Există șerpi dreptaci și există o explicație pentru această trăsătură evolutivă
SportMedia, 14 ianuarie 2026 03:00
Sună amuzant și cumva incredibil, dar e adevărul pur în cazul speciei Pareas iwasakii sau șarpelui mâncător de melci, care exact asta face. Specializată în consumul de melci, această reptilă a evoluat pentru a se hrăni cu melci direct din cochilie. Problema este că nu poate face acest lucru din orice direcție, după cum arată … The post Există șerpi dreptaci și există o explicație pentru această trăsătură evolutivă appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
03:00
Sună amuzant și cumva incredibil, dar e adevărul pur în cazul speciei Pareas iwasakii sau șarpelui mâncător de melci, care exact asta face. Specializată în consumul de melci, această reptilă a evoluat pentru a se hrăni cu melci direct din cochilie. Problema este că nu poate face acest lucru din orice direcție, după cum arată … The post Există șerpi dreptaci și există o explicație pentru această trăsătură evolutivă appeared first on spotmedia.ro.
03:00
O analiză amplă a mai multor studii clinice sugerează că exerciţiul fizic poate avea efecte similare cu cele ale terapiei psihologice sau ale medicaţiei în reducerea simptomelor depresive. Exerciţiul fizic poate reduce simptomele depresiei la fel de eficient ca tratamentele consacrate, arată o amplă analiză realizată de Cochrane, una dintre cele mai respectate organizaţii internaţionale independente … The post Exercițiul fizic, la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei – studiu appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Deși afară sunt minus 7 grade, temperatura politică a crescut brusc la București odată cu primele zile ale anului 2026. PSD cântă pe aceeași voce cu AUR în dezbaterea din jurul acordului comercial cu Mercosur, susținând fermierii, deși în jurul poveștii e multă propagandă politică. Poziționarea indică din nou că Sorin Grindeanu nu a reușit … The post Ofensiva Olguței Vasilescu asupra lui Bolojan, dată peste cap de plagiat appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
01:00
Își permite România un avion prezidențial? Ilie Bolojan: decizia trebuie luată pe baza unei analize cost-beneficiu. Nu e cea mai importantă problemă a țării # SportMedia
România își poate permite un avion destinat deplasărilor oficiale ale președintelui și ale altor demnitari, însă o astfel de achiziție trebuie fundamentată pe o analiză clară cost–beneficiu, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, întrebat despre oportunitatea cumpărării unei aeronave prezidențiale. În eventualitatea achiziției, avionul ar urma să fie administrat de Ministerul Apărării. Discuția a fost … The post Își permite România un avion prezidențial? Ilie Bolojan: decizia trebuie luată pe baza unei analize cost-beneficiu. Nu e cea mai importantă problemă a țării appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Reduceri în administrația centrală: ce prevede proiectul de lege și de ce cere Bolojan adoptarea rapidă # SportMedia
Ministerul Dezvoltării a publicat, în procedură de transparență decizională, proiectul de lege care vizează măsuri administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale. Documentul prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, precum și diminuarea numărului de posturi ocupate la nivelul autorităților locale. Potrivit ministrului Dezvoltării, … The post Reduceri în administrația centrală: ce prevede proiectul de lege și de ce cere Bolojan adoptarea rapidă appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Patriarhia și Biserica Catolică, poziție comună împotriva legalizării prostituției: „O încălcare gravă a demnității personale” # SportMedia
Propunerea legislativă privind legalizarea prostituției a generat reacții critice din partea principalelor culte creștine din România. Atât Patriarhia Română, cât și Arhiepiscopia Romano-Catolică de București au transmis poziții publice ferme, în care avertizează că un astfel de demers este incompatibil cu demnitatea persoanei umane și nu oferă soluții reale pentru combaterea exploatării și a traficului … The post Patriarhia și Biserica Catolică, poziție comună împotriva legalizării prostituției: „O încălcare gravă a demnității personale” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
23:00
