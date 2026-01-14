Danemarca trimite trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite

15:00

Imaginile şi informaţiile care vin din Iran, gratuit, aşa cum vin din pricina lipsei de conexiune la internet, depăşesc cu fiecare zi o nouă limită a brutalităţii şi inumanităţii. De exemplu, un doctor oftalmolog din Teheran a povestit, pentru The Guardian, că spitalul la care lucrează este copleşit şi că a tratat 400 de plăgi împuşcate direct în ochi, pentru că forţele regimului trag deliberat în faţa protestarilor încercând să-i orbească. Ţintirea la cap şi faţă e o tactică a regimului utilizată şi în protestele din 2022 - "Femeie, Viaţă. Libertate", pentru Masha Amini. În plus, venit şi un prim bilanţ al morţilor de la un oficial din Teheran. Acesta a declarat, pentru Reuters, că aproximativ 2.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în timpul protestelor, dar include aici şi membri ai forţelor de securitate. Noi am analizat întreaga situaţie din Iran alături de Mehrzad Moghazehi, iranian stabilit în România.