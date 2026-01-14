Nicolae Dică, contactat pentru revenirea pe banca tehnică: „Vom vedea”

Primasport.ro, 14 ianuarie 2026 16:50

Nicolae Dică, contactat pentru revenirea pe banca tehnică: „Vom vedea”

Acum 10 minute
17:10
Florin Gardoş a revenit în fotbalul românesc! Fostul fundaş de la FCSB a fost prezentat oficial: „Mult succes”
17:10
Gâlcă, pus la zid înainte de reluarea Superligii: "Păstreaz-o pentru tine!"
Acum 30 minute
17:00
Nu e Hermannstadt! Dorit de Dorinel Munteanu, Dejan Iliev ar putea semna cu o forţă din SuperLiga
17:00
Tottenham anunţă că directorul sportiv Fabio Paratici va pleca la Fiorentina
16:50
Nicolae Dică, contactat pentru revenirea pe banca tehnică: „Vom vedea”
Acum o oră
16:40
Programul meciurilor din sferturile Turneului Final 8 al Cupei României la baschet masculin
16:40
Liber de contract, Bogdan Vătăjelu şi-a ales unde ar vrea să joace: "Acolo m-aş întoarce" | EXCLUSIV
16:30
Alexandru Băluţă a fost ofertat! Fostul jucător de la FCSB e liber de contract după despărţirea de Los Angeles FC
16:30
Ronny Levy, fostul antrenor de la Urziceni şi FCSB, a semnat cu o nouă echipă
16:20
Luca Andronache, aproape de revenirea în fotbalul românesc
Acum 2 ore
16:10
Blestemul din cantonament a lovit din nou la FCSB! Jucătorul s-a rupt şi a zburat direct din Antalya la Bucureşti
16:10
Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea din Dakar la clasa moto
16:00
Pancu a tras semnalul de alarmă la CFR: ”E o singură variantă!”
16:00
Bomba iernii! Dinamo are o ofertă uriaşă pe masă pentru Cătălin Cîrjan
15:50
Un amator l-a surprins pe Jannik Sinner şi a câştigat un milion de dolari australieni la Melbourne
15:40
Ilie Dumitrescu se alătură echipei FRF. Se va implica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc
Acum 4 ore
15:10
OFICIAL | Petrolul şi Rapid s-au înţeles, iar jucătorul a fost prezentat
14:20
În pană de transferuri, Dinamo poate pierde un jucător! Fotbalistul „câinilor” este dorit în Spania
13:40
A fost anunţat obiectivul la FCSB: ”Trebuie să fiu sincer cu voi!”
13:20
Elias Charalambous, reacţie clară despre transferul lui Ofri Arad: „Sunt zvonuri”
13:20
Săpunaru a vorbit, după scandalul de la Rapid: ”Respectul nu e opţional! E obligaţie!”
Acum 6 ore
13:10
Niclas Fullkrug a suferit o fractură la un deget de la picior
12:20
Elias Charalambous, dezvăluiri de ultimă oră după revenirea unul jucător: ”Suntem fericiţi să-l avem înapoi”
12:10
Rebin Moradi, speranţă a fotbalului iranian, a fost împuşcat mortal în timpul protestelor de la Teheran, la doar 17 ani
12:00
Suma infimă pusă pe masă de Maccabi Haifa pentru Alexandru Dobre! Israelienii oferă de două ori mai puţini bani pentru atacant faţă de cerinţele Rapidului
11:50
Sebastian Ofner s-a bucurat prematur şi l-a costat un eventual loc pe tabloul principal la Australian Open
11:20
Reacţia lui Cristi Săpunaru în disputa dintre conducerea Rapidului şi Peluza Nord: „Respectul nu e opţional! E obligaţie”
Acum 8 ore
10:40
Tensiuni între FCSB şi FC Argeş înainte de meciul direct! Campioana României ameninţă că nu se prezintă, iar Dani Coman îi aşteaptă la dezăpezire
10:20
Dorit de Real Madrid, Jurgen Klopp a făcut anunţul care aruncă lumea fotbalului în aer: ”Îmi pare foarte rău pentru Xabi Alonso!”
10:10
Organizatorii Jocurilor Olimpice din 2028 pun în vânzare un milion de bilete la preţul de 28 de dolari
10:00
Jaqueline Cristian a trecut şi de Kasatkina şi este în sferturi la Adelaide
10:00
Ianis Hagi a răbufnit după ce i s-a anulat golul în meciul Alanyaspor - Karagumruk: „Nu poţi să dai faul la nivelul acesta, însă m-am obişnuit cu deciziile din fotbalul turc”
Acum 24 ore
00:30
Manchester City a învins la Newcastle, în prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei
00:20
VIDEO | Atletico Madrid s-a calificat în sferturile Cupei Regelui, graţie unui succes la limită cu Deportivo La Coruna
00:10
Atletico Madrid s-a calificat în sferturile Cupei Regelui, graţie unui succes la limită cu Deportivo La Coruna
00:10
Ce surpriză! Experimentatul portar Cătălin Straton, în negocieri cu o forţă din Superliga
00:00
Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Flachau. Ea a obţinut victoria cu numărul 107 în Cupa Mondială de schi alpin
13 ianuarie 2026
23:50
VIDEO | Borussia Dortmund - Werder Bremen 3-0. Trupa lui Niko Kovac a controlat fără prea mari emoţii partida
23:40
Antonio Conte şi-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la meciul cu Inter
23:20
Familia lui Jules Bianchi a găsit ultimul kart folosit de regretatul pilot. Maşina a fost furată în urmă cu o săptămână
23:10
România a câştigat şi al doilea meci la CE de Polo! Duel palpitant cu Turcia
23:10
Expertul a sărit în apărarea lui Dan Şucu, după scandalul de la Rapid: ”Fără el este o problemă!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Nu a ezitat după plecarea lui Şut de la FCSB: ”Nu mi se pare că îl poate înlocui cineva!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Corvinul Hunedoara se întăreşte cu un jucător de la Dinamo
22:30
Michael Carrick a fost numit antrenor la Manchester United până la finele sezonului
22:00
VIDEO | Stuttgart - Frankfurt 3-2. Gazdele urcă pe podium în Bundesliga
21:50
Gigi Becali a anunţat cât l-a costat aducerea lui Ofri Arad la FCSB. ”Poate sunt băiat deştept şi scad din salariu”
21:40
Adi Mutu s-a convins şi a dat verdictul: ”O forţă reală şi o candidată la titlu. Peste Rapid”
21:30
Fundaşul portughez Joao Cancelo, prezentat oficial de FC Barcelona
21:10
Valentin Buhăcianu a semnat cu un club cu mari pretenţii din Liga 3
