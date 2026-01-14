Danemarca anunţă un grup de lucru cu Statele Unite la finalul întâlnirii de la Casa Albă
ObservatorNews, 14 ianuarie 2026 21:50
Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda "discrepanţele" dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
21:50
Danemarca anunţă un grup de lucru cu Statele Unite la finalul întâlnirii de la Casa Albă # ObservatorNews
Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda "discrepanţele" dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio.
Acum o oră
21:20
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Probleme la proba "Pe aripile vântului": Sper că nu te apucă plânsul! # ObservatorNews
Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică & Mitzuu și Ariana au avut probleme la proba "Pe aripile vântului".
Acum 2 ore
21:00
Procuror condamnat pentru viol. Iniţial, dosarul a fost clasat pentru că victima a depus plângerea prea târziu # ObservatorNews
Un procuror din Iaşi a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Constantin Daniel Bosînceanu este acuzat că a obligat o minoră de 15 ani să întreţină relaţii sexuale cu el timp de doi ani. Mai mult, victima ar fi fost ameninţată cu moartea de procuror şi ar fi rămas însărcinată. Într-un final, fata a fost obligată să avorteze.
20:50
Mărturia mamei tânărului român mort în Elveţia: "Aş vrea să fie amintit exact cum a fost, un copil blând" # ObservatorNews
Mama lui Guillaume Oană, adolescentul român decedat în incendiul izbucnit într-un club din Elveția, vorbește pentru prima dată despre tragedie. Spune că a trecut prin zile de coșmar până când a aflat ce s-a întâmplat cu fiul ei. Au fost nopţi nedormite în care s-a rugat ca băiatul ei de 18 ani să se numere printre răniţii neidentificaţi. S-a stins însă alături de prieteni iar acum i-au rămas doar amintirile.
20:40
Îngrijorare în sistemul universitar de învăţământ! Rectorii se aşteaptă la impunerea de concedieri, iar studenţii se tem de reducerea locurilor de la buget. Cu toţii cer o întâlnire cu premierul care să lămurească lucrurile. În prima zi ca interimar la şefia Ministerului Educaţiei, Ilie Bolojan anunţă însă că învăţământul va fi scutit de tăieri în 2026.
20:40
O nouă linie de tramvai "în valuri", în Capitală. Vatman: "La 25 la oră e acceptabil". Reacţia STB # ObservatorNews
A apărut o nouă linie de tramvai în valuri în Capitală. Este vorba despre şinele de pe şoseaua Progresului pe acolo pe unde trec trei rute importante de tramvai. Şi aici linia este construită pe pământ aşa că pe anumite porţiuni şinele s-au lăsat şi nu mai sunt la acelaşi nivel. Între timp, problemele de la linia 32 au reapărut. După materialul Observator, linia 32 de tramvai a intrat în reparaţii la finalul lunii decembrie. Acum însă, tronsonul de pe Calea Rahovei este din nou denivelat.
20:10
Copil de 4 ani, lăsat de mamă la grădiniţă şi adus acasă de poliţie. Educatoarea, amuzată de situaţie # ObservatorNews
Incident șocant la o grădiniță din Iași. Un băiețel de 4 ani a plecat singur din unitate și a rătăcit pe străzi jumătate de kilometru, în haine subţiri. Educatoarea nu a sesizat nicio secundă dispariţia copilului. A aflat că micuţul nu mai e în unitate abia când a fost sunată de mamă. Copilul a fost găsit de o femeie care a chemat imediat poliţia.
20:10
Primarul Silviu Cazacu i-a trimis unei fete de 13 ani poze indecente. Edilul e căsătorit şi are un băiat # ObservatorNews
Caz revoltător în judeţul Giurgiu. Primarul comunei Izvoarele este acuzat că i-ar fi trimis unei fete de 13 ani poze indecente. Bărbatul de 45 de ani a abordat-o pe elevă pe reţelele sociale. Când au aflat părinţii fetei, au mers în instanţă şi au obţinut ordin de protecţie. Explicaţia edilului e la fel de revoltătoare: a crezut că fata e mai mare.
