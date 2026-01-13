Dumitru Dragomir a pus lupa pe transferurile iernii în SuperLiga. Concluzie amară pentru fotbalistul adus cu surle și trâmbițe: „Jucător de Divizia B”
Fanatik, 13 ianuarie 2026 19:50
Dumitru Dragomir a văzut transferurile făcute de echipele din SuperLiga în această iarnă. Ce mutare de top a pus la zid fostul șef LPF.
• • •
Acum 5 minute
20:00
Marius Șumudică, prima victorie pe banca lui Al-Okhdood. Toate detaliile despre Al Kholood, echipa pe care a învins-o românul # Fanatik
Marius Șumudică a reușit prima victorie pe banca celor de la Al-Okhdood, 1-0, contra lui Al Kholood, iar amprenta tehnicianului român la formația arabă deja se vede.
Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
19:40
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA # Fanatik
Ana Bărbosu a plecat la studii în SUA și iată că a reușit să bifeze deja o performanță uriașă. Gimnasta noastră a stârnit un val de reacții peste hotare.
Acum o oră
19:20
Cei de la Rapid continuă să facă pași concreți pentru a-i îndeplini una dintre dorințe lui Dan Șucu, iar anunțul făcut de clubul bucureștean arată că lucrurile merg într-o direcție concretă.
19:10
Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar a avut parte de o surpriză: 8.000.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi a fost foarte aproape de a ajunge în această iarnă în Arabia Saudită. Tehnicianul era pe punctul de a semna contractul, dar totul a picat în ultima clipă.
19:10
Doliu în fotbalul din Franța, după ce fotbalistul din Hexagon s-a stins din viață la doar 42 de ani, după o luptă dură cu o boală incurabilă dusă în ultimii ani.
Acum 2 ore
18:50
Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis recent este văzut cu ochi buni de „galactici” # Fanatik
Alvaro Arbeloa a preluat banca lui Real Madrid după despărțirea de Xabi Alonso, dar gruparea din capitala Spaniei ar putea numi un nou tehnician în vară. Pe listă se află și un antrenor care a fost demis recent.
18:40
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile # Fanatik
Mihai Stoica a numit jucătorii care îi pot lua locul lui Adrian Șut la mijlocul terenului. Cine este favorit să îl înlocuiască pe fotbalistul transferat recent la Al-Ain.
18:40
Controversele din spatele noii păpuși Barbie. De ce a împărțit lumea în două: „Oamenii nu sunt produse” # Fanatik
Lansarea noii păpuși Barbie a stârnit dezbateri aprinse în întreaga lume. Unii văd o simplă jucărie, alții o provocare pentru standardele societății. Părerile specialiștilor
18:20
Andre Duarte este mare fan Cristiano Ronaldo: „Trebuie să-i oferim mai mult respect”. Care sunt fundașii centrali pe care îi apreciază cel mai mult # Fanatik
Andre Duarte a semnat cu FCSB în această iarnă și se pregătește să înceapă treaba alături de campioana României. Ce a spus despre idolul său, Cristiano Ronaldo, și cine sunt cei trei stoperi ce l-au impresionat
18:10
Gigi Mustață aruncă bomba pe piața transferurilor. Cine semnează, de fapt, cu FCSB: „În această iarnă mai vin cel puțin doi super fotbaliști” # Fanatik
FCSB primește întăriri. Gigi Mustață a făcut marele anunț. Ce a spus liderul Peluzei Nord despre mutările puse la cale de campioana României.
Acum 4 ore
18:00
FRF anunță un posibil parteneriat cu Marea Britanie, după întâlnirea cu ambasadorul Giles Portman: „A confirmat cu entuziasm” # Fanatik
Răzvan Burleanu, președintele FRF, s-a întâlnit cu Giles Portman, ambasador al Marii Britanii în România, iar cei doi au discutat inclusiv cum poate fi ajutat fotbalul din țara noastră.
