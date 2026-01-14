Danemarca trimite în Groenlanda un comando avansat
Profit.ro, 14 ianuarie 2026 16:50
Aceast comanda va desfășura logistica necesară trimiterii ulterioare a forțelor principale în insula arctică.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
17:10
Efectul Trump, premieră în ultimii 50 de ani: Numărul persoanelor care au părăsit SUA anul trecut a fost mai mare decât cel al imigranților care au intrat # Profit.ro
Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025, pentru prima dată în ultimii cel puțin 50 de ani, potrivit unui raport Brookings Institution.
17:10
ULTIMA ORĂ Tensiunea escaladează în Iran - SUA retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mjlociu # Profit.ro
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mjlociu.
Acum 30 minute
16:50
Aceast comanda va desfășura logistica necesară trimiterii ulterioare a forțelor principale în insula arctică.
Acum o oră
16:40
Fitch atenționează România: Are nevoie de mai multe reforme pentru a-și îmbunătăți perspectiva ratingului # Profit.ro
România are nevoie de mai multe progrese în reducerea deficitului bugetar pentru a-și îmbunătăți perspectiva ratingului suveran, deoarece se confruntă în continuare cu riscuri din cauza creșterii economice slabe și a creșterii datoriei publice, potrivit Fitch Ratings.
16:30
Marca premium a grupului Volkswagen, Audi a vândut anul trecut mai puține vehicule pe plan mondial.
16:20
Deficitul extern dă semne de corecție și scade ca pondere în PIB. Investițiile străine, în revenire # Profit.ro
Balanța externă a înregistrat o ușoară corecție în ianuarie-noiembrie 2025. Chiar dacă a crescut în termeni nominali, deficitul de cont curent a scăzut în termeni relativi, pe fondul stagnării deficitului comercial, evoluție contrabalansată însă cu ieșiri mai mari pentru plata dividendelor datorate acționarilor străini și a datoriei externe a statului. Investițiile străini au înregistrat un ușor reviriment și au acoperit o parte mai mare din deficit față de anul trecut.
Acum 2 ore
16:10
David Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, în ancheta European Aquatics # Profit.ro
Sportivul român David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, în ancheta European Aquatics.
15:50
Blocaj în Bulgaria - Al doilea grup politic parlamentar a respins oferta de a forma un guvern # Profit.ro
Probabilitatea organizării de noi alegeri anticipate în Bulgaria a crescut, după ce al doilea mare grup politic din parlamentul Bulgariei, PP-DB, a refuzat solicitarea președintelui Rumen Radev de a încerca să formeze un guvern.
15:40
FOTO Utilaj gigant pentru Autostrada Sibiu – Pitești adus din China. Cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa # Profit.ro
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, care a ajuns recent în Portul Constanța este cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa, anunță ambasada Chinei.
15:40
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Colos japonez a venit în România cu ofertă pentru mult-întârziata centrală nouă de 430 MW de la Iernut. Romgaz a primit 4 oferte orientative de management de șantier pentru lucrările de finalizare # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, a primit din piață 4 oferte orientative de management de șantier pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care ultimul deadline de pornire este 31 decembrie 2026.
15:30
FOTO Mega-parc fotovoltaic în România. Austriecii de la Enery încep dezvoltarea celui mai mare proiect fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul și operatorul austriac de active de producție și stocare de energie regenerabilă Enery începe dezvoltarea a ceea ce reprezintă cel mai mare proiect de parc fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu și al doilea ca dimensiuni dintre cele aflate în dezvoltare.
Acum 4 ore
15:10
A început Târgul de Cafea și Ceai la Auchan România: peste 300 de sortimente, noutăți exclusive și reduceri de până la 40% # Profit.ro
Auchan România dă startul ediției a XIV-a a Târgului de Cafea și Ceai, devenit deja o tradiție la început de an. Până pe 10 februarie, clienții sunt întâmpinați cu o ofertă extinsă de peste 300 de arome și sortimente, ce include 60% cafea și 40% ceai, selecționate pentru a acoperi preferințe variate, de la gusturi clasice la experiențe noi și inovatoare, precum și produse de origine și specialitate, noutăți, dar și accesorii pentru prepararea și servirea acestora.