20:10
Soluţie de criză la care apelează tot mai mulţi români: oamenii îşi iau un al doilea job, part time, pentru a face faţă scumpirilor şi taxelor tot mai mari. Munca suplimentară aduce venituri cu 30 la sută mai mari, dar specialiştii atrag atenţia că preţul plătit ar putea fi mult mai mare. Mulţi pot ajunge la epuizare din cauza programului încărcat de lucru.
Acum 4 ore
20:00
Românii cu handicap nu mai sunt scutiţi de plata impozitelor. "A fost un şoc foarte mare" # ObservatorNews
Reforma fiscală lovește fără excepții. Persoanele cu handicap, scutite până acum de impozite, s-au trezit peste noapte că statul le ia mai mult decât le dă. În timp ce indemnizația de handicap este de numai 720 de lei pe lună, impozitele sunt chiar duble - 1.500 de lei. Legea spune clar că cei care nu îşi plătesc taxele la stat vor fi executaţi silit.
20:00
Concentraţiile de amoniu şi azot, din nou peste limită, în urma accidentului barjelor pe Dunăre # ObservatorNews
Este pericol de poluare pe Dunăre, după ce două barje s-au scufundat lângă Zimnicea şi Giurgiu. Fiecare transporta peste o mie de tone de îngrăşăminte. Autorităţile au detectat concentraţii de amoniu peste limită pe o rază de un kilometru, în jurul uneia dintre ambarcaţiuni, dar dau asigurări că nu există riscuri pentru populaţie. Preventiv, localnicii au început să îşi facă rezerve de apă.
19:50
Sediul Poliţiei din Lugoj a sărit în aer. Din primele informaţii, cauza ar fi o pungă de gaz din subteran, la fel ca la blocul din Rahova. Un poliţist de 37 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, iar alţi doi sunt răniţi uşor. În urma exploziei, cinci străzi au fost închise şi zeci de persoane evacuate. Localnicii spun că mirosul de gaz se simţea de mai multe zile, dar nimeni nu a făcut nimic. Deflagraţia a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
19:50
Şprotul, midiile şi rapanele din Marea Neagră sunt pline de microplastice. Asta arată un studiu recent al cercetătorilor din Constanța, realizat în zona de coastă, de unde sunt pescuite fructele de mare. Rezultatele au fost şocante: în 90% din rapanele şi şprotul analizate au fost găsite fibre și fragmente din plastic. La fel și în aproape 70% din midiile testate.
19:40
Trump, gata să ofere o sumă colosală pentru a cumpăra Groenlanda: 700 de miliarde de dolari # ObservatorNews
Tensiunile între Europa şi Statele Unite pe tema Groenlanda au atins punctul maxim. Insula trebuie să intre sub controlul Washingtonului şi orice altă variantă este inacceptabilă, a avertizat Donald Trump. Liderul de la Casa Albă vorbeşte despre motive de securitate pentru anexarea teritoriului, dar miza ar fi accesul la rutele maritime arctice. În acest timp, Danemarca a decis creşterea prezenţei militare în regiune.
19:40
Donald Trump face pregătiri pentru o posibilă intervenţie directă în Iran. Un ONG a oferit Casei Albe o listă cu 50 de ţinte, iar printre ele se află şi sedii ale Gărzilor Revoluţionare. Liderul american i-a încurajat pe protestatari să continue luptele de stradă. În Iran, regimul va începe execuţiile celor care au participat la protestele de stradă, în timp ce bilanţul victimelor, unul încă provizoriu, vorbeşte de cel puţin 3.400 de morţi.