17:50
Andrei Nicolescu a răbufnit în direct după ce Universitatea Craiova l-a ofertat pe Matteo Duțu: „De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm în cap?” # Fanatik
Andrei Nicolescu îi atacă pe olteni, după ce Universitatea Craiova a intervenit pe fir la Matteo Duțu. Reproșurile aduse de oficialul lui Dinamo.
17:40
Ce impozit are de plătit Monica Tatoiu în 2026. Greșeala care o costă 3.000 de lei în plus # Fanatik
Monica Tatoiu explică ce sume are de plătit către stat după schimbările fiscale din 2026. Semnalează erori vechi din evidențele primăriei, care îi cresc impozitul cu mii de lei.
17:40
Adrian Mazilu, interviu după primul gol marcat pentru Dinamo: „Am depășit momentele grele. Nu mai am coşmaruri!”. Video exclusiv # Fanatik
Adrian Mazilu a acordat un interviu pentru FANATIK DINAMO după primul gol marcat pentru "câini". Atacantul a vorbit despre primele luni dificile de la Dinamo, obiectivele din acest sezon, dar şi calvarul accidentărilor.
17:20
Rapid mută din nou pe piața transferurilor: „Xavi”, jucătorul adus de Daniel Sandu, pleacă din Giulești # Fanatik
Adrian Mihalcea a anunțat că Luka Luka Gojkovic, fostul jucător al Rapidului, este așteptat să debuteze pentru UTA Arad
17:10
Răzvan Ioan Boanchiș se implică în conflictul Boloni – Dobrin – Balaci: „Statistica e în favoarea lui. Dar nici măcar la Târgu-Mureș nu venea lumea să-l vadă DOAR pe el” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK după ce Laszlo Boloni a afirmat că Nicolae Dobrin și Ilie Balaci „au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut”
16:50
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut # Fanatik
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB în primul meci al anului 2026. Cine îi ia locul lui Adrian Șut la mijlocul terenului. Gigi Becali a făcut anunțul.
16:40
Al Okhdood – Al Kholood, meci de totul sau nimic pentru Marius Șumudică. Un nou test pentru român # Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, joacă marți un meci crucial cu Al Kholood în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Toate detaliile despre duelul din Arabia Saudită.
16:20
Cele șase scenarii prin care SUA ar putea pune mâna pe Groenlanda. „Metoda Putin”, una dintre opțiunile lui Trump # Fanatik
Donald Trump își intensifică presiunea asupra Groenlandei, iar Danemarca și experții avertizează asupra riscurilor militare și geopolitice, invocând mai multe scenarii, unul inspirat din "metoda Putin".
Acum 6 ore
16:00
Turneu de Counter-Strike cu premii de 1,25 milioane de euro la Cluj-Napoca. Emil Boc, reacție de senzație „Tu ești Gică Hagi 2” # Fanatik
Cele mai bun echipe de Counter Strike din lume vin în România. Turneu uriaș la Cluj Napoca. Emil Boc, viral pe social media. „Felicitări pentru inițiativă și pentru reușite”.
15:40
Fostul pilot de Formula 1 a fost arestat după o bătaie ca în filme la un concurs de karting. A sărit în apărarea fiului său cu o lovitură de karate. Video # Fanatik
Un fost pilot de Formula 1 a sărit la bătaie la un concurs de karting. I-a aplicat o lovitură din săritură unui străin, după ce acesta s-a luat de fiul său la finalul unui concurs de karting
15:30
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4 # Fanatik
Situație disperată în București: în plin val de ger, mai mulți locuitori ai Capitalei se plâng că nu au apă caldă și căldură. Scene incredibile descrise de oameni
15:00
Un nou termen în procesul palmaresului Universității Craiova. Adrian Mititelu, reacție furibundă: „Clubul Sportiv cere retragerea titlului. Să audă Talpan și face hârtie”. Exclusiv # Fanatik
Procesul palmaresului Universității Craiova se apropie de final. Curtea de Apel Timișoara a rămas în pronunțare. Decizia va fi anunțată pe 23 ianuarie 2026. Reacția lui Adrian Mititelu.
