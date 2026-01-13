Petrolierul Matilda a fost atacat cu drone în Marea Neagră
Bursa, 13 ianuarie 2026 21:20
Grupul petrolier kazah KazMunayGas a anunţat marţi că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost ţinta unui atac cu drone în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC) de la Marea Neagră, înainte de a începe încărcarea petrolului kazah, potrivit Reuters. Conform sursei citate, and #8222;a avut loc o explozie, dar nu un incendiu, iar nimeni nu a fost rănit, nava fiind în stare bună de navigare'.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
Venezuela începe să extragă mai mult petrol odată cu reluarea exporturilor, potrivit Reuters. Compania energetică de stat din Venezuela, PDVSA, a început să inverseze reducerile de producţie de petrol efectuate în cadrul unui embargo strict al SUA asupra petrolului, pe măsură ce exporturile de ţiţei sunt reluate sub supravegherea SUA, a relatat sursa citată.
Acum 2 ore
20:30
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, în data de 13.01.2026, o acţiune de control unitară, la nivel naţional, având ca obiect verificarea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta centrelor comerciale (mall-uri)
20:30
Parlamentarii ucraineni nu au aprobat, marţi, numirea lui Denis Şmîhal, care a condus până acum portofoliul Apărării, în funcţia de ministru al Energiei, potrivit Reuters, care notează că gestul reprezintă o mustrare surprinzătoare pe timp de război la adresa preşedintelui Volodimir Zelenski, în contextul în care acesta încearcă reorganizarea unor sectoare cheie într-un moment critic al războiului.
20:30
Virgil Popescu: and #8221;UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află and #8221;pe un drum ireversibil and #8221; către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie
20:20
Gheorghe Falcă: and #8222;Transporturile europene, pilon al securităţii şi al drepturilor cetăţenilor and #8221; # Bursa
Comisia pentru transport şi turism (TRAN) a Parlamentului European a votat un dosar important privind descărcarea de gestiune a bugetului aferent anului 2024 pentru trei parteneriate europene public-private strategice din domeniul transporturilor: Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU), EU Rail şi SESAR 3, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 4 ore
19:20
Analiză XTB: and #8222;Crizele geopolitice şi tensiunile Fed menţin aurul în centrul atenţiei and #8221; # Bursa
Aurul a intrat într-o nouă etapă de creştere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate şi intrări masive în ETF-uri, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Combinaţia dintre incertitudini geopolitice şi tensiuni legate de independenţa Rezervei Federale readuce metalele preţioase în prim plan, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
18:50
Notino a depăşit pragul de un milion de programări realizate prin platformă, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În prezent, peste 7.000 de saloane partenere din cinci ţări europene folosesc acest sistem, care generează, în medie, 100.000 de programări lunar, a relatat sursa citată.
18:40
Airbus a livrat 793 de aeronave comerciale către 91 de clienţi din întreaga lume în 2025 şi a înregistrat 1.000 de comenzi brute noi în segmentul Aviaţiei Comerciale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
18:30
Horvath, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari urmăresc accelerarea digitalizării # Bursa
Într-un context marcat de incertitudine economică, presiuni persistente asupra costurilor şi volatilitate geopolitică, companiile nu îşi reduc investiţiile în transformare digitală, ci le accelerează, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Directorii financiari (CFOs) mizează tot mai mult pe standardizarea proceselor, digitalizare şi automatizare pentru a creşte eficienţa şi a consolida capacitatea de reacţie a organizaţiilor, arată studiul and #8222;CFO 2026 and #8221;, realizat de Horvath, companie internaţională de consultanţă în management, a relatat comunicatul.
18:20
Piaţa imobiliară începe anul 2026 cu preţuri mai mari, dar şi cu o serie de precauţii din partea cumpărătorilor, dar şi a dezvoltatorilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Perioada de tranzacţionare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună şi benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului şi a istoricului de livrări, până la verificarea documentaţiei, a etapizării proiectului şi a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare, a relatat comunicatul.
18:10
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a încurajat marţi pe iranienii care manifestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului, promiţând că and #8222;ajutorul este pe drum and #8221;, fără a da însă mai multe detalii, potrivit Hotnews.
