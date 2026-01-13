Decizie controversată la Newcastle - Manchester City » I-a refuzat „dubla” noului star
Gazeta Sporturilor, 13 ianuarie 2026 23:50
La 9 minute după ce a deschis scorul în Newcastle - Manchester City, Antoine Semenyo a înscris pentru 2-0, în turul semifinalei Cupei Ligii Angliei. Însă reușita extremei „cetățenilor” a fost anulată după o lungă analiză VAR.Ce s-a întâmplat? La o centrare din corner, Semenyo a câștigat duelul cu Wissa și a înscris cu călcâiul, din careul mic. ...
Cristi Săpunaru s-a solidarizat cu galeria Rapidului după protestul împotriva lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Cristian Săpunaru, fost jucător la Rapid, s-a solidarizat cu suporterii care au protestat după ultima decizie a lui Dan Șucu privind clubul.Suporterii giuleșteni s-au arătat deranjați de asocierea la nivel de imagine a clubului Rapid cu cel al clubului Genoa, ambele echipe fiind patronate de Dan Șucu, și au emis un comunicat în care și-au făcut clară poziția, vizându-i pe omul de afaceri, Daniel Sandu și Daniel Carciug, oficiali în cadrul clubului. ...
Decizie controversată la Newcastle - Manchester City » I-a refuzat „dubla” noului star # Gazeta Sporturilor
Rapid încearcă un transfer-șoc! Negocieri de nicăieri cu jucătorul de 36 de ani din Superliga # Gazeta Sporturilor
Rapid încearcă un transfer surprinzător în această perioadă de mercato. Giuleștenii sunt în negocieri pentru aducerea lui Cătălin Straton (36 de ani), portarul lui FC Argeș, potrivit surselor GSP.După ce s-a despărțit de Franz Stolz, Rapid a început căutările pentru un alt portar. În acest moment, titular între buturile giuleștenilor este Marian Aioani. Pe lângă el, Costel Gâlcă mai are un singur goalkeeper la dispoziție, pe Adrian Briciu, 18 ani. ...
Returul a început în forță în Liga Națională: Kalif Young, MVP-ul rundei a 16-a! Cum arată clasamentul # Gazeta Sporturilor
Returul Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM) a început cu câteva meciuri extrem de spectaculoase, cu reveniri incredibile și cu reprize de prelungiri. Cu toate acestea, podiumul campionatului a rămas neschimbat: CSM Oradea, CSO Voluntari și FC Argeș Basketball.Partea a doua a sezonului regulat din LNBM a oferit 6 partide câștigate de către gazde și unul singur în care oaspeții s-au impus. ...
Naționala de polo a României, victorie la limită în fața Turciei, 20-19, dar și-a asigurat pasul spre faza următoare a Campionatului European # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină de polo a României s-a impus cu 20-19 (4-5, 7-5, 7-5, 2-4) în fața Turciei în grupa D de la Campionatul European găzduit de Serbia, la Belgrad. Cu două victorii, după cea cu Slovacia, „tricolorii” merg în faza a doua a grupelor, dar mai au de jucat împotriva Italiei, joi, de la ora 16:15 (în direct la TVR Sport). ...
Întăriri de la Atletico Madrid pentru Răzvan Lucescu » PAOK aduce un jucător crescut sub comanda lui Fernando Torres # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic a bătut palma cu Atletico Madrid pentru transferul lui Carlos Jimenez (22 de ani), fundaș dreapta care va evolua inițial pentru PAOK B, dar care poate deveni oricând o soluție pentru prima echipă a lui Răzvan Lucescu, nefiind junior.Carlos Jimenez aparține de Atletico Madrid, unde a evoluat pentru echipa secundă, pregătită de Fernando Torres, fostul internațional spaniol, numit antrenor în iulie 2024. ...
Declarația lui Lionel Messi despre băutura preferată: a fost suficientă o singură frază și acțiunile unei companii celebre au explodat # Gazeta Sporturilor
O remarcă discretă a fost suficientă pentru a zgudui piața băuturilor carbogazoase. Lionel Messi a dezvăluit într-un interviu recent pentru canalul de YouTube Luzu TV că, ocazional, bea vin amestecat cu Sprite. Comentariul amuzant s-a transformat însă foarte rapid într-un fenomen cu un impact financiar real.La scurt timp după publicarea interviului, declarația superstarului fotbalului a început să se răspândească masiv pe rețelele sociale. ...
