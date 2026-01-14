Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
Gândul, 14 ianuarie 2026 15:20
Protv a stabilit deja ce va difuza în locul emisiunii „La Măruță”, scoasă brusc din grilă după 18 ani. Decizia a fost anunțată la doar o zi după anunțul oficial privind închiderea producției lui Cătălin Măruță. În culise, postul analizează și o posibilă colaborare viitoare cu realizatorul. Măruță a transmis ieri, în direct, publicului său „plecăm […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:40
Maria Buză, în vârstă de 56 de ani, a făcut dezvăluiri despre Andrei, băiatul pe care îl are din mariajul cu George Pătrașcu. Actrița Maria Buză este căsătorită, de mulți ani, cu George Pătrașcu. Cei doi au împreună un băiat, Andrei. La nașterea acestuia, Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă: medicii l-au […]
15:40
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial # Gândul
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial, iar ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istoria măsurătorilor, au anunțat oamenii de știință ai Uniunii Europene, potrivit Mediafax. Datele furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) arată că temperatura medie globală din […]
15:40
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările # Gândul
Ministerul Dezvoltării a pus, marți, în transparență decizională publică un proiect de lege care prevede modificări importante în administrație, inclusiv reguli mai dure privind amenzile de circulație și recuperarea acestora. Potrivit documentului, vor fi impuse reguli noi pentru șoferi. Concret, amenzile de circulație neachitate la timp vor fi majorate progresiv. În cazul în care amenda […]
15:40
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO # Gândul
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Løkke și Vivian Motzfeldt, au programată o întâlnire importantă astăzi, în Washington, cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat, Marco Rubio. Reuniunea va avea loc în clădirea Eisenhower din apropiere , care găzduiește birourile ceremoniale ale lui Vance, a relatat presa daneză. Reuniunea are loc pe […]
Acum 30 minute
15:30
România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia # Gândul
Şantierul Naval Mangalia reprezintă pentru Ministerul Apărării un punct strategic foarte important în ceea ce opriveşte apărarea României. Numai că acesta se află într-o situaţie nu tocmai plăcută, având în vedere datoriile mari şi faptul că nimeni nu vrea să-l preia pentru a-l repune în funcţionare. Potrivit surselor din cadrul Ministerului Apărării, şantierul înregistrează datorii […]
15:30
Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, a demisionat după patru mandate și un al cincilea câștigat în 2024 # Gândul
Primarul orașului Huedin, dr. Mircea Moroșan, și-a înaintat demisia din funcție la vârsta de 66 de ani, punând capăt unei cariere administrative de peste două decenii. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat publicat pe Facebook de Primăria Huedin, care precizează că edilul a decis să se retragă din administrația publică locală după patru mandate consecutive […]
15:30
Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase # Gândul
Danemarca trimite echipament militar și trupe avansate în Groenlanda. Insula se pregătește să primească forțe militare mai mari și alte unități ale Ministerului Apărării, potrivit postului de televiziune și radio DR din Danemarca. Conform sursei citate, inițial, un așa-numit comandament avansat a fost trimis în Groenlanda. Sarcina acestuia este, printre altele, să se asigure că […]
15:30
15:20
15:20
Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, intenționează să dizolve Camera Inferioară a Parlamentului și să organizeze alegeri anticipate pentru a câștiga o majoritate clară, relateaza Financial Times. Anunțul a fost făcut miercuri de Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației și partener în coaliția de guvernare alături de Partidul Liberal Democrat condus de Takaichi. Potrivit lui Yoshimura, Takaichi și-a […]
15:20
Acum o oră
15:10
