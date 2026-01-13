”Cu el nu a fost cum a fost cu Cristi Chivu!” Dezvăluiri despre impactul uriaș avut de român asupra unui star din Serie A
Sport.ro, 13 ianuarie 2026 19:50
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din Serie A.
Antrenorul și-a găsit angajament după opt luni de la despărțirea de Rapid.
O periculoasă grupare mafiotă este suspectă pentru asasinarea fostului patron al lui Adrian Mutu # Sport.ro
Alain Orsoni a fost patronul echipei unde a evoluat Adrian Mutu și era supranumit "Omul cu șapte vieți" și "Nașul din Corsica".
Rapid a transmis un mesaj în care detaliat felul în care se desfășoară una dintre colaborările cu Genoa.
Primarul, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru plăți ilegale la echipa de fotbal # Sport.ro
Liviu Cristian Negoiță, primarul orașului Cernavodă, a ajuns în spatele gratiilor marți seară, 13 ianuarie, fiind încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.
Vestea momentului pentru Real Madrid! Celebrul jurnalist susține că Jurgen Klopp ar accepta oferta # Sport.ro
Real Madrid s-a despărțit de Xabi Alonso și l-a numit în funcția de antrenor principal pe Alvaro Arbeloa.
Barcelona a făcut prima mutare a iernii.
Probleme mari pentru o echipă importantă din România: "26 ianuarie probabil va însemna finalul acestui club" # Sport.ro
O formație de tradiție din Liga 2 este în insolvență, și-a pierdut deja jumătate dintre titulari și antrenorul se pregătește să părăsească și el corabia.
Inter intră în cursa pentru „bijuteria” lui Leeds! Cristi Chivu îl vrea pe atacantul crescut chiar de nerazzurri # Sport.ro
Inter Milano, sub comanda antrenorului Cristi Chivu, monitorizează situația lui Wilfried Gnonto, atacantul celor de la Leeds United.
Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!” # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat marți seară transferul lui Ofri Arad la FCSB.
FCSB a rezolvat al doilea transfer din această iarnă.
Real Madrid a anunțat luni seară despărțirea de Xabi Alonso.
Mutări de trupe în handbalul românesc: Bent Dahl a semnat, Mariana Tîrcă revine. Bogdan Burcea preia o nouă echipă # Sport.ro
Corona Brașov a oficializat marți schimbările majore pregătite pentru sezonul următor.
Lisav Eissat, fundașul central de la Maccabi Haifa care a ales să reprezinte România, a făcut o mutare decisivă pentru cariera sa la împlinirea vârstei de 21 de ani.
”Câinii” au încheiat stagiul de pregătire din Antalya.
Una dintre formațiile importante din Superliga a dat o nouă lovitură în această iarnă.
Antrenorul român al „nerazzurrilor” a primit o veste proastă chiar după egalul cu Napoli (scor 2-2).
O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări # Sport.ro
Mary Stoiana a învins, în calificările Openului Australian, o jucătoare clasată cu 57 de locuri mai sus, în ierarhia WTA.
Florin Manea exultă! Impresarul dă lovitura cu transferul lui Radu Drăgușin: ”E ceva senzațional! M-au sunat că vor să prezinte oferta!” # Sport.ro
Florin Manea a dezvăluit ultimele detalii în legătură cu ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin.
Galacticii au pierdut Supercupa Spaniei în fața catalanilor.
”Puști răsfățați, ei trebuie schimbați!” Campionul din UFC a sărit la gâtul starurilor lui Real Madrid după demiterea lui Xabi Alonso # Sport.ro
Real Madrid a anunțat în cursul zilei de luni despărțirea de Xabi Alonso, la doar o zi după eșecul din Supercupa Spaniei, cu Barcelona, scor 2-3.
Gael Monfils a pierdut deulul cu Fabian Marozsan în primul tur la Auckland.
Lovitură pentru Dan Șucu! Un nume important din Italia a refuzat Genoa, dar a rămas în Serie A # Sport.ro
Stephan El Shaarawy (33 de ani) a hotărât să nu părăsească AS Roma în această iarnă, respingând ferm propunerea venită de la Genoa.
Alvaro Arbeloa, primele declarații după anunțul lui Real Madrid: „Știu că pot avea șanse mari cu mine ca antrenor” # Sport.ro
Real Madrid l-a numit antrenor pe Alvaro Arbeloa după plecarea lui Xabi Alonso.
