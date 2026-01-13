Ministrul Apărării, despre tăierile de venituri de la bugetari: Avem o burtă mai mare decât cuprinde paltonul / ”Suntem într-o lume în care trebuie să ne încadrăm cu ce avem pe masă”
G4Media, 13 ianuarie 2026 21:10
„Tragi un pic de burtă ca să închizi, altfel vei îngheța de frig”, spune Radu Miruță despre ce îi va face pe șefii instituțiilor statului să decidă tăierea fondului de salarii cu 10%. „Trebuie să ne descurcăm cu ce avem pe masă. (…) Eu nu întreb cine a spart farfuriile”, notează Mediafax. Întrebat, marți, ce […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
21:10
Prețul petrolului a crescut cu 3% după ce Trump a anulat întâlnirile cu oficialii iranieni și le-a promis protestatarilor că ajutorul este pe drum # G4Media
Prețurile petrolului brut au crescut cu aproximativ 3% marți, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni și le-a promis protestatarilor că ajutorul este pe drum, scrie CNBC. Petrolul brut american a crescut cu 1,96 dolari, sau 3,29%, până la 61,46 dolari pe baril, la ora 11:42 a.m. ET. Indicele […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Apărării, despre tăierile de venituri de la bugetari: Avem o burtă mai mare decât cuprinde paltonul / ”Suntem într-o lume în care trebuie să ne încadrăm cu ce avem pe masă” # G4Media
„Tragi un pic de burtă ca să închizi, altfel vei îngheța de frig”, spune Radu Miruță despre ce îi va face pe șefii instituțiilor statului să decidă tăierea fondului de salarii cu 10%. „Trebuie să ne descurcăm cu ce avem pe masă. (…) Eu nu întreb cine a spart farfuriile”, notează Mediafax. Întrebat, marți, ce […] © G4Media.ro.
Acum o oră
20:50
Sebastian Burduja lansează o petiție națională pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate / Odată puse în funcțiune, acestea au putea reduce importurile de energie cu 20–30% # G4Media
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, cere deblocarea hidrocentralelor neterminate și declararea lor ca proiecte de securitate națională pentru reducerea importurilor de energie, anunță Mediafax. Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, anunță printr-un comunicat lansarea petiției naționale „Hidroenergia salvează România”, prin care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadii avansate de execuție. Inițiativa […] © G4Media.ro.
20:50
LIVE TEXT Premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR începând cu ora 21.00 / Rămâi pe G4Media pentru cele mai importante declarații # G4Media
Premierul Ilie Bolojan va fi prezent marți, începând cu ora 21.00, în studioul TVR, la „Ediţia specială” moderată de jurnalista Ramona Avramescu. Șeful Guvernului va vorbi despre strategia Guvernului pentru restructurarea aparatului de stat: câte locuri de muncă sunt vizate şi care sunt măsurile de protecţie pentru angajații afectați de aceste schimbări. Ce măsuri pregăteşte […] © G4Media.ro.
20:40
Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe: O să ţin impozitele pe locuinţe la nivelul minim permis de lege / Cum a procedat în cazul autoturismelor # G4Media
Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, spune că va menține impozitele pe locuinţe la nivelul minim permis de lege. Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat, marţi, că, atât timp cât va conduce administraţia locală, impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice vor fi menţinute la nivelul minim permis de lege, considerând că „locuirea” […] © G4Media.ro.
20:30
Aeronavă Wizz Air, incident la sol pe Aeroportul Sibiu după o aterizare pe ninsoare abundentă / Zborurile nu au fost afectate / S-a deschis o investigație internă # G4Media
O aeronavă Wizz Air care opera cursa Milano Bergamo – Sibiu a fost implicată marți într-un incident operațional la sol, după ce a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Sibiu. Potrivit reprezentanților aeroportului, aterizarea s-a desfășurat în condiții de ninsoare abundentă, pista fiind deszăpezită și declarată operațională la momentul sosirii aeronavei, conform procedurilor în vigoare. […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:20
Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor / Companiei petrolieră de stat redusese aproape complet producția din cauza embargoului impus de SUA # G4Media
Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor. Compania energetică de stat din Venezuela, PDVSA, a început să inverseze reducerile de producție de petrol efectuate în cadrul unui embargo strict al SUA asupra petrolului, pe măsură ce exporturile de țiței sunt reluate sub supravegherea SUA, au declarat marți trei surse apropiate operațiunilor, […] © G4Media.ro.
