10:20

Nu numai gropile de pe bulevarde și șosele – multe uriașe – sunt un pericol major pentru traficul din București, ci și câte un capac de canal deplasat sau chiar absent pot distruge mașini sau, […] Articolul BREAKING | Ireal în București: mașină făcută praf pe Șoseaua Alexandriei, la nr. 20, unde un capac de canal amenința încă de dimineață orice șofer care trecea pe acolo apare prima dată în B365.