14:50
Atacurile americane din noul mandat al lui Trump, aproape a fel de multe ca în întreaga perioadă a lui Biden # Profit.ro
De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, armata americană a efectuat deja aproape tot atâtea atacuri aeriene ca în timpul întregii președinții a lui Joe Biden.
14:30
Finanțări de 890 milioane de euro pentru IMM-urile din regiune, inclusiv România, printr-o tranzacție-gigant de garantare # Profit.ro
445 milioane de euro în garanții noi InvestEU vor permite finanțări de până la 890 milioane de euro pentru IMM-uri în șapte țări din Europa Centrală și de Est până la finalul anului 2027, în urma uneia dintre cele mai mari tranzacții de garanții InvestEU, semnată astăzi, la Viena, de Fondul European de Investiții (FEI) cu UniCredit.
14:30
România pregătește o amplă rețea de radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi, dar data la care vor funcționa nu este stabilită.
14:00
În urma deflagrației din curtea Poliției Lugoj, trei polițiști au fost răniți, dintre care doi au ajuns la spital, iar o autospecială a fost avariată.
14:00
Banca Națională a României (BNR) anunță că datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - noiembrie 2025, cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro.
14:00
Furnizorii europeni de piese pentru industria auto au anunțat pierderi de peste 100.000 de locuri de muncă în ultimii doi ani.
13:50
Mari pagube în case provocate de incendii și calamități naturale. Despăgubiri de peste 440 milioane lei în primele nouă luni din 2025 # Profit.ro
Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), companiile de asigurări au plătit despăgubiri de aproximativ 442 milioane lei în primele nouă luni ale anului trecut, pentru pagubele provocate de incendii și calamități naturale locuințelor și bunurilor, inclusiv a celor aparținând companiilor afectate.
13:50
2025 - al treilea cel mai cald an din istorie. Ce va urma: Inevitabil ca această limită să fie atinsă și depășită în mod durabil # Profit.ro
Atât observatorul european Copernicus, dar și Institutul american Berkeley Earth, au anunțat că anul 2025 s-a clasat pe locul 3 în topul celor mai calzi ani înregistrați vreodată în lume, aproape la același nivel cu recordurile anterioare din 2024 și 2023.
13:50
Cseke Attila a declarat că avem o categorie de contribuabili care fentează plata impozitelor locale, dar un proiect de lege lansat în dezbatere publică rezolvă această problemă.
13:50
FOTO Nou mare lanț de magazine în România. BIPA deschide primul magazin, în capitală CONFIRMARE # Profit.ro
Cea mai mare rețea de drogherii din Austria, brandul BIPA, a cărui intrare pe piața locală a fost anunțată în premieră de Profit.ro și care va avea în România o extindere accelerată, pregătește deschiderea primului magazin, în București.
13:40
Consiliul Concurenței a amendat trei companii pentru trucarea unor licitații pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor # Profit.ro
Consiliul Concurenței a sancționat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor.
13:30
Unfrosen, platformă B2B fondată în România, extinde operațiunile în 13 piețe europene, după ce a avut vânzări de 6,5 milioane euro în 2025, poziționându-se ca o infrastructură de lichidare controlată pentru surplusurile din industria fashion.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0897 lei, de la 5,0896 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Fort o numește pe Delia Necula în funcția de CEO și consolidează Consiliul de Administrație # Profit.ro
Fort, companie specializată în securitate cibernetică listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, o numește pe Delia Necula în funcția de Chief Executive Officer (CEO), consolidând și Consiliul de Administrație prin cooptarea unor persoane cu experiență în investiții, tehnologie și management strategic.
13:20
FIDELIS 1, ce se va desfãșura în perioada 16- 23 ianuarie vine cu dobânzi atractive de pânã la 7,50% la emisiunile în lei și de pânã la 6,20% la cele în euro.
13:20
Administratorul NASA, Jared Isaacman, spune că NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind determinate să realizeze acest obiectiv.
13:20
FAN Courier: Am vorbit cu Dragoș Pavăl de la Dedeman despre o listare la bursă și spune că nici lui nu-i trebuie acum. Dacă alții vor fi lideri de piață, asta e. Ne râcâie un pic, dar ne poate da și un boost! # Profit.ro
Fondatorii FAN Courier nu se tem că societatea va pierde poziția de lider în urma preluării Cargus de către Sameday, focusul acestora fiind menținerea profitabilității, care susține dezvoltarea business-ului.