19:20
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali # ObservatorNews
În toiul negocierilor pentru Legea Bugetului, miniştrii au primit azi un ordin clar de la premier: trebuie să taie cu 10% cheltuielile de personal sau să dea afară angajaţii ineficienţi. Primarii şi prefecţii vor fi obligati si ei să facă economii - şase mii de consilieri vor fi concediaţi. Şi poliţiştii locali vor fi mai puţini.
19:20
"Sunt foarte atentă la ce cumpăr". Inflaţia a schimbat obiceiurile românilor: ce se caută în magazine # ObservatorNews
Continuă scumpirile în România. În aproape acelaşi ritm ca până acum. Statisticile oficiale arată o inflaţie care a scăzut nesemnificativ şi care e alimentată de preţurile crescute la energia electrică. Inflaţia ne-a schimbat şi comportamentul de consum. Suntem mai atenţi când mergem la cumpărături. Luăm în special produse alimentare de consum imediat şi vânăm promoţiile.
19:10
Cât va ţine valul de frig care loveşte România în weekend: temperaturi de -20 de grade # ObservatorNews
A fost o nouă noapte extrem de geroasă, cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius. Valul de frig a fost dublat de ninsori puternice în unele zone. În Hunedoara şi Caraş Severin, mai multe drumuri au fost blocate ore întregi iar maşinile nu au mai putut înainta. Gerul slăbeşte din intensitate însă doar pentru două zile şi se întoarce în forţă din weekend.
18:50
Surse: "O intervenţie militară americană în Iran pare probabilă în următoarele 24 de ore" # ObservatorNews
Oficialii americani au avertizat că o intervenție militară americană în Iran pare acum probabilă și că un atac ar putea fi lansat în următoarele 24 de ore. Informaţia vine în contextul în care SUA a început evacuarea personalului dintr-o bază militară cheie din Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.
18:30
Dacă aţi setat centrala la 23 de grade, dar temperatura din casă nu trece nicicum de 20... ori dacă aveţi norocul să primiţi puţină căldură în calorifere, în cazul bucureştenilor, şi vi se pare că tot frig e, s-ar putea să aibă de-a face cu izolarea apartamentului.
18:30
Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda şi efectuarea unor exerciţii militare în colaborare cu aliaţi din NATO în zona acestei insule arctice pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să o anexeze.
18:10
Cea mai bună ţară în care să îţi creşti copiii. Destinația care domină clasamentele fericirii # ObservatorNews
Un loc sigur, cu acces excelent la educație și sănătate, unde părinții trăiesc mult, iar copiii sunt sănătoși și fericiți, acesta este, potrivit unui studiu recent, cel mai bun loc din lume pentru a-ți crește familia. Aproape 95% dintre expații care locuiesc acolo spun că sunt mulțumiți de viața lor.
18:10
Şoferii lăsaţi fără permis, puşi să îşi plătească şi impozitele pentru a-l recupera # ObservatorNews
Aveţi amenzi neplătite? Să nu vă mire dacă rămâneţi şi fără permis de conducere. Asta aduce un nou proiect de lege inclus în reforma administrației publice. Statul vrea să majoreze amenzile şi să le lege direct de dreptul de a conduce. În plus, recuperarea permisului va fi şi mai greoaie. Practic, şoferii vor trebui să-şi achite toate datoriile către bugetul local - asta înseamnă atât amenzi, cât şi impozite, ca să-şi poată redobândi carnetul.
Acum 6 ore
18:00
SUA evacuează din personalul bazelor militare din Orientul Mijlociu. Opţiuni militare, pregătite de Trump # ObservatorNews
Armata americană evacuează o parte din personalul bazelor militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, pe fondul intensificării tensiunilor cu Iranul. Este vizată și baza Al Udeid din Qatar, unde sunt zece mii de militari americani, relatează Reuters, citând un oficiali american, sub protecția anonimatului.
