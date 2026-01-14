Reforma Administraţiei, publicată: Concedieri, tăieri de salarii. În ce condiţii nu vor mai creşte taxele
Guvernul pregăteşte pachetul trei de măsuri fiscale. Vizate sunt administraţia centrală, dar şi cea locală unde sunt pregătite concedieri. Ilie Bolojan susţine că Educaţia este exclusă de la noi măsuri, la fel şi Senatul, acolo unde s-au făcut deja tăieri. Premierul promite că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în acest an dacă statul va reuşi să-şi crească veniturile. Prin adoptarea noilor măsuri, statul se aşteaptă la economii de miliarde de lei.
• • •
Luxul, taxat suplimentar în 2026. Proprietăţile mari, impozitate şi de 15 ori mai mult # ObservatorNews
Impozite cât preţul unei maşini second hand. Nu doar românii cu venituri mici sunt afectaţi de majorările de dări din acest an. Luxul este taxat mai tare. Proprietăţile spaţioase, mai scumpe de jumătate de milion de euro, au impozite mai mari şi de 15 ori faţă de anul trecut. Guvernul a majorat impozitul pe lux, o taxă specială aplicată şi în cazul maşinilor scumpe, pentru a strânge mai mulţi bani la bugetul de stat.
Bolnavă de cancer, moartă după ce ar fi fost ignorată 7 zile la Spitalul din Constanţa. "Au abandonat-o" # ObservatorNews
Acuzaţii noi la adresa medicilor de la Spitalul Judeţean Constanţa, unde doi copii au intrat în moarte cerebrală. Părinţii spun că, de trei săptămâni, li se refuză eliberarea actelor medicale care ar putea face lumină în aceste cazuri. Bănuiesc că se ascund proceduri greşite şi faptul că medicul de gardă lipsea din spital, în momentul în care starea pacienţilor s-a înrăutăţit.
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii # ObservatorNews
În ultimii 10 ani, românii, mari consumatori de margarină, au dat de gustul untului. Care e tot mai bun şi mai sănătos. Cu toate acestea, la raft se mai strecoară şi greşeli. Am dus untul la analize şi am descoperit că, şi în acest caz, nu tot ce scrie pe ambalaj e adevărat. Dar putem spune că am înregistrat o premieră. Pentru prima dată de când vă prezentăm campania "Ce ne puneţi în mâncare" am descoperit un produs care nu e nici falsificat, nici plin de bacterii.
Pacientă la psihiatrie, bătută de un asistent. Reacţia bărbatului: "Dacă îi dădeam mai tare, se vedea pe faţă" # ObservatorNews
Caz revoltător la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca. O pacientă de 30 de ani a fost bătută de un asistent medical, în timpul unei crize. Bărbatul este acum în arest la domiciliu şi se apără cu cinism: putea să dea şi mai tare. Cazul readuce în discuţie tratamentul inuman la care sunt supuşi bolnavii psihic. Şi că, cele mai mari probleme sunt fix la cei care ar trebui să-i îngrijească pe bieţii oameni. Tot la Bălăceanca, un pacient a fost ucis în bătaie, cu mai mulţi ani în urmă. Iar la Târnăveni, un bărbat ţinut în condiţii inumane, s-a spânzurat anul trecut.
România a încremenit de frig. A fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius. În sudul ţării şi în Bucureşti nu a mai fost atât de frig de mai bine de zece ani. Temperaturile venite parcă de la Polul Nord au făcut şi victime. Un bărbat a murit îngheţat în apartament, iar alţii au fost salvaţi în ultima clipă. Iarna nemiloasă a lovit şi pe şosele. Meteorologii avertizează că nu scăpăm prea curând de ger.
Românii cu 4.000 de euro pensie specială la 48 de ani, luaţi la rând cu modificările, după magistraţi # ObservatorNews
Apărarea şi Internele lucrează, în aceste zile, la un proiect de lege care va creşte vârsta de pensionare pentru militari şi poliţişti. Proiectul va ajunge săptămâna viitoare pe masa Guvernului, iar sindicatele din Armată si Politie ameninţă deja cu proteste si anuntă un val de pensionări. Pensiile militare ne costă acum aproape 3 miliarde de euro anual, iar peste 100 de chestori si generali din MAI si MApN au pensii de peste 4.000 euro pe lună.