20:10
Bill şi Hillary Clinton refuză să depună mărturie în Congresul american în dosarul Epstein/ De ce nu vrea fostul președinte democrat american să fie audiat de republicani # G4Media
Fostul preşedinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soţia sa, Hillary Clinton, care a condus diplomaţia americană şi a candidat fără succes la preşedinţie în 2016, au refuzat marţi să depună mărturie în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor în investigaţia referitoare la dosarele pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, după ce au fost citaţi în urma […] © G4Media.ro.
20:00
Un copil de 4 ani din Iași ”a evadat” de la grădiniță / A fost găsit la piață, nesupravegheat / Poliția a deschis anchetă # G4Media
O femeie de 33 de ani, din Iași, și-a lăsat copilul în vârstă de 4 ani la grădiniță și a fost găsit la piață, nesupravegheat. Mama a sesizat Poliția, anunță Mediafax. Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că […] © G4Media.ro.
20:00
Cursuri mutate online în mai multe județe din cauza vremii / Sunt afectate școli din județele Satu Mare, Timiș, Teleorman și Dolj / 2.200 de elevi sunt vizați # G4Media
Cursuri online în mai multe județe pe 14 ianuarie din cauza vremii nefavorabile. O școală din Satu Mare suspendă temporar cursurile, anunță Mediafax. Mai multe unități de învățământ din țară își vor adapta programul școlar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit datelor transmise marți, 13 ianuarie, de inspectoratele școlare județene, o parte dintre elevi vor […] © G4Media.ro.
19:50
Reuniune la Guvern pe tema modificării legislației din justiție, miercuri la Palatul Victoria / Se întrunește comitetul care analizează legile justiției în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder # G4Media
Miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 14.00, va avea loc la Palatul Victoria o nouă reuniune a Comitetului de analiză și revizuire a legislației în domeniul justiției, a anunțat Guvernul. Comitetul a fost înființat în decembrie 2025 și este format din reprezentanți ai Cancelariei Premierului și ai Ministerului Justiției în calitate de membri permanenți. […] © G4Media.ro.
19:50
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti: Prostituţia, atentat major la demnitatea umană/ Ne opunem cu fermitate legalizării, care nu protejează femeile vulerabile și nici nu diminuează traficul de persoane # G4Media
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti şi-a exprimat îngrijorarea, marţi, cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România, subliniind că se opune „cu fermitate” adoptării unui astfel de act normativ. „Suntem deosebit de îngrijoraţi cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România. Ne opunem cu […] © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Apa potabilă e oprită timp două zile în mai multe localități din Botoșani, din cauza lucrărilor la Barajul Stânca – Costești / Barajul este al doilea ca importanță după Porțile de Fier I # G4Media
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani ianunță că, începând de astăzi, 13 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 48 de ore, furnizarea apei potabile va fi sistată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Decizia a fost luată ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfășurate la Barajul Stânca-Costești de către Administrația Națională Apele Române-Exploatarea […] © G4Media.ro.
19:40
Cum vrea Franța să îi protejeze pe adolescenţi de reţelele de socializare / O analiză care a durat cinci ani a făcut inventarul efectelor negative asupra sănătății mintale, în special a fetelor # G4Media
Utilizarea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia, informează AFP, citată de Agerpres. Într-o perioadă în care multe ţări iau în considerare măsuri care […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:20
Miniserul Justiției anunță că a finalizat proiectul legii care transpune Directiva europeană menită să protejeze jurnaliștii și activiștii de procese abuzive # G4Media
Ministerul Justiției a anunțat marți definitivarea proiectului de lege care introduce în legislația românească mecanisme de protecție împotriva proceselor judiciare folosite ca instrument de intimidare. Proiectul transpune în legislația națională Directiva (UE) 2024/1069, cunoscută drept Directiva anti-SLAPP. Actul european urmărește combaterea „acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice”, respectiv procesele intentate pentru a descuraja exprimarea […] © G4Media.ro.
