Aktual24, 13 ianuarie 2026 17:50
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul privind plata nelegală a peste 9 milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal.
Arsenalul de temut al Rusiei a eșuat în Venezuela. Explicațiile unui fost șef CIA în Venezuela # Aktual24
Venezuela se lăuda cu un arsenal de apărare aeriană de ultimă generație, cumpărat de la aliații săi ruși. În practică, însă, aceste sisteme nu erau nici măcar activate când elicopterele americane au intrat în spațiul aerian al capitalei pentru a-l captura pe președintele Nicolás Maduro. Radarul principal nu funcționa, iar numeroase componente stăteau încă în […]
Explozie urmată de incendiu într-un apartament din municipiul Zalău. Totul a pornit de la o butelie # Aktual24
Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentul de Pompieri Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea […]
Primarul din Cernavodă a fost prins și încarcerat la Poarta Albă. El a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Aktual24
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul privind plata nelegală a peste 9 milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal. UPDATE ”În cursul zilei de astăzi, […]
Bolojan vrea să devină și ministru interimar al Educației. Propunerea a fost trimisă președintelui Dan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de a prelua interimar funcția de ministru al Educației și Cercetării. „Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul […]
Lupta pentru controlul unuia dintre cele mai mari imperii media din lume a intrat într-o nouă etapă, una care combină tensiuni financiare, strategii agresive și chiar implicare politică. Luni, Paramount a escaladat conflictul cu Warner Bros. Discovery, anunțând că intenționează să numească directori proprii în boardul companiei pentru a sprijini oferta ostilă de achiziție. Mai […]
Procurorii au cerut ca fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, să primească pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat pentru tentativa eșuată de a impune legea marțială. O instanță din Seul a audiat pledoariile finale în procesul lui Yoon, în care acesta este acuzat că ar fi fost „liderul unei insurecții”, […]
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul privind plata nelegală a peste 9 milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal. Decizia judecătorilor Curţii de Apel Constanţa […]
„O serie de explozii puternice”. Ucraina anunță că a „distrus” o fabrică-cheie de drone din Rusia, la Taganrog – VIDEO # Aktual24
Ucraina a lovit, în noaptea de 13 ianuarie, o fabrică rusă implicată în producția de drone de atac și de recunoaștere, situată în orașul Taganrog, în regiunea Rostov, provocând un incendiu de amploare și „o serie de explozii puternice”, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU. „Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al SBU, împreună […]
Apple și Google au făcut luni un anunț care zguduie industria tehnologică: Apple va folosi modelul de inteligență artificială Gemini de la Google pentru a alimenta versiunea actualizată a asistentului său vocal Siri. Lansarea noii Siri este așteptată mai târziu în acest an, marcând o nouă etapă în miza Apple pe AI pentru a-și revitaliza […]
Trump îi îndeamnă pe iranieni să treacă la asalt: ”Preluați controlul asupra instituțiilor. Ajutorul e pe drum” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis marți un mesaj în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia „controlul” asupra instituțiilor, afirmând că „ajutorul este pe drum”. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR VOASTRE!!! Notați numele ucigașilor și abuzatorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu […]
Statistică neagră în Ucraina: anul trecut a fost cel mai mortal pentru civili de la declanșarea invaziei rusești # Aktual24
În 2025, războiul din Ucraina a intrat într-o etapă în care frontul nu mai este o linie pe hartă, ci o prezență invizibilă deasupra fiecărui oraș, fiecărei case și fiecărui om. Un nou raport al Națiunilor Unite confirmă ceea ce ucrainenii simt zilnic pe pielea lor: anul trecut a fost cel mai mortal pentru civili […]
SUA permite Mexicului să livreze petrol Cubei. Scopul nu e prăbușirea regimului, ci forțarea să negocieze # Aktual24
În ciuda declarației făcute duminică de președintele american Donald Trump pe rețelele sociale — „nu va mai merge niciun pic de petrol sau bani către Cuba — zero” — politica actuală a SUA este să permită în continuare Mexicului să furnizeze petrol insulei, potrivit secretarului energiei, Chris Wright, și unui alt oficial american. Cuba are […]
