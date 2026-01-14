Cel mai mare producător de motociclete din Europa dă afară 500 de angajați. Sunt și șefi printre ei. De ce?
Newsweek.ro, 14 ianuarie 2026 15:20
Producătorul de motociclete KTM își continuă măsurile de reducere a costurilor și elimină aproximati...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
15:40
Unii români cu mașini cu impozit mare fentează statul. Cum procedează să nu plătească? # Newsweek.ro
Autoritățile au descoperit că unii români cu mașini cu motoare mari și, implicit impozit mare, ce aj...
Acum 30 minute
15:20
Cel mai mare producător de motociclete din Europa dă afară 500 de angajați. Sunt și șefi printre ei. De ce? # Newsweek.ro
Producătorul de motociclete KTM își continuă măsurile de reducere a costurilor și elimină aproximati...
Acum o oră
15:10
Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică # Newsweek.ro
Donald Trump intensifică amenințările la adresa Iranului, pe fondul represiunii sângeroase împotriva...
15:00
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aq...
Acum 2 ore
14:40
Primarul Sectorului 5 îi scutește de plata taxelor și impozitelor proprietarii afectați de explozia din Rahova # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor loc...
14:20
Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea a fost reabilitată în 2024 # Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs miercuri dimineață la un liceu din municipiul Botoșani, unde o parte din...
14:10
VIDEO Cele mai sigure mașini în caz de accident, din fiecare clasă, testate de Euro NCAP în 2025 # Newsweek.ro
Euro NCAP, organismul european independent care testează siguranța mașinilor noi apărute pe piață în...
14:00
Nicuşor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează ministru interimar al Educației pe Ilie Bolojan # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretele prin care a luat act de demisia lui ...
13:50
Discuții cu „scântei” la Casa Albă pe tema Groenlandei. Rubio și Vance, față-n față cu miniștrii nordici # Newsweek.ro
O reuniune cu miză geopolitică majoră are loc miercuri la Casa Albă, unde miniștrii de externe ai Da...
Acum 4 ore
13:40
Bolojan crește luni vârstă la care ies la pensie militarii și polițiștii. Sindicaliști: Rămânem tot mai puțini # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit cu liderii sindicatelor din MAI din sist...
13:30
Revoluție sângeroasă în Iran. Peste 2.400 de protestatari, uciși. Trump amenință Teheranul cu măsuri dure # Newsweek.ro
Represiunea brutală a autorităților iraniene împotriva protestelor antiguvernamentale a făcut deja p...
13:20
Cseke Attila: Autoritățile locale pot alege între diminuarea cheltuielilor salariale sau tăierea posturilor # Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că varianta reducerii cheltuielilor de pers...
13:00
Un cunoscut retailer de lux a declarat faliment. Are datorii de 10.000.000.000 $. E greu de salvat # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți retaileri de produse de lux a declarat faliment. Decizia vine după o l...
12:50
Bucuria prematură l-a costat victoria pe austriacul Ofner în calificări la Australian Open # Newsweek.ro
Tenismanul austriac Sebastian Ofner s-ar putea să nu mai uite niciodată regulile acestui sport, după...
12:40
8 din 10 români spun că 2025 a fost un an prost. 63% cred că 2026 va fi, probabil, și mai rău # Newsweek.ro
Datele celui mai recent studiu global realizat de Ipsos arată că 8 din 10 români spun că 2025 a fost...
12:30
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii # Newsweek.ro
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da ban...
12:20
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune,până pe locul 2 # Newsweek.ro
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, se situează pe locul 1 pentru al cinc...
12:10
Atenție, șoferi! Nu plătiți amenzile de circulație, rămâneți fără carnet. Datoria crește cu 69% după 6 luni # Newsweek.ro
Un proiect de lege pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltări prevede ca șoferii care ...
12:00
Cui i-a dedicat Mihai Eminescu faimoasa poezie „Floare albastră”? Iubirea poetului despre care puțini știu # Newsweek.ro
Mâine, 15 ianuarie, se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Deși cei mai...
11:50
Călin Georgescu a plagiat desenele animat The Lorax din 1972 ca să pară „ințelept” în fața „suveraniștilor” # Newsweek.ro
Călin Georgescu a devenit din nou ținta ironiilor publice după ultimul discurs susținut în fața IPJ ...
Acum 6 ore
11:40
Profesoara de matematică din Iași care predă pe TikTok a fost cooptată în emisiunea Survivor # Newsweek.ro
Loredana Pălănceanu, profesoara de matematică din Iași care a transformat TikTok și Instagram în spa...
11:40
Rata creditelor în lei va scădea, dar din luna aprilie. Cu cât vor plăti mai puțin cei ce s-au împrumutat # Newsweek.ro
Românii cu credite în lei calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consu...
11:30
VIDEO Reacție plină de „diplomație”. Trump i-a arătat „degetul” unui contestatar. Casa Albă: „Adecvat” # Newsweek.ro
Președintele SUA Donald a avut o reacție plină de „diplomație”, în timpul unei vizite la o fabrică F...
11:20
VIDEO Viral! O mașină electrică de livrări fără șofer nu vede gropile și dă în ele fără să-i pese, cu viteză # Newsweek.ro
Un filmuleț cu o mașină electrică chinezească de livrări fără șofer este viral pe rețelele de social...
11:10
Reformă în administrație. Vor fi tăieri de posturi și salarii. Ce se întâmplă cu cei care nu plătesc impozite # Newsweek.ro
Cei care nu-și plătesc taxele și impozitele vor fi trecuți pe „lista rușinii”. Vor fi tăieri de post...
