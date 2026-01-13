Moscova consideră „inadmisibile” ameninţările SUA contra Iranului. „Vor duce la consecinţe dezastruoase pentru securitatea internaţională”
HotNews.ro, 13 ianuarie 2026 19:30
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit agențiilor EFE…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
19:50
INTERVIU „M-am mutat într-unul dintre cele mai bogate state din America lui Trump. După jumătate de an, acestea sunt concluziile mele” # HotNews.ro
Actorul Dragoş Călin a făcut furori cu o postare distribuită de mii de români, în care a explicat lucrurile rele și bune din SUA, văzute de la fața locului. HotNews a discutat pe îndelete cu…
Acum 30 minute
19:30
Moscova consideră „inadmisibile” ameninţările SUA contra Iranului. „Vor duce la consecinţe dezastruoase pentru securitatea internaţională” # HotNews.ro
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit agențiilor EFE…
19:30
Mesaj de susținere a Emiliei Șercan de la Facultatea de Jurnalism, după atacurile PSD: „Instigarea la ură poate degenera” # HotNews.ro
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își arată „deplina susținere” față de jurnalista Emilia Șercan, lector în cadrul facultății, în contextul în care aceasta a fost atacată de către…
Acum o oră
19:20
Conchita Wurst, o legendă a concursului Eurovision, a anunțat că a decis să nu mai participe la evenimente asociate cu acest concurs muzical. Tom Neuwirth, artistul austriac din spatele personajului scenic Conchita Wurst, a afirmat,…
Acum 2 ore
18:50
Alcoolul este prea ieftin în Europa, iar românii sunt printre cei mai mari consumatori, avertizează OMS # HotNews.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă oficial că „alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”. Obiceiurile europenilor în privința consumului ridicat de alcool le pun sănătatea în pericol, dar guvernele nu…
18:50
Primul atac PSD la adresa lui Ciprian Ciucu de când a devenit primar general. „Există oricând opțiunea depunerii mandatului” # HotNews.ro
Liderul organizației PSD București și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, l-a criticat pe primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu pentru postarea în care acesta spunea că PMB nu are bani „nici să treacă strada”. Băluță…
18:40
Conflict în trafic în Bucureşti: Doi şoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol şi un cuţit, imobilizaţi şi duşi la Poliţie # HotNews.ro
Un conflict izbucnit marţi în trafic, în zona Pantelimon din Bucureşti, a fost oprit de un echipaj de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei. În conflict erau implicaţi doi şoferi care se…
18:00
Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei…
18:00
Două barje cu îngrășăminte chimice sunt scufundate în Dunăre din 9 ianuarie. Autoritățile au anunțat azi. Comandant de port: Nu poate să spună nimeni că nu a știut # HotNews.ro
O barjă încărcată cu 1.100 de tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat la jumătatea distanței dintre portul Zimnicea și portul bulgăresc Sviștov. O altă barjă, care transporta clorură de potasiu, s-a…
18:00
CSM solicită Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. Peste 700 de posturi vacante la nivel național # HotNews.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, astfel cum s-a…
Acum 4 ore
17:40
Julio Iglesias, protagonistul unui scandal sexual. Acuzațiile formulate de două fosta angajate ale artistului # HotNews.ro
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce…
17:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a încurajat marți pe iranienii care manifestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului, promițând într-o postare pe rețeaua sa Truth Social…
17:30
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară # HotNews.ro
Procurorul special din Coreea de Sud a cerut marți pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, sub acuzația că a orchestrat o „insurecție” atunci când a impus temporar legea marțială în decembrie 2024,…
17:30
