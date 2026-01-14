„Sunt muncitori, sunt serioși, își văd de treabă” – Cea mai mare companie locală de curierat a angajat 300 de nepalezi în depozitele sale
HotNews.ro, 14 ianuarie 2026 15:20
FAN Courier are 9.500 de angajați, iar 300 dintre ei sunt nepalezi și lucrează lângă București. Șefii companiei spun că nu au mai găsit să angajeze români, îi aduceau cu microbuzele și de la mai…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
15:40
SUA au recomandat evacuări la cea mai mare bază militară din Orientul Mijlociu, la fel ca înaintea atacului de anul trecut asupra Iranului # HotNews.ro
Statele Unite au recomandat unei părți a personalului bazei aeriane Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, să o părăsească până miercuri seara, au declarat trei diplomați pentru Reuters,…
Acum 30 minute
15:30
VIDEO Liderii dreptei naționaliste din Europa și premierul israelian Benjamin Netanyahu îl susțin pe Viktor Orbán, într-un clip electoral înaintea alegerilor din aprilie # HotNews.ro
În cele mai multe sondaje de opinie, partidul lui Orbán, Fidesz, care guvernează din 2010, se află acum în urma partidului de opoziție Tisza, condus de fostul aliat Péter Magyar, scrie Politico. Mai mulți lideri…
15:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Alina și Răzvan au lăsat joburile din multinaționale pentru antreprenoriat la 1250 metri altitudine, în Transilvania # HotNews.ro
Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți…
15:30
Teste pentru internet la bordul avionului militar Spartan care l-a „deconectat” de realitate pe Nicușor Dan. Care este condiția să poată fi activat un astfel de sistem # HotNews.ro
Primele teste pentru un sistem de comunicații sigure prin internet au fost făcute la bordul unei aeronave militare C-27J Spartan de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Armata vrea să instaleze internet la bordul acestor…
15:20
„Sunt muncitori, sunt serioși, își văd de treabă” – Cea mai mare companie locală de curierat a angajat 300 de nepalezi în depozitele sale # HotNews.ro
FAN Courier are 9.500 de angajați, iar 300 dintre ei sunt nepalezi și lucrează lângă București. Șefii companiei spun că nu au mai găsit să angajeze români, îi aduceau cu microbuzele și de la mai…
15:20
Scandal cu miză de sute de milioane de euro și 2.500 de locuri de muncă. Acuzații între Azomureș și Romgaz # HotNews.ro
Azomureș, singurul combinat de îngrășăminte chimice din România, a anunțat că trimite în șomaj tehnic 600 de angajați și suspendă contractele cu alți 1.500 de angajați, acuzând prelungirea procesului de preluare de către Romgaz. În…
Acum o oră
15:00
Consiliul de Administrație al TAROM a decis, miercuri, numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei. El va prelua funcția din 15 ianuarie, odată cu plecarea lui Costin Iordache, care a…
Acum 2 ore
14:40
VIDEO Moment incredibil la Australian Open: Un jucător a uitat regulile și a sărbătorit victoria, apoi a pierdut meciul # HotNews.ro
Austriacul Sebastian Ofner a avut la Australian Open o ieșire de care probabil va dori să uite cât mai curând, după ce a uitat regulile și a sărbătorit victoria prea devreme, înainte de a pierde…
14:30
Incidentul a avut loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani în timpul orei. Un elev a fost rănit ușor și mai mulți copii s-au speriat, potrivit TVR și Radio Iași. Bucăți din plafonul unei…
14:00
Donald Trump, mesaj fără echivoc înaintea întâlnirii despre viitorul Groenlandei: „Orice altceva este inacceptabil” și NATO „știe” asta # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis într-un nou mesaj că Statele Unite nu vor accepta nimic altceva decât să preia controlul asupra Groenlandei „Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale. Este vitală…
Acum 4 ore
13:40
Dani Mocanu atacă din Italia, unde a fost prins după ce a fugit din țară, decizia de condamnare la închisoare # HotNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare…
13:30
Poliția a deschis un dosar penal după ce un bărbat s-a filmat ucigând porumbei cu mâinile goale pentru a publica imaginile pe rețelele de socializare # HotNews.ro