17:30
Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte. Familia îl imploră pe Trump să oprească execuţia # ObservatorNews
Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, este primul iranian care riscă să fie executat pentru că a participat la demonstrațiile recente împotriva regimului. Oficialii iranieni au promis să-i judece și să-i pedepsească rapid pe protestatari, avertizând că oricine a fost arestat în ultimele zile este considerat vinovat de "război intern" împotriva guvernului. În timp ce Departamentul de Stat american vorbeşte de 10.600 de manifestanţi arestaţi, ONG-ul Human Rights Activists (HRA), cu sediul în SUA, a transmis că până acum a putut confirma moartea a 2.403 protestatari și a 147 de persoane din aparatul de securitate, precum și arestarea a 18.137 de persoane.
17:30
O româncă ar putea sta 2 ani la închisoare pentru că a hărţuit-o pe Mădălina Ghenea # ObservatorNews
O româncă ar putea sta doi ani în închisoare pentru că a hărţuit-o, timp de zece ani, pe actriţa Mădălina Ghenea.
17:10
Diversitatea genetică rară a acestei ţări atrage tot mai mult atenția cercetătorilor interesați de secretul longevității extreme. Studii recente arată că supercentenarii, unii trecuți de 110 ani, încă lucizi și activi, ar putea deține răspunsuri biologice esențiale despre imunitate, reziliență și îmbătrânire sănătoasă, ignorate până acum de știința occidentală.
17:10
"Puteam să mor la 24 de ani". Incendiu într-un club din Spania, la 10 zile de la tragedia din Elveţia # ObservatorNews
Tragedia din Elveţia a marcat Europa, dar se pare că lecţia dureroasă de la Crans-Montana nu a fost învăţată de toată lumea. La 10 zile după incendiul în care au murit 40 de oameni, o tragedie asemănătoare putea avea loc şi în Spania.
16:40
Cum a furat un bărbat cinci iPhone-uri dintr-un magazin, în văzul tuturor. Imaginile surprinse de camere # ObservatorNews
Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura dintr-un centru comercial din Bucureşti cinci smartphoneuri de tip iPhone. Din primele informaţii, au fost recuperate patru telefoane, fiind în desfășurare activități specifice pentru identificarea și recuperarea celui de-al cincilea.
16:30
Șofer român beat criță, urmărit de poliția din Germania după ce a mers 30 km pe contrasens # ObservatorNews
Un şofer român a pus pe jar poliţia din Germania după ce a condus beat 30 de kilometri pe contrasens, pe o autostradă.
16:20
Planul de 90 de miliarde de euro al UE pentru sprijinirea Ucrainei în următorii 2 ani: Ce sumă e pentru arme # ObservatorNews
Comisia Europeană a adoptat un acord de acordare a unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Potrivit Ursulei von der Leyen, 60 de miliarde de euro vor fi alocați pentru sprijin militar, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Franța insistă ca Ucraina să folosească banii UE pentru a achiziționa arme de la producători europeni, nu de la cei americani.
16:20
Șofer de 19 ani, lăsat pieton aproape un an și amendat record după o cursă nebună, în Craiova # ObservatorNews
Un tânăr de 19 ani din municipiul Craiova a fost lăsat fără dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 330 de zile şi sancţionat cu amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei, pentru săvârşirea mai multor abateri la regimul rutier.
16:20
Piața rezidențială a devenit tot mai complexă, iar decizia de a cumpăra o locuință implică astăzi mai mult decât comparația unor prețuri sau a unor suprafețe. Pentru mulți cumpărători, achiziția unei case sau a unui apartament reprezintă una dintre cele mai importante investiții financiare, dar și o decizie cu impact major asupra stilului de viață. În acest context, criteriile de selecție au evoluat, iar așteptările sunt mai bine conturate și mai pragmatice.
16:10
Blocul din Zalău unde s-a produs explozia avea sistat gazul din decembrie. Două persoane au ajuns la spital # ObservatorNews
Explozia ce s-a produs marţi seara într-un apartament dintr-un bloc din Zalău a fost cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie, utilizată de proprietarul imobilului, după ce în decembrie anul trecut alimentarea cu gaz de la reţea a blocului a fost sistată, ca urmare a semnalării unor scurgeri la instalaţia interioară.