Acum 6 ore
13:00
Manele interzise la una din cele mai mari săli polivalente din România, cea din Cluj-Napoca. Directorul explică decizia # Profit.ro
Conducerea BT Arena va exclude concertele de manele din programul său începând cu anul 2026, o decizie strategică privind profilul cultural și artistic al sălii.
12:30
Experiența și grija pentru oameni se întâlnesc în spații care spun povești.
12:30
București, orașul cu cea mai mare diferență de preț între apartamentele noi și vechi. Nu este însă cel mai scump oraș din România # Profit.ro
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu 12%).
12:20
Agenție de turism renumită din Franța dispare brusc după ce a reclamat ”circumstanțe excepționale”. Situație similară și la birouri din alte țări # Profit.ro
Dogan Voyages, care organiza pelerinaje la Mecca, susține că se confruntă cu ”circumstanțe excepționale”.
12:20
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat cu o asociere de firme din România și Ungaria, Ventra Project Management (Lider)-Utiber Kozuti Beruhazo Kft, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiș-Biharia.
12:10
Când pasiunea pentru tehnologie se întâlnește cu mult curaj antreprenorial, ies lucruri care chiar mișcă lucrurile înainte.
12:00
Această decizie sporește temerile privind viitorul industriei de lux din Statele Unite.
11:50
Reacție furioasă a ANPC la concedierile avansate de Bolojan: Vom avea mai puține controale și, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piață # Profit.ro
Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, afirmă că o eventuală reducere a personalului ANPC) va însemna mai puține controale, mai puține reclamații soluționate și, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piață.
11:50
Trei țări asiatice conduc în topul celor mai bune trei pașapoarte din lume, potrivit ultimului raport al Henley Passport Index.
11:40
Când cifrele, legile și termenele-limită încep să pară un labirint, e bine să ai pe cineva care știe drumul.
11:30
După ani marcați de crize și probleme operaționale, Boeing a înregistrat anul trecut comenzi nete pentru 1.173 de avioane și a depășit Airbus pentru prima dată din 2018.
11:20
FAN Courier recrutează alți muncitori străini, accelerează FANbox-urile și merge în noi țări # Profit.ro
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior. Pentru 2026, compania își menține direcția de dezvoltare constantă și anticipează o creștere de aproximativ 15% a cifrei de afaceri, un avans optim pentru absorbția volumelor crescute din piață.
11:20
nJoy, brandul de sisteme și soluții IT&C deținut de Dai-Tech SA, a finalizat portofoliul de soluții solare dedicate segmentului rezidențial și conturează planuri ambițioase de extindere regională în 2026, precum și intrarea pe segmentul Commercial & Industrial (C&I).
Acum 8 ore
11:10
FAN Courier recrutează alți muncitori străini, accelerează FANbox-urile și merge în alte țări # Profit.ro
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior. Pentru 2026, compania își menține direcția de dezvoltare constantă și anticipează o creștere de aproximativ 15% a cifrei de afaceri, un avans optim pentru absorbția volumelor crescute din piață.
11:10
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează o promoție specială pentru sezonul de vară 2026, cu 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri către unele dintre cele mai populare și căutate destinații de vacanță, din Grecia, Spania și Turcia, precum Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Kefalonia, Palma de Mallorca, Tenerife sau Antalya.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană.
11:10
Ford își consolidează poziția de lider pe piața vehiculelor electrice din România în 2025, atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale.
11:10
Crosspoint Real Estate, Asociat Internațional al Savills în România, și-a consolidat poziția pe segmentul de închirieri de spații de birouri, prin intermedierea unor tranzacții ce însumează 11.500 de metri pătrați pe parcursul anului 2025, pe o piață care a înregistrat o serie de premiere.
11:00
După ce mai multe acțiuni ale principalelor companii europene de apărare au înregistrat creșteri apropiate de 20% în prima săptămână din 2026, sectorul este perceput tot mai mult ca o investiție structurală pe termen lung.
11:00
Consiliul de Administrație al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei, începând din 15 ianuarie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.