Un bărbat de 48 de ani din municipiul Focşani este cercetat de poliţişti după ce s-a filmat în timp ce omora porumbei şi a publicat filmarea pe reţelele de socializare, a informat miercuri Inspectoratul de…
13:30
Artmark sărbătorește Ziua Națională a Culturii! „An de an sunt expuse 10.000 de opere de artă, cu intrare liberă!” # HotNews.ro
„Artmark: Palatul Culturii”, locul unde patrimoniul nu este izolat, ci reintrodus în viața publică. Zilnic, cu intrare liberă! „Expozițiile se schimbă aici o dată la două săptămâni. Este un acces nemijlocit la educație, prin expunere,…
13:30
8 ani de închisoare pentru un procuror din Iași, după ce inițial superiorii săi închiseseră cazul pe motiv că victima violului, o elevă în clasa a noua, a depus prea târziu plângerea # HotNews.ro
Curtea de Apel Bacău a decis miercuri, 14 ianuarie, condamnarea la 8 ani de închisoare a procurorului Daniel Bosînceanu, pentru viol în formă continuată la adresa fetei unor cunoscuți. Decizia instanței nu este definitivă. La…
13:30
VIDEO Momentul în care sediul Poliției Rutiere din Lugoj explodează. Clădirea s-a prăbușit # HotNews.ro
Trei polițiști au fost răniți, dintre care doi au ajuns la spital, în urma deflagrației de miercuri dimineață din curtea Poliției Lugoj, iar o autospecială a fost avariată. Cei doi polițiști care au ajuns la…
13:30
De ce 2026 este un an important pentru România. „Un alt an important pentru Europa a fost 2015 – marele val de migrație necontrolată” # HotNews.ro
Fie că îl vedem drept optimist, neguros sau periculos, 2026 e important, e un an de răscruce, spune jurnalistul Cristian Grosu. Argumentele acestuia. Turbionul geopolitic care mătură de la un capăt la altul lumea –…
13:20
Externalizarea funcției financiare: De ce recurg companiile la această soluție și ce avantaje au? # HotNews.ro
Să încredințezi gestionarea serviciilor financiar contabile unui terț era de neconceput în urmă cu câțiva ani, însă azi a devenit o practică tot mai frecventă. Companii din diferite industrii, inclusiv din cele cu operațiuni complexe, cum ar fi producția industrială și retail, recurg la…
13:10
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind hotărâte să realizeze acest obiectiv, conform declarațiilor făcute marți de administratorul NASA, Jared Isaacman, scriu Space.com și Agerpres. NASA lucrează de…
13:00
Cum arată reforma Guvernului Bolojan în administrația publică: Lista tăierilor de posturi # HotNews.ro
Proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice centrale și locale prevede eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă,…
13:00
Emisarii lui Donald Trump, o nouă vizită la Moscova. Calendarul întâlnirii cu Vladimir Putin nu este clar # HotNews.ro
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenționează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, citate…
12:30
Compania care oferă servicii pentru 20% din internetul global amenință Italia că îi va tăia accesul: „Aceasta este o luptă importantă și o vom câștiga” # HotNews.ro
Directorul general al Cloudflare a amenințat că va retrage serviciile oferite de companie în Italia după ce autoritatea italiană de reglementare în comunicații i-a aplicat o amendă echivalentă cu 1% la sută din veniturile sale…
12:20
Referendum în USR. Doi lideri vorbesc despre „problemele profunde” din partid: „USR are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorități” # HotNews.ro
Membrii USR sunt chemați să răspundă, începând de astăzi, dacă sunt de acord ca statutul partidului să fie modificat, astfel astfel încât orice membru să poată ocupa o funcție în statul român cel mult două…
12:20
Teheranul anunță că linia directă de comunicații cu SUA a fost suspendată / Trump a cerut europenilor informații despre posibilele ținte din Iran / Ce urmează # HotNews.ro
Trump a amenințat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea recurge la forța militară dacă guvernul de la Teheran continuă să ucidă demonstranți. O decizie finală nu a fost încă luată, scriu Reuters, Washington…
12:20
București, orașul cu cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente în decembrie 2025 # HotNews.ro
