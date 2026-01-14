Guvernatorul Băncii Centrale a Franţei avertizează asupra efectelor deficitului bugetar ridicat în 2026
Financial Intelligence, 14 ianuarie 2026 12:20
Franţa va intra în zona de pericol dacă deficitul bugetar al ţării va depăşi 5% din PIB în […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
Danemarca îşi va întări prezenţa militară în Groenlanda, declară ministrul danez al apărării # Financial Intelligence
Danemarca "îşi va întări prezenţa militară" în Groenlanda şi duce un "dialog continuu" cu NATO pentru a întări […]
Acum 15 minute
12:30
Jakubowicz (AAFBR): Inflaţia din decembrie indică o ajustare economică incompletă şi o încredere fragilă în stabilitatea preţurilor # Financial Intelligence
Inflaţia înregistrată în luna decembrie nu reprezintă doar o valoare statistică, ci reflectă faptul că ajustarea economică rămâne […]
12:30
China se opune oricărei interferențe externe în afacerile interne ale Iranului, a declarat Ministerul de Externe al acestei […]
Acum 30 minute
12:20
Guvernatorul Băncii Centrale a Franţei avertizează asupra efectelor deficitului bugetar ridicat în 2026 # Financial Intelligence
Franţa va intra în zona de pericol dacă deficitul bugetar al ţării va depăşi 5% din PIB în […]
12:20
Iranul a avertizat țările din regiune că va lansa atacuri asupra bazelor americane în cazul unui atac # Financial Intelligence
Iranul a avertizat țările care găzduiesc baze militare americane că vor fi lovite dacă va fi atacat de […]
Acum o oră
11:50
Ginerele lui Trump şi emisarul special Witkoff intenţionează să discute cu Putin la Moscova (Bloomberg) # Financial Intelligence
Emisarul Casei Albe Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor să călătorească la Moscova […]
Acum 2 ore
11:40
Anghel (ANPC): Reducerea personalului înseamnă mai puține controale și, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piață # Financial Intelligence
O eventuală reducere a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va însemna mai puţine controale, mai puţine […]
10:50
Consiliul de Administraţie al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al […]
Acum 4 ore
10:40
Franţa va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, o decizie ce fusese planificată încă de anul […]
10:30
Guvernul: Operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să solicite eliberarea unei autorizații anuale de funcționare de la autoritățile administrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea # Financial Intelligence
Operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să solicite eliberarea unei autorizații anuale de funcționare de la autoritățile […]
10:20
Guvern; Valoarea de impozitare pentru construcțiile realizate fără autorizație de construire va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate; majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii # Financial Intelligence
Guvernul reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste […]
10:20
Guvernul elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar # Financial Intelligence
Guvernul elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura […]
09:40
Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie electrică în UE, în anul 2026 # Financial Intelligence
Uniunea Europeană nu mai permite aplicarea unui plafon comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici (instrumentul a expirat […]
09:20
Concelex a câștigat un contract pentru amenajarea promenadei râului Crasna în Șimleu Silvaniei; investiție de 15 milioane lei, din fonduri europene # Financial Intelligence
Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană, care va transforma malul drept al […]
09:20
Explozie la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj / Două persoane au fost rănite # Financial Intelligence
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. "Astăzi, 14.01.2026, […]
09:10
Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (INS) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflației a fost 9,69%, în decembrie 2025, comparativ cu luna similară a anului precedent, cele […]
08:50
Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce interzice anexarea unui teritoriu al NATO # Financial Intelligence
Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administraţiei preşedintelui Donald Trump să anexeze, […]
08:50
Costurile asigurărilor de război pentru Marea Neagră au crescut semnificativ (Reuters) # Financial Intelligence
Costurile asigurărilor de război pentru vasele care navighează spre Marea Neagră aproape s-au dublat marţi, au declarat pentru […]
Acum 6 ore
07:20
Acțiunile japoneze au atins un nou record, pe fondul creșterii așteptărilor privind alegerile anticipate # Financial Intelligence
Indicii japonezi au atins miercuri niveluri record, pe fondul așteptărilor că prim-ministrul Sanae Takaichi ar putea convoca alegeri […]
07:10
Misiunea Iranului la ONU a acuzat marţi Statele Unite că caută un "pretext" pentru o intervenţie militară în […]
07:10
Miniştrii de externe danez şi groenlandez vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu miză importantă, […]
07:00
Inflația consumatorilor din SUA crește constant, dar gospodăriile plătesc mai mult pentru alimente și chirii # Financial Intelligence
Prețurile de consum din SUA au crescut în decembrie, impulsionate de costurile mai mari ale chiriei și alimentelor, […]
06:50
Parlamentarii britanici, îngrijoraţi de “camerele secrete” din viitorul sediu al ambasadei Chinei # Financial Intelligence
Parlamentarii britanici şi-au exprimat marţi îngrijorarea profundă cu privire la planul unui sediu nou care ar găzdui o […]
06:50
Excedentul comercial anual al Chinei atinge un nivel record de 1,2 trilioane de dolari, iar afacerile cu SUA scad cu 20% # Financial Intelligence
Exporturile au crescut cu 6,6% în dolari americani luna trecută față de anul precedent, depășind estimarea mediană a […]
06:50
Prețurile petrolului cresc cu peste 2% după ce Trump anulează întâlnirile cu Iranul și le spune protestatarilor că ajutorul este pe drum # Financial Intelligence