Proiectele creative merg bine. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 15 ianuarie 2026. Berbec Astăzi ar trebui să acorzi atenție documentelor financiare deoarece s-ar putea să ai de gând să primești vizitatori. Aceștia vor fi persoane interesante, care vor aduce vești bune și informații utile. S-ar putea să primești și o livrare […]
15:00
„Lista rușinii” cu cetățenii români care au datorii. Cum vor apărea aceste date și ce arată proiectul legii reformei în administrația locală # Gândul
„Lista rușinii” cu cetățenii români care au datorii. A fost publicat de către Guvernul României proiectul legii reformei în administrația publică prin intermediul căreia sunt tăiate cheltuieli și funcții. În cadrul proiectului sunt menționate și o serie de prevederi pentru contribuabilii cu datorii și pentru cetățenii care își achită taxele și impozitele la termenul impus. […]
15:00
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut” # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că a fost șocată de afirmațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu în documentarul difuzat de Recorder au surprins-o „extrem de neplăcut” și spune că sunt „vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”. Moroșanu a fost colega de complet a lui Arsenie timp de un an de […]
15:00
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani # Gândul
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Decizia a fost luată miercuri, 14 ianuarie, de Curtea de Apel Bacău și nu este definitivă. Este vorba despre Daniel Bosânceanu, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Procurorii spun că, între anii 2015 și 2017, acesta a obligat […]
15:00
Profesoară de Matematică, din Iași, în echipa „Războinicilor” de la Survivor 2026. „Eu vin cu logica” # Gândul
O cheamă Loredana Pălănceanu și predă Matematica îla o școală din Iași. Mulți elevi o cunosc de pe TikTok și Instagram, după ce a reușit să transforme platformele de social media în spații prietenoase pentru învățare, scrie Ziarul de Iași. Acum, profesoara a dat sala de clasă pe concursul televizat Survivor 2026, acolo unde a […]
Acum 2 ore
14:40
Ce salariu avea Mariana Moculescu când lucra în televiziune. ”Cu mine și cu reportajele mele s-a deschis emisiunea” # Gândul
Mariana Moculescu a dezvăluit ce salariu avea p vremea când lucra în televiziune. Aceasta a colaborat cu Antena 1, dar și cu TVR. Mariana Moculescu a lucrat, cu ani în urmă în televiziune. În plan personal, Mariana Moculescu trăit o poveste de dragoste cu regretatul compozitor Horia Moculescu, de care a divorțat în anul 2000. […]
14:40
Bianca Brad trece prin clipe grele cu mama sa. ”Nu mai este cale de întoarcere… inima ei abia mai pâlpâie” # Gândul
Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, trece prin clipe grele cu mama sa, care se află în stare gravă la spital. Artista le-a cerut internauților să se roage pentru ea. Bianca Brad a transmis un mesaj dureros pe contul său de Facebook. Actrița trece prin momente extrem de dureroase. Mama sa, Georgeta, […]
14:40
Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026. Cu cât vor plăti mai puțin românii care au luat bani de la bănci # Gândul
Vești bune pentru românii care au credite în lei, calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Ei vor plăti rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, scrie Ziarul de Iași. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), valoarea IRCC 2025 T4 va scădea de la 5,68% (valoare curentă, […]
14:30
Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist” # Gândul
Grupul de lucru pe justiție de la Guvern vrea să excludă președintele, Guvernul și Ministerul Justiției din procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și Parchetului General, acuză Toni Neacșu, avocat și fost membru al CSM. „Grupul de lucru special pe legile justiției al Guvernului se ține de glume”, spune Neacsu. Președintele, Guvernul și ministrul Justiției, aproape […]
14:30
Miting de amploare la Teheran. Autoritățile au organizat o ceremonie pentru forțele de ordine ucise în timpul protestelor # Gândul
La Teheran a început o ceremonie funerară pentru peste 100 de membri ai forțelor de securitate și alți „martiri” uciși în valul de proteste care a zguduit Republica Islamică în ultimele săptămâni, a informat televiziunea de stat din Iran. Ceremonia, la care participă mii de oameni cu steagurile Republicii Islamice în mâini și portretul liderului […]