14:40
Xabi Alonso a răbufnit după ce a fost dat afară de Real Madrid: „Nu poți să faci așa ceva! E imposibil!” # Fanatik
Xabi Alonso și Real Madrid s-au separat după eșecul din finala Supercupei Spaniei. Ce mesaj a transmis antrenorul spaniol după despărțirea de clubul de pe Bernabeu.
14:20
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României” # Fanatik
Federația Română de Pescuit Sportiv a cerut în instanță anularea tuturor permiselor de pescuit recreativ. măsură ce ar putea să se ia în următoarele săptămâni. Ce trebuie să facă pescarii în următoarea perioadă.
14:10
Universitatea Cluj a împrumutat unul dintre tinerii promiţători din lot la Sampdoria. De la italieni a venit în această iarnă Andrei Coubiş, noul fundaş central al "şepcilor roşii".
14:10
Cancerul de sân ar putea fi vindecat cu o singură injecție, arată un studiu. Care sunt șansele ca tratamentul să ajungă pe piață # Fanatik
Un medicament nou a reușit să vindece cancerul la sân și a obținut rezultate promițătoare pentru cancerul la plămâni și de piele. Ce șanse sunt să apară pe piața din România
Acum 8 ore
13:50
Petrolul a adus înlocuitor de la Slavia Praga pentru Sălceanu care pleacă la Rapid. Exclusiv # Fanatik
Mutare spectaculoasă făcută de Petrolul înainte de restartul SuperLigii. „Lupii galbeni” au găsit înlocuitor pentru Robert Sălceanu. Fundașul stânga pleacă în această iarnă la Rapid
13:40
Avertismentul lui Mitică Dragomir despre acordul cu Mercosur, care îi va îngropa pe fermierii români: „Şpagă de miliarde la conducerea europeană” # Fanatik
Acordul UE–Mercosur provoacă proteste în Europa, iar Dumitru Dragomir avertizează că fermierii români vor fi cei mai afectați, împinși spre faliment și vânzarea pământului.
13:30
„Am făcut record de alcoolemie în liceu”. De unde au plecat toate problemele lui Mario Iorgulescu: „Mergeam cu tata la șpriț de la 13 ani” # Fanatik
Mario Iorgulescu a dezvăluit de unde au plecat toate problemele din viața lui. Fiul lui Gino Iorgulescu mergea alături de tatăl său la șpriț încă de la vârsta de 13 ani.
13:10
Fotbalistul parior dorit de Manchester City, aproape de un transfer surprinzător. Ar fi rivalul fostului star de la Barcelona # Fanatik
Vedeta din Premier League, care în trecut a avut probleme pentru că a fost acuzat că a pariat, ar putea să fie parte dintr-un transfer surprinzător în această perioadă de mercato.
12:50
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om” # Fanatik
Temperaturile neobișnuit de scăzute din ultimele zile îi expun mai ales pe cei care locuiesc în apartamente unor riscuri serioase. Dumitru Chisăliță trage un semnal de alarmă: ”Toată lumea e în pericol”
12:30
Mesajul emoționant pe care Adrian Șut i l-a dat lui Gigi Becali la plecarea de la FCSB: „Pentru mine asta este bucuria” # Fanatik
Adrian Șut nu a uitat de Gigi Becali după ce a plecat în Emiratele Arabe Unite. Ce i-a transmis mijlocașul latifundiarului din Pipera după ce s-a transferat la Al-Ain
12:10
U Cluj a dat o lovitură importantă în mercato de iarnă. După ce l-au adus pe Andrei Coubiș de la AC Milan, ardelenii au mai rezolvat o mutare de top.
Acum 12 ore
11:50
Gigi Becali a anunțat super transferul, dezvăluit exclusiv de Fanatik, pe care-l forțează la FCSB: „Azi trimit contractul!” # Fanatik
FCSB poate da lovitura în perioada de transferuri! Gigi Becali a dat ultimele informații despre mutarea pe care campioana României ar putea să o facă.