Bugetul Capitalei, scânteia primului conflict major: Ciucu avertizează asupra falimentului, PSD îi sugerează demisia # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București (PMB) se confruntă, încă de la începutul anului, cu o gravă problemă structurală de finanțare, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei – echivalentul a 1/12 din buget – până la votarea bugetului local, cel mai devreme în luna … The post Bugetul Capitalei, scânteia primului conflict major: Ciucu avertizează asupra falimentului, PSD îi sugerează demisia appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile aduse ministrului Justiției: „Plagiatul este o formă de furt.” În ce condiții ar trebui să demisioneze Radu Marinescu # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, într-o intervenție la TVR, că acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, trebuie evaluate de „o entitate independentă”, subliniind că doar un verdict instituțional poate clarifica situația. Șeful Guvernului a făcut distincția între acuzații publice și concluzii oficiale, arătând că, în lipsa acestora, se intră într-o zonă … The post Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile aduse ministrului Justiției: „Plagiatul este o formă de furt.” În ce condiții ar trebui să demisioneze Radu Marinescu appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți, la Copenhaga, că Guvernul său ar alege Danemarca în detrimentul Statelor Unite, pe fondul presiunilor exercitate de administrația americană privind preluarea insulei arctice. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul danez Mette Frederiksen, într-un context pe care ambii lideri l-au calificat drept … The post ”Alegem Danemarca”, nu SUA, declară premierul Groenlandei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
21:00
Banca Mondială taie prognozele pentru România: creștere economică mai slabă în următorii ani # SportMedia
Banca Mondială a revizuit în scădere prognozele de creștere pentru economia României, potrivit celui mai recent raport Global Economic Prospects, publicat marți. Instituția estimează un avans mai modest al PIB-ului atât pentru anul trecut, cât și pentru următorii ani, în contextul provocărilor fiscale interne și al încetinirii economiei globale. Economia românească a înregistrat anul trecut … The post Banca Mondială taie prognozele pentru România: creștere economică mai slabă în următorii ani appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Horoscop zilnic pentru 14 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 14 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Condițiile meteo nefavorabile determină modificări în programul școlar din mai multe zone ale țării. Pentru ziua de miercuri, 14 ianuarie, o parte dintre elevi vor învăța online, iar într-un județ cursurile au fost suspendate complet, au anunțat inspectoratele școlare. Școli din trei județe trec temporar la cursuri online Potrivit informațiilor transmise marți, 13 ianuarie, de … The post Cursuri mutate online în mai multe județe din cauza vremii appeared first on spotmedia.ro.
21:00
După mai multe zile cu ger accentuat și cu ninsori, meteorologii vin cu vești mai bune. Începând de miercuri, temperaturile vor intra pe un trend de creștere în toată țara, urmând să se apropie treptat de valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge până la 10 grade Celsius, iar minimele se vor situa, în … The post Meteorologii anunță când scăpăm de ninsori și începe să se încălzească appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Premierul Ilie Bolojan preia interimatul Educației. Propunerea a fost trimisă președintelui # SportMedia
La mai bine de trei săptămâni de la demisia ministrului Educației, Daniel David, PNL nu a găsit încă un înlocuitor care să preia funcția lăsată vacantă. În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis marți președintelui Nicușor Dan propunerea de a prelua interimar funcția de ministru al Educației. „Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, … The post Premierul Ilie Bolojan preia interimatul Educației. Propunerea a fost trimisă președintelui appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
19:00
Echipa de fotbal Manchester United a ajuns la un acord de principiu cu Michael Carrick, pentru ca fostul antrenor al lui Middlesbrough să preia conducerea formației cu titlul interimar, până la sfârșitul sezonului, a declarat marți o sursă din cadrul clubului, citată de Reuters. Carrick, fost jucător la United, va avea o misiune extrem de … The post Manchester United și-a găsit antrenor appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Guvernul a prezentat, marţi, poziţia Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE-Mercosur, arătând că negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici și s-au obţinut mai multe avantaje. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a prezentat marţi, la solicitarea presei, privinta pozitia comunicată de MAE în privinţa votului … The post MAE explică de ce susține Acordul UE – Mercosur appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Contribuabilii care au datorii la buget pot cere, din acest an, eșalonarea la plată în condiții mai clar delimitate, cu praguri diferite pentru persoane fizice și firme. Noile reguli au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât simplificarea procedurilor pentru sumele mai mici, cât și limitarea folosirii abuzive a acestui mecanism. Modificările … The post Cum se pot plăti datoriile la ANAF în rate. Reguli noi pentru persoane fizice și firme appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Sindicatele din MAI se opun creșterii vârstei de pensionare: 25.000 de polițiști și militari ar putea părăsi sistemul # SportMedia