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu…
12:10
Românii au încheiat anul 2025 cu prețuri semnificativ mai mari față de perioada anterioară. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), energia electrică este prima în topul scumpirilor în ritm anual, în…
12:10
Rusia recrutează agenți „de unică folosință” pentru operațiuni de sabotaj cu costuri reduse în toată Europa / „Chiar și atacurile eșuate ating obiectivele rușilor” # HotNews.ro
Prin incendieri, vandalism și sabotarea infrastructurii civile, Kremlinul urmărește să provoace „frică și confuzie” în Occident și să testeze vulnerabilitățile apărării europene. Aceste operațiuni fac parte dintr-o strategie de război hibrid menită să destabilizeze societățile…
12:10
Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune. Sunt lucruri esențiale, destul de simple, care îți pot crește…
Acum 6 ore
11:30
Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul # HotNews.ro
Într-un mediu unde presiunea examenelor se întâlnește cu rigorile performanței sportive, Academia Hagi încearcă să formeze nu doar fotbaliști, ci adolescenți echilibrați, pregătiți pentru orice drum le va rezerva viitorul. O discuție cu antrenorii Ștefan…
11:30
Intâlnire cu miză mare la Casa Albă pentru „o criză geopolitică” între doi aliați NATO. JD Vance, față-n față cu liderii Danemarcei și Groenlandei # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit noi îngrijorări cu privire la viitorul Groenlandei după ce a respins refuzul categoric venit din partea prim-ministrului insulei arctice, Jens-Frederik Nielsen, față de intenția SUA de a prelua controlul…
11:30
Există un moment în fiecare zi în care îți dai seama că nu mai ești obosit, ești doar sătul să iei decizii. Nu vorbesc de alegerile care îți schimbă viața, ci de cele mici: dacă…
11:10
Cercetătorii au pus virusuri să atace bacterii la bordul Stației Spațiale Internaționale și au descoperit evoluții virale stranii # HotNews.ro
Aflată pe orbita joasă a Pământului, Stația Spațială Internațională (ISS) este unul dintre cele mai neobișnuite medii în care a ajuns vreodată viața. Iar cercetări publicate marți arată că bacteriofagii – virusurile care atacă bacteriile…
11:00
VIDEO Momentul în care Donald Trump îi arată degetul mijlociu unui muncitor. Casa Albă susține că a fost un răspuns „adecvat” # HotNews.ro
Imaginile cu preşedintele american Donald Trump care îi arată degetul mijlociu unui muncitor de la Fabrica Ford din Detroit au fost publicate de presa americană. Casa Albă nu a contestat autenticitatea lor. În înregistrarea video…
11:00
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 40.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și…
10:50
Răspuns tranșant de la Guvern, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan are în plan să adopte măsuri care vizează învățământul universitar # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis miercuri pentru HotNews că Guvernul infirmă „categoric” intenția Executivului de a adopta măsuri precum reducerea locurilor bugetate pentru studenți sau comasarea unor universități. HotNews a scris,…
10:50
Săptămâna trecută, traficul pe celebrul pod Golden Gate din San Franscisco a fost întrerupt pentru scurt timp, pentru ca o căprioară să poată traversa, scrie postul de televiziune ABC News. Un videoclip filmat de un…
10:40
Actorul Timothy Busfield s-a predat poliției după ce împotriva sa au fost formulate acuzații grave: „Vom lupta până când adevărul va ieși la iveală” # HotNews.ro
Actorul și regizorul american Timothy Busfield s-a predat marți poliției după ce vinerea trecută a fost emis un mandat de arestare pe numele său, în care este acuzat de abuz sexual asupra unui minor, relatează…
10:30
Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniți, miercuri dimineața, într-o deflagrație care a avut loc într-o anexă a Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, transmite Agerpres. „Dintre cele trei victime, un coleg a ajuns…
10:30
Într-un an plin de provocări și îngrijorări de toate felurile, de ordin politic, social, economic și tehnologic, companiile românești majore au continuat să performeze. Iar prețurile acțiunilor lor la Bursa de Valori București (BVB) au…
