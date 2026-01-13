Doi soți din Timișoara, în hipotermie după ce au oprit căldura ca...
StiriDiaspora.ro, 13 ianuarie 2026 15:00
Doi soți din Timișoara, în hipotermie după ce au oprit căldura ca...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
15:00
Doi soți din Timișoara, în hipotermie după ce au oprit căldura ca...
Acum 2 ore
14:00
Ce pregătește Trump? Ambasada SUA își îndeamnă cetățenii să...
Acum 4 ore
12:00
Cutremur de 4.3 grade în Italia. Oamenii au ieșit pe străzi
Acum 6 ore
11:20
Două mari aeroporturi din Europa au fost închise din cauza frigului...
10:50
Horoscopul zilei de 14 ianuarie: Ziua adevărurilor spuse fără grabă
10:20
Român, scos din autobuzul care pleca din Italia și dus direct la...
09:50
Iranul își mută aurul din țară. Mai multe avioane au decolat deja
09:30
Cât vor costa roșiile, după semnarea Mercosur. Agricultor român: "O...
Acum 24 ore
23:30
În loc să fie la închisoare, un român se plimba cu autocarul în...
22:10
Franța a scos din Iran tot personalul diplomatic neesențial
21:40
MAE, atenționare de călătorie în Franța: grevă a conductorilor şi a...
21:20
PRO TV nu va mai difuza "La Măruță". Primul mesaj al lui Cătălin...
20:20
Doi români nu mai au voie să profeseze în Anglia din cauza...
19:10
Angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort. În aceeași zi a...
19:00
Noi detalii despre starea Sofiei Vicoveanca. Artista a suferit un...
17:30
Proces neobișnuit în Franța: Tatăl român al bebelușului ucis...
17:30
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunirea cu România
16:30
Zăcământul Neptun Deep, mai aproape de exploatare: Prima moleculă...
16:30
Patronul de la Trans-Montana, arestat preventiv pentru 3 luni
16:00
Un român a bătut un polițist în Italia, deranjat că a venit la un...
Ieri
15:10
Schimbare la voucherele de vacanță. Bugetarii le vor primi fără să...
14:00
Tânăr polițist moldovean, mort în Italia. Au rămas în urmă trei...
13:40
Cine plătește factura pentru arșii de la Crans-Montana. Sume uriașe...
13:00
Româncă, dată afară de la locul de muncă din Italia pentru că a...
12:10
Mesajul dureros al mamei lui Sergiu Țârnă, pentru polițistul criminal
11:40
Horoscopul zilei de 13 ianuarie 2026: Ziua în care adevărul iese la...
11:00
Titluri de stat Tezaur ianuarie-februarie 2026. Românii din...
10:10
Doi muncitori români și o badantă, luați ostatici în Italia de un...
09:10
Se trage în protestatari în capitala Iranului. Donald Trump...
11 ianuarie 2026
23:10
De unde se știau Sergiu Țârnă și polițistul Salvagno. Ce spune cel...
22:10
Horoscop 12 ianuarie 2026. Ziua în care liniștea devine cea mai...
21:20
Român, prins de armata mexicană în timp ce încerca să sară gardul...
19:20
Un român de 20 de ani și o fată au murit în Spania după ce s-au...
18:00
Autocar plin cu români care mergeau la muncă în Germania, cuprins...
17:30
Ce salarii au angajații de la Dedeman
16:40
România va avea jumătate din populația urbană afectată de valuri de...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Un șofer român a distrus cu camionul un tunel din Austria. TIR-ul a...
12:10
Iranul ameninţă că va răspunde în cazul unui atac al SUA. "Toate...
10 ianuarie 2026
15:40
Două românce venite din Dubai, prinse pe aeroportul Otopeni cu 3...
14:00
Înregistrare de la Crans-Montana. Patroana fugea cu casa de marcat,...
12:00
Horoscop 11 ianuarie 2026: Ziua în care intențiile devin pași concreți
11:00
Cutremur de 5.1 grade, resimțit în Italia
09:10
Polițistul italian a dezvăluit motivul pentru care l-a ucis pe...
08:40
Badantă care își omora pacienții, arestată în Italia. Riscă...
00:00
Soarele artificial creat de China a trecut un test important. Se...
9 ianuarie 2026
22:50
Conflict între Ryanair și WizzAir, după prezicerea unui mare...
22:50
A fost arestat proprietarul localului din Crans Montana. Mesajul...
22:00
Fiul fostului șah al Iranului cere intervenția SUA de urgență,...
21:10
Român, de 49 de ani mort în Spania în propria casă. A fost găsit pe...
19:20
Rusia a atacat fabrica americană de la Dnepro
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.