După 22 de zile de la demisie, Daniel David pleacă oficial de la Ministerul Educației. Locul îi este luat pe perioada interimatului de Ilie Bolojan # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va prelua în mod interimar funcția de ministru al Educației, conform unui anunț oficial al Guvernului. Mutarea vine în contextul în care au trecut 22 de zile de când ministrul Daniel David…
17:20
Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana # HotNews.ro
Ancheta penală din Elveția privind incendiul din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, izbucnit de Anul Nou, trebuie extinsă astfel încât să fie investigate și autoritățile locale, a declarat un avocat care reprezintă unele dintre…
17:20
Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan și-a dat acordul pe acordul UE-Mercosur, Guvernul răspunde după cinci zile cu poziția Ministerului de Externe / Ce spune MAE # HotNews.ro
„În privința Mercosur, poziția comunicată de MAE este…”. Așa începe răspunsul dat luni de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Digioiu, întrebată vineri de HotNews, dar și de alți jurnaliști, cine a luat decizia ca…
17:20
Dominic Fritz, prima reacție în legătură cu acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu / Apel către PSD # HotNews.ro
În prima sa reacție publică cu privire la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, liderul USR, Dominic Fritz, vorbește despre „amenințările și intimidările îndreptare împotriva jurnalistei Emilia Șercan” și solicită…
17:10
Apelul văduvei fostului șah al Iranului către forțele de securitate ale Teheranului: „Înainte de a fi prea târziu” # HotNews.ro
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de Revoluţia Islamică în 1979, a făcut apel marţi la forţele de securitate să se alăture mişcării de contestare a regimului…
17:10
„O lume fără reguli”. Duma de Stat rusă denunță „încălcarea nonșalantă a suveranității altor țări”. Pe cine dă vina # HotNews.ro
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunțat marți riscul „unei lumi fără reguli” și încălcarea suveranității naționale a statelor, fără a-l menționa direct pe președintele american Donald Trump. „Noua regulă este o…
17:00
Numărul de închirieri prin Airbnb s-a prăbușit într-o populară destinație turistică din Europa, după măsurile luate de guvern # HotNews.ro
Numărul închirierilor turistice pe termen scurt în Ibiza, oferite pe platforme precum Airbnb și Booking.com, aproape s-a înjumătățit în 2025 față de anul precedent, pe măsură ce ofensiva Spaniei împotriva locuințelor de vacanță și a…
17:00
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost” # HotNews.ro
Mandatul lui Kevin Rudd în fruntea ambasadei Asutraliei la Washington se va încheia brusc, în urma confruntării cu Casa Albă pe fondul comentariilor pe care acesta le-a făcut în 2021, scriu Reuters și The Times.…
16:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează serviciul Wizz Class. Este un serviciu opțional conceput pentru pasagerii care își doresc mai mult spațiu personal. Serviciul este disponibil pentru achiziție pe zboruri selectate către și dinspre…
16:30
VIDEO Ce căuta un convoi de 350 de tractoare, încă de la prima oră a dimineții, în Paris? „Prea multe reguli ucid regulile” # HotNews.ro
Demonstrațiile din capitala Franței vin cu câteva zile înainte de semnarea finală a acordului, programată pentru sâmbătă în Paraguay, care ar crea o zonă de liber schimb între UE și Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay…
16:30
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Faptele pentru care a primit sentința # HotNews.ro
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar decizia instanţei este definitivă. El a fost judecat pentru…
16:20
Kelemen Hunor: „O problemă serioasă” la SRI care nu are de peste doi ani director civil / „Nicușor Dan trebuie să facă pasul cât mai repede” # HotNews.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că nu au mai existat discuții în coaliție pe tema numirilor șefilor de servicii, din august, atunci când Nicușor Dan a fost la o discuție cu liderii coaliției și i-a…
16:10
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii # HotNews.ro
Căpitanul unei nave portcontainer care s-a izbit anul trecut de un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii nu a făcut „absolut nimic” pentru a preveni o coliziune evitabilă și fatală, au…