Dinamo caută soluții de împrumut pentru fotbaliștii tineri care nu prind minute, iar atacantul Luca Bărbulescu (18 ani) este aproape de a pleca la Corvinul Hunedoara.La divizionara secundă care este principala favorită la promovare evoluează și Codruț Sandu, portarul de 19 ani al celor de la Dinamo. Cei doi au făcut cantonamentul din Antalya alături de „câini”, dar urmează să plece împreună la Hunedoara. ...
Revenire! Manchester United are un nou antrenor » Anunțul clubului de pe Old Trafford # Gazeta Sporturilor
Manchester United a anunțat oficial în această seară numirea lui Michael Carrick (44 de ani) în funcția de antrenor principal, după demiterea lui Ruben Amorim, produsă în urmă cu mai bine de o săptămână. Fostul mare mijlocaș al „diavolilor roșii” preia echipa de la Darren Fletcher, care a asigurat interimatul.Carrick, jucător la Manchester United în perioada 2006-2018, revine pe banca tehnică a clubului unde a scris istorie ca fotbalist. ...
Cu el atacăm Turcia la baraj! Reacție tare direct din țara Semilunei: „Să nu avem frică de nimeni, dacă ești moale...” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea, 25 de ani, atacantul roș-albaștrilor și al naționalei României, este pregătit de infernul ce se anunță pe malul Bosforului. Mesaj de forță al nouarului primei reprezentativeSe apropie cu pași repezi meciul de baraj de pe BJK Stadium, din 26 martie, dintre Turcia și România. Penultima șansă, sperăm cu toții, pentru un loc la Campionatul Mondial din vară. Ar mai fi apoi finala, meciul decisiv, pentru un bilet la marea competiție. ...
U-BT Cluj-Napoca a depășit „suta” și a obținut a 8-a victorie în actuala stagiune de EuroCup » Cum arată clasamentul # Gazeta Sporturilor
După două deplasări, U-BT Cluj-Napoca a revenit pe teren propriu, pentru confruntarea cu Hamburg, din runda a 14-a a BKT EuroCup. Campioana României a dominat jocul de la început până la final, s-a impus cu 103-92 și a ajuns la un bilanț de 8-6 în grupa A.3347 de spectatori au asistat la meciul din BTarena.După 6 victorii consecutive, U-BT Cluj-Napoca a pierdut două meciuri la rând, pe terenul Umanei Reyer Veneția și pe cel al Igokeei. ...
Irina Rodnina (76 de ani), una dintre cele mai mari legende din istoria patinajului artistic, a fost atacată dur în spațiul public din Rusia. Andrej Cervicenko, fost președinte al lui Spartak Moscova, a lansat acuzații extrem de grave, sugerând că tripla campioană olimpică ar putea fi implicată în spionaj în favoarea Statelor Unite. ...
Suporterii Rapidului, mesaj furibund după ultima decizie a clubului: „Prostituția imaginii noastre! Iar domnului Șucu îi transmitem clar” # Gazeta Sporturilor
Peluza Nord Rapid, una dintre galeriile echipei giuleștene, a emis un comunicat în care gruparea s-a arătat indignată după ce o delegație formată din oficialii bucureștenilor a fost trimisă la un schimb de experiență la Genoa, echipa patronată tot de Dan Șucu. Suporterii sunt supărați din cauza faptului că simbolurile celor două echipe au fost asociate.Toți șefii departamentelor au fost trimiși la Genoa, dar suporterii nu acceptă o asociere între cele două echipe. ...
Jucătorul Rapidului, prezentat în Superliga: „Clubul nostru îi urează bun venit” + Ce se întâmplă cu Rareș Pop # Gazeta Sporturilor
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre posibilul transfer al lui Rareș Pop. Rapid a mai bifat o plecare în acest mercato de iarnă, dându-și acordul ca mijlocașul Luka Gojkovic (26 de ani) să meargă împrumut la o altă echipă din Superligă.Este vorba despre UTA, care, prin vocea antrenorului Adrian Mihalcea, anunțase ceva mai devreme, în cursul zilei de astăzi, că îl dorește pe mijlocașul sârb, pentru care se purtau tratative încă de ieri. ...