Prețurile petrolului brut au crescut cu peste 2% marți, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anulat toate […]
Acum 8 ore
06:40
Bolojan: S-a ajuns într-o situaţie în care de 10 ani Primăria Generală a Bucureştiului este decapitalizată; Trebuie făcută o reaşezare a impozitelor în Bucureşti # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că în Bucureşti, în ultimii 20-30 de ani, a fost o dispută […]
06:40
Proiect MDLPA – Cheltuielile bugetare se vor reduce, în 2026, cu 3,3 miliarde lei; în perioada 2027 – 2030, scăderea cheltuielilor bugetare va fi de circa 5,766 miliarde lei anual, media pe cinci ani fiind de 5,286 miliarde lei # Financial Intelligence
Cheltuielile bugetare se vor reduce în 2026 cu 3,367 miliarde lei, în urma aplicării legii privind adoptarea unor […]
06:40
Cheltuielile de personal în administraţia publică centrală se reduc în 2026 cu 10%, fără a fi afectat salariul de bază (proiect) # Financial Intelligence
Cheltuielile de personal în administraţia publică centrală se vor reduce anul acesta cu 10% faţă de cele din […]
06:40
Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută inflaţie din ultimii opt ani # Financial Intelligence
Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflaţiei pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut […]
06:30
Bolojan: Impozitul pe propriete în România, foarte mic raportat la investiţiile necesare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că impozitul pe proprietate în România este unul "foarte mic" raportat la […]
06:30
MDLPA: Proiectul privind măsurile administrative – în transparenţă decizională; scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaţilor # Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a anunţat, marţi, că a pus în transparenţă decizională publică proiectul […]
06:30
Ilie Bolojan: Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că Uniunea Europeană a luat o decizie corectă prin aprobarea Acordului UE-Mercosur, […]
06:30
Bolojan: Economie lunară de 100 de milioane de lei la finalul anului trecut, în ce priveşte concediile medicale # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că în urma măsurile implementate de Guvern în ce priveşte concediile medicale, la finele […]
06:30
Ilie Bolojan: Cred că proiectul privind pensiile magistraţilor este constituţional # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că proiectul privind pensiile magistraţilor, care va fi rediscutat de Curtea Constituţională […]
Acum 24 ore
22:10
Premierul Ilie Bolojan declară că un nou ministru al Educaţiei urmează să fie propus până la sfârşitul lunii […]
22:10
Bolojan: Lucrurile de care e acuzat Radu Marinescu nu s-au întâmplat în mandatul de ministru # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa ca o entitate independentă să certifice dacă ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, se […]
19:20
IMM România: Dezvoltarea comerţului dintre UE şi statele Mercosur trebuie să ţină cont de interesele tuturor actorilor economici # Financial Intelligence
IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, avertizează că dezvoltarea comerţului dintre UE şi statele […]
18:50
ROMGAZ precizează că a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor # Financial Intelligence
ROMGAZ precizează că a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de […]
18:50
Două petroliere operate de companii greceşti şi care se îndreptau fără încărcătură spre terminalul conductei petroliere CPC (Caspian […]
18:30
Investitorii susțin furnizorii de energie în detrimentul marilor companii tehnologice pentru pariurile pe IA din 2026, afirmă BlackRock # Financial Intelligence
BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, crede încă în investițiile în inteligența artificială în anul […]
18:30
Directorul financiar al JPMorgan avertizează că plafonarea dobânzilor la cardurile de credit ar putea afecta consumatorii și economia SUA # Financial Intelligence
O propunere de plafonare a ratelor dobânzilor la cardurile de credit va afecta consumatorii și economia SUA, a […]
18:10
MAE: Parlamentul României trebuie să adopte legea de ratificare a Acordului UE – Mercosur # Financial Intelligence
Parlamentul României trebuie să adopte legea de ratificare a Acordului UE – Mercosur, a transmis, marți, Ministerul Afacerilor […]
18:10
Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei româneşti # Financial Intelligence
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în […]
18:10
Trump îl atacă din nou pe Powell pe fondul temerilor privind independența Fed: „Incompetent” sau „corupt” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump l-a criticat marți pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, calificându-l drept „incompetent" sau „corupt", chiar […]
17:40
Premierul Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educaţiei # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei […]
17:40
Preşedintele american Donald Trump va participa săptămâna viitoare la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial (WEF) […]
17:40
Parlamentul ucrainean acceptă demisia ministrului apărării şi a şefului SBU # Financial Intelligence
Rada Supremă, parlamentul unicameral din Ucraina, a aprobat marţi demisia ministrului apărării, Denus Şmîgal, şi pe cea a […]
17:00
Mihai Fifor: În prezent, vârsta standard de pensionare a militarilor este de 60 de ani # Financial Intelligence
Vârsta standard de pensionare a militarilor este în prezent, potrivit legii, de 60 de ani, a transmis, marţi, […]
16:50
Coreea de Sud: Procurorii cer pedeapsa capitală pentru ex-preşedintele Yoon după lovitura sa de forţă din 2024 # Financial Intelligence
Parchetul sud-coreean a cerut marţi pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol pentru tentativa de a […]
15:40
Un petrolier închiriat de KazMunayGas a fost lovit de drone lângă terminalul CPC din Marea Neagră # Financial Intelligence
Grupul petrolier KazMunayGas a anunţat că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost atacat marţi […]