Sindicatele din Ministerul Afacerilor Interne au reacționat dur la declarațiile recente ale premierului și ale ministrului Apărării privind creșterea vârstei de pensionare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Sindicatul Polițiștilor Europol anunță că Federația Publisind, la care este afiliat, a fost invitată marți la o ședință de lucru cu ministrul de Interne … The post Sindicatele din MAI se opun creșterii vârstei de pensionare: 25.000 de polițiști și militari ar putea părăsi sistemul appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Un incendiu puternic a izbucnit marți seara într-un apartament din municipiul Zalău, județul Sălaj, după o explozie provocată de o butelie. Din cauza numărului mare de persoane afectate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Incendiul s-a produs într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe. La sosirea pompierilor din cadrul … The post O butelie a explodat într-un apartament din Zalău. Nouă persoane au fost rănite appeared first on spotmedia.ro.
19:00
FCSB a anunțat, marți, al doilea transfer al iernii. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat transferul mijlocașului Ofri Arad (27 de ani). Fostul căpitan al celor de la Kairat Almaty și-a dat acordul să semneze cu FCSB, după ce a rămas liber de contract. „I-am trimis contractul. Nu că l-am trimis, … The post Oferta de transfer a FCSB, acceptată: Acord cu înlocuitorul lui Adrian Șut appeared first on spotmedia.ro.
19:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, respinge ferm informațiile privind o posibilă reducere cu 10% a salariilor din sistemul de sănătate. El afirmă că, în ministerul pe care îl conduce, nu există niciun document strategic care să prevadă astfel de tăieri și subliniază că eventualele economii se vor face „în alte zone”, nu la veniturile personalului medical. … The post Veste bună pentru medici. Ministrul Sănătății spune că salariile lor nu vor fi tăiate appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Presa din SUA a făcut un anunț legat de posibila trecere a lui Meriton Korenica la DC United, de la CFR Cluj, la fel ca Louis Munteanu. CFR Cluj l-a cedat pe Louis Munteanu la DC United pentru șapte milioane de dolari, iar după acest transfer au existat informații că Meriton Korenica ar fi și … The post Presa din SUA, anunț despre transferul lui Meriton Korenica la DC United appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Expert american: Protestele ar putea zdruncina Iranul așa cum nu s-a întâmplat niciodată # SportMedia
Tulburările interne din ultimii ani au fost înăbușite cu forța de regimul de la Teheran. De data asta ar putea fi ultima oară. Protestele la nivel național din 2017, 2018, din nou în 2019 și, cel mai dramatic, în 2022 au fost înăbușite cu forța. De fiecare dată, regimul a supraviețuit bazându-se pe aceeași strategie … The post Expert american: Protestele ar putea zdruncina Iranul așa cum nu s-a întâmplat niciodată appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Ofițerul de presă de la Guvern care i-a ținut pe jurnaliști la distanță de Bolojan, sancționat cu 5% din salariu timp o lună # SportMedia
Guvernul a anunţat, marţi, că ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare de la palatul Victoria, care a împiedicat jurnaliştii, la Parlament, să îi ia declaraţii premierului Ilie Bolojan, a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună. ”Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a … The post Ofițerul de presă de la Guvern care i-a ținut pe jurnaliști la distanță de Bolojan, sancționat cu 5% din salariu timp o lună appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Oficial din Iran: 2.000 de persoane au fost ucise la proteste (Foto & Video) Americanii sunt îndemnați să părăsească imediat țara # SportMedia
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care durează de două săptămâni. Oficialul iranian care a vorbit cu Reuters … The post Oficial din Iran: 2.000 de persoane au fost ucise la proteste (Foto & Video) Americanii sunt îndemnați să părăsească imediat țara appeared first on spotmedia.ro.