”Ți-a sunat telefonul?” Jurgen Klopp, întrebat frontal după ce Real Madrid l-a dat afară pe Xabi Alonso # Sport.ro
Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei cu FC Barcelona, iar Xabi Alonso a fost dat afară de la cârma galacticilor.
Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat # Sport.ro
Situația lui Radu Drăgușin rămâne incertă.
Gigi Becali a anunțat primul „11” ideal la FCSB! Cei doi fotbaliști de care nu se atinge nimeni # Sport.ro
Gigi Becali a stabilit cum va arăta echipa de start a campioanei pentru partea a doua a sezonului.
Wayne Rooney, legenda echipei de fotbal Manchester United, este dispus să se alăture staffului tehnic al lui Michael Carrick ca secund, acesta din urmă fiind favorit pentru a fi numit în postul antrenor principal interimar în cursul acestei săptămâni, informează EFE.
Clubul madrilen pare să treacă prin schimbări importante, la jumătatea acestui sezon.
S-a jucat „cel mai bătrân meci” din istoria tenisului feminin: câți ani au împreună cele două jucătoare # Sport.ro
Partidă extraordinară în circuitul WTA, care consemnează progresele uriașe ale metodelor de recuperare fizică.
Campionatul European de handbal masculin va avea loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.
Superliga se va relua vineri, cu meciul dintre FC Argeș și FCSB.
”Cormoranii” au câștigat lejer meciul din FA Cup, transmis de VOYO.
„Killer-ul” Khabib Nurmagomedov îi ia apărarea lui Xabi Alonso după demiterea de la Real Madrid: „Schimbați jucătorii, nu antrenorul!” # Sport.ro
Xabi Alonso nu a rezistat nici măcar un sezon pe banca lui Real Madrid.
Fabio Bădărău a semnat anul trecut primul său contract profesionist cu Juve, valabil până în 2027.
Adolescentul anului 2025 a câștigat Globul de Aur și a dezvăluit ce echipă din Premier League susține # Sport.ro
Owen Cooper (16 ani), felicitat de un club uriaș din Premier League, după ce a primit încă un premiu semnificativ în industria cinematografiei.
Tehnicianul de 44 de ani a fost pus pe liber, după doar 7 luni în funcție, perioadă în care a adunat 34 de meciuri, 24 de victorii, 4 egaluri și 6 înfrângeri.
Universitatea Cluj continuă colaborarea cu Sampdoria și este gata să trimită un nou tânăr talent în Serie B.
Continuă transferurile în Superliga României.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este gata de încă o mutare pe piața transferurilor.
Fotbalistul care l-a mișcat pe Gigi Becali cu un telefon după plecare: „Pentru mine, asta e bucuria!“ # Sport.ro
Latifundiarul din Pipera a povestit un episod care l-a impresionat profund.
Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de la Real Madrid, echipă pe care o preluase în vară.
Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani # Sport.ro
Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, una dintre cele mai moderne arene construite în ultimii ani în România, arată bine la aproape doi ani de la inaugurare, chiar dacă drumul până la finalizarea lucrărilor a fost lung și presărat cu probleme.
Se schimbă liniile în Ștefan cel Mare.
Fotbalistul recunoaște că și-ar dori să joace în Giulești.
Decizia schimbării unui tehnician de succes, dacă ne luăm după rezultatele sale la Bayer Leverkusen, s-a întors ca un bumerang împotriva președintelui.
Guti, dezvăluire explozivă despre plecarea lui Xabi Alonso de la Real: „Când se întâmplă așa ceva...“ # Sport.ro
Fostul star al Realului, ajuns la 49 de ani, a spus, răspicat, de ce un tehnician de succes, la Bayer Leverkusen, n-a rezistat nici măcar un sezon, la Real Madrid.
Florentino Perez și-a făcut lista: doi antrenori pentru postul de ”principal” la Real Madrid # Sport.ro
Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de la Real Madrid imediat după ce echipa a pierdut Supercupa Spaniei în fața Barcelonei, scor 2-3.
Sorin Cârțu a insistat și l-a convins pe Gigi Becali să semneze un fotbalist: „Adu-l neapărat!” # Sport.ro
Fostul tehnician a dezvăluit cum a contribuit decisiv la unul dintre cele mai inspirate transferuri din istoria recentă a clubului.