Gino Iorgulescu îşi apără fiul, după interviul halucinant: "E o persoană bolnavă, vulnerabilă" # ObservatorNews
Şase ani - atât i-a luat lui Mario Iorgulescu să-şi ceară scuze, public, pentru tragedia pe care a provocat-o în 2019, când s-a urcat beat şi drogat la volan. Şi mai multe scuze şi-a găsit însă lui. În primul interviu de după accident, fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal a susţinut că a apucat-o pe drumuri greşite din cauza tatălui său, care îl lua cu el la chefuri pe când era copil. NU a menţionat însă nimic despre cei doi copii pe care i-a lăsat orfani. Şi-a găsit câteva cuvinte doar despre soţia tânărului pe care l-a ucis - ar fi o fire răzbunătoare, susţine Mario Iorgulescu. Inclusiv tatăl lui a fost şocat de spusele fiului său - este o persoană cu probleme psihice grave şi fără discernământ - a transmis Gino Iorgulescu.
Trump vs. Powell. Ce se ascunde în spatele dosarului penal cu care e ameninţat şeful Rezervei Federale # ObservatorNews
Administrația lui Donald Trump a lansat o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. De ce este scandal în SUA pe această temă și care sunt implicațiile?
Premierul Groenlandei: "Dacă trebuie să alegem între SUA şi Danemarca, atunci alegem Danemarca" # ObservatorNews
Prim-ministrul Groenlandei a exclus categoric posibilitatea de a se alătura Statelor Unite și a spus că teritoriul arctic preferă să rămână într-o uniune cu Danemarca, sugerând că planurile de independență sunt puse deocamdată pe plan secund.
Rogobete dă asigurări că medicii nu vor rămâne fără 10% din salariu: "Eu nu ştiu să existe vreun document" # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că el nu ştie la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduce, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor. El a precizat că în sistemul de sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salariile sau la veniturile personalului medical, personal medical care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, în privinţa plăţii gărzilor.
Trump: Continuați protestele. Ajutorul este pe drum. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a transmis un mesaj dur regimului de la Teheran, încurajând iranienii să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor statului. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat că a suspendat orice contact oficial cu autoritățile iraniene până la oprirea violențelor împotriva protestatarilor şi le-a transmis protestatarilor că ajutorul este pe drum, fără a detalia ce înseamnă asta.
O tânără dezvăluie 3 metode prin care a economisit 100.000 de euro până la 26 de ani # ObservatorNews
La doar 26 de ani, o tânără a reușit să economisească și să investească peste 100.000 de lire, începând cu un salariu modest de 20.000 de lire pe an. Cu metode ingenioase și uneori neobișnuite, aceasta demonstrează că disciplina financiară și creativitatea pot transforma complet viitorul unei generații.
"A zis să ne ducem la morgă că e acolo". Familia bebeluşului mort din Craiova dă vina pe medici: Incompetenți # ObservatorNews
Un cuplu din Craiova a trecut în doar două zile de la fericire supremă la durere crâncenă. Bebeluşul lor s-a stins fulgerător la o clinică privată, acolo unde mama născuse, şi nimeni nu ştie de ce. Părinții, ambii stomatologi, îi acuză pe medici că nu le-au îngrijit copilul corespunzător. Aşa că au depus plângere la Colegiul Medicilor, dar şi la poliţie, cu atât mai mult cu cât, spun ei, sarcina a decurs fără probleme. În replică, reprezentanţii spitalului spun că mama nu a fost monitorizată de ei pe parcursul celor 9 luni.
Premierul Ilie Bolojan preia interimatul pentru portofoliul Educaţiei. Surse au declarat pentru Observator că Ilie Bolojan preia acest portofoliu, după ce Daniel David a renunţat la acest portofoliu.
Îl poate captura Trump pe ayatollah cum a făcut-o cu Maduro şi care sunt opțiunile SUA în Iran? Analiză # ObservatorNews
Deși președintele SUA a amenințat cu atacuri militare în Iran, rămâne neclar ce va face, arată o analiză Financial Times. După operațiunea din Venezuela, Donald Trump analizează o nouă intervenție, de această dată în Iran, unde cel puțin 2.000 de persoane au murit în cele 16 zile de proteste, potrivit unui oficial citat de Reuters.
ANAF a anunțat marți modificări ale Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată, începând cu 1 ianuarie 2026, menite să reducă tratamentele fiscale preferențiale și să sprijine disciplina fiscală.
Călin Georgescu, obligat de instanţă să plătească o amendă de 50.000 de lei. Pentru ce e sancţiunea # ObservatorNews
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este obligat să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru că, în perioada 6 decembrie 2024 - 3 aprilie 2025 a stocat şi accesat informaţii prin instalarea de module cookies, fără să aibă consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi. Georgescu a cerut în instanţă anularea amenzii, însă Tribunalul Ilfov i-a respins contestaţia. Decizia Tribunalului Ilfov nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, informează news.ro.
Primarul oraşului Cernavodă, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fapte de corupţie # ObservatorNews
Primarul Liviu Cristian Negoiță (PNL) a fost judecat în apel pentru fapte de corupție. Tribunalul Constanța a decis, în prima instanță, că primarul trebuie să fie închis pentru 4 ani. Marți, Curtea de Apel Constanța a dat verdictul definitiv: primarul liberal va sta patru ani la închisoare. Curtea a respins apelul lui Negoiță, astfel sentinţa Tribunalului Constanța rămâne definitivă.