Președintele USR: ”PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a cerut PSD-ul să se ”delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan”. Jurnalista este asaltată de un val de amenințări și obscenități după ce a dezvăluit plagiatul lui Radu Marinescu. ”Rog PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei […]
PSD-iștii iar fac scandal, Guvernul îi pune la punct: ”În acordul Mercosur s-au obținut resurse adiționale pentru fermierii din România” # Aktual24
Guvernul a prezentat marți poziția Ministerului Afacerilor Externe privind votul României în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, arătând că negocierile s-au desfășurat atât pe filiera comercială, cât și la nivel politic, și au condus la obținerea unor măsuri suplimentare de protecție pentru fermierii români. Poziția MAE a fost prezentată de purtătorul de […]
Indiciu clar că economia Rusie suferă: vânzările de automobile noi au scăzut cu 15,6% în 2025 # Aktual24
Vânzările de automobile noi în Rusia au scăzut cu 15,6% în 2025, a anunţat marţi de firma rusă de analize Autostat, care citează datele companiei de consultanţă PPK, transmite Reuters, citată de Agerpres. În 2022, piaţa auto rusă a înregistrat cel mai sever declin de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, după ieşirea producătorilor auto occidentali, în […]
Proiectul Örsted va continua să fie construit. Instanța anulează interdicția administrației Trump privind parcurile eoliene # Aktual24
Folosind argumente uneori fragile, administrația Trump face campanie împotriva energiei eoliene, oprind multe proiecte mari. Acum, Casa Albă a suferit o înfrângere în instanță. Un judecător federal american a emis o ordonanță preliminară de suspendare a opririi unui proiect de parc eolian de către compania daneză de energie eoliană Ørsted și fondul american Global Infrastructure […]
Președintele Donald Trump se află în fața unei decizii majore privind Iranul, după ce represiunea violentă împotriva protestatarilor a escaladat rapid în ultimele zile. În urmă cu zece zile, Trump declara că Statele Unite sunt pregătite să „vină în salvarea” manifestanților dacă regimul de la Teheran va folosi forța. „Suntem încărcați și gata”, spunea atunci. […]
Invadatorii ruși se plâng că ”nu mai există reguli” în lume: ”Suveranitatea altor țări este încălcată nonșalant” # Aktual24
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunţat marţi riscul „unei lumi fără reguli” şi încălcarea suveranităţii naţionale a statelor, fără a-l menţiona direct pe preşedintele american Donald Trump, relatează EFE, citată de Agerpres. „Noua regulă este o lume fără reguli. Aceasta cauzează probleme şi tensiuni majore”, a declarat Volodin în redeschiderea sesiunii […]
”Ăsta e efectul RTV si Realitatea”. Emilia Șercan, asaltată de mesaje greu de citit, extrem de agresive, după ce a dezvăluit plagiatul lui Radu Marinescu # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan a dat publicității o parte din mesajele primite după articolul în care a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat lucrarea de doctorat. Mesajele, mare parte scrise într-o limbă română aproximativă, conțin înjurături obscene și amenințări. ”Am vrut să scriu despre justiție, despre lipsa ei, despre PSD și PNL aceeași mizerie, […]
Dispută cu Trump. Șefi ai băncilor centrale din întreaga lume sar în apărarea președintele Rezervei Federale, Jerome Powell # Aktual24
Șefii mai multor bănci centrale au emis marți o declarație comună în sprijinul președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell. Aceasta a urmat amenințării administrației Trump de a-l urmări penal pe Powell. „Suntem pe deplin solidari cu Sistemul Rezervei Federale și cu președintele său, Jerome H. Powell”, au declarat într-un comunicat șeful Băncii Centrale Europene, […]
Teoriile ”suveraniste”, spulberate de CCIR. Avantajele acordului Mercosur pentru România sunt majore: ”Facilitează semnificativ intrarea pe piaţa Mercosur a automobilelor şi pieselor de schimb” # Aktual24
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, susţinând, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024. Potrivit unui comunicat, CCIR subliniază faptul că acordul UE-Mercosur nu se […]
Efectele sărăciei. Doi soți ți-au oprit încălzirea în casă, bărbatul a murit din cauza frigului # Aktual24
Doi soţi din Timişoara, care şi-au oprit încălzirea din locuinţă, au fost găsiţi în stare de hipotermie de poliţişti, sesizaţi de o vecină care le-a spus că aceştia nu au mai răspuns la telefon, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş. Potrivit sursei citate, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi, luni după-amiază, […]