17:00
FCSB anunță că unul dintre fotbaliști își joacă viitorul în următoarele meciuri. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Risto Radunovic (33 de ani) este în pericol. Nemulțumit de ultimele evoluții ale muntenegreanului, Becali i-a dat ultimatum fundașului stânga. Radunovic și Pantea se luptă pentru postul de titular: „Să vedem Radunovic, … The post Ultima șansă la FCSB: Campioana României, gata să renunțe la un jucător de bază appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Primarul din Cernavodă, condamnat la 4 ani de închisoare pentru plăți ilegale către un club sportiv # SportMedia
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Curtea de Apel Constanţa a respins, marţi, apelul declarat de primarul din Cernavodă la decizia Tribunalului Constanţa prin care fusese condamnat la patru ani de închisoare. ”În baza art. 421 … The post Primarul din Cernavodă, condamnat la 4 ani de închisoare pentru plăți ilegale către un club sportiv appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut marți demisia președintei Maia Sandu, după ce aceasta a declarat că ar vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Într-un comunicat postat pe site-ul său, PSRM a catalogat declarația președintei Maia Sandu drept „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva … The post Socialiștii lui Dodon o acuză pe Maia Sandu de trădare appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Jucătoarea americană de tenis Venus Wiliams, care încearcă o revenire total inedită în circuitul profesionist, la vârsta de 45 de ani, s-a înclinat din nou în primul tur, în cel de-al doilea turneu la care a luat parte de la începutul anului, fiind învinsă cu 6-4, 6-3 de germanca Tatjana Maria, marți, în meciul de … The post Venus Williams, eliminată în primul tur la Hobart appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunificare, fiind tot mai dificil pentru o țară mică să reziste în fața Rusiei. România așteaptă decizia Chișinăului, după cum explica Nicușor Dan în urmă cu câteva luni. În Republica Moldova, votanții pro-ruși au scăzut de la 33% în 2021 la 24% în 2025, iar Moscova nu mai … The post Poate începe pregătirea pentru unirea R. Moldova cu România? appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Medvedev spune că Groenlanda ar vota pentru aderarea la Rusia dacă Trump nu se grăbește # SportMedia
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că groenlandezii ar putea vota pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a securiza insula arctică. „Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neverificate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum brusc, la care întreaga Groenlandă, … The post Medvedev spune că Groenlanda ar vota pentru aderarea la Rusia dacă Trump nu se grăbește appeared first on spotmedia.ro.