14:20
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață # Gândul
Într-o comună din România a fost descoperită o „comoară” neprețuită, dar este nevoie de 3.000.000 de euro pentru ca această să fie scoasă la suprafață. Localitatea Budureasa, din Munții Apuseni, stă pe „aur”, însă nu sunt bani pentru exploatarea resurselor. Primarul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului […]
14:20
Adrian Sînă, în vârstă de 48 de ani, este în doliu. Mama sa a încetat din viață. Momente extrem de dureroase pentru artistul Adrian Sînă. Mama sa a murit. Anunțul a fost făcut de Adi Sînă pe contul său de Facebook, acolo unde a publicat și o fotografie în care apare alături de toată familia. […]
14:20
BNR vine cu vești proaste la început de an: Datoria externă totală a României a crescut cu 24 mld. euro în perioada ianuarie-noiembrie 2025. Povara totală a ajuns la 227 mld. euro # Gândul
Datoria externă totală a României a crescut semnificativ în perioada ianuarie-noiembrie 2025, cu 24 miliarde euro, până la 227,5 miliarde euro, arată datele publicate de Bănca Națională a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 14,2% față de 31 decembrie 2024, în timp ce datoria externă pe termen scurt […]
14:10
Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă” # Gândul
Economistul Iancu Guda și deputatul USR Claudiu Năsui au avut un schimb dur de mesaje pe Facebook, după o dezbatere despre taxe, deficit bugetar și investiții publice. Iancu Guda s-a declarat dezamăgit de prestația lui Claudiu Năsui, pe care îl acuză de populism și de folosirea unor argumente greșite. Guda susține că majorarea taxelor a […]
14:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo # Gândul
„Exclusiv Dinamo” revine cu prima ediție din 2026 astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detalii despre transferurile pe care le încearcă Dinamo pe ultima sută de metri. Discutăm și despre situația lui Boateng și Gnahore: ce șanse sunt cu adevărat să semneze Andrei Preotu va fi alături de noi în […]
14:10
Caramitru își pune în cap “pleava societății“: Marginalii disperați se aliază cu birocrații de la stat ca să fure pe ceilalți și să-și împartă banii # Gândul
Într-o postare în stilul său caracteristic, controversatul Andrei Caramitru pune pe tapet poziția statului, care se întrece în măsuri populiste, deși suntem în plin capitalism. De aceste măsuri ar profita categoriile vulnerabile, susține Caramitru, într-un mesaj apt să revolte o parte a populației. În mesajul său, economistul atrage atenția că nostalgia românilor după comunism ar […]
14:00
Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția # Gândul
Un copil de doar 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, singur, îmbrăcat sumar, după ce mama lui îl lăsase la grădiniță. Alerta la poliție a fost dată de o femeie care l-a zărit pe micuțul speriat, pe stradă. Oamenii legii l-au găsit pe minor, înghețat de frig, și a […]
14:00
Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri printr-o postare pe Truth Social că SUA are nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Insula este vitală pentru „Domul de Aur” pe care Trump ar plănui să îl construiască. Declarația vine în contextul în care miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei merg astăzi la Washington […]
14:00
Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean # Gândul
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți că investighează liderul unui partid din Rada Supremă (parlamentul de la Kiev). Potrivit presei din Ucraina, este vorba despre Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei. Liderul partidului de opoziție „Batkivșcina” este suspectată de implicare în fapte de corupție. Ulterior, Timoșenko a […]
13:50
Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului # Gândul
Statele Unite au început evacuarea personalului din cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, baza aeriană Al-Udeid din Qatar. Potrivit agenției Reuters, trupelor și personalului civil li s-a ordonat să părăsească baza până în această seară. Această informație a fost confirmată de diplomați, care au discutat cu jurnaliștii sub protecția anonimatului. Al Udeid […]
Acum 4 ore
13:40