11:40
Se pregătește plecarea lui Andrei Borza de la Rapid! Giuleștenii și-au găsit fundaș stânga. Exclusiv # Fanatik
Pleacă Andrei Borza de la Rapid!? Transferul pregătit de oficialii de la Rapid care trădează mutarea. Victor Angelescu a dat ultimele detalii. „Eu sunt, de obicei, optimist. De ce nu aș fi și acum”.
11:30
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct: „Noi avem discuția asta de 6-9 luni” # Fanatik
Rămâne sau nu Zeljko Kopic la Dinamo. Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a vorbit despre situația antrenorului croat. „Am fost pus într-o situație ridicolă”.
11:20
Noul secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului a manageriat un hotel și un motel. Firma a fost dată în judecată pentru neplata datoriilor # Fanatik
Corneliu Mureșan, numit recent secretar de stat la SGG, a înființat și manageriat o firmă care a fost chemată în instanță pentru achitarea unor datorii.
11:10
Se face transferul! Victor Angelescu a intrat în direct și a anunțat că mutarea pe axa Rapid - Petrolul este aproape rezolvată. Despre ce jucător este vorba.
10:40
Ce l-a impresionat pe Andrei Nicolescu la Dinamo în cantonamentul din Antalya: „Mi-a plăcut foarte mult!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a fost impresionat total de felul în care a arătat Dinamo în cantonamentul din Antalya. Care au fost aspectele de care președintele „câinilor” a fost cel mai mulțumit
10:30
Cristi Chivu a surprins toată Italia la o zi după ce a ratat victoria în Inter – Napoli. Ce decizie a luat antrenorul român # Fanatik
Cristian Chivu a bifat un nou semieșec cu Inter împotriva echipelor mari, iar la 24 de ore a luat o decizie la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Ce a făcut românul
10:10
Fanatik Dinamo, marți, 13 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca # Fanatik
FANATIK DINAMO revine în 2026 cu o nouă ediţie de top. Cristi Coste va face show alături de jucătorii „câinilor”, Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca.
10:00
Apariție rară a lui Sacha Dragic, vizionarul care a transformat Superbet într-un brand global. The Big Target: 50 de miliarde de euro! # Fanatik
Superbet România este „locomotiva” grupului, dar Brazilia vine tare din urmă, iar lansarea din Grecia are un potențial atractiv. Superbet Grecia va fi sponsorul lui PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, dezvăluirile fiind făcute de fondatorul Sacha Dragic, într-un interviu la ZF Live.
09:50
Otto Hindrich a plecat să facă vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
O nouă lovitură dată de CFR Cluj în mercato de iarnă. Otto Hindrich face vizita medicală la Legia Varșovia. Cu câți bani se aleg, de fapt, ardelenii.
09:40
Ilie Dumitrescu, corp de invidiat la 57 de ani! Vacanță de vis în Dubai pentru fotbalistul ”Generației de Aur” # Fanatik
Cum arată, de fapt, Ilie Dumitrescu la bustul gol, deși are 57 de ani. Fostul internațional român se bucură de un sejur de poveste în Emiratele Unite Arabe.
09:30
Câți bani primește Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid. Antrenorul, aproape să încaseze o avere # Fanatik
Real Madrid a anunțat că despărțirea dintre club și antrenorul Xabi Alonso a fost „de comun acord”, însă tehnicianul nu și-a dorit să plece de la echipă, fiind mai degrabă convins de către cei din conducere.
09:10
Am făcut calculul! Câți bani ar încasa statul dacă și Catedrala Mântuirii ar fi impozitată: „De ce persoanele cu dizabilități – da, și bisericile – nu?” # Fanatik
Avem calculul de care se feresc politicienii și Patriarhia Română! Ce sumă frumoasă ar intra în vistieria statului dacă s-ar pune impozit pe Catedrala Mântuirii Neamului