11:00
Inflația a scăzut ușor la finalul anului trecut. Ce se întâmplă cu prețurile? Curentul s-a scumpit cu 61% # Newsweek.ro
Rata anuală a inflației a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, arată r...
10:40
Ce este regula 5x5 pe care trebuie s-o aplici iarna? Așa vei fi mai sănătos și vei avea o casă mai curată # Newsweek.ro
Pentru a rămâne sănătos în timpul sezonului rece, ar trebui să ai grijă de aerul din casa ta. Locuin...
10:40
România continuă să scadă demografic. Câți locuitori mai sunt? Populația, tot mai îmbătrânită # Newsweek.ro
Un raport al Institutului Național de Statistică arată situația demografică din România. Populaţia r...
10:30
Explozie la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Trei polițiști au fost răniți, o autospecială făcută zob # Newsweek.ro
Trei angajați ai MAI au fost răniţi în această dimineaţă, într-o deflagraţie care a avut loc la într...
10:20
Noi interdicții în supermarket. Pungile de plastic pentru fructe și legume, interzise. Cu ce vor fi înlocuite? # Newsweek.ro
Anumite pungi de plastic pentru cumpărături sunt deja interzise în supermarketuri și magazine cu pre...
10:00
Jocul strategic al lui Trump în Caucaz care îl izolează pe Putin. Cum redesenează SUA acordul TRIPP # Newsweek.ro
Un nou acord SUA - Armenia vizează deblocarea tranzitului în Caucazul de Sud, întărirea suveranități...
10:00
Ce să faci dacă ești sunat de pe un număr necunoscut? Noua funcție de pe telefon arată dacă e escrocherie # Newsweek.ro
Sună un număr necunoscut? O nouă funcție pentru telefonul mobil dezvăluie instantaneu dacă este vorb...
Acum 8 ore
09:30
Prețul benzinei și al motorinei ar putea exploda. Temeri ridicate după conflictele din Iran și Venezuela # Newsweek.ro
Analiștii au semnalat riscul unui șoc al prețului petrolului pe fondul escaladării tensiunilor geopo...
09:30
VIDEO Teroare în Rusia. Ploaie de drone asupra blocurilor și instalațiilor industriale din Rostov-pe-Don # Newsweek.ro
Noapte de foc în Rostov-pe-Don, oraș din sudul Rusiei, după un nou atac cu drone lansat de Ucraina, ...
09:20
Lovitură pentru persoanele cu dizabilități. Taxele neplătite, reținute din indemnizația de handicap # Newsweek.ro
Lovitură pentru persoanele cu dizabilități. Taxele și impozitele neplătite vor fi reținute din indem...
09:20
Europa trece la economia de război. Temerile legate de Groenlanda alimentează un „mega-trend” în apărare # Newsweek.ro
Cheltuielile europene pentru apărare intră într-o nouă fază structurală, alimentată de tensiuni geop...
09:10
Bolojan explică de ce Acordul UE-Mercosur este benefic pentru România: „Va fi ca un aspirator pentru economie” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aprobarea Acordului UE-Mercosur reprezintă o decizie strategică...
09:00
Bulgaria primește primele blindate Stryker din SUA. De ce a renunțat să cumpere blindate Piranha din România? # Newsweek.ro
Primul lot de vehicule blindate Stryker este programat să fie expediat din Statele Unite către Bulga...
08:30
Avertisment Salvamont Suceava: zăpadă viscolită de până la doi metri şi risc ridicat de instabilitate # Newsweek.ro
Salvamont Suceava anunţă că, în zona montană înaltă, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi la ...
08:30
Ilie Bolojan deschide speranțe: „Românii pot scăpa de noi impozite dacă statul taie din cheltuieli” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că anul acesta nu mai trebuie să crească impozite și taxe, dacă sunt r...
08:20
Ilie Bolojan spune lucrurilor pe nume: „Au făcut deja sacrificii”. Unde nu se mai pot face economii la buget # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senat...
08:10
Bolojan elimină 6.000 de angajați de la buget plătiți cu 7.000 lei. Ce „meserie” se desființează? # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan vine cu o veste proastă pentru o categorie de angajați de la guvern. 6.000 de postu...
08:10
Donald Trump anunţă o şedinţă pe tema Iranului şi aşteaptă date actualizate despre victimele represiunii # Newsweek.ro
Preşedntele SUA Donald Trump a declarat marţi că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din...
07:50
Instanţa supremă decide miercuri, după trei amânări, în dosarul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea # Newsweek.ro
Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului mini...
Acum 12 ore
07:40
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ? # Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit și în străinătate pot valorifica toate perioadele de activitate profesion...
07:40
SUA au pus mâna pe arma ce provoacă sindromul Havana. L-au folosit pentru a anihila gărzile lui Maduro? # Newsweek.ro
SUA a reușit să achiziționeze dispozitivul care ar fi cauzat o serie de boli misterioase în rândul s...
07:30
Horoscop 15 ianuarie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Racilor. Balanțele trebuie să fie atente la bani # Newsweek.ro
Horoscop 15 ianuarie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Racilor. Balanțele trebuie să fie atent...
07:20
EXCLUSIV Rezistența Poporului din Iran: Fără Șah, fără mullahi! Tinerii își riscă viața pentru democrație # Newsweek.ro
De la 28 decembrie până la 11 ianuarie, peste 3.000 de iranieni au fost uciși în protestele care au ...
Acum 24 ore
22:50
Hillary și Bill Clinton refuză să depună mărturie, în investigația Congresului SUA, privind Dosarele Epstein # Newsweek.ro
Hillary și Bill Clinton, fost preşedinte al Statelor Unite ale Americii, refuză să depună mărturie, ...
22:20
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, din nou, că vrea să crească vârsta la care se va ieși la pensie. E...