Oraşul din România cu cele mai scumpe apartamente noi. Prețul a trecut de 3.300 euro/mp # ObservatorNews
Piața imobiliară din România începe anul 2026 cu prețuri în creștere, dar și cu o prudență vizibilă din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș pentru achiziții rezidențiale, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile apartamente noi, menținându-se sub pragul de 2.000 euro/mp.
Un petrolier al KazMunayGas, lovit de două drone în Marea Neagră: "A fost o explozie, n-a fost nimeni rănit" # ObservatorNews
Grupul petrolier KazMunayGas a anunţat că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost atacat marţi de o dronă, înainte de a începe să încarce petrol kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium de la Marea Neagră, transmite Reuters, citată de Agerpres.
3 firme din Prahova fac concedieri colective. O firmă din Ploieşti, lider global, închide fabrica # ObservatorNews
Trei agenţi economici au informat Agenţia Judeţeană pentru Ocupare Forţei de Muncă (AJOFM) Prahova cu privire la intenţia de a aplica măsuri de concediere colectivă, iar o companie care este lider global în producţia de scaune auto a anunţat că va închide fabrica de la Ploieşti, peste o mie de persoane urmând să îşi piardă locurile de muncă.
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti # ObservatorNews
A vizitat peste 100 de orașe din Europa și trăiește la Paris, dar experiența din București l-a făcut să spună răspicat că nu s-ar mai întoarce niciodată. Un turist străin face o radiografie sinceră și deloc măgulitoare capitalei ţării, comparând-o cu un "muzeu al betonului" și recomandând, în schimb, un alt oraş din România, ca destinație autentică și fermecătoare.
Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C # ObservatorNews
După o noapte cu temperaturi foarte scăzute, vremea de mâine rămâne dominată de frig, dar aduce și ninsori locale, strat nou de zăpadă la munte și episoade de vânt puternic în zonele înalte. Regiunile intracarpatice și masivele montane vor fi cele mai afectate, în timp ce în sud și est fenomenele vor fi mai slabe, dar cu risc de ceață și chiciură.
Angajatul Guvernului care a blocat jurnaliştii în Parlament, sancţionat cu 5% din salariu pentru o lună # ObservatorNews
Guvernul anunţă, marţi, că ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare de la palatul Victoria, care a împiedicat jurnaliştii, la Parlament, să îi ia declaraţii premierului Ilie Bolojan, a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună.
APIA primeşte cereri de plată pentru Intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor până pe 3 februarie # ObservatorNews
Potenţialii beneficiari pot depune, până pe 3 februarie 2026, cererile de plată pentru Intervenţia DR-06 - Bunăstarea animalelor, Pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi Pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, informează luni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează Agerpres.
Avarie majoră în Sectorul 1. Alimentarea cu gaze, sistată temporar pe mai multe străzi # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei este sistată, temporar, ca urmare a unei avarii produse asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.
Ciprian Ciucu: "Primăria Bucureşti nu are bani să treacă strada. Eu voi face ceea ce trebuie făcut" # ObservatorNews
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) să primească 70% din bugetul oraşului (cotele defalcate), pentru a evita falimentul.
Bebeluș din Craiova, mort la două zile după naștere la un spital privat. Părinții îi acuză pe medici # ObservatorNews
Bucuria unei familii din Craiova a fost umbrită, după ce bebelușul lor a murit la două zile după naștere. Părinții, ambii stomatologi, îi acuză pe medici că nu le-au îngrijit copilul corespunzător.
Simbolul protestelor din Iran. Cine e tânăra care-și aprinde țigara cu portretul în flăcări al ayatollahului # ObservatorNews
O fotografie virală pe rețelele sociale, care înfăţişează o tânără care își aprinde țigara de la portretul în flăcări al liderului suprem iranian Ali Khamenei, a devenit imaginea simbol a protestelor din Iran. Dar cine este femeia şi unde a fost făcută, de fapt, poza?
Într-o sală de clasă din București, Mihai Priboi, împreună cu alți 11 colegi de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, a proiectat o colonie spațială pe orbita planetei Marte. Un an mai târziu, în 2024, visul s-a transformat în realitate: echipa „Space Settlement” a fost declarată câștigătoare a Marelui Premiu NASA Space Settlement Contest, cel mai prestigios concurs internațional pentru tinerii pasionați de știință și tehnologie.
Inteligenţa artificială nu mai este viitor. Este prezent. A cucerit industria muzicală, a schimbat regulile jocului şi a creat artişti care nu există.