16:00
Un nou test ajută în diagnosticarea bolii Alzheimer. Dr. Adina Crăciunoiu, neurolog Regina Maria: „Scurtează drumul către diagnostic. Sunt multe boli care pot avea simptome asemănătoare Alzheimer” # HotNews.ro
Dintre formele de demență, boala Alzheimer este cea mai frecventă, ocupând peste 60% din totalitatea cazurilor. Boala nu poate fi vindecată, dar, depistată din vreme, progresia ei poate fi semnificativ încetinită. Un nou tip de test…
Acum 6 ore
15:50
[P] Ce experiențe unice îți oferă o croazieră în Dubai și celelalte destinații din Golf? # HotNews.ro
Ai explorat deja destinații populare din Europa sau ai petrecut ani la rândul pe plajele clasice? O croazieră în Dubai și în celelalte zone din Golf propune o alternativă atractivă, care îmbină luxul, descoperirea culturală…
15:50
Ce a spus Cătălin Măruță în prima apariție publică după ce Pro TV a renunțat la emisiunea lui / Ironia cu care le-a comunicat telespectatorilor decizia postului TV # HotNews.ro
„Plecăm cu capul sus, spatele drept, privirea înainte”, a spus, marți, Cătălin Măruță, în direct pe Pro TV, în prima emisiune în direct de când postul TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”.…
15:40
Poliția americană încearcă să dea de urma actorului Timothy Busfield și a cerut ajutorul US Marshals # HotNews.ro
Serviciul US Marshals din Statele Unite, cea mai reputată agenție de aplicare a legii a guvernului federal, a intervenit pentru a ajuta la localizarea lui Timothy Busfield, după ce Departamentul de Poliție din Albuquerque (APD)…
15:10
Patru petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia # HotNews.ro
Patru petroliere operate de firme grecești au fost lovite marți de drone neidentificate în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre terminal al Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de pe coasta rusă pentru a încărca…
15:10
Sancțiunea primită de ofițerul de presă de la Guvern care a împiedicat jurnaliştii să îi ia declaraţii premierului Bolojan # HotNews.ro
Ofiţerul de presă care i-a blocat în noiembrie pe jurnaliştii de la Parlament atunci când aceștia au vrut să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări s-a ales că tăierea salariului cu 5%,…
15:10
Criminalul din una dintre cele mai șocante fotografii din istorie a fost identificat după 84 de ani: „Nu a fost niciodată anchetat” # HotNews.ro
Istoricul german Jürgen Matthäus a elucidat unul dintre misterele care înconjoară fotografia cunoscută sub numele de „Ultimul evreu din Vinița”, cu puternic impact emoțional, care înfățișează un ofițer SS pe punctul de a ucide un…
15:00
Un oficial iranian anunță pentru prima dată un număr masiv de morți în urma manifestațiilor / De ce regimul rezistă însă, în ciuda crizei care zguduie țara # HotNews.ro
În ciuda valului masiv de proteste și a presiunii externe din partea lui Donald Trump, nu există semne ale unor dezertări în rândul elitei de securitate a Republicii Islamice. Deși slăbit, regimul rezistă încă, observă…
15:00
Zacuscă și roboți. 100 de copii din familii vulnerabile deprind taineleprogramării și cum să controleze noile tehnologii # HotNews.ro
O mașinuță construită de un elev de 13 ani împreună cu mentorul său se plimbă singură printr-o clădire de la marginea Bucureștiului, urmând doar o linie neagră, lipită în cerc pe podea. Într-o clasă alăturată,…
15:00
Rusia a deschis o anchetă după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile la un „spital al groazei” din Siberia # HotNews.ro
Rusia a deschis o anchetă penală privind moartea a nouă bebeluși nou-născuți în cursul acestei luni, pe fondul unor suspiciuni de neglijență la un spital de maternitate din Siberia, relatează Reuters. Comitetul de Anchetă al…
14:40
Socialiştii lui Igor Dodon cer anchetarea Maiei Sandu pentru „trădare” după ce a spus că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România # HotNews.ro
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte prorus Igor Dodon, cere instituțiilor statului să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta Maia Sandu, după ce a afirmat într-un interviu că „dacă s-ar organiza…
14:30
Premierul naționalist Viktor Orban se va confrunta cu un adversar puternic pentru prima dată în 16 ani la alegerile parlamentare din Ungaria ce vor avea loc pe 12 aprilie, iar rezultatul ar putea avea implicații…