19:20
Închiderea minelor din Valea Jiului, pusă „în așteptare” pe termen nelimitat / Nu se închid pentru că nu sunt sigure / Nu sunt sigure pentru că nu sunt oameni suficienți # G4Media
Închiderea exploatărilor miniere Lonea și Lupeni din Valea Jiului a fost amânată pe termen nelimitat, iar concedierile colective planificate pentru anul în curs nu vor mai avea loc, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Președintele Consiliului de Administrație, Marius Poșa, spune că nu s-a ajuns încă la un procent de punere în […] © G4Media.ro.
19:20
Dublă crimă la Băile Felix, ancheta răstoarnă ipoteza inițială / Două cadavre au fost găsite într-o clădire abandonată în stațiune, la începutul anului # G4Media
Anchetatorii au stabilit că cele două persoane descoperite fără viață într-o clădire abandonată din stațiunea Băile Felix au fost victimele unei crime, anunță Agenția de presă Rador, care citează radio Cluj. Inițial, cazul fusese tratat ca o posibilă crimă urmată de sinucidere, însă această variantă a fost eliminată. Trupurile unui bărbat și ale unei femei […] © G4Media.ro.
19:10
Premierul Groenlandei: Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, alegem Danemarca / ”Acum este momentul să fim uniți” # G4Media
Prim-ministrul Groenlandei a exclus categoric posibilitatea de a se alătura Statelor Unite și a spus că teritoriul arctic preferă să rămână într-o uniune cu Danemarca, sugerând că planurile de independență sunt puse deocamdată pe plan secund. „Ne confruntăm acum cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem aici și acum între Statele Unite și […] © G4Media.ro.
19:00
Daniel Băluță către Ciprian Ciucu: Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge # G4Media
Președintele PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, reacționează după avertismentele privind criza bugetară date de primarul general Ciprian Ciucu (PNL). „Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile. Primarul General […] © G4Media.ro.
18:50
Statul român vrea să preia integral și Portul Constanța, prin răscumpărarea pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea, conform surselor Economedia. „Sunt discuții în sensul acesta. Argumentul este că statul trebuie să fie proprietar pe societățile strategice”, a explicat o sursă de înalt nivel pentru Economedia. Portul Constanța este deținut de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime […] © G4Media.ro.
18:50
Șoapte de protest pentru Iran, urlete la volum maxim pentru Israel/Palestina – nu e deloc ipocrizie, ci consecvență (OPINIE) # G4Media
Platforma Iran International, aliniată opoziției din Iran, dar cu surse solide și un profesionalism fără dubiu, estimează prin calcule proprii că de la declanșarea la sfârșitul lui decembrie 2025 a protestelor din Iran împotriva regimului islamist șiit de la Teheran au fost ucise circa 12.000 de persoane, imensa majoritate civili neînarmați. Chiar și autoritățile au […] © G4Media.ro.
18:50
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # G4Media
Reînarmarea accelerată a europenilor, orientată în mod masiv către echipamentele americane, a deschis o fractură majoră în cadrul UE, unde Franța apără o preferință industrială europeană pentru utilizarea împrumutului comun de 90 de miliarde de euro către Ucraina, în timp ce Germania și Țările de Jos pledează pentru a lăsa Kievul liber să cumpere arme […] © G4Media.ro.
18:10
Finlanda şi Danemarca i-au convocat pe reprezentanţii diplomatici iranieni în contextul represiunii brutale a manifestanţilor în Iran # G4Media
Finlanda şi Danemarca au anunţat marţi convocarea reprezentanţilor diplomatici iranieni la Helsinki şi Copenhaga, după blocarea accesului la internet decisă de Teheran şi violenta represiune declanşată împotriva protestatarilor în Iran, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Finlanda a afirmat că este „alături de poporul iranian”. „Regimul iranian a închis internetul pentru a putea […] © G4Media.ro.