Suporterii Rapidului, enervați de ultima decizie a lui Dan Șucu: „Faptul că nu am fost vocali în acești aproximativ trei ani de patronat nu înseamnă că am fost «orbi»” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că fundașul Andre Duarte are nevoie de cartea verde din Ungaria, unde a jucat la Ujpest, pentru a putea evolua în tricoul roș-albastru.FCSB va juca primul meci al anului pe 16 ianuarie, cu FC Argeș, în deplasare. Andre Duarte ar urma să fie titular, dacă va avea drept de joc. Becali susține că așteaptă cartea verde din Ungaria pentru fundașul central. ...
Una dintre cele patru partide programate în această seară în Bundesliga, duelul dintre Hamburger SV și Bayer Leverkusen, a fost amânată cu mai puțin de trei ore înainte de start, din cauza unor probleme de siguranță provocate de condițiile meteo extreme.Meciul era programat pentru marți, 13 ianuarie, de la ora 21:30, pe Volksparkstadion, însă Liga Germană de Fotbal (DFL) a decis suspendarea partidei. ...
Conducătorul celor de la UTA Arad a vorbit despre aducerea lui Rareș Pop: „Este mai aproape” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (28 de ani), mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor, a jucat 60 de minute în partida cu Karagumruk, scor 2-2, din Cupa Turciei. La finalul jocului, acesta a vorbit despre partida în care a avut un gol anulat, despre viața în Turcia și despre barajul României din martie.GSP a asistat la partida lui Ianis Hagi din Cupa Turciei, în care mijlocașul român a reușit să marcheze. Reușita lui a fost anulată pentru un fault în construcția fazei. ...
Andrei Nicolescu, enervat de intervenția lui Mihai Rotaru în transferul internaționalului U21: „Se practică slăbirea celuilalt” # Gazeta Sporturilor
Conducătorul celor de la UTA Arad a vorbit despre noua achiziție, dar și despre aducerea lui Rareș Pop: „Este mai aproape” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a vorbit despre noua achiziție. Rapid a mai bifat o plecare în acest mercato de iarnă, dându-și acordul ca mijlocașul Luka Gojkovic (26 de ani) să meargă sub formă de împrumut la echipa din Banat.Meszar, conducătorul UTA-ei, a vorbit în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, abordând și subiectul șanselor ca Rareș Pop să ajungă, de asemenea, la Arad. ...
Jucătorul dorit de Cristi Chivu, prezentat oficial la Barcelona: „Sunt anumite locuri pe care nu le uiți” # Gazeta Sporturilor
Barcelona, liderul din La Liga, l-a prezentat oficial pe Joao Cancelo (31 de ani), jucător dorit în acest sezon și de Interul lui Cristi Chivu.Pentru fundașul dreapta portughez este o revenire pe Camp Nou. Joao Cancelo a mai jucat la Barcelona în sezonul 2023-2024. După ce numele lui Cancelo a fost asociat cu o venire la Inter, Barcelona a intrat pe fir și l-a „furat”. ...
Venus Williams, învinsă în meciul cu cea mai mare vârstă combinată a protagonistelor: 83 de ani! # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea germană Tatjana Maria (38 de ani, locul 42 mondial) a învins-o în turul 1 al turneului WTA 250 de la Hobart pe Venus Williams (45 de ani, numărul 576 WTA), 6-4, 6-3. Un meci cu greutate istorică: de la fondarea circuitului WTA, în 1973, nu s-a mai întâlnit o combinație atât de ridicată a vârstelor celor două jucătoare implicate. 83 este totalul pentru Venus Williams – 45, respectiv Tatjana Maria – 38. ...
Gigi Becali a anunțat transferul la FCSB: „Ne-am înțeles. Vine la vizita medicală” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că s-a înțeles cu mijlocașul Ofri Arad, 27 de ani, plecat iarna aceasta de la Kairat Almaty.Arad a jucat în Champions League în acest sezon cu campioana din Kazahstan. A bifat 4 partide în grupa unică UCL și a marcat un gol, cu Inter. Israelianul e cotat la 1,2 milioane de euro și va semna cu FCSB din postura de jucător liber de contract.Gigi Becali: „Ne-am înțeles cu Ofri Arad”„Ne-am și înțeles cu Arad. ...