10:30
Noi reguli 2026 privind eșalonarea la plată. Ce trebuie să știe firmele / Precizările ANAF # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare noi modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată, iar ANAF a transmis acum și o informare legată de aceste noi prevederi. Citiți…
10:00
O nouă etapă în medicina materno-fetală din România: Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală # HotNews.ro
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță relocarea Maternității REGINA MARIA București în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc…
10:00
Franța face o mișcare surpriză în Groenlanda și îi transmite un mesaj ferm lui Donald Trump # HotNews.ro
Statele Unite trebuie să înceteze să șantajeze Groenlanda, a subliniat Parisul, care a anunțat deschiderea unei misiuni diplomatice în insula arctică, potrivit Reuters. Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie a declarat…
09:50
Fier, vitamina D, iod, omega-3: cum se manifestă cele mai frecvente carențe nutriționale la copii și când sunt justificate analizele # HotNews.ro
Mesele rapide, gustările procesate, timpul petrecut în fața ecranelor și tot mai puțină mișcare în aer liber au schimbat radical alimentația copiilor. Rezultatul: carențe nutriționale care se instalează lent și pot trece neobservate mult timp.…
Acum 8 ore
09:40
Un arheolog rus din Sankt Petersburg a fost reținut, iar săpăturile lui au devenit pionul pe tabla de șah între Rusia și Polonia # HotNews.ro
O oprire într-un hotel din Varșovia a transformat călătoria unui cercetăror rus într-un conflict diplomatic între Moscova și Varșovia, potrivit presei poloneze de limbă engleză. Aflat în tranzit dinspre Olanda spre Balcani, Aleksandr B., un…
09:30
Lothar Matthäus a reprezentat-o pe Bayern Munchen la semnarea unui contract cu o firmă din Asia, care și-a trimis directorul în Germania. „Era, însă, un fake”. Citiți mai mult pe Golazo.ro.
09:30
Cum a fost pentru Alexandrina Dinga și Asociația CIVICA participarea la Raiffeisen Comunități. Înscrierile pentru cea de-a 15 ediție sunt în continuare deschise # HotNews.ro
Asociația CIVICA este o asociație non-guvernamentală din Iași, care își propune să creeze contexte colaborative în care actorii locali să lucreze mai bine împreună, pentru a oferi un mediu de viață mai bun. ONG-ul a…
09:20
Inflația termină 2025 deasupra estimărilor BNR. Coșul alimentar rămâne un barometru social, iar creșterea prețului cafelei cu 24% e o taxă pe ritualul cotidian # HotNews.ro
România a încheiat anul 2025 cu o inflație anuală de 9,7% – un nivel peste estimările Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, la peste doi ani de încetinire globală a inflației. „Procesul de consolidare fiscală…
08:50
ULTIMA ORĂ Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev # HotNews.ro
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă. Ancheta o vizează pe fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko, potrivit unor surse citate de…
08:40
Iranul acuză SUA de fantezii pentru schimbarea regimului din Teheran: Caută un „pretext” pentru o intervenție militară # HotNews.ro
Reacția Iranului a venit după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va acționa „foarte ferm” împotriva Teheranului dacă vor fi executați manifestanți. „Fanteziile și politica Statelor Unite față de Iran se bazează pe…
08:20
La o zi după ce a anunțat închiderea emisiunii lui Cătălin Măruță, PRO TV a decis deja cu ce o va înlocui # HotNews.ro
Ultima emisiune „La Măruță” va fi pe 6 februarie, iar PRO TV are varianta de înlocuire a celui care a fost una dintre vedetele postului în ultimii 18 ani, anunță PaginadeMedia. „Vom oferi o selecţie…
08:10
Zona din România în care zăpada a ajuns şi la doi metri. Turiștii, sfătuiți să evite mai multe trasee montane # HotNews.ro
În zona montană înaltă din judeţul Suceava, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi la doi metri, fiind instabilă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt. Salvamontiştii anunță că Mai multe trasee sunt…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.