17:50
Germania a pus sub acuzare doi ucraineni pentru o presupusă conspiraţie în cazul unor colete explozive ruseşti # G4Media
Germania a inculpat doi ucraineni suspectaţi că ar fi implicaţi într-un presupus complot în favoarea serviciilor de spionaj ruseşti pentru a detona pachete în timp ce erau transportate prin Europa, conform unui anunţ făcut marţi de procurori, informează agenția de știri Reuters. Cazul lor şi alte incidente în care pachete au explodat în mai multe […] © G4Media.ro.
17:50
Ayatolahii Iranului încep să execute protestatarii / Erfan Soltani, 26 de ani, ar putea fi spânzurat miercuri # G4Media
Erfan Soltani, un iranian în vârstă de 26 de ani din Fardis, Karaj, urmează să fie executat miercuri, 14 ianuarie, avertizează grupul pentru drepturile omului Hengaw. În ultimii ani, aproape toate execuțiile din Iran au fost prin spânzurare, cu excepții foarte rare. Acesta a fost arestat în timpul recentelor proteste din oraș și a fost […] © G4Media.ro.
17:50
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat marţi de Banca Mondială, transmite Agerpres. De asemenea, în acest […] © G4Media.ro.
17:50
Sârbi din Banat se pregătesc de Anul Nou după calendarul iulian. În această noapte, ei vor sparge pahare și își vor ura “Srecna nova godina” # G4Media
Sârbii, la fel ca rușii, macedonenii, muntenegrenii, armenii sau o parte dintre moldoveni, bulgari și ucraineni sărbătoresc „Anul Nou” mai târziu pentru că Biserica Ortodoxă Sârbă folosește calendarul iulian, nu pe cel gregorian. Cea mai numeroasă comunitate de sârbi din România trăieşte în Timiş. Mai multe restaurante din Timișoara organizează petreceri speciale cu ocazia Revelionul […] © G4Media.ro.
17:30
Curtea de Apel București a refuzat extrădarea unui turc, membru al unei bande care executa atacuri armate în Istanbul # G4Media
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins cererea autorităţilor turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale şi arme automate, transmite Agerpres. În luna decembrie 2025, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a sesizat instanţa cu o solicitare […] © G4Media.ro.
17:30
Sclavie modernă în fabricile LaBubu din China / Angajați minori și 100 de ore suplimentare pe lună lucrate în condiții insalubre și fără protecție # G4Media
Fabricile LaBubu din China au obiective de producție mult peste capacitățile fizice ale angajaților lor. Mai mult, la angajare, completarea datelor personale nu durează mai mult de cinci minute. Oamenii nu înțeleg de multe ori ce semnează și li se spune să treacă peste unele categorii care le-ar asigura protecție, scrie Mediafax. China Labor Watch, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:20
EXCLUSIV Răsturnare de situație în negocierile pentru șefii serviciilor secrete: PSD vrea șefia Serviciului Român de Informații și are două propuneri # G4Media
PSD vrea mai nou șefia Serviciului Român de Informații iar negocierile interne din partid au avansat pe acest subiect, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, PSD ia în calcul două nume pe care să le propună președintelui Nicușor Dan: fostul premier Mihai Tudose și europarlamentarul Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de […] © G4Media.ro.
17:20
Ambasadorul Moldovei la București, Victor Chirilă: Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim și nu este anti-Republica Moldova # G4Media
Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim pentru basarabenii/moldovenii/românii din R. Moldova și așa va fi cât va exista etos românesc, cât se va vorbi românește pe malul stâng al Prutului, a afirmat ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, într-o postare pe Facebook, potrivit Radio Chișinău. „Idealul Unirii cu România […] © G4Media.ro.
17:20
Consiliul Superior al Magistraturii cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură, suspendate până la sfârșitul lui 2026 # G4Media
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins cererea autorităţilor turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale şi arme automate, transmite Agerpres. În luna decembrie 2025, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a sesizat instanţa cu o solicitare […] © G4Media.ro.