Tarifele lui Trump, în mâinile Curții Supreme. Ce se va întâmpla dacă judecătorii le anulează # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să se pronunțe în zilele următoare asupra legalității tarifelor comerciale impuse de președintele Donald Trump, o decizie care ar putea avea consecințe semnificative pentru politica economică americană și pentru bugetul federal. Într-un mesaj publicat luni pe platforma Truth Social, Trump a avertizat că anularea tarifelor de către instanța supremă […]
Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează MTI, AFP şi Reuters, citate de Agerpres. ”Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat Sulyok pe Facebook. ”Alegerile libere sunt baza democraţiei […]
Anexarea Groenlandei. Ministrul de Externe al Danemarcei ajunge la Casa Albă, întâlnire cu Marco Rubio # Aktual24
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, la Casa Albă, cu secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, pentru discuții trilaterale care au loc într-un moment considerat esențial pentru Groenlanda și Danemarca, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump privind preluarea insulei arctice. Potrivit unui diplomat al Uniunii Europene familiarizat […]
Posibilă crimă de război. Armata americană a atacat ambarcațiuni în Caraibe cu aeronave deghizate în avioane civile # Aktual24
Peste 100 de persoane au murit în atacurile americane asupra ambarcațiunilor din Caraibe. Guvernul justifică acest lucru ca fiind un război împotriva cartelurilor de droguri. Baza legală pentru acest lucru este extrem de controversată. Potrivit unui nou raport, SUA a folosit o aeronavă civilă în primul său atac. Potrivit unui raport media, armata americană a […]
Rata crimelor din Londra este la un minim record. Primarul declară că aceasta infirmă afirmațiile „distopice” ale lui Trump # Aktual24
Rata crimelor din Londra a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii în 2025, au declarat oficialii luni, primarul Sadiq Khan afirmând că cifrele infirmă afirmațiile președintelui american Donald Trump și ale altor critici conform cărora criminalitatea este scăpată de sub control în capitala Marii Britanii. Poliția a înregistrat 97 de omucideri în […]
Fost ministru al Justiției: ”Atacul pesediștilor îndreptat împotriva jurnalistei care a dezvăluit plagiatul lui Marinescu este incalificabil” # Aktual24
Stelian Ion, fost ministru al Justiției, consideră că Radu Marinescu ar trebui să demisioneze de la Ministerul Justiției și subliniază că ”atacul pesediștilor îndreptat împotriva jurnalistei care a dezvăluit acest plagiat este incalificabil”. ”Dacă, din punct de vedere juridic, ministrul Marinescu se poate adăposti zilele acestea în spatele prezumției de nevinovăție, din punct de vedere […]
SUA acuză Rusia de „escaladare periculoasă și inexplicabilă” a războiului în Ucraina. Declarații la ONU # Aktual24
Statele Unite au acuzat Rusia de o „escaladare periculoasă și inexplicabilă” a războiului său de aproape patru ani din Ucraina, într-un moment în care administrația Trump încearcă să avanseze negocierile către pace. Ambasadorul adjunct al SUA la Națiunile Unite, Tammy Bruce, a criticat în mod distinct lansarea de către Rusia a unei rachete balistice Oreșnik […]
”Pierderea Armeniei este o problemă gigantică”. Propagandistul Vladimir Soloviov a propune „declanșarea unei ofensive militare strategice” în Armenia și Asia Centrală pentru a consolida sfera de influență rusă # Aktual24
Ambasadorul rus în Armenia, Serghei Kopirkin, a fost chemat la Ministerul de Externe al Armeniei în urma comentariilor prezentatorului Vladimir Soloviov despre posibilitatea unei operațiuni militare în țară. Acum câteva zile, propagandistul și-a exprimat opinia, într-una din emisiunile sale, că Rusia, la fel ca Statele Unite în Venezuela, ar trebui „să ignore dreptul internațional” și […]
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă, fără echivoc: „Zilele regimului de la Teheran sunt numărate!” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că actuala conducere a Iranului se apropie de sfârșit, în contextul celui mai amplu val de proteste cu care se confruntă Republica Islamică în ultimii ani. Afirmațiile au fost făcute în timpul unei vizite oficiale în India, și au atras rapid atenția comunității internaționale. „Dacă un regim aflat la […]
Georgescu, încă un proces pierdut în justiție. Extremistul a cules date personale ale cetățenilor români în mod ilegal # Aktual24