15:00
FCSB s-a convins de Andre Duarte (28 de ani), noul fundaș central al echipei. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre Duarte și modul în care acesta s-a descurcat până acum la campioana României. Stoica este convins că portughezul va fi un jucător important și a subliniat unul dintre … The post FCSB s-a convins de Andre Duarte appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Reza Pahlavi era student în Statele Unite în 1979, când tatăl său, ultimul șah al Iranului, a fost răsturnat de la putere printr-o revoluție. De atunci nu a mai pus piciorul în Iran, deși susținătorii săi monarhiști nu au încetat niciodată să creadă că într-o zi „prințul moștenitor” se va întoarce. Planul lui pentru răsturnarea … The post Planul prințului exilat pentru schimbarea regimului în Iran: Precedentul din România appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Grevă japoneză la Fabrica de arme Cugir: Cei din conducere se comportă ca niște stăpâni # SportMedia
Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii. Liderul de sindicat … The post Grevă japoneză la Fabrica de arme Cugir: Cei din conducere se comportă ca niște stăpâni appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:00
Mai multe spitale din Capitală nu au căldură. Intervenții chirurgicale amânate, sunt saloane unde temperaturile ajung la 16 grade # SportMedia
Mai multe spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătății au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală. În unele zone ale spitalului, spune ministrul Sănătăți Alexandru Rogobete, sunt numai 16 grade Celsius. „Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii … The post Mai multe spitale din Capitală nu au căldură. Intervenții chirurgicale amânate, sunt saloane unde temperaturile ajung la 16 grade appeared first on spotmedia.ro.
13:00
CFR Cluj rămâne fără încă un fotbalist important. Daniel Pancu, antrenorul echipei, va fi nevoit să se descurce și fără Otto Hindrich (23 de ani), după ce Louis Munteanu și Lindon Emerllahu au fost cedați, iar Korenica sau Matei Ilie au și ei oferte de a pleca. Polonezii anunță că există deja un acord între … The post CFR Cluj, acord total pentru încă o plecare: Jucătorul e așteptat la noua echipă appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești # SportMedia
După ani în care au fost angajați în construcții, agricultură sau în domeniul ospitalității, tot mai mulți dintre românii stabiliți în străinătate fac pasul către antreprenoriat și își deschid propriile afaceri. Restaurante cu specific românesc, firme de construcții, saloane de înfrumusețare sunt doar câteva dintre afacerile pornite de ai noștri în țări ca Italia, Spania … The post Afacerile cu care mai mulți români au dat lovitura în Germania. Au ajuns să le facă o concurență serioasă celor nemțești appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1420 Atacuri puternice în Harkov și Odesa. Explozii la Kiev. Fabrică din Rusia, lovită de drone. SUA acuză Rusia că îl insultă pe Trump # SportMedia
Ziua 1420 de război a început cu atacuri puternice ale Rusiei asupra mai multor orașe din Ucraina. O rachetă balistică, urmată de drone, au lovit o clădire din Harkov a poștei, iar patru angajați au fost uciși. De asemenea, o unitate medicală pentru copii a fost avariată. Odesa a fost o altă țintă a atacurilor … The post Ziua 1420 Atacuri puternice în Harkov și Odesa. Explozii la Kiev. Fabrică din Rusia, lovită de drone. SUA acuză Rusia că îl insultă pe Trump appeared first on spotmedia.ro.
13:00
FCSB se poate baza pe un nou jucător. Este vorba despre Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul central din Camerun, care s-a accidentat în martie 2025 la echipa națională. Dawa este din nou sută la sută din toate punctele de vedere, bun de joc pentru FCSB. „Dawa e sută la sută acum”, a declarat Mihai … The post Întăriri la FCSB: Campioana se poate baza pe un nou jucător appeared first on spotmedia.ro.