17:10
SURSE Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației și Cercetării # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va prelua interimar, cel mai probabil de miercuri, 14 ianuarie 2025, conducerea Ministerului Educației și Cercetării, potrivit surselor Edupedu.ro. Funcția este vacantă de peste 20 de zile, de la demisia lui Daniel David. Reamintim că Daniel David a demisionat pe 22 decembrie 2025, după un an în funcția de ministru. Edupedu.ro […] © G4Media.ro.
17:10
România, „pregătită oricând să discute serios scenariul” Unirii dacă Republica Moldova îl vede ca “opțiune”, afirmă Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan # G4Media
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar […] © G4Media.ro.
17:10
BREAKING Ministerul de Externe îl contrazice pe ministrul Agriculturii pe tema acordului UE-MERCOSUR și susține că nu era nevoie de un memorandum comun pentru votul pozitiv / Legislația cere mandat de negociere aprobat într-un comunicat format din toate ministerele # G4Media
Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu (USR) l-a contrazis marți pe ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD), care declarase în urmă cu trei zile că a refuzat să semneze un memorandum pentru aprobarea votului României pentru acordul comercial dintre UE și țări din America Latină (MERCOSUR). MAE susține într-un comunicat că nu era nevoie de un […] © G4Media.ro.
17:10
Două petroliere gestionate de Grecia au fost lovite de drone în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium, care transportă petrol din Kazahstan către Marea Neagră (surse) # G4Media
Două petroliere gestionate de Grecia au fost lovite marți de drone în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC), care gestionează aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, au declarat șase surse, relatează ekathimerini.com. Unul dintre tancurile petroliere, Delta Harmony, este gestionat de Delta Tankers din Grecia, potrivit datelor LSEG, și, conform surselor, urma să […] © G4Media.ro.
17:00
Președintele american Donald Trump a îndemnat marți protestarii din Iran să continue protestele și le-a promis, într-o postare pe rețeaua sa socială Truth, că “ajutorul este pe drum”. În urma represiunii violente a protestelor, Trump a precizat că a „anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni”. Mesajul integral al lui Trump, mai jos: „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI […] © G4Media.ro.
16:40
Xabi Alonso, primele cuvinte după ce a fost dat afară de la Real Madrid: „Am dat tot ce am avut mai bun” # G4Media
Xabi Alonso a rezistat doar opt luni pe banca celor de la Real Madrid, antrenorul iberic fiind dat afară după înfrângerea cu Barcelona, scor 2-3, din finala Supercupei Spaniei. Marți, Alonso a avut o primă reacție pe rețelele de socializare: „Am dat tot ce am avut mai bun.” Alonso a vorbit marți în premieră după […] © G4Media.ro.
16:40
Dominic Fritz cere public PSD să se delimiteze imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, după ce aceasta l-a acuzat de plagiat pe ministrul Justiției # G4Media
„Rog PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan. Într-o democrație, jurnaliștii nu sunt subordonați puterii. Nu trebuie intimidați atunci când își fac meseria. Nu sunt obligați să fie comozi”, a declarat, marți, liderul USR Dominic Fritz. Liderul USR spune că încă speră că nu se va proceda […] © G4Media.ro.
16:30
Orădenii pot vedea, în timp real, unde intervin utilajele de deszăpezire ale RER Vest, după ce primarul Oradiei, Florin Birta, a pus la dispoziția publicului, marți după amiaza, un link de monitorizare GPS a mașinilor aflate în teren, scrie ebihoreanul.ro. Edilul a precizat că platforma permite urmărirea în timp real a desfășurării acțiunilor de deszăpezire, […] © G4Media.ro.
16:20
Analiză: În primele șase luni de guvernare, doar două ministere – Economiei și Educației – și-au redus consistent personalul. La nivel național, aparatul bugetar s-a subțiat cu mai puțin de 2%, în plină perioadă de promisiuni privind reducerea cheltuielilor # G4Media
Reducerea numărului de angajați din sectorul public, una dintre promisiunile centrale ale actualului guvern privind diminuarea cheltuielilor publice, s-a concretizat până acum într-o scădere de doar 1,9%, adică aproximativ 25.000 de posturi, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, citate de fostul parlamentar Alin Apostol, specialist în administrație publică. Conform situației oficiale, numărul total al posturilor ocupate în […] © G4Media.ro.
