Binecuvântare cu agheasmă la sediul Consulatului României din Seghedin
Ziarul Lumina, 13 ianuarie 2026 15:00
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a binecuvântat luni, 12 ianuarie, cu Agheasmă Mare sediul Consulatului General al României la Seghedin și reședința consulului general, Florin
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Asociația „Sfântul Ștefan cel Mare”-Hârja, aflată în cadrul Arhiepiscopiei
În prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan s‑a desfășurat luni, 12 ianuarie, cu sprijinul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, prima adunare a clericilor din
În seara zilei de 9 ianuarie 2026, în cea de-a treia zi a praznicului Nașterii Domnului după calendarul neîndreptat, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat la prima ediție a
În Arhiepiscopia Târgoviștei s-a încheiat sesiunea de finanțare a proiectelor social‑filantropice derulate prin Fondul Pastoral Eparhial, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Ar
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” a ajuns la Timișoara # Ziarul Lumina
Sala de conferințe a hotelului Ibis din Timișoara a găzduit luni, 12 ianuarie 2026, prezentarea locală a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei
Duminică, 11 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță”, Protopopiatul Bârlad. Din soborul slujitorilor au făcut
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Sfântul
Legalizarea prostituției - o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă # Ziarul Lumina
Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit noul iconostas al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Crișeni, Protopopiatul Zalău, prin ungerea cu Sfântul Mir și stropirea cu apă
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, unde a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în Parohia „Botezul Domnului” din
În Duminica după Arătarea Dumnezeiască de la Iordan, 11 ianuarie, a Începutului propovăduirii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la biserica
Fraților, luați seama să nu vă lepădați de Cel care vorbește. Căci, dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe Cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi – îndepărtându-ne de Cel
„În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, El a flămânzit.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LI, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 595„(Mulți) se sârguiesc să vină la biserică cu haine curate, cu mâinile spălate;
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, inclusiv cele neasigurate, precum și
Meteorologii au avertizat că vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius.
Salvamontiștii au înregistrat în weekend un număr mare de intervenții, de aceea au îndemnat, din nou, la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane. Astfel, potrivit Salvamont
Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de ieri până joi, inclusiv, trageri de infanterie cu muniţie de război. Potrivit Primăriei Tulcea, autorităţile recomandă oamenilor s
Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul
Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic sunt martiri care L-au mărturisit pe Hristos în timpul împăratului Liciniu, care a domnit între anii 308 şi 324. Ei sunt sfinţi străromâni ce au trăit în zona Dunării de
Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care ilustrează dinamica administrativă și evoluția societății românești pe parcursul a două secole. Fiecare
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, deschide anul 2026 cu un eveniment cultural dedicat copiilor și familiilor, în care literatura,
Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti organizează de Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2026, vernisajul expoziției „România Fotogeografică”, cu lucrări din Fotogeografica, galeria care ilustrează
Institutul Cultural Român (ICR) sărbătorește Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București, joi, 15 ianuarie, printr-un eveniment care aduce împreună valori identitare ce duc cultura română mai
Muzeul Național Cotroceni marchează Ziua Culturii Naționale, în 15 ianuarie 2026, oferind acces gratuit vizitatorilor care optează pentru turul neghidat. Poate fi admirat, astfel, patrimoniul muzeului și
În România, 2026 a fost instituit „Anul Constantin Brâncuşi”, la împlinirea a 150 de ani de la naşterea marelui artist (1876-1957), şi „Anul Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la legendarele performanţe al
Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate
Pe 14 ianuarie este ziua în care se face odovania sărbătorii împărăteşti a Botezului Domnului. În această dată se încheie zilele în care am prăznuit Dumnezeiasca Arătare a Domnului nostru Iisus Hristos
Trăim perioada marilor rutine. Liniaritatea existenței noastre ajunge câteodată să ne sperie, atât de asemănătoare au ajuns să fie ieri, astăzi și mâine. Asemenea unui puls încheiat brusc, viața omului
În urmă cu 40 de ani, în 19 ianuarie 1986, într-un Gerar al frigurilor parcă arctice ca în copilăria sa din Bucovina natală, trecea în veșnicie sculptorul Iftimie Bârleanu. Intrase de câteva luni în al
În ziua de 12 ianuarie, în Mitropolia Olteniei este prăznuită cu mare evlavie Sfânta Muceniţă Tatiana diaconița, ocrotitoarea Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi a municipiului
De Ziua Naţională a Artei Fotografice și Ziua Internațională a Cuvântului „Mulțumesc”, duminică, 11 ianuarie, în Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Prozanic din cadrul Protopopiatului Olteniţa, județul
Numeroși credincioși din Capitală au trăit luni, 12 ianuarie, alese momente de bucurie duhovnicească cu ocazia hramului de iarnă al bisericii Parohiei „Sfântul Ierarh Calinic”‑Titan, închinat Sfintei
Perioada sărbătorilor de iarnă a devenit un prilej de învățare, creativitate și apropiere pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr. 7 din București. Prin activități educative și recreative dedicate acestei
În Duminica după Botezul Domnului când prăznuit și Sfântul Cuvios Teodosie, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual, săvârșind Sfânta
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” și
În Duminica după Botezul Domnului Hristos, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Zosin din județul
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie, în paraclisul episcopal din Giula, Ungaria. La slujbă au
Pe 12 ianuarie 1926 s‑a născut, la Gâștești, județul Iași, cunoscutul critic și istoric literar de mai târziu, Alexandru Andriescu. A fost decan al Facultăţii de Filologie a Universităţii
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit în Parohia Sat Bătrân din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, unde a
În ziua de 11 ianuarie 2026, cu prilejul Duminicii după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la
În Duminica după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” şi „Sfântul Ierarh
În seara zilei de 11 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vizitat Adăpostul de urgență pentru persoanele fără adăpost situat pe strada Elena Nicoară nr. 5 din Timișoara, unde
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, obștea Mănăstirii Strehaia, județul Mehedinți, a trăit momente de bucurie duhovnicească, primind în mijlocul ei pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul
Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie, joi, 8 ianuarie, a avut loc ședința anuală a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului.Lucrările au fost precedate de
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta
Sâmbătă, 10 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia „Izvorul Tămăduirii” Coșula, județul
Părinți și maici starețe, ieromonahi, diaconi și credincioși romașcani au participat sâmbătă, 10 ianuarie, la slujba Dumnezeieştii Liturghii oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim,