Acum 8 ore
16:00
Atacă sau nu Trump Iranul? Oficial israelian: A decis să intervină, dar nu sunt clare amploarea sau momentul # ObservatorNews
Informații contradictorii despre Iran. În timp ce The Washington Post relatează că, în ciuda declarațiilor publice agresive, Donald Trump s-a arătat nesigur, în privat, în privința unei posibile intervenții militare în Iran, Reuters scrie că unii angajaţi au fost sfătuiţi să părăsească baza americană din Qatar, iar Teheranul i-a avertizat pe aliații SUA din Orientul Mijlociu că va lovi bazele americane aflate pe teritoriul lor, în cazul în care Statele Unite vor ataca Iranul.
16:00
POLITICO: Statele europene se tem că SUA şi Rusia vor negocia războiul din Ucraina în spatele uşilor închise # ObservatorNews
Unele guverne europene fac presiuni asupra UE pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele din Ucraina, temându-se că Statele Unite vor încheia un acord cu Rusia pe la spatele lor. Susţinătorii planului - printre care Franţa şi Italia - au obţinut sprijinul Comisiei Europene şi al altor câteva ţări pentru crearea acestui post, scrie POLITICO citând trei diplomaţi şi oficiali care au cunoştinţe directe despre discuţii.
15:50
Julio Iglesias, acuzat de viol şi agresiune sexuală de două angajate: "Să nu uite că nu e invincibil" # ObservatorNews
Două foste angajate ale cântărețului spaniol Julio Iglesias, care au depus plângere împotriva acestuia, îl învinuiesc pe artist de fapte ce fac referire în special la 'hărțuire sexuală', 'trafic de persoane' și 'muncă forțată', potrivit organizațiilor Women's Link și Amnesty International, care le susțin, transmite miercuri AFP.
15:40
O raţă prinsă în sloiurile de pe lacul Ciuperca a fost salvată, miercuri, de pompieri, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta.
15:30
Reacţia unei profesoare din Spania, după 3 ani petrecuţi la catedră în România: "Comunistă, comunistă" # ObservatorNews
O profesoară din Spania a predat timp de 3 ani într-o şcoală din România, iar experienţa a şocat-o. Femeia spune că ce a văzut şi a trăit în ţara noastră a făcut-o să aprecieze cu adevărat ce are în ţara ei.
15:20
Donald Trump, înainte de discuţiile de la Casa Albă pe tema Groenlanda: "Orice mai puțin este inacceptabil" # ObservatorNews
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că controlul SUA asupra Groenlandei este „vital” pentru sistemul său de apărare aeriană și antirachetă Golden Dome (Domul de Aur).
15:10
Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova, scutiți de impozite. Decizia primarului Sectorului 5 # ObservatorNews
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat miercuri că locatarii blocului afectat de explozia din 2025 vor fi scutiți de plata taxelor și impozitelor locale, potrivit News.ro.
15:00
Anchetă în Argeş, după ce o tânără a fost răpită dintr-un taxi. Povestea complicată aflată de poliţişti # ObservatorNews
Poliţiştii din Argeş au deschis o anchetă penală care vizează infracţiunea de lipsire de libertate, după ce o tânără a fost răpită dintr-un taxi, maşina în care se afla fiind blocată de două persoane are au luat-o pe femeie cu forţa. Taximetristul şi alţi şoferi au anunţat Poliţia despre acest caz. Şocant este că, la Poliţie, în primă fază, victima a spus că nu i s-a întâmplat nimic. Poliţiştii au aflat apoi că ea se prostituează pentru unul dintre răpitori, care îi e şi concubin şi că a fost luată de pe stradă în timp se ce ducea să îşi viziteze copiii, care sunt în daţi plasament.