18:00
Băncile din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (CESEE) raportează tendinţe de îmbunătăţire. Cererea de credite rămâne robustă, în special din partea companiilor, în timp ce băncile anticipează o îmbunătăţire uşoară a ofertei de credite după o perioadă de contracţie
18:00
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical a publicat calendarul evenimentelor pentru partea a doua a stagiunii 2025/2026 # Bursa
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical and #8222;Ion Dacian and #8221; a publicat calendarul evenimentelor de repertoriu pentru partea a doua a stagiunii 2025/2026 (ianuarie-iunie)
17:50
Binance a prevenit în 2025 pierderi în valoare de 6,7 miliarde de dolari pentru 5,4 milioane de utilizatori # Bursa
Cu cei peste 1280 de specialişti în echipa de securitate şi compliance, Binance a reuşit în 2025 să prevină pierderi de 6,7 miliarde USD pentru 5,4 milioane de clienţi expuşi la fraude cripto, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:50
Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii de faliment faţă de producătorul de sisteme pluviale Raiko Transilvania (RKOT), decizie care implică dizolvarea societăţii, potrivit unui raport al emitentului, publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti
Acum 6 ore
17:30
Elon Musk a reacţionat negativ la anunţul privind parteneriatul strategic dintre Apple şi Google în domeniul inteligenţei artificiale, acord prin care tehnologia şi infrastructura Google ar urma să stea la baza dezvoltării suitei Apple Intelligence, potrivit Techrider.
17:00
Dominic Fritz, liderul USR, a declarat că and #8222;plagiatul ministrului Justiţiei este grav and #8221; şi cere delimitarea publică a PSD de ameninţările şi intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Şercan, potrivit G4Media.
16:40
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în opinia sa, conducerea Iranului se află în and #8222;ultimele zile şi săptămâni and #8221;, întrucât se confruntă cu proteste pe scară largă, potrivit Reuters.
16:00
Agroland Business System anunţă finalizarea achiziţiei Avirom, companie românească activă în producţia agrozootehnică, cu facilităţi situate în judeţul Buzău, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Tranzacţia reprezintă un nou pas important în implementarea strategiei Agroland Vision 2030, care urmăreşte construirea unui ecosistem agro-alimentar integrat, sustenabil şi scalabil, cu un control mai bun asupra lanţului de valoare, a relatat sursa citată.
15:50
Un nou capitol al Kaspersky Security Bulletin analizează factorii care au definit securitatea cibernetică din sectorul telecom în 2025 şi ameninţările care sunt susceptibile să persiste în 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Activitatea APT, compromiterea lanţului de aprovizionare, atacurile DDoS şi frauda facilitată de SIM au continuat să exercite presiune asupra operatorilor în 2025, în timp ce implementarea noilor tehnologii introduce riscuri operaţionale suplimentare, a relatat comunicatul.
Acum 8 ore
15:30
Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în noiembrie 2025 cu 3 procente până la 12,6% din totalul consumului, comparativ cu 9,6% în septembrie, conform companiei de cercetare Novel. Este cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete înregistrat în ultimii şase ani
15:20
Radu Bădiceanu: and #8222;Argintul şi-a consolidat poziţia de metal industrial strategic and #8221; # Bursa
Într-un moment în care cererea globală pentru argint explodează datorită utilizărilor sale în centre de date pentru AI, semiconductori, panouri solare, vehicule electrice şi infrastructură energetică, China a decis limitarea exporturilor prin reclasificarea argintului ca material strategic, pentru care se aplică un regim de reglementare mai strict, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea lui Radu Bădiceanu, Partener PwC România.
15:10
* Acţionarii au fost convocaţi în a doua parte a lunii februarie, printre punctele aflate pe ordinea de zi numărându-se consolidarea valorii nominale a acţiunilor şi reducerea capitalului social* Implementarea unui program de market-making este un alt punct propus acţionarilor FP
15:00
Aurul şi argintul au înregistrat o creştere bruscă la începutul săptămânii, preţurile majorându-se semnificativ în prima zi de tranzacţionare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Evoluţia reprezintă un semn clar al unei cereri sporite pentru metale preţioase, într-un context de incertitudine globală accentuate, a relatat sursa citată.
