități interactive și spectacole tematice.
16:40
„De 5 ori mai mult decât predecesorul meu”. Ce spune Fritz despre investițiile Primăriei Timișoara din ultimii ani # Timis Online
Primarul Dominic Fritz susține că Primăria Timișoara a investit aproximativ o jumătate de miliard de euro în ultimii cinci ani, de „cinci ori mai mult” decât în anteriorii cinci. Datele prezentate arată o creștere consistentă a investițiilor, alimentate atât din fonduri europene, cât și din bugetul local.
16:10
19 echipe din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara vor primi finanțări nerambursabile pentru proiecte care încurajează folosirea bicicletei ca mijloc de transport alternativ în anul 2026, prin programul RO Bike Valley.
16:00
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut, fiind bănuit că ar fi furat trei portofele cu aproximativ 9.000 de euro dintr-o locuință din Chișoda. O parte din bani a fost recuperată.
15:30
Mai multe femei șomere în Timiș decât bărbați. Cel mai greu își găsesc loc de muncă cei care au peste 55 de ani # Timis Online
Județul Timiș a avut, la sfârșitul anului 2025, o rată a șomajului de 1,04%. Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Timiș, rata este una dintre cele mai scăzute la nivel național.
15:30
Luni dimineață, pe Bega, parțial înghețată din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile, un cititor Tion.ro a surprins o scenă inedită pentru Timișoara: patru lebede albe stând pe gheață, în zona Flora – Catedrala Mitropolitană.
Ieri
15:00
Regenerea urbană a Pieței Traian are constructor. Contract de peste 25 de milioane de euro cu o cunoscută companie austriacă # Timis Online
După reluarea licitației și respingerea contestațiilor, Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru regenerarea urbană a Pieței Traian asocierii PORR Construct – Electroechipament Industrial. Investiția depășește 26 de milioane de euro, iar lucrările vor fi realizate etapizat, în doi ani.
14:10
FOTO. Povești din Europa de acum 3.000 de ani, aduse la Timișoara de cunoscutul arheolog Boris Kavur # Timis Online
Într-o lume grăbită, în care avem tendința de a consuma prezentul, există și momente când cineva ne invită să privim înspre trecut. Mijlocul acestei săptămâni aduce un astfel de moment la Timișoara, la o nouă serie de conferințe Arheotim, când Boris Kavur, cunoscut arheolog european, ajunge la Universitatea de Vest pentru a vorbi despre o lume de acum 3.000 de ani.
14:00
În moda urbană de zi cu zi, nu e vorba doar despre a arăta bine, ci și despre a te simți confortabil și sigură pe tine. Într-un peisaj stilistic mereu în schimbare, există însă câteva constante care nu își pierd valoarea, ți-ai dat seama vorbim despre ghete dama piele, piese pe care te poți baza și care nu te dezamăgesc în momente critice. Acestea sunt veritabile "piese statement" care reușesc să lege întreaga ținută, să aducă un plus de personalitate și să îți confere acel aer de încredere effortless, greu de obținut cu alte tipuri de încălțăminte.
13:40
La trei ani de când Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii, primăria cere alte fonduri europene pentru MultipleXity # Timis Online
Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment MultipleXity, proiect-cheie asumat pentru Timișoara 2023, intră din nou pe agenda municipalității. După ani de blocaje și o implementare fragmentată, primăria face un nou pas pentru realizarea fazei a II-a, fiind pregătită să solicite fonduri europene.
13:30
UVT câștigă locuri la licență, Politehnica Timișoara pierde în redistribuirea națională a locurilor bugetate # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un ordin privind redistribuirea locurilor bugetate între ciclurile de studii universitare pentru anul universitar 2025–2026. La nivel național, aproape 600 de locuri de licență au fost ajustate, fiind transformate în granturi pentru programele de master și doctorat, sau redistribuite între universități, în funcție de profil și cerere.
13:10
Paula Romocean, viceprimar al Timișoarei, a fost declarată incompatibilă de Agenția Națională de Integritate. ANI susține că, timp de aproape doi ani, aceasta a deținut simultan un mandat în CA al Spitalului Municipal și o funcție de conducere în USR.
12:00
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat analiza „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, un document care arată că un student are nevoie de peste 2.000 de lei pe lună pentru a-și acoperi cheltuielile minime și a se putea menține la studii.