14:00
Ajustările fiscale se vor resimți din plin în 2026 asupra puterii de cumpărare, avertizează Comisia de Prognoză # HotNews.ro
Economia României încetinește sub presiunea ajustărilor fiscale, iar puterea de cumpărare este lovită de inflație și taxe, arată cele mai recente date ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, citate de Agerpres. Potrivit prognozelor, impactul…
Acum 8 ore
13:40
Cel mai virulent propagandist al Kremlinului a identificat o nouă țară pe care o vrea invadată de armata Rusiei # HotNews.ro
Moderatorul televiziunii de stat ruse Vladimir Soloviov a cerut Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei, scrie Kyiv Post. Unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Rusiei, Vladimir Soloviov, care a cerut folosirea…
13:40
Activele petroliere pe care Rusia le are și le dezvoltă în Venezuela aparțin statului rus, care își va continua activitatea acolo, a declarat marți Moscova, după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind controlul asupra țării…
13:40
Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetățenii americani care se află în Iran să părăsească țara „acum, avertizând însă să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american, transmite The Guardian. Ambasada a emis…
13:30
În Franța a avut loc anul trecut un eveniment demografic nemaivăzut de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial: „Frapant” # HotNews.ro
Franța a înregistrat mai multe decese decât nașteri în 2025: sporul natural al populației a devenit negativ pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, situându-se la minus 6.000 de persoane, a…
13:10
Un grup de schiori a fost surprins sâmbăta trecută de o avalanșă în Parcul Național Rocky Mountain din Colorado, scrie CNN. Imaginile sunt dramatice și arată unul dintre schiori care pare înghițit de zăpadă. Acesta…
13:10
Scrisoarea disperată a unei bucureștence fără căldură de pe 4 ianuarie și valul de susținere pe care l-a generat. Ce le cere lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan # HotNews.ro
În cele mai geroase zile și nopți din această iarnă, în aproape jumătate din București sunt, în continuare, probleme uriașă cu furnizarea de căldură și apă caldă. Vorbim despre 4 din 10 blocuri / imobile…
13:10
China ia fața SUA și prezintă primul sistem de a seta ora pe Lună, cu o precizie de până la 1.000 de ani # HotNews.ro
Un grup de cercetători din China a conceput primul software de de stabilire a timpului pe Lună, menit să ajute la sincronizarea ceasurilor noastre cu cele de pe satelitul natural al Pământului, relatează Gizmodo. Pe…
13:10
Studentă iraniană la București: „Viața în Iran e ca într-o închisoare fără ziduri. Când am fost acceptată la ASE, am simțit că e singura cale de supraviețuire” / Apelul ei către români # HotNews.ro
Elahe, o femeie de 34 de ani din Iran, care trăiește în București, stă cu sufletul la gură: din 8 ianuarie, când a fost oprit internetul, ea nu mai știe nimic despre familia ei de…
13:10
Atac informatic la unul dintre cele mai mari lanțuri de fast-food din România: Ce date personale au fost accesate și ce amendă a primit compania # HotNews.ro
Compania Premier Restaurants România, care operează rețeaua de restaurante McDonald’s pe piața din România, a fost amendată pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, în urma unui atac informatic în care au fost accesate neautorizat…
12:50
Aproape 3.500 de imobile nu au căldură în aceste zile cu ger / Noul termen de rezolvare al Termoenergetica # HotNews.ro
Aproape 3.500 de blocuri și alte imobile nu au căldură în București, cele mai multe dintre ele fiind în sectoarele 2 și 3, a anunțat compania municipală Termoenergetica. În București este ger și, potrivit meteorologilor,…
12:50
Un nou episod de ger în România, după câteva zile de încălzire a vremii la jumătatea săptămânii / Anunțul ANM # HotNews.ro
După valul de ger din această perioadă, vremea se va încălzi treptat, de la jumătatea acestei săptămâni, însă doar pentru scurt timp, pentru că urmeză un nou episod și mai sever, cu temperaturi foarte scăzute…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.