Unul din primii medaliați olimpici din istorie la snowboarding a decedat, după ce a fost surprins de o avalanșă # Gazeta Sporturilor
Ueli Kestenholz (50 de ani), unul din primii medaliați olimpici din istorie la snowboarding, a decedat duminică, 11 ianuarie, la Spitalul din Sion, Elveția, după ce a fost prins într-o avalanșă în Munții Alpi.Cu puțin timp înainte de startul unei noi ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, Ueli Kestenholz, dublu campion mondial la snowboarding și medaliat cu bronz la ediția din 1998 (Nagano, Japonia), a decedat după un accident. ...
Primarul din România a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru plăți ilegale către echipa de fotbal! Nu s-a predat, dar a fost prins de Poliție # Gazeta Sporturilor
Liviu Cristian Negoiță, primarul orașului Cernavodă, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Condamnarea are la bază efectuarea unor plăți nelegale în valoare totală de aproximativ 1,9 milioane de euro către un club sportiv. ...
Helmut Marko, comparație între Verstappen și un nume surprinzător din Formula 1: „Max s-ar fi descurcat mai bine în anii '70 decât el astăzi” # Gazeta Sporturilor
Helmut Marko, fostul consilier al celor de la Red Bull și un nume cunoscut în Formula 1, a făcut o comparație neașteptată între campionii mondiali de Formula 1 Max Verstappen și Jochen Rindt. Max a câștigat 4 titluri mondiale consecutive cu Red Bull înainte de a fi detronat de Lando Norris în 2025, iar în 1970, Rindt a devenit primul și singurul pilot care a câștigat postu-mortem titlul mondial. ...
Antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, a fost suspendat pentru două meciuri din cauza cartonașului roșu primit în derby-ul din Serie A împotriva lui Inter, scor 2-2, disputat în weekend. Pe lângă suspendare, tehnicianul a fost amendat și cu 15.000 de euro.Astfel, antrenorul nu va putea conduce echipa de pe bancă în partidele de campionat împotriva Parmei (14 ianuarie) și a lui Sassuolo (17 ianuarie), dar va fi disponibil pentru confruntarea cu Juventus (25 ianuarie). ...
Delegația Rapidului, la Genoa: „Două cluburi cu trecut puternic, unite de prezentul comun” # Gazeta Sporturilor
Rapid București a trimis o delegație oficială la Genoa, club din Serie A finanțat de Dan Șucu, omul de afaceri care este și patronul giuleștenilor. Vizita a avut ca scop un schimb de experiență și bune practici între cele două cluburi, fiind trimiși toți șefii departamentelor din club, așa cum a anunțat formația alb-vișinie. ...
Federația a anunțat lotul final pentru Campionatul European de handbal masculin » Adversarele și programul României # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Handbal a anunțat lotul care va reprezenta România la Campionatul European de handbal masculin, organizat în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, în Danemarca, Norvegia și Suedia.Naționala de handbal masculin a României se pregătește de a doua participare consecutivă la Campionatul European. ...
Florin Manea a intrat în direct și a dat vestea: „Negociez pentru Eissat. Îl mut la o fostă campioană” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Florin Manea a declarat că negociază în numele lui Lisav Eissat (21 de ani), fundașul central de la Maccabi Haifa, pentru un transfer în Polonia.Internaționalul român e curtat de o fostă campioană a Poloniei, după cum susține Florin Manea, care nu a vrut să ofere și numele echipei care îl dorește pe Eissat.Așa cum GSP a scris pe 7 ianuarie că Eissat va schimba campionatul, dorind să joace la o altă echipă din Europa. ...
Andrei Nicolescu, enervat de intervenția lui Mihai Rotaru în transferul internaționalului U21: „Recunosc că m-a deranjat! Se practică slăbirea celuilalt” # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca – Hamburg, confruntare dezechilibrată în etapa a 14-a din EuroCup » Mihai Silvășan: „Trebuie să nu fim relaxați” # Gazeta Sporturilor
După două deplasări, U-BT Cluj-Napoca a revenit pe teren propriu, pentru confruntarea cu Hamburg, din runda a 14-a a BKT EuroCup. Meciul din BTarena va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2.După 6 victorii consecutive, U-BT Cluj-Napoca a pierdut două meciuri la rând, pe terenul Umanei Reyer Veneția și pe cel al Igokeei. ...