Călin Georgescu a pierdut procesul intentat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, după ce Tribunalul Ilfov a respins contestația formulată împotriva amenzilor primite pentru încălcarea legislației privind protecția datelor personale. Potrivit soluției pe scurt a instanței, „respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea […]
Dacă e marți, e delir la Poliție. Georgescu: ”Poporul este distrus cu acordul Mercosur, acesta nu este altceva decât o instituționalizare a otrăvii” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut marți un nou discurs delirant în fața secției de poliție de la Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar. ”Aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți, astăzi, aici și celor care nu sunt prezenți, dar sunt cu gândul și cu sufletul la România liberă și prosperă. […]
Surse independente din Iran: Cel puțin 12.000 de oameni au fost uciși de regimul de la Teheran în represiunea sângeroasă din ultimele zile # Aktual24
Postul de televiziune independent Iran International, care emite de la Londra, a dat publicității marți dimineață o investigație internă explozivă, bazată pe surse multiple din interiorul regimului iranian, care estimează că cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise în timpul reprimării violente a protestelor naționale din ultimele zile. Postul descrie evenimentele ca fiind „cel […]
Poziția Patriarhiei privind ”legalizarea prostituției”, proiect inițiat de deputați PNL și PSD: ”Îngrijorare profundă și dezaprobare” # Aktual24
Patriarhia Română și-a exprimat marți îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, arătând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane, potrivit unui comunicat transmis miercuri. „Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând […]
JD Vance îl presează pe președintele Donald Trump să nu utilizeze forța contra Iranului și să recurgă la diplomație – în timp ce mii de iranieni sunt masacrați de regimul lui Khamenei # Aktual24
JD Vance se află în fruntea unui grup de consilieri de rang înalt din administrația Trump care îl presează pe președinte să prioritizeze diplomația cu Iranul înainte de a autoriza acțiunile militare solicitate chiar de milioanele de demonstranți contra regimului dictatorial de la Teheran. Potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal, propunerile vicepreședintelui SUA […]
S-a mai găsit o scuză: Trimisul special al lui Trump, Jeff Landry, susține că Groenlanda ar fi fost „reocupată” ilegal de Danemarca după Al Doilea Război Mondial # Aktual24
Jeff Landry – guvernatorul statului Louisiana și trimis special al președintelui Donald Trump pentru Groenlanda – a postat pe X un mesaj controversat care a reaprins disputele diplomatice. Landry a afirmat că SUA au apărat suveranitatea Groenlandei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când Danemarca era ocupată de naziști, dar că după război, Danemarca […]
Primul pas: Un reprezentant republican a introdus un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei # Aktual24
Reprezentantul Randy Fine (republican din Florida) a introdus un proiect de lege care urmărește să facă din Groenlanda al 51-lea stat din SUA, în urma recentelor eforturi ale președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez. „Legea privind anexarea și statutul Groenlandei” a fost introdusă luni de republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat […]
În ultimii patru ani, Rusia a cheltuit peste 4 miliarde de dolari pe arme iraniene – rachete balistice, drone Shahed și muniție # Aktual24
De la sfârșitul anului 2021, Rusia a achiziționat echipamente militare iraniene în valoare de peste 4 miliarde de dolari, potrivit unei evaluări recente a unui oficial occidental de securitate citat de Bloomberg. Această cooperare militară s-a intensificat semnificativ după invazia pe scară largă în Ucraina din februarie 2022, ajutând Moscova să compenseze epuizarea stocurilor proprii […]
Inteligența artificială Grok a lui Elon Musk va fi integrată în rețelele Pentagonului, în ciuda criticilor dure din toată lumea la adresa Grok # Aktual24
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat luni că inteligența artificială Grok, dezvoltată de Elon Musk, va fi integrată în rețelele Pentagonului, alături de motorul generativ AI al Google. Anunțul a fost făcut în cadrul unui discurs susținut la sediul SpaceX din sudul Texasului, subliniind o accelerare majoră a adoptării tehnologiilor AI în Departamentul […]
