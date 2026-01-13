Petrolierul Matilda a fost atacat cu drone în Marea Neagră

18:20

Piaţa imobiliară începe anul 2026 cu preţuri mai mari, dar şi cu o serie de precauţii din partea cumpărătorilor, dar şi a dezvoltatorilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Perioada de tranzacţionare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună şi benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului şi a istoricului de livrări, până la verificarea documentaţiei, a etapizării proiectului şi a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare, a relatat comunicatul.