Ponturile zilei, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate diseară. Printre acestea s-au numărat jocuri precum Newcastle - Manchester City, Dortmund - Werder Bremen sau VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt.Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
Klopp a intervenit în negocieri! » Radu Drăgușin are ofertă scrisă. Clubul acceptă dorința lui Tottenham # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) este asaltat cu oferte din Italia, Anglia și Germania. După ce discuțiile cu AS Roma au intrat în impas, din cauza refuzului giallorossilor de a-l transfera definitiv, pe fir au revenit la negocieri alte două cluburi. De serviciile stoperului român se interesează (din nou) Napoli, însă cel mai bine plasată în negocierile cu Tottenham este acum RB Leipzig.Răsturnare de situație în telenovela transferului lui Radu Drăgușin. ...
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Măruță (47 de ani) a susținut un prim discurs public după ce trustul PRO TV a decis să-i închidă emisiunea, un format care rula din 2007. Omul de televiziune a făcut o paralelă cu o situație proaspătă din sport, demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid.Pe 7 februarie, emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV va dispărea din grila de programe, după ce în 2025 a împlinit 18 ani de emisie. ...
Andres Dumitrescu (24 de ani) este noul fundaș stânga al celor de la Petrolul! Vehiculat ca țintă pentru Dinamo la începutul perioadei de mercato, fundașul a ajuns la un acord cu Petrolul, transfer definitiv.Fotbalistul și-a reziliat contractul cu Slavia Praga și revine după un an în Superliga, potrivit fanatik.ro. În sezonul trecut a fost împrumutat la Sigma Olomouc, formație din Cehia. ...
Klopp a intervenit în negocieri! » Radu Drăgușin are ofertă scrisă. Clubul acceptă cererea lui Tottenham # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona a anunțat transferul lui Joao Cancelo (31 de ani), apoi a șters postările care anunțau revenirea portughezului.În continuare sub contract cu Al Hilal, fundașul lateral Joao Cancelo va juca în a doua parte a sezonului la FC Barcelona, echipă pe care a reprezentat-o și în stagiunea 23/24.Cancelo a fost împrumutat, înțelegerea fiind ca Barcelona să-i plătească o parte din salariu, 4 milioane de euro. ...
1,6 milioane de euro pentru Vladislav Blănuță » Ar fi cea mai ciudată afacere din ultimii ani în Superliga # Gazeta Sporturilor
Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a anunțat zilele trecute că i-a trimis lui Dinamo Kiev o ofertă scrisă pentru transferul atacantului Vladislav Blănuță (24 de ani). De ultimă oră, dinamovistul a oferit și cifrele tranzacției, în cazul în care aceasta se va finaliza.Blănuță e prioritatea lui Dinamo în ceea ce privește postul de atacant. ...
Al Akhdoud - Al Kholood, în al doilea meci pentru Marius Șumudică după debutul cu stângul în campionatul Arabiei Saudite # Gazeta Sporturilor
Al Akhdoud, echipa antrenată de Marius Șumudică, primește azi, de la ora 17:25, vizita celor de la Al Kholood. Partida din etapa a 15-a a campionatului Arabiei Saudite nu va fi televizată în România!Antrenorul român a început cu o înfrângere mandatul său la noua echipă, într-un duel disputat contra lui Al Ahli (scor 0-1), marcat de mai multe decizii VAR ce au contribuit la diferența minimă de pe tabelă. ...
Mijlocașul Alexandru Bota (17 ani) a fost cedat de U Cluj la Sampdoria. Este vorba despre un împrumut fără opțiune de definitivare.Internațional român U18, Alex Bota se laudă cu 10 apariții la seniori dinainte să devină major.Privit drept un mijlocaș de mare perspectivă, el a debutat la U Cluj în sezonul 22/23 al Superligii, intrând câteva minute în finalul derby-ului cu CFR Cluj din martie 2023. ...