Emilia Șercan, replică tăioasă la acuzațiile PSD și ale ministrului Justiției: ”Marinescu este idolul borfașilor, o piesă importantă pentru gruparea politico-mediatico-juridică determinată să fure în continuare” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan are o replică tăioasă după ce PSD a acuzat-o că este ”impostoare”, iar ministrul Justiției, Radu Marinescu, a amenințat că o va da în judecată. ”Când astfel de investigații capătă aspect personal defăimător, denigrator, în mod ciudat asociat unor demersuri instituționale pe care eu le-am realizat, sigur că analizez și eventualitatea unor […]
Un atac este iminent? Statele Unite au lansat un apel către toți cetățenii americani aflați în Iran să părăsească de urgență această țară # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă de securitate extrem de clară, îndemnând cetățenii americani aflați în Iran să plece imediat din țară. Mesajul citat de Newsweek subliniază că guvernul american nu poate garanta siguranța lor și nu va oferi asistență pentru evacuare. Dacă plecarea nu este posibilă pe loc, li se recomandă […]
Donald Trump este nemulțumit de performanța procurorului general Pam Bondi, după ce aceasta nu a reușit să „închidă” dosarele Epstein # Aktual24
Conform surselor din administrația de la Casa Albă și persoanelor familiare cu discuțiile interne de aici, președintele Trump s-ar fi plâns în mod repetat consilierilor săi în ultimele săptămâni, descriind-o pe procurorul general Pam Bondi ca fiind „slabă” și „ineficientă” în aplicarea agendei sale. Potrivit Wall Street Journal, criticile fac parte dintr-o campanie intensă a […]
„Nota de plată” pentru dezmățul bugetar din anii trecuți: „România plătește dobânzi echivalente cu aproape 3% din PIB – o spirală a datoriei care trebuie oprită urgent”, avertizează vicepremierul Radu Miruță # Aktual24
Într-o intervenție avută luni seara la Euronews România, vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a tras un semnal de alarmă major privind situația financiară a țării. El a subliniat că România plătește în prezent dobânzi la împrumuturi echivalente cu aproape 3% din Produsul Intern Brut (PIB), o povară care riscă să devină nesustenabilă dacă […]
Serviciile secrete israeliene avertizează că regimul de la Teheran va încerca să reprime total în următoarele 48 de ore protestele din Iran, pentru ca orice intervenție americană ulterioară să fie tardivă # Aktual24
Protestele din Iran continuă să atragă atenția comunității internaționale, mai ales în contextul reprimării lor brutale de către regimul teocratic al ayatollahului Ali Khamenei. Potrivit unei evaluări recente citate de The Jerusalem Post, oficiali din serviciile israeliene de securitate consideră că regimul iranian se află într-o cursă contra-cronometru pentru a suprima manifestațiile în următoarele 24–48 […]
Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, va fi primită joi la Casa Albă după ce i-a închinat Premiul Nobel președintelui Donald Trump # Aktual24
Joi, 15 ianuarie 2026, președintele Statelor Unite, Donald Trump, o va primi la Casa Albă pe lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025. Vizita, confirmată de un înalt ficial al Casei Albe pentru CNN, reprezintă prima întâlnire directă între cei doi după operațiunea militară americană din 3 ianuarie, care […]
Acuzat de plagiat, ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că ar putea-o da în judecată pe Emilia Șercan, pentru a-și proteja „dreptul la reputație” # Aktual24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni seară, într-o intervenție la România TV, că analizează posibilitatea de a iniția un proces pentru a-și proteja „dreptul la imagine și la reputație” ca urmare a acuzațiilor de plagiat aduse tezei sale de doctorat, realizată acum aproximativ două decenii. Oficialul a subliniat că acuzațiile la adresa sa sunt […]
Doi avocați elvețieni au depus plângere penală împotriva revistei Charlie Hebdo, după publicarea unei caricaturi ofensatoare la adresa victimelor incendiului de la Crans-Montana # Aktual24
Un cuplu de avocați din Elveția a depus o plângere penală împotriva revistei satirice franceze Charlie Hebdo, după publicarea unei caricaturi considerate ofensatoare la adresa victimelor incendiului mortal produs într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana. Potrivit agenției de presă Belga, plângerea a fost depusă la parchetul cantonului Valais de avocații Stéphane Riand și Béatrice Riand […]
Donald Trump amenință că toate țările care fac comerț cu Iranul vor fi supuse unor taxe vamale de 25% # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite vor impune o taxă vamală de 25% oricărei țări care desfășoară relații comerciale cu Iranul. Declarația a fost făcută pe rețeaua sa socială, Truth Social, și a fost preluată de Financial Times. „Această decizie este definitivă” și „intră în vigoare imediat”, a scris liderul de […]
