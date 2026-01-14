Danemarca anunţă un grup de lucru cu Statele Unite la finalul întâlnirii de la Casa Albă

20:40

A apărut o nouă linie de tramvai în valuri în Capitală. Este vorba despre şinele de pe şoseaua Progresului pe acolo pe unde trec trei rute importante de tramvai. Şi aici linia este construită pe pământ aşa că pe anumite porţiuni şinele s-au lăsat şi nu mai sunt la acelaşi nivel. Între timp, problemele de la linia 32 au reapărut. După materialul Observator, linia 32 de tramvai a intrat în reparaţii la finalul lunii decembrie. Acum însă, tronsonul de pe Calea Rahovei este din nou denivelat.