14:50
Ministerul Educaţiei: Apel deschis pentru proiecte de învăţare în domeniul media, finanţate de Comisia Europeană # Bursa
Ministerul Educaţiei anunţă, marţi, că, până în 6 februarie, se pot depune cereri de finanţare pentru proiecte de învăţare în domeniul media, fiind vizate comunităţile rurale şi cele din oraşele mici. Finanţarea, de 50.000 de euro, este asigurată de către Comisia Europeană
14:40
Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii pe acest subiect
14:40
Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 30 în etapa a noua a Raliului Dakar, disputată marţi, la Wadi ad-Dawasir
14:40
Călin Georgescu, obligat să achite amenda primită pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal # Bursa
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este obligat să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru că, în perioada 6 decembrie 2024 - 3 aprilie 2025 a stocat şi accesat informaţii prin instalarea de module cookies, fără să aibă consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi
14:40
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada
14:40
ONU solicită and #8221;o anchetă independentă and #8221; în cazul femeii ucise în Minneapolis # Bursa
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi o anchetă and #8222;rapidă şi independentă and #8221; după ce un agent al serviciului american de imigrare (ICE) a împuşcat o femeie în Minneapolis săptămâna trecută, declanşând o serie de proteste în Statele Unite
14:40
O navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parţial în Dunăre, incidentul fiind semnalat Prefecturii Teleorman în 9 ianuarie 2026
14:30
Formaţia Juventus Torino a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Cremonese, în etapa a 20-a a campionatului Italiei
14:30
Departamentul de Stat al SUA anunţă că a revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Trump la putere # Bursa
Statele Unite au revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, anunţă luni Departamentul de Stat, un număr-record într-un singur an de mandat
14:30
Radu Miruţă: and #8221;România plăteşte astăzi doar dobânzi, dobânzi la împrumuturi and #8221; # Bursa
Vicepremierul Radu Miruţă afirmă că dobânzile pe care România le plăteşte în prezent reprezintă aproape 3% din Produsul Intern Brut
14:30
România va participa la cea de-a doua semifinală a Eurovision, conform tragerii la sorţi care a avut loc luni, la Primăria din Viena
14:30
Liderul opoziţiei venezuelene María Corina Machado, câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întâlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe
14:30
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că luni a început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, de 14,4 kilometri lungime
14:30
Paramount Skydance dă în judecată Warner Bros. Discovery în contextul ofertei ostile de preluare # Bursa
Paramount Skydance a intentat un proces împotriva Warner Bros. Discovery şi a directorului general David Zaslav, într-o nouă etapă a tentativei ostile de preluare a grupului media
14:30
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni că vor da în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile de amploare ale poliţiei federale pentru imigraţie (ICE) desfăşurate de câteva săptămâni în această aglomerare din nordul Statelor Unite
14:20
Echipa de Formula 1 Alpine a anunţat, marţi, plecarea lui Jack Doohan, pilotul său de rezervă, după ce cele două părţi au ajuns la un acord în acest sens
14:20
Kim Jong Un a înlocuit trei responsabili cu securitatea sa personală, a afirmat marţi Seulul, un posibil semn că liderul nord-coreean se teme pentru viaţa sa
14:20
Meta Platforms a reluat apelurile către guvernul australian pentru a reconsidera interdicţia recent introdusă privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale, după ce a blocat peste 500.000 de conturi într-o singură lună pe platformele sale
14:00
Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetăţenii americani care se află în Iran să părăsească ţara and #8222;acum and #8221;, avertizând să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american, potrivit The Guardian.
13:50
Acum 12 ore
13:20
Iranul a întrerupt comunicaţiile prin internet deoarece and #8222;operaţiuni teroriste and #8221; au început în timpul manifestaţiilor, iniţial legate de revendicări economice, potrivit Al Jazeera. Intreruperea internetului durează de 108 ore, a menţionat sursa citată.
11:10
Real Madrid: and #8222;Concedierea cea mai aşteptată, în ziua cea mai neaşteptată and #8221; # Bursa
Presa sportivă din Madrid detaliază culisele demiterii lui Xabi Alonso din funcţia de antrenor al Real Madrid, luni, care a surprins pe toată lumea. Tehnicianul nu intenţiona să părăsească funcţia, dar preşedintele Florentio Perez a decis altfel.
11:00
Dubla deţinătoare a trofeului, echipa Paris Saint-Germain a fost eliminată, luni, în 16-imile Cupei Franţei, după ce a fost învinsă de Paris FC, scor 1-0, pe Parc des Princes.
11:00
Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru, locul 197 mondial, a fost eliminată, marţi, în primul tur al calificărilor la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului.
10:30
România a câştigat pentru 2026 mandatul de preşedinte al Consiliului Executiv al unora dintre cele mai importante agenţii de dezvoltare ale ONU - UNDP/UNOPS/UNFPA - şi va fi reprezentată de ambasadorul la ONU, Cornel Feruţă, potrivit ministrului de Externe Oana Ţoiu, pe Facebook.