16:10
Schimbare de strategie la Maranello: Ferrari a blocat dezvoltarea sistemului de aripi mobile pentru noul sezon de F1 # G4Media
Ferrari a luat o decizie curajoasă înainte de startul sezonului 2026 din Formula 1: Fred Vasseur a cerut „înghețarea” dezvoltării unei componente importante – sistemul de aripi mobile pentru noul sezon de F1, transmite f1oversteer.com. Verstappen, despre rivalul Piastri: „Si-a vândut sufletul” Ferrari nu va mai dezvolta în vreun fel sistemul de aripi mobile pentru […] © G4Media.ro.
16:10
O judecătoare din Turcia a fost victima unei tentative de femicid în Palatul de Justiție / Fostul soț, procuror, a fost dezarmat de un deținut # G4Media
O judecătoare turcă a fost rănită prin împușcare marți, 13 ianuarie, într-un tribunal din Istanbul, de către fostul său soț, de asemenea magistrat, înainte ca un deținut care lucra în interiorul palatului de justiție să îl împiedice să tragă din nou, au relatat mass-media turce, citate de Le Figaro. Potrivit agenției de presă private DHA, […] © G4Media.ro.
16:00
Parchetul din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon pentru lovitura de stat din 2024 # G4Media
Procuratura sud-coreeană a cerut marți pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, după ce acesta a încercat să instaureze legea marțială în decembrie 2024, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Procurorii l-au acuzat pe fostul șef conservator al statului că a condus o „insurecție” motivată de „setea de putere care viza instaurarea unei […] © G4Media.ro.
16:00
România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la OCDE # G4Media
România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă transmis, marţi, Agerpres. „Este unul din cele mai complexe dosare de îndeplinit pentru aderarea la OCDE şi a fost necesară adoptarea […] © G4Media.ro.
15:50
Primarul PNL din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare / Liviu Negoiță a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv # G4Media
Primarul PNL din Cernavodă a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, conform portalului instanțelor citate de Info Sud-Est. Liviu Negoiță a fost acuzat de procurorii DNA Constanța că a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv. Judecătorii i-au respins, marți, apelul primarului care este obligat și să […] © G4Media.ro.
15:50
Miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda merg miercuri în SUA și vor avea întâlniri cu JD Vance și Marco Rubio # G4Media
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat Marco Rubio, a declarat ministrul danez de externe. Întâlnirea vine pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, transmite Reuters preluată de MEDIAFAX. Ministrul danez de externe, […] © G4Media.ro.
15:50
EXCLUSIV Argumentele cu care Ministrul Agriculturii a respins acordul UE-MERCOSUR pentru a doua oară: concurență neloială, nerespectarea condițiilor de mediu, fragilitatea economiei românești # G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a respins în 5 ianuarie pentru a doua oară aprobarea de către România a acordului comercial dintre UE și țări din America Latină (MERCOSUR), potrivit unui document consultat de G4Media. Barbu a transmis noului ministru al Economiei, Irineu Darău, un document în care explică de ce fermierii români se opun […] © G4Media.ro.
15:40
Pentagonul a cumpărat și testează un dispozitiv în cadrul unei operațiuni sub acoperire, despre care unii anchetatori suspectează că ar avea legătură cu sindromul Havana (surse, CNN) # G4Media
Departamentul Apărării a petrecut mai mult de un an testând un dispozitiv achiziționat în cadrul unei operațiuni sub acoperire, despre care unii anchetatori cred că ar putea fi cauza unei serii de afecțiuni misterioase care afectează spionii, diplomații și trupele americane, cunoscute sub numele de sindromul Havana, potrivit patru surse informate în legătură cu acest […] © G4Media.ro.
15:40
Sistemul de eşalonare la plată a datoriilor fiscale a fost reformat începând cu 1 ianuarie 2026, prin modificarea Codului de procedură fiscală, noile reglementări vizând reducerea tratamentelor preferenţiale şi sprijinirea disciplinei financiare, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), transmite Agerpres. „Începând cu data de 01 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.