15:00
Iranian stabilit în România: Sora mea mi-a spus că a văzut copii de 16-17 ani luptând cu trupele speciale # ObservatorNews
Imaginile şi informaţiile care vin din Iran, gratuit, aşa cum vin din pricina lipsei de conexiune la internet, depăşesc cu fiecare zi o nouă limită a brutalităţii şi inumanităţii. De exemplu, un doctor oftalmolog din Teheran a povestit, pentru The Guardian, că spitalul la care lucrează este copleşit şi că a tratat 400 de plăgi împuşcate direct în ochi, pentru că forţele regimului trag deliberat în faţa protestarilor încercând să-i orbească. Ţintirea la cap şi faţă e o tactică a regimului utilizată şi în protestele din 2022 - "Femeie, Viaţă. Libertate", pentru Masha Amini. În plus, venit şi un prim bilanţ al morţilor de la un oficial din Teheran. Acesta a declarat, pentru Reuters, că aproximativ 2.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în timpul protestelor, dar include aici şi membri ai forţelor de securitate. Noi am analizat întreaga situaţie din Iran alături de Mehrzad Moghazehi, iranian stabilit în România.
14:50
Vremea de mâine 15 ianuarie. Temperaturile cresc uşor şi sunt aşteptate precipitaţii slabe. Maxime de 3 grade # ObservatorNews
Valorile termice cresc uşor în cea mai mare parte a țării, mai ales în sud-vest. Cerul va fi temporar noros, iar în unele regiuni sunt așteptate precipitații slabe, predominant mixte. La munte, frigul se menține, cu ninsori și vânt în intensificare pe creste. În zonele joase, pe alocuri se va semnala ceață și depunere de polei.
14:50
Cum a plecat copilul de 4 ani neobservat de la grădiniţă. Angajaţii au realizat abia când mama a sunat # ObservatorNews
Un băieţel de doar 4 ani din Iaşi a plecat de la grădiniţă fără ca nimeni să îşi dea seama. Jumătate de kilometru a mers copilul prin frig, până a fost văzut de o vânzătoare care a anunţat poliţia. Este anchetă acum la grădiniţă, dar potrivit primelor declaraţii, angajaţii şi-ar fi dat seama că băieţelul lipseşte abia în momentul în care mama copilului a sunat şi i-a anunţat că e acasă.
14:40
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață # ObservatorNews
O comună din România stă pe o adevărată comoară, însă are nevoie de 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață. Este vorba de localitatea Budureasa din Munții Apuseni, iar edilul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului.
14:30
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus # ObservatorNews
Trăim o perioadă stresantă, în principal din cauza scumpirilor în lanţ inclusiv la categoria alimentelor de bază. Avem nevoie de mâncare sănătoasă, dar şi de bani să o cumpărăm. Bani care sunt tot mai calculaţi, împărţiţi şi care ne ajută să cumpărăm tot mai puţine lucruri. Iar în contextul scăderii puterii de cumpărare, românii caută venituri suplimentare. Datele unei platforme de recrutare indică o creștere accelerată a cererii pentru munci ocazionale și activități în afara job-ului principal.
14:30
Un bărbat din Focșani este cercetat penal, după ce a omorât mai mulți porumbei pe stradă ca să îi mănânce.
14:20
13.000 de posturi din administraţia locală ar urma să dispară în 2026. Lista tăierilor # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a chemat miniştrii în această dimineaţă la Palatul Victoria pentru a schiţa bugetul pe 2026. Dar negocierile se anunţă complicate. Şeful Guvernului le-a cerut miniştrilor să aplice o reducere de 10% a cheltuielilor de personal în toate instituţiile centrale. Ba chiar să dea afară angajaţii ineficienţi de prin birouri.
14:10
15 ianuarie, Sfântul Cuvios Pavel Tebeul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 15 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Cuvios Pavel Tebeul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.