13:00
NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuși traficanți de droguri. Ar putea fi o crimă de război # SportMedia
Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit New York Times, pentru că dreptul internaţional umanitar interzice „perfidia”, care constă în … The post NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuși traficanți de droguri. Ar putea fi o crimă de război appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Stejarii Universe: siguranță și echilibru al vieții private într-un cadru natural exclusivist # SportMedia
În cadrul Stejarii Universe, conceptul de siguranță este construit în jurul ideii de echilibru: un nivel ridicat de protecție, integrat natural într-un stil de viață care pune pe primul loc intimitatea, liniștea și confortul rezidenților. Atât în cadrul Stejarii Clubul Rezidențial, cât și Stejarii Collection, grija și protecția rezidenților reprezintă o prioritate, oferindu-le celor care … The post Stejarii Universe: siguranță și echilibru al vieții private într-un cadru natural exclusivist appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Miriam Bulgaru (27 de ani, 197 WTA) a fost eliminată, marți, în calificările Australian Open 2026. Bulgaru a fost învinsă de nemțoaica Tamara Korpatsch (30 de ani, 124 WTA), scor 6-4, 6-7(9), 6-2. Meciul a durat două ore și 48 de minute. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor juca direct pe tabloul principal … The post Miriam Bulgaru, învinsă în calificările Australian Open 2026 appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni că vor da în judecată administraţia Trump pentru operaţiunile de amploare ale poliţiei federale pentru imigraţie (ICE) desfăşurate de câteva săptămâni în această aglomerare din nordul Statelor Unite. În timpul unuia dintre aceste raiduri, săptămâna trecută, o femeie americană de 37 de ani, Renee Good, a fost … The post Minneapolis și Minnesota dau în judecată administrația Trump pentru operațiunile ICE appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Consumul de electricitate a depășit pragul de 9.000 MW pentru prima dată în ultimii 4 ani # SportMedia
Consumul intern de energie electrică a trecut de pragul de 9.000 MW pentru prima dată în ultimii 4 ani. Luni dimineață la ora 9,35 s-a înregistrat un consum instantaneu de 9.024 MW, iar seara, la ora 18, un consum de 9.040 MW, conform datelor Profit.ro. Ultima dată când s-a înregistrat un consum instantaneu mai mare … The post Consumul de electricitate a depășit pragul de 9.000 MW pentru prima dată în ultimii 4 ani appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ionuț Radu, prestație solidă în FC Sevilla – Celta Vigo: Victorie la limită pentru echipa românului # SportMedia
Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu, a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Sevilla FC, luni seara, în cadrul etapei a 19-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Celta a obținut victoria grație unui penalty transformat de Marcos Alonso în minutul 88 al întâlnirii de pe stadionul Ramon Sanchez-Pijuan, la … The post Ionuț Radu, prestație solidă în FC Sevilla – Celta Vigo: Victorie la limită pentru echipa românului appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate. Cel mai mare partid respinge oferta de formare a unui nou guvern # SportMedia
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern. Crește astfel probabilitatea alegerilor anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, proaspăt intrat în grupul ţărilor care folosesc moneda unică euro, relatează Reuters. Guvernul de coaliţie al prim-ministrului Rosen … The post Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate. Cel mai mare partid respinge oferta de formare a unui nou guvern appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Vocile României la Concerto di Natale: Stephanie Radu și Alin Stoica, în întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea # SportMedia
Stephanie Radu, vocea românească premiată la Vatican și tenorul Alin Stoica au emoționat milioane de telespectatori pe scena Concerto di Natale de la Roma, sub egida Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea. Soprana Stephanie Radu și tenorul Alin Stoica au fost unele dintre vocile invitate să participe la prestigiosul Concerto di Natale, desfășurat pe 13 … The post Vocile României la Concerto di Natale: Stephanie Radu și Alin Stoica, în întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Numărul medicilor români care au cerut Colegiului Medicilor eliberarea de certificate profesionale cu intenţia de a pleca să profeseze în alte ţări a scăzut, în 2025, comparativ cu 2024, afirmă preşedintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană. Certificatele profesionale curente sunt cele care se eliberează în situaţiile în care un medic participă la un concurs … The post Numărul medicilor care pleacă din țară a scăzut appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Trump anunță că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână. Trump a declarat pe reţelele de socializare că tariful … The post Trump anunță că orice țară care face afaceri cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25% appeared first on spotmedia.ro.
09:00
FCSB a primit răspunsul după ce a făcut o ofertă concretă de transfer unui mijlocaș central liber de contract. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că a primit un răspuns din partea unui jucător ofertat pentru a se transfera la campioana României. Echipa „roș-albastră” era în căutarea unui mijlocaș … The post FCSB a primit răspunsul după oferta făcută pentru transferul unui mijlocaș central appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.