Cum vrea Mihai Trăistariu să-și mărească veniturile. ”De ce să facă alții bani pe spatele meu?” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, se pregătește de un nou proiect. Acesta vrea să-și mărească veniturile. Mihai Trăistariu face bani din spectacolele pe care le susține și din evenimentele la care participă, dar și din închirierea apartamentelor pe care le are pe litoralul românesc. Artistul vrea să-și crească veniturile, astfel că […]
13:30
Consilierul lui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu (USR) se ceartă cu Ciprian Ciucu (PNL), după ce a descoperit că Bucureștiul este fără apă caldă și căldură. Soluția oferită de USR, fără legătură cu problema: alegerea primarilor în 2 tururi # Gândul
Bucureștiul tremură la propriu. Aproximativ 3.500 de blocuri au probleme cu furnizarea apei calde și a căldurii, iar în 55 de clădiri livrarea e complet oprită. În loc să ofere soluții concrete pentru cei care îngheață în apartamente, Vlad Voiculescu (USR), consilierul președintelui Nicușor Dan, se ceartă cu Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei. […]
13:30
Un bărbat din Focșani, județul Vrancea, este cercetat de polițiști după ce ar fi omorât pe stradă mai mulți proumbei pe care a spus că intenționa să îi mănânce. Bărbatul a fost surprins într-un videoclip, care a apărut în spațiul public, în timp ce omora mai mulți porumbei capturați pe stradă. Polițiștii din Vrancea au […]
13:30
Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani # Gândul
Presa radio-tv din România este în doliu. Nicoleta Drăgușin, jurnalistă la Kanal D, a murit la vârsta de doar 46 de ani, după o carieră de peste 25 de ani în televiziune, scrie CANCAN.RO. Nicoleta Drăgușin a fost corespondent internațional și primul jurnalist corespondent CNN din România. Drăgușin, 18 ani la Știrile Kanal D Timp […]
13:30
Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război # Gândul
Taiwanul și SUA au confirmat un efort comun de a produce muniție de artilerie de calibrul 155 mm, ceea ce deschide drumul către o cooperare industrială profundă în domeniul apărării. Inițiativa reflectă îngrijorarea crescândă cu privire la sustenabilitatea muniției în conflictele de mare intensitate și nevoia Taiwanului de a reduce dependența de reaprovizionarea din străinătate. […]
13:20
Pentru multe cluburi sportive din țară, perioada de iarnă este cea mai dificilă din an. Nu sunt venituri mari din bilete, iar facturile la utilități explodează. Gică Hagi, patronul Farului Constanța, se află într-o astfel de situație, scrie PROSPORT. Acționar minoritar la clubul de la malul mării, Ciprian Marica a dezvăluit că doar încălzirea costă, […]
13:10
E oficial: premierul Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Nicușor Dan a semnat decretul # Gândul
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele prin care ia act de demisia ministrului Educației, Daniel David, dar și decretul prin care premierul Ilie Bolojan va prelua interimatul la Educației. Postul de ministru al Educației este liber din 22 decembrie 2025, când Daniel David și-a dat demisia. Marți, Guvernul a anunțat că Bolojan va prelua interimar funcția […]
13:10
Liderii G7 vor să-l convingă pe Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina. Franța și Mara Britanie au anunțat deja că trimit trupe # Gândul
Liderii țărilor din G7 vor ca la întâlnirea de la Davos de săptămâna viitoare să-l convingă pe Donald Trump să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina, care au fost convenite la ultima întâlnire a „Coaliției de Voință” de la Paris, anunță Financial Times. Din delegația americană vor face parte Donald Trump, secretarul de stat Marco […]
13:00
Statul european în care cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu își curăță trotuarul de zăpadă și gheață # Gândul
Dacă în România amenda este de câteva sute de lei, în cazul persoanelor care nu curăță trotuarul de gheață și zăpadă, în alte state europene sancțiunea este mai drastică. Într-o anumită țară europeană, cetățenii primesc amendă de până la 50.000 de euro, dacă nu se conformează în fața legii. Cea mai mică amendă pornește de […]
13:00
Guvernul Bolojan va avea nevoie în 2026 de un volum imens de finanțare pentru a acoperi deficitul bugetar și datoriile scadente. Statul se va împrumuta cu cel puțin 12 mld. euro de pe piețele financiare internaționale, asta în condițiile în care necesarul de finanțare total al României din acest an depășește 250 mld. lei, conform […]