11:40
FOTO. Amenzi pentru necurățarea zăpezii și a țurțurilor. Poliția Locală Timișoara avertizează proprietarii de imobile # Timis Online
Cantitățile mari de zăpadă acumulate, temperaturile scăzute din ultimele zile și riscul generat de formarea țurțurilor se află în atenția Poliției Locale Timișoara. Autoritățile atrag atenția că legislația locală impune obligații clare proprietarilor de imobile, atât persoane fizice, cât și juridice, în vederea asigurării siguranței pietonilor.
11:10
Mulți oameni se confruntă cu simptome alergice persistente chiar și într-o locuință aparent curată. Nas înfundat, strănuturi matinale, oboseală sau mâncărimi ale ochilor pot fi semnele unei alergii mai puțin evidente, și anume alergia la acarieni, atrag atenția specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii.
09:10
Cea de-a 83-a ediție a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociația Presei Străine de la Hollywood (HFPA), a avut loc duminică seară, la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.
09:00
Maria Vicol, inginer constructor și voluntar: „Cred că am inclusiv o latură de a crea punți între oameni” # Timis Online
Maria Vicol combină pasiunea pentru construcții cu implicarea în comunitate. Inginer constructor de profesie, Maria lucrează la proiecte de infrastructură care modelează orașul, dar găsește timp și pentru voluntariat, sprijinind inițiative sociale și educaționale. Pentru ea, meseria nu înseamnă doar ziduri și platforme, ci și responsabilitate și impact pozitiv asupra oamenilor.
09:00
Horoscopul în această săptămână:
00:10
Luni puteți merge la expoziții.
11 ianuarie 2026
18:40
Canalul Bega a înghețat aproape complet în Timișoara, în urma temperaturilor scăzute din ultimele zile.
18:00
Guvernul explică de ce majorează taxele locale: gradul de încasare redus și neactualizarea cu rata inflației # Timis Online
Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus și impozitele nu erau actualizate cu rata inflației, ceea ce a generat pierderi importante de venituri pentru autoritățile locale, potrivit Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Un incendiu izbucnit în această dimineață la acoperișul unei case din localitatea Cenei a mobilizat mai multe echipaje de pompieri, intervenția rapidă reușind să împiedice extinderea flăcărilor.
09:50
Premieră cu vedete, pentru cel mai bun început de an teatral: „Comedie din greșeală” este spectacolul care-i aduce pe scena Operei Naționale Române din Timișoara pe actorii Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Alex Bogdan, Elvira Deatcu, Diana Roman, Eduard Buhac. În fond, o comedie cu intenție, „despre condiția actorului, despre culisele teatrului, despre obsesia posterității și despre frica de ridicol”.
09:40
Duminică dimineața, mai multe localități din județ nu au curent sau sunt afectate parțial.
09:00
Diavolii din Luzón: ritualul „întunecat” care dă viață unui sat de numai 60 de suflete # Timis Online
În nordul regiunii Castilla–La Mancha, într-un sat cu doar câteva zeci de locuitori, o tradiție veche de secole transformă străzile liniștite într-o scenă de fum, funingine și coarne. Anual, pe la mijloc de februarie, oamenii vin din toată Spania să vadă cum Luzón renaște, pentru o singură zi, sub semnul diavolilor.
00:20
Duminică puteți merge la expoziții și spectacole.
10 ianuarie 2026
19:40
Primăria Lugoj intervine pentru protejarea persoanelor fără adăpost, pe fondul gerului extrem # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj a demarat în acest weekend acțiuni de sprijin pentru persoanele fără adăpost, în contextul temperaturilor extrem de scăzute din această perioadă.
18:50
Pentru județul Timiș a fost emisă o nouă atenționare Cod Galben de ger, valabilă din această seară, până luni dimineață.
14:40
Trei adolescenți de 15 și 16 ani au atacat un vârstnic în noaptea de vineri spre sâmbătă pe o stradă din Oradea.
11:40
Primăria Timișoara propune realizarea unui nou drum de legătură între Calea Torontalului și Calea Aradului, pentru fluidizarea traficului și acces mai bun către Parcul Industrial și Tehnologic.
09:30
Weekendul viitor, timișorenii sunt invitați să încerce o experiență diferită, care pune accent pe mișcare, ascultarea corpului și explorarea personală, nu pe coregrafii sau performanță. Comunitatea Șezătoare și Cafea își reia activitățile și vă invită la un atelier de dans deschis tuturor celor care vor să iasă din rutina zilnică.
00:20
Sâmbătă puteți merge la expoziții și spectacole.
