Reforma Administraţiei, publicată: Concedieri, tăieri de salarii. În ce condiţii nu vor mai creşte taxele

19:30

În ultimii 10 ani, românii, mari consumatori de margarină, au dat de gustul untului. Care e tot mai bun şi mai sănătos. Cu toate acestea, la raft se mai strecoară şi greşeli. Am dus untul la analize şi am descoperit că, şi în acest caz, nu tot ce scrie pe ambalaj e adevărat. Dar putem spune că am înregistrat o premieră. Pentru prima dată de când vă prezentăm campania "Ce ne puneţi în mâncare" am descoperit un produs care nu e nici falsificat, nici plin de bacterii.