13:00
Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor grave ale acordului Mercosur: „O amenințare directă la adresa siguranței alimentare” # Gândul
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) se opune categoric semnării acordului MERCOSUR, considerând că acesta reprezintă o amenințare majoră pentru fermele românești, locurile de muncă din agricultură și siguranța alimentară a populației. „Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – SIND-MADR își exprimă opoziția totală și categorică față de […]
13:00
Patrick Andre de Hillerin: USR a falsificat înregistrarea unei emisiuni de la Antena 3 CNN pentru a demonstra că Radu Miruță nu a zis că putem trimite trupe în Groenlanda # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin dezvăluie metoda prin care USR ar fi încercat să repare gafa ministrului Apărării, Radu Miruță, după ce acesta a prezentat, într-un interviu la Antena 3, scenariile în care România ar trimite trupe în Groenlanda. La scurt timp, USR a publicat un video editat al interviului, în care afirmațiile lui Radu […]
12:50
Alba-neagra cu impozitele locale. Cum fentează românii, la începutul anului, plata contribuțiilor mult mai mari în 2026 # Gândul
Îngrijorați de creșterea alarmantă a valorii taxelor și impozitelor din 2026, unii contribuabili au inventat o metodă ingenioasă prin care să eludeze plata impozitelor locale. Ministrul Dezvoltării îi critică public pe unii contribuabili care, susține acesta, fentează plata impozitelor locale și a dat și un exemplu în acest sens. Totuși, Cseke Attila a avertizat românii […]
12:40
Fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu, în vârstă de 49 de ani, a spus cum se descurcă cu pensia. ”Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin”, a explicat acesta. Mircea Solcanu, fost prezentator al emisiunii ”PoveŞtiri de noapte”, de la postul de televiziune, Acasă TV, a fost nevoit să renunţe la micul ecran, în […]
12:40
Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac # Gândul
Fermierii francezi au blocat și în această dimineață mai multe drumuri importante din sud-vestul și sud-estul țării, relatează BFMTV. După ce marți s-au oprit la Paris, în fața Adunării Naționale, agricultorii au ajuns astăzi în centrul orașului Toulouse, în apropiere de prefectura Haute-Garonne. După ce au fost evacuați de poliție în jurul orei 7 dimineața, […]
12:20
MApN a avut pe masă oferta pentru Steaua București: 200.000.000 de dolari. Ce plan au gloriile clubului # Gândul
Adrian Bumbescu, legenda clubului Steaua, a anunțat că Ministerul Apărării a avut pe masă o ofertă de preluare a grupării din Ghencea în valoare de 200 de milioane de dolari, scrie PROSPORT. Cel care a vrut să intermedieze afacerea era Victor Pițurcă, fost mare jucător și antrenor la clubul „roș-albastru”. În prezent, CSA Steaua rămâne […]
12:20
România, „10 din 10” la evaluarea OCDE. Ministrul Finanțelor anunță progrese decisive pentru aderarea din 2026 # Gândul
România a încheiat cu succes una dintre cele mai importante etape ale procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde a obținut evaluări bune pe toate liniile în domeniul fiscal și al politicilor economice. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după sesiunea de evaluare de la Paris. „Am […]
12:00
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin # Gândul
Trimisul special al pentru pace al Statelor Unite, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, plănuiesc să călătorească la Moscova în viitorul apropiat pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, scrie publicația Bloomberg. Cei doi emisari doresc să obțină un răspuns clar de al Putin cu privire la propunerea de pace a SUA, […]
12:00
La Guvern au început discuțiile cu miniștri pentru bugetul pe 2026. Bolojan: „Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a convocat miercuri o întâlnire la Guvernul României cu mai mulți miniștri pentru a discuta detaliile bugetului de stat pentru anul 2026. Scopul principal al discuțiilor este menținerea deficitului bugetar sub pragul de 6,5% din PIB, o țintă ambițioasă în contextul provocărilor economice cu care ne confruntăm. La Guvern